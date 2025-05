Völkerrecht und Israels Terrorherrschaft im Gazastreifen

https://www.counterpunch.org/2025/05/28/international-law-and-israels-reign-of-terror-in-gaza/



Während die Welt zusieht, nimmt eines der größten Verbrechen der Geschichte Gestalt an. Untätigkeit, Mittäterschaft und Schweigen angesichts des Völkermords haben dem palästinensischen Volk unermessliches Leid zugefügt. Keine endgültige Abrechnung oder Wiedergutmachung würde dem Ausmaß und der Schwere der verabscheuungswürdigen Verbrechen Israels gerecht werden.

Es wird unweigerlich eine endgültige Abrechnung für diejenigen geben, die ein Umfeld geschaffen haben, in dem sich ein Mitglied des israelischen Parlaments ermutigt fühlte, zu prahlen: „Alle haben sich daran gewöhnt, dass man in einer Nacht 100 Menschen in Gaza töten kann … Und niemand auf der Welt interessiert sich dafür.“

Es ist höchste Zeit, unmissverständlich festzustellen, dass Israel seit seiner Staatsgründung im Jahr 1948 das palästinensische Volk terrorisiert und dass die USA und ihre westlichen Verbündeten aufgrund ihrer überwältigenden Unterstützung für Israel aktiv an diesem Terror beteiligt sind.

Die israelische Gewalt entspricht eindeutig der amerikanischen Definition von „inländischem Terrorismus“.

Die führende Strafverfolgungsbehörde Washingtons, das Federal Bureau of Investigation, definiert ihn als: „Gewalttätige, kriminelle Handlungen von Einzelpersonen und/oder Gruppen [Regimes], die ideologische Ziele verfolgen, die aus innenpolitischen Einflüssen wie politischen, religiösen, sozialen, rassistischen oder ökologischen Faktoren resultieren.“

Die Palästinenser haben unvorstellbare Gräuel erlitten, weil US-Politiker, politische Einflussnehmer, öffentliche und Unternehmensmedien es versäumt haben, den historischen Kontext zu vermitteln, der zum Aufstand vom 7. Oktober 2023 geführt hat. Ohne diese Geschichte und ohne eine auf dem Völkerrecht basierende Diskussion über den palästinensischen Widerstand haben sie Israels unvertretbare Reaktion als gerechtfertigt erscheinen lassen.

Das Versäumnis, zu informieren, hat Israel im Wesentlichen die Lizenz erteilt, in Gaza Völkermord und alle möglichen Gräueltaten zu begehen, und es den US-Behörden ermöglicht, die Opposition gegen den Krieg an amerikanischen Universitäten zu unterdrücken.

Die Medien beispielsweise haben ohne Frage akzeptiert, dass die Regierung den palästinensischen Widerstand gegen die israelische Besatzung als „Terrorismus“ und nationale Befreiungsgruppen wie die Islamische Widerstandsbewegung (Hamas) als terroristische Organisationen bezeichnet.

Indem sie den palästinensischen Widerstand mit Terrorismus gleichsetzen, haben sie den Behörden den Weg geebnet, mit dem Vorwurf der „Unterstützung des Terrorismus“ Dissidenten zu unterdrücken und pro-palästinensische Demonstranten zu verhaften.

Wissenschaftler und Aktivisten wie der Columbia-Student Mahmoud Khalil, der über zwei Monate lang ohne ordentliches Verfahren in einem Gefängnis in Louisiana festgehalten wurde, wurden mit der Begründung verhaftet, sie stellten eine Gefahr für die Außenpolitik und Sicherheit der USA dar. In Wirklichkeit bestand Khalils „Verbrechen“ darin, dass er sich für die Wahrheit und Palästina einsetzte.

Mit einigen grundlegenden Recherchen hätten die Medien erfahren, dass Widerstand gegen Besatzung durch internationales Recht gesetzlich geschützt ist. Und dass die Vierte Genfer Konvention von 1949 und das Zusatzprotokoll I ausdrücklich das legitime Recht der Besetzten bekräftigen, sich als Teil des Rechts auf Selbstbestimmung gegen die Besatzung zu wehren. Widerstand umfasst den bewaffneten Kampf in Situationen kolonialer Herrschaft, ausländischer Besatzung und gegen rassistische Regime. Die Zusatzprotokolle von 1977 zur Konvention gaben auch dem „Waffengebrauch durch nationale Befreiungsbewegungen“ rechtliche Legitimität.

Darüber hinaus hätten sie erfahren, dass die Generalversammlung der Vereinten Nationen zahlreiche Resolutionen verabschiedet hat, in denen die Legitimität des bewaffneten Widerstands als Mittel unterdrückter Völker zur Erlangung ihrer Selbstbestimmung und Unabhängigkeit anerkannt wird.

Israel ist ein kolonialistisches, rassistisches Regime, das seit acht Jahrzehnten das Leben der Palästinenser brutal unterdrückt, und nach internationalem Recht ist Widerstand dagegen gerechtfertigt.

Die palästinensische Rebellion hätte auch anders verstanden werden können, wenn die Medien vergleichbare Fälle vorgestellt hätten, wie den Aufstand im Warschauer Ghetto 1943 – eine historische Tat des jüdischen Widerstands gegen die nationalsozialistischen Besatzer während des Zweiten Weltkriegs. Heute würde wohl kaum jemand die Rechtmäßigkeit oder Legitimität dieses Aufstands in Frage stellen, wie es bei den Aufständen vom 7. Oktober der Fall ist.

Während der Besetzung Polens durch die Nazis im Jahr 1939 begannen die deutschen Behörden beispielsweise, die schätzungsweise drei Millionen Juden Polens in einer Reihe von überfüllten Ghettos in Städten im ganzen Land zu konzentrieren. Im abgeriegelten Warschauer Ghetto wurden etwa 350.000 Menschen auf einer Fläche von zwei Quadratmeilen in der Stadt zusammengepfercht.

