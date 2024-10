https://english.almayadeen.net/news/politics/julian-assange-to-european-lawmakers—i-pleaded-guilty-to-j



Julian Assange vor europäischen Parlamentariern: „Ich habe mich des Journalismus schuldig bekannt“

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Agenturen

1. Oktober 2024

Während seiner ersten öffentlichen Äußerungen seit seiner Freilassung wandte sich Julian Assange an das Menschenrechtsgremium des Europarats in dessen Hauptsitz in Straßburg.

WikiLeaks-Gründer Julian Assange erklärte am Dienstag, dass er nach Jahren der Haft freigelassen wurde, weil er sich schuldig bekannt hatte, „Journalismus zu betreiben“, den er als Eckpfeiler einer freien Gesellschaft bezeichnete.

In einem schwarzen Anzug und einer burgunderfarbenen Krawatte, mit einem leichten weißen Bart, saß Assange zwischen seiner Frau Stella und dem WikiLeaks-Redakteur Kristinn Hrafnsson, während er seine Eröffnungsrede von einem Stapel Papiere ablas.

„Ich bin noch nicht in der Lage, über das, was ich durchgemacht habe, zu sprechen“, sagte er und fügte hinzu: “Die Isolation hat ihren Tribut gefordert, und ich versuche, mich davon zu erholen.“

Assange reiste am 1. Oktober von Australien nach Straßburg, um vor einem parlamentarischen Rechtsausschuss auszusagen, der seinen Fall untersucht.

Assange wurde im Juni aus einem britischen Gefängnis entlassen, nachdem er 2010 eine Haftstrafe für die Veröffentlichung von Hunderttausenden von geheimen Dokumenten der US-Regierung verbüßt hatte. Diese Sammlung enthielt ehrliche Einschätzungen des US-Außenministeriums zu ausländischen Staats- und Regierungschefs, Einzelheiten zu außergerichtlichen Tötungen und nachrichtendienstliche Erkenntnisse über Verbündete.

Die meiste Zeit der letzten 14 Jahre lebte Assange in der ecuadorianischen Botschaft in London, um einer Verhaftung zu entgehen, bevor er im Belmarsh-Gefängnis festgehalten wurde. Unterstützer betrachten ihn als Verfechter der Redefreiheit und des investigativen Journalismus und betonen, dass er verfolgt und zu Unrecht inhaftiert wurde.

Assange wurde am 25. Juni freigelassen und kehrte nach Australien zurück, nachdem er sich in einem Fall der Verschwörung zum Erhalt und zur Verbreitung von Informationen zur nationalen Verteidigung schuldig bekannt hatte.

Seitdem hat er sich weitgehend bedeckt gehalten, was seine rechtlichen Probleme und seine Zeit im Gefängnis betrifft, und trat nur selten öffentlich auf, abgesehen von einem Gerichtstermin auf den Marianen und einem Wiedersehen mit seiner Frau auf einem Flughafen in Canberra.

„Ich habe mich des Journalismus schuldig bekannt“

Assange sagte dem Menschenrechtsgremium des Europarats bei seinem ersten öffentlichen Kommentar seit seiner Freilassung am Hauptsitz in Straßburg: „Ich bin heute nicht frei, weil das System funktioniert hat. Ich bin heute nach Jahren der Inhaftierung frei, weil ich mich des Journalismus schuldig bekannt habe.“

Er bemerkte: ‚Ich habe mich letztendlich für die Freiheit und gegen eine unerreichbare Gerechtigkeit entschieden … Gerechtigkeit ist für mich jetzt ausgeschlossen‘, und betonte, dass ihm eine potenzielle Haftstrafe von 175 Jahren gedroht hatte.

Assange, der ruhig und gefasst sprach und von seiner Frau Stella begleitet wurde, die sich für seine Freilassung eingesetzt hatte, betonte: „Journalismus ist kein Verbrechen, sondern eine Säule einer freien und informierten Gesellschaft.“

Er betonte: “Das grundlegende Problem ist einfach. Journalisten sollten nicht dafür verfolgt werden, dass sie ihre Arbeit tun.“

Der von WikiLeaks veröffentlichte Bestand an vertraulichen Dokumenten enthielt offene Einschätzungen des US-Außenministeriums zu ausländischen Staats- und Regierungschefs, Berichte über außergerichtliche Tötungen und Geheimdienstoperationen gegen Verbündete.

Assange argumentierte, dass sein Fall Aufschluss darüber gebe, „wie mächtige Geheimdienste transnationale Repression gegen ihre Gegner betreiben“, und warnte, dass dies „hier nicht zur Norm werden darf“.

„Wir haben an Boden verloren“

Während seiner Ausführungen äußerte Assange seine Besorgnis darüber, dass es während seiner Inhaftierung zu erheblichen Rückschlägen gekommen sei. „Wir haben an Boden verloren“, erklärte er und beklagte, dass er jetzt „mehr Straflosigkeit, mehr Geheimhaltung und mehr Vergeltung für das Aussprechen der Wahrheit“ beobachte.

Er warnte außerdem, dass „die Meinungsfreiheit und alles, was daraus folgt, an einem dunklen Scheideweg steht“, als er vor dem Rechtsausschuss der Parlamentarischen Versammlung des Europarates (PACE) sprach.

Assange forderte die Anwesenden auf, sich für die Freiheit einzusetzen, und forderte: „Lasst uns alle dazu verpflichten, unseren Teil dazu beizutragen, dass das Licht der Freiheit nie erlischt, dass das Streben nach Wahrheit weiterlebt und dass die Stimmen vieler nicht durch die Interessen einiger weniger zum Schweigen gebracht werden.“

Sein Fall sorgt nach wie vor für hitzige Debatten. Unterstützer sehen in ihm einen Verteidiger der Redefreiheit, der zu Unrecht verfolgt und inhaftiert wurde, während Kritiker argumentieren, dass seine ungefilterte Veröffentlichung hochsensibler Dokumente Leben gefährdet und die Sicherheit der USA beeinträchtigt hat.

Es ist bemerkenswert, dass US-Präsident Joe Biden, der Assange als „Terroristen“ bezeichnet hat, vor seinem Ausscheiden aus dem Amt im nächsten Januar Begnadigungen aussprechen könnte. Assange, der immer noch auf eine Begnadigung durch den Präsidenten für seine Verurteilung nach dem Spionagegesetz hofft, hat eine interessante Plattform für seine Erklärungen gewählt, wobei einige Beobachter seinen Zeitpunkt und den Ort in Frage stellen. Der Europarat, dem 46 Unterzeichner der Europäischen Menschenrechtskonvention angehören, hat wenig Einfluss auf die rechtliche Zukunft von Assange. Übersetzt mit Deepl.com

