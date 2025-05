Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski



„Viele mächtige Menschen waren erleichtert über den Tod des Zaka-Gründers. Er wusste, wer zu Sexpartys ging.“

Mit der Ausstrahlung einer neuen brisanten Dokumentation über den Gründer und Vorsitzenden von Zaka, Yehuda Meshi-Zahav, der in jahrzehntelangen sexuellen Missbrauch von Teenagern und Kindern verwickelt war und sich das Leben nahm, konfrontiert der Produzent Yoav Leshem eine Kultur des Schweigens, der systemischen Komplizenschaft und eine Gesellschaft, die wegschaute.

Produzent Yoav Leshsem. „Diese Serie zu machen, war unsere Pflicht – in erster Linie gegenüber den Opfern.“ Bildnachweis: Hadas Parush

Gili Izikovich

26. Mai 2025

In der zweiten Folge der neuen Dokumentarserie über Yehuda Meshi-Zahav hält eine seiner Opfer inne und stellt eine einfache, aber bedeutungsschwere Frage: Warum wird sie jetzt gefilmt? Nur wenige Augenblicke zuvor hatte diese anonyme Überlebende – die nur als verschwommene Silhouette zu sehen ist – detailliert geschildert, wie Meshi-Zahav sie missbraucht hatte: wie er ihre Verletzlichkeit ausnutzte, sie grausam behandelte und sich jahrelang der Justiz entzog.

Jetzt, da er nicht mehr da ist, fragt sie sich laut: Warum das alles wieder ausgraben? Diese Frage, die von einem der vielen Opfer gestellt wird, die in der Serie auftreten, bekommt im Zusammenhang mit Meshi-Zahavs Tod eine neue Bedeutung. Er starb im Juni 2022, etwa ein Jahr nach einem gescheiterten Selbstmordversuch, der ihn ins Koma versetzt hatte.

Dieser Versuch erfolgte nur wenige Minuten vor seiner geplanten Verhaftung – etwa einen Monat, nachdem Haaretz einen Enthüllungsbericht über seine Missbräuche veröffentlicht hatte, und nur wenige Stunden bevor Uvda, die investigative Nachrichtensendung von Channel 12, weitere belastende Zeugenaussagen ausstrahlen sollte. Er starb, nachdem die Wahrheit über ihn weithin bekannt war.

„Er war weder religiös noch ultraorthodox, er glaubte nur an sich selbst. Alles, was er tat, diente einem einzigen Zweck: Yehuda. Der Wahnsinn. Die Jagd nach Beute. Er war dominant und gewalttätig.“

Premierminister Benjamin Netanjahu trifft sich mit hochrangigen Zaka-Vertretern, darunter der damalige Vorsitzende Yehuda Meshi-Zahav. „Wenn man eine Lüge oft genug wiederholt, wird sie zur Wahrheit.“ Bildnachweis: Moshe Milner / Regierungspressestelle

„Diese Serie zu produzieren war unsere Pflicht – in erster Linie gegenüber den Opfern, die es verdienen, dass ihre Stimmen gehört werden und dass ihnen zumindest eine Form von Gerechtigkeit zuteilwird, und sei es nur vor dem Gericht der öffentlichen Meinung“, antwortet Produzent Yoav Leshem auf die Frage des Opfers. „Meshi Zahav war ein Betrüger von unglaublichen Ausmaßen. Er galt als Brückenbauer zwischen den Gemeinschaften, hatte gerade den Israel-Preis gewonnen – und unsere Aufgabe ist es, Licht in dunkle, beunruhigende Bereiche zu bringen. Wenn man für das Fernsehen arbeitet, wird einem bewusst, dass solche Dinge in vielen Gemeinschaften, insbesondere in geschlossenen, immer noch vorkommen. Als Journalisten ist es unsere Verantwortung, diese Geschichten zu erzählen.“

Jahre der Vertuschung

Die vierteilige Serie „Meshi Zahav“ (ausgestrahlt auf KAN 11) basiert auf gründlicher investigativer Recherche und ist erschütternd anzusehen. Es geht nicht nur um das Ausmaß des sexuellen Missbrauchs, von dem konservativen Schätzungen zufolge über Jahrzehnte hinweg fast täglich Hunderte von Jungen und Mädchen, Männern und Frauen betroffen waren. Es geht auch nicht nur um den finanziellen Betrug: die Ausbeutung der Armen, die Veruntreuung von Spendengeldern zum persönlichen Vorteil und die Unterschlagung von Millionen an Honoraren. Nicht einmal die Gewalttaten – einige davon bereits bekannt, andere erstmals in der Serie aufgedeckt, darunter auch ein Mordversuch – sind das Beunruhigendste.

Am verheerendsten ist die Aufdeckung einer langjährigen institutionellen Komplizenschaft – ein Muster aus systematischer Vertuschung und vorsätzlicher Ignoranz. Trotz zahlreicher Beschwerden wurde Yehuda Meshi-Zahav geschützt. Der Haaretz-Journalist Aaron Rabinowitz, der zusammen mit Shira Elk die Untersuchung vom März 2021 veröffentlichte, die diese Vorwürfe erstmals an die Öffentlichkeit brachte, sagt, Meshi-Zahav habe sich „in aller Öffentlichkeit versteckt“, während alle – einschließlich derer, die Alarm schlagen und handeln sollten – geschwiegen hätten. Weiterlesen in haaretz. com

Übersetzt mit Deepl.com