Juden, die nicht an Krankheiten, Hunger oder Deportation in Vernichtungslager gestorben waren, leisteten Widerstand gegen den letzten Versuch der Nazis, sie in Todeslager zu transportieren. Obwohl sie wussten, dass ein Sieg und das Überleben unwahrscheinlich waren, weigerten sie sich, sich zu ergeben. Nach 29 Tagen Kampf wurden 13.000 Warschauer Juden und 17 deutsche Soldaten getötet. Nachdem die Nazi-Besatzer das gesamte Ghetto zerstört hatten, sprengten sie als letzte Tat die historische Warschauer Synagoge aus dem Jahr 1878.

Die jüdischen Kämpfer wussten genau, wie ihr Widerstand enden würde. Dennoch entschieden sie sich dafür, selbst zu bestimmen, wie sie sterben wollten – in Treblinka oder im Widerstand.

Nach Jahren der Erniedrigung beschlossen auch die palästinensischen Widerstandskräfte, aus dem entmenschlichenden Ghetto auszubrechen, in dem sie 58 Jahre lang gefangen gehalten worden waren. Obwohl auch sie wussten, dass sie einer mächtigen, brutalen Armee gegenüberstanden, zogen sie einen „Aufstand im Gaza-Ghetto“ einer endlosen, unterdrückerischen Gefangenschaft vor.

Während Israel seinem lang gehegten Ziel, so viele Palästinenser zu töten, wie es die „zivilisierte Welt“ zulässt, jeden Tag näher kommt, muss unbedingt betont werden, dass Menschen unter kolonialer oder ausländischer Besatzung nach internationalem Recht ein legitimes Recht auf bewaffneten Kampf haben, um ihre Freiheit und Souveränität zu erlangen.

Wäre der Aufstand vom Oktober im Kontext des Völkerrechts gesehen worden, hätte die Wahrnehmung möglicherweise anders ausgesehen und die Gewalt der letzten 19 Monate hätte vielleicht nicht stattgefunden. Vor allem wären 68.000 Palästinenser nicht massakriert worden und das alte Gaza wäre heute keine ökologisch zerstörte Ödnis.

Es muss unbedingt anerkannt werden, dass Palästina eines der wenigen Länder der Welt ist, das noch immer unter direkter militärischer Besatzung und Kolonialherrschaft steht. Unter dem Deckmantel der neu gegründeten Vereinten Nationen übergab Großbritannien 1948 offiziell sein Kolonialmandat in Palästina an das Regime in Tel Aviv. Seitdem hat Israel nie aufgehört, die gesamte historische Palästina zu besetzen und zu kontrollieren und die einheimische Bevölkerung gewaltsam zu vertreiben.

Darüber hinaus sollte die Aufmerksamkeit auf das Gutachten des Internationalen Gerichtshofs vom 19. Juli 2024 gerichtet werden, wonach Israel die palästinensischen Gebiete (Westjordanland, Ostjerusalem und Gazastreifen) rechtswidrig besetzt hält und keinen Anspruch auf Souveränität über diese Gebiete hat. Der Gerichtshof forderte Israel außerdem auf, seine Besatzung zu beenden, keine neuen Siedlungen zu errichten, bestehende Siedlungen zu räumen und den palästinensischen Opfern vollständige Wiedergutmachung zu leisten, und bekräftigte erneut das Selbstbestimmungsrecht der Palästinenser.

Israel hat jedoch seit dem Urteil des IGH und nach der überwältigenden Verabschiedung einer Resolution der UN-Generalversammlung, die dem Gutachten des Gerichtshofs Wirkung verlieh, seine Gewalt nur noch verstärkt.

In der Resolution ES-10/24 forderte die Generalversammlung, dass Israel innerhalb von zwölf Monaten nach Verabschiedung der Resolution (18. September 2024) seine rechtswidrige Präsenz in den besetzten palästinensischen Gebieten unverzüglich beendet und seinen Verpflichtungen nach dem Völkerrecht nachkommt.

Die Vereinigten Staaten und ihre europäischen Verbündeten haben sich Israel angeschlossen und dem IGH und der UN-Generalversammlung den „digitus impudicus“ gezeigt, indem sie das Mandat des Gerichtshofs ignorieren, wonach alle Staaten die Rechtswidrigkeit der Besatzung anerkennen und Tel Aviv nicht bei der Aufrechterhaltung der Besatzung unterstützen dürfen.

Das Völkerrecht steht eindeutig auf der Seite Palästinas. Bislang handelt es sich jedoch in erster Linie um eine textliche Darstellung, nicht um Taten. Die Legalität hat Israel nicht davon abgehalten, palästinensische Widerstandskämpfer zu ermorden und Tausende von Pfund schwere Bomben auf Nichtkombattanten abzuwerfen, um einen einzigen Mann zu töten.

Widerstand ist das Recht der Unterdrückten. Mahmoud Khalil hat in einem Brief an seinen neugeborenen Sohn dieses Recht und die Palästinenser, die waren, sind und sein werden, eloquent zum Ausdruck gebracht:

„Der Kampf für die Befreiung Palästinas ist keine Last, sondern eine Pflicht und Ehre, die wir mit Stolz tragen. An jedem Wendepunkt meines Lebens wirst du mich für Palästina entscheiden sehen. Palästina vor Bequemlichkeit. Palästina vor Komfort. Palästina vor mir selbst. Dieser Kampf ist süßer als ein Leben ohne Würde. Die Tyrannen wollen, dass wir uns unterwerfen, gehorchen, perfekte Opfer sind. Aber wir sind frei, und wir werden frei bleiben.“

