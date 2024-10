https://consortiumnews.com/2024/09/30/watch-assanges-testimony-in-strasbourg-live/



VIDEO: Assanges Zeugenaussage in Straßburg

30. September 2024

Der freigelassene Herausgeber von WikiLeaks sagte am Dienstag bei seinem ersten öffentlichen Auftritt seit der Anhörung zu seinem Plädoyer im Juni aus. Sehen Sie sich hier die Aufzeichnung an.

https://www.youtube.com/watch?v=Mq85IZMeigc



Julian Assange erschien am Dienstagmorgen vor dem Ausschuss für Recht und Menschenrechte der Parlamentarischen Versammlung des Europarates (PACE) in Straßburg, Frankreich.

Er sagte vor den PACE-Mitgliedern aus und verabschiedete im vergangenen Monat eine Resolution, die sich mit der Behandlung von Assange durch die US-amerikanische und die britische Regierung, der Notwendigkeit einer „dringenden“ Reform des US-Spionagegesetzes und der Zusammenarbeit der USA im spanischen Rechtsstreit über die US-Überwachung von Assange befasste.

Dies sind die wichtigsten Punkte der Resolution:

„Die Versammlung ist der Ansicht, dass die unverhältnismäßig schweren Anklagen, die von den Vereinigten Staaten von Amerika gegen Julian Assange erhoben wurden, sowie die hohen Strafen, die im Spionagegesetz für journalistische Tätigkeiten vorgesehen sind, unter die Kriterien der Resolution 1900 (2012) „Definition des politischen Gefangenen“ fallen.

19. Die Versammlung bedauert außerdem, dass die Behörden des Vereinigten Königreichs es versäumt haben, die Meinungsfreiheit und das Recht auf Freiheit von Herrn Assange wirksam zu schützen, und ihn trotz des politischen Charakters der schwerwiegendsten Anklagepunkte einer langen Haft in einem Hochsicherheitsgefängnis ausgesetzt haben. Seine Inhaftierung im Hinblick auf eine Auslieferung hat die für diesen Zweck akzeptable angemessene Dauer bei Weitem überschritten. Die Versammlung bedauert, dass das Auslieferungsgesetz von 2003 die Ausnahme für politische Vergehen aus dem Auslieferungsgesetz des Vereinigten Königreichs gestrichen hat, wodurch Dissidenten und Oppositionelle dem Risiko ausgesetzt sind, an Staaten ausgeliefert zu werden, die sie aus politischen Gründen verfolgen.

20. Die Versammlung ist der Ansicht, dass der Missbrauch des Spionagegesetzes von 1917 durch die Vereinigten Staaten zur Verfolgung von Julian Assange eine gefährliche abschreckende Wirkung hat, die Verleger, Journalisten und Whistleblower davon abhält, über Fehlverhalten der Regierung zu berichten, wodurch die Meinungsfreiheit ernsthaft untergraben wird und Raum für weiteren Missbrauch durch staatliche Behörden entsteht. Zu diesem Zweck fordert die Versammlung die Vereinigten Staaten von Amerika – einen Staat mit Beobachterstatus beim Europarat – auf:

20.1 das Spionagegesetz von 1917 dringend zu reformieren und seine Anwendung von der böswilligen Absicht abhängig zu machen, die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten zu schädigen oder einer ausländischen Macht zu helfen;

20.2 die Anwendung des Spionagegesetzes auf Verleger, Journalisten und Whistleblower auszuschließen, die Verschlusssachen mit der Absicht offenlegen, die Öffentlichkeit zu sensibilisieren und über schwere Verbrechen wie Mord, Folter, Korruption oder illegale Überwachung zu informieren.

21. Die Versammlung fordert die Vereinigten Staaten von Amerika außerdem auf,

21.1 gründliche, unparteiische und transparente Untersuchungen zu mutmaßlichen Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen durchzuführen, die von WikiLeaks und Herrn Assange aufgedeckt wurden, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen und gegen eine Kultur der Straflosigkeit gegenüber staatlichen Akteuren oder Personen, die in ihrem Auftrag handeln, vorzugehen;

21.2 in gutem Glauben mit den spanischen Justizbehörden zusammenzuarbeiten, um alle Fakten der mutmaßlich rechtswidrigen Überwachung von Herrn Assange und seinen Gesprächspartnern in der ecuadorianischen Botschaft in London aufzuklären.

22. Die Versammlung fordert das Vereinigte Königreich auf:

22.1 seine Auslieferungsgesetze dringend zu überprüfen, um die Möglichkeit der Auslieferung von Personen zu verhindern, die wegen politischer Vergehen gesucht werden;

22.2 eine unabhängige Überprüfung der Behandlung von Julian Assange durch die zuständigen Behörden durchzuführen, um festzustellen, ob er gemäß ihren internationalen Verpflichtungen Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Bestrafung ausgesetzt war.

23. Die Versammlung fordert die Mitglieds- und Beobachterstaaten des Europarats auf:

23.1 Hinweisgebern, die rechtswidrige Handlungen ihrer Regierungen aufdecken und aus diesem Grund in ihren Heimatstaaten mit Vergeltungsmaßnahmen bedroht werden, angemessenen Schutz, einschließlich Asyl, zu gewähren, sofern ihre Enthüllungen nach den von der Versammlung befürworteten Grundsätzen, insbesondere dem Schutz des öffentlichen Interesses, schutzwürdig sind;

23.2 davon absehen, Personen aufgrund von Anklagen im Zusammenhang mit journalistischen Tätigkeiten auszuliefern, insbesondere wenn diese Anklagen in einem groben Missverhältnis zur mutmaßlichen Straftat stehen;

23.3 den Schutz von Hinweisgebern und die Wirksamkeit von Whistleblowing-Verfahren weiter verbessern;

23.4 ihre Gesetze zum Schutz von Informanten zu überprüfen und sicherzustellen, dass Journalisten wirksam davor geschützt werden, zur Preisgabe ihrer Quellen gezwungen zu werden;

23.5 die Transparenz der Regierung zu erhöhen, indem der Umfang der Informationen, die als geheim eingestuft werden können, reduziert wird, und die spontane Freigabe von Informationen zu fördern, die für die nationale Sicherheit nicht kritisch sind;

23.6 strenge Richtlinien und entsprechende Kontrollmechanismen einzuführen, um die Überklassifizierung von Regierungsdokumenten als geheim zu verhindern, wenn ihr Inhalt dies nicht rechtfertigt.

24. Die Versammlung fordert außerdem Medienorganisationen auf, solide Protokolle für den Umgang mit und die Überprüfung von Verschlusssachen zu erstellen, um eine verantwortungsvolle Berichterstattung zu gewährleisten und so jedes Risiko für die nationale Sicherheit und die Sicherheit von Informanten und Quellen zu vermeiden.“

