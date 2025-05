https://consortiumnews.com/2025/05/22/vijay-prashad-israels-final-solution-for-gaza/



Vijay Prashad: Israels Endlösung für Gaza

22. Mai 2025

Teilen

Denken Sie an die Warnungen und die Taten. Denken Sie an den Völkermord.

Israelische Luftangriffe erhellen die Straßen des Gazastreifens, irgendwann während der Bombardierungskampagne von 2023 bis 2025. (Jaber Jehad Badwan / Wikimedia Commons /CC BY-SA 4.0)

Von Vijay Prashad

Z Network

Anfang Mai traf sich das Sicherheitskabinett des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu und beschloss, dass Israel den Gazastreifen „erobern“ und die palästinensische Bevölkerung „zu ihrem Schutz“ entfernen werde.

Um diese Politik der Annexion des Gazastreifens durchzusetzen, verschärften die Israelis ihre Belagerung, indem sie die Einfuhr von Lebensmitteln, Wasser, Strom und anderen humanitären Hilfsgütern verhinderten (eine Blockade der Hilfslieferungen hatten sie bereits seit dem 2. März verhängt).

Anschließend begannen die Israelis, Gaza mit erhöhter Heftigkeit zu bombardieren, während sich israelische Bodentruppen am Rand des Gazastreifens versammelten und in kurzen Einsätzen eindrangen. Am 18. Mai begannen diese israelischen Bodentruppen mit gezielten Einsätzen in Gaza. Nach intensivem Druck erklärte sich das Kabinett Netanjahu bereit, „Grundmengen“ an Lebensmitteln nach Gaza zulassen. Unterdessen veröffentlichte die israelische Armee einen „Zwangsumsiedlungsbefehl“ für die Bevölkerung in Khan Yunis.

Der obige Absatz enthält eine ganze Reihe von Kriegsverbrechen: 1. Die Umsiedlung der Bevölkerung in einem besetzten Gebiet ist illegal. 2. Die Vorenthaltung von Nahrungsmitteln, Wasser und Strom für Zivilisten ist illegal. 3. Die Annexion eines besetzten Gebiets ist illegal. 4. Die vorsätzliche Tötung von Zivilisten in einem Kriegsgebiet ist illegal.

Es wäre sinnlos, dies anhand von Zitaten zu belegen, da mittlerweile allgemein bekannt ist, dass die Israelis gegen jedes einzelne Kriegsrecht verstoßen haben und dass diese Verstöße vom Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen für die Menschenrechtslage in den seit 1967 besetzten palästinensischen Gebieten akribisch dokumentiert wurden.

Francesca Albanese in ihrem jährlichen Bericht (und in jüngsten Erklärungen, in denen sie von einer „vorhergesagten Tragödie und einem Schandfleck für unsere gesamte Menschheit“ sprach) und Amnesty International in ihrem Bericht „You Feel Like You Are Subhuman: Israel’s Genocide Against Palestinians in Gaza“ (Du fühlst dich wie ein Untermensch: Israels Völkermord an den Palästinensern in Gaza).

Im jüngsten Jahresbericht von Amnesty findet sich der erschreckende Satz: „Die Welt wurde zum Zuschauer eines live übertragenen Völkermords.“

„Ausrottung“

Die Bombardierungen zur Vorbereitung der Annexion waren grausam. Die israelischen Bomben haben ganze palästinensische Familien ausgelöscht. Das Wort „auslöschen“ wird im Allgemeinen in Bezug auf Schädlinge oder Krankheiten verwendet. Es ist ein hässliches Wort. Ich verwende es hier bewusst. Es stammt vom lateinischen Wort ‚eradicare‘ ab, was „mit den Wurzeln ausreißen“ bedeutet, eine botanische Bedeutung, die heute, wenn sie in Bezug auf Menschen verwendet wird, weitaus finsterere Bedeutungen hat.

Ausrotten klingt klinisch, wenn es sich auf Unkraut bezieht, aber schrecklich, wenn es auf Menschen angewendet wird, genauso klinisch und bürokratisch wie der Begriff „Endlösung“ (wenn er für den schrecklichen Völkermord an den Juden in Europa verwendet wird).

Unter den Angriffen an einem Tag in Gaza

Adolf Hitler verwendete die Begriffe „Vernichtung“ (vernichtung) und ‚ausrotten‘ (ausrotten), als er in den 1930er Jahren von den Juden sprach, und dann, als er in den 1940er Jahren von der „Endlösung“ (Endlösung) sprach. Sprache ist grausam, sie trägt bereits die Implikationen der Tat in sich.

Betrachten wir die Tat.

19. Mai 2025.

Um 6 Uhr morgens drang eine Gruppe israelischer Spezialeinheiten (mista’arvim) als palästinensische Frauen verkleidet in Khan Yunis ein. Sie kamen unter dem Schutz von F-16-Luftangriffen und Quadcopter-Drohnenangriffen. Die Soldaten der Spezialeinheiten richteten Ahmad Kamel Sarhan vor den Augen seiner Familie hin. Dann entführten sie seine Frau, seinen Sohn Mohammed (12 Jahre alt) und andere ältere Kinder.

Niemand weiß, wohin sie gebracht wurden. Bei der Operation starben mindestens 16 Zivilisten. Ihre Namen sind:

Abeer Salah Khamis Ayyash Ahmad Akram Mohammad al-Dali Ahmad Kamel Hamdan Sarhan Ahmad Mohammad Abu al-Rous Ahmad Mohammad Kawarea Elin Ashraf Hamdan Shalouf Hasan Mahmoud al-Astal Ibrahim Hamed Hussein al-Aqqad Laila Fadi Naeem Ayyash Malak Youssef Qeshta (Shalouf) Mohammad Mahmoud Kawarea Muhannad Mohammad Kawarea Nabila Abd Wafi (Abu al-Rous) Saja Salim Ibrahim Asleeh Samira Abdel-Majid Ahmad al-Qarra Tawfiq Ali Hamdan al-Qarra

Ein israelischer Panzer feuerte eine Granate auf ein Haus im Stadtteil al-Amour in al-Fakhari östlich von Khan Younis und tötete Safa Alyan Saleem al-Amour und ihre sechs Töchter, Sama Rashad Omar al-Amour, Lama Rashad Omar al-Amour, Saja Rashad Omar al-Amour, Leen Rashad Omar al-Amour, Nada Rashad Omar al-Amour und Layan Rashad Omar al-Amour.

Israelische Artilleriefeuer traf ein Haus in al-Fakhari und tötete fünf Mitglieder einer Familie: Jumana Kamal Muhammad Abu Daqqa, Wassim Muhammad Ali Abu Daqqa, Siraj Muhammed Ali Abu Daqqa, Jolan Muhammad Ali Abu Daqqa und Jilan Muhamed Ali Abu Daqqa.

Dies sind nur einige der Angriffe, die an einem Tag in einem Teil Gazas stattfanden, von wo aus ich lediglich Berichte von Menschen vor Ort sowie Presseberichte erhalten konnte. Die Angriffe fanden auch in Gaza-Stadt in der Nähe des Indonesischen Krankenhauses statt, das am Tag zuvor angegriffen worden war. An dieser Stelle könnten noch weitere Namen von Menschen stehen, die durch andere vorsätzliche Gewalttaten getötet wurden.

Diese Angriffe finden zu einer Zeit statt, in der die Bevölkerung von Gaza unter einer schweren Hungersnot leidet, von der Kinder am stärksten betroffen sind. Mindestens 57 Kinder sind bereits an Unterernährung gestorben, während 71.000 palästinensische Kinder um ihre Ernährung kämpfen. Die Weltgesundheitsorganisation warnt vor Wachstumsstörungen, Beeinträchtigungen der kognitiven Entwicklung und langfristigen Gesundheitsschäden für die Kinder, die nicht sterben.

Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen warnt vor einer „drohenden Hungersnot“ in Gaza. Alle warnen vor diesem oder jenem. Aber diese Warnungen bleiben ohne Wirkung. Der Nothilfekoordinator der Vereinten Nationen, Thomas Fletcher, verurteilt Israels „grausame Kollektivstrafe“ gegen die Palästinenser. Er weiß, dass „Kollektivstrafe“ ein Kriegsverbrechen ist.

Betrachten Sie die Warnungen. Betrachten Sie die Taten.

Betrachten Sie den Völkermord.

Vijay Prashad ist ein indischer Historiker, Herausgeber und Journalist. Er ist Autor und Chefkorrespondent bei Globetrotter. Er ist Herausgeber von LeftWord Books und Direktor von Tricontinental: Institute for Social Research. Er ist Senior Non-Resident Fellow am Chongyang Institute for Financial Studies der Renmin-Universität China. Er hat mehr als 20 Bücher geschrieben, darunter The Darker Nations und The Poorer Nations. Seine neuesten Bücher sind „Struggle Makes Us Human: Learning From Movements for Socialism“ (Kampf macht uns menschlich: Von Bewegungen für den Sozialismus lernen) und zusammen mit Noam Chomsky „The Withdrawal: Iraq, Libya, Afghanistan and the Fragility of U.S. Power“ (Der Rückzug: Irak, Libyen, Afghanistan und die Fragilität der Macht der USA).

Dieser Artikel stammt aus Z Network.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Consortium News wider.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …