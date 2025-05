https://www.palestinechronicle.com/killed-the-day-he-became-a-father-yahya-subaih-the-journalist-who-refused-to-flee/

An dem Tag, an dem er Vater wurde, wurde er getötet: Yahya Subaih, der Journalist, der sich weigerte zu fliehen

23. Mai 2025 Artikel, Features

Der palästinensische Journalist Yahya Subaih wurde wenige Stunden nach der Geburt seiner Tochter getötet. (Foto: zur Verfügung gestellt)

Von Mariam Mushtaha

Am Tag der Geburt seiner Tochter Sana wurde der palästinensische Journalist Yahya Subaih bei einem israelischen Luftangriff in Gaza getötet.

Journalist in Gaza zu sein bedeutet, mit der ständigen Gefahr für das eigene Leben zu leben – und nicht nur für das eigene, sondern auch für das seiner Angehörigen.

Seit dem 7. Oktober verfolgt Israel eine gezielte Politik der gezielten Tötung von Journalisten, um sie zum Schweigen zu bringen, die Wahrheit zu verschleiern und seine Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung zu vertuschen.

Bis zum 7. Mai wurden nach Angaben des Government Media Office 213 Journalisten von israelischen Streitkräften getötet. An diesem Tag stieg die Zahl jedoch durch die Ermordung des Journalisten Yahya Subaih im Stadtteil Al-Rimal auf 214.

Subaih war Korrespondent für die Palestine Post und arbeitete als Redakteur für verschiedene lokale und internationale Medien. Er teilte regelmäßig Bilder und Berichte aus der Region und postete auf seinem Instagram-Account Beiträge über Suppenküchen und Hilfsmaßnahmen der Gemeinde.

Subaih gehörte zu den Journalisten, die sich weigerten, den israelischen Befehlen zur Evakuierung in den Süden Folge zu leisten. Mit seiner Entscheidung, im Norden zu bleiben, riskierte er bewusst sein Leben, um seiner journalistischen Pflicht nachzukommen – gemeinsam mit seinem Bruder Yousef den andauernden Völkermord zu dokumentieren und aufzudecken.

„Yahya ist nicht weggerannt. Er ist hier bei seinem Bruder geblieben, entschlossen, die Botschaft weiterzutragen“, sagte seine Mutter.

Yousef fügte hinzu: „Von Anfang an war er engagiert. Er suchte unermüdlich nach einem Ort mit einer stabilen Internetverbindung, nur um sicherzustellen, dass seine Berichte und Bilder die Welt erreichten.“

Subaih war bereits Vater von zwei Söhnen: Bara, 5, und Kenan, 3. Er und seine Frau Amal hatten sehnsüchtig auf die Ankunft ihrer ersten Tochter gewartet. Am 7. Mai um 8 Uhr morgens war es endlich soweit: Ihre kleine Tochter kam zur Welt. Subaih war überglücklich.

Er teilte ein Foto auf seinem Instagram-Account, auf dem er seine neugeborene Tochter im Arm hält.

„Eine kleine Prinzessin hat unsere Welt erhellt. Lob sei Allah, der uns mit der Ankunft unserer wunderschönen Tochter gesegnet hat. Möge Er sie zu den Gerechten zählen und zu einer Quelle der Freude für unsere Herzen machen“, schrieb er.

Ihr Name ist Sana

„Yahya hatte mir ein Versprechen gegeben. Ich würde die Mädchen nennen und er würde die Jungen nennen“, erzählte Amal der Zeitung Palestina Chronicle.

„Als ich den Namen Sana ausgewählt hatte, schloss er ihn in sein Herz. Er weigerte sich, ihn jemandem zu verraten, und sagte, er würde ihn erst bekannt geben, wenn ich mich von meiner Operation erholt hätte. Er teilte ihn nur einigen engen Freunden mit und veröffentlichte ihn nie in den sozialen Medien. Es war ein Geheimnis, das aus Liebe gehütet wurde – und nun in Stille hinterlassen wurde.“

Subaih feierte Sanas Geburt mit seinen Schwägern, Rami Subaih und einem Freund in einem lokalen Restaurant in der Al-Wehda-Straße im Stadtteil Al-Rimal. Er wusste nicht, dass der Tag, an dem seine Tochter zur Welt kam, auch der Tag sein würde, an dem er diese Welt verlassen würde.

Subaihs Mutter erzählte dem Palestinian Information Center: „Mein Sohn ist ohne seine Kamera gegangen. Er ist gegangen, während er eine einfache Mahlzeit gegessen hat, wie jeder andere Mensch auch … Er hatte keine Waffe bei sich, er war nicht an der Front.

Er war nur ein Vater und ein einfacher Mann. Ich habe immer Angst um ihn gehabt, wenn er zum Filmen gegangen ist, aber ich hätte nie gedacht, dass er an einem Ort getötet werden würde, der eigentlich sicher sein sollte.“

„Seine Stimme verstummte“

Zwei heftige Luftangriffe trafen die Straße, die normalerweise mit Menschen, Zelten und Marktständen überfüllt war. Dutzende Menschen wurden getötet. Aufgrund der schweren Zerstörungen war eine schnelle Evakuierung unmöglich.

Subaih starb zusammen mit seinem Freund und dem Ehemann seiner Schwester, Rami, auf der Stelle.

Subaihs Mutter fuhr fort: „Minuten vor seinem Tod rief seine Großmutter an, um ihm zu gratulieren, aber plötzlich verstummte seine Stimme. Sie wusste nicht, dass dies ihr letzter Anruf sein würde.“

Zahlreiche Organisationen verurteilten die Tötung von Subaih aufs Schärfste.

„Es reicht! Worte können den endlosen Albtraum, den Journalisten in Gaza erleben, nicht beschreiben. Yahya Subaih wurde durch eine Bombe der israelischen Streitkräfte aus seinem Beruf und seiner Familie gerissen“, sagte Thibaut Bruttin, Generaldirektor von Reporter ohne Grenzen (RSF).

„Sein Name reiht sich nun in die Liste von fast 200 Journalisten ein, die in den letzten 18 Monaten in Gaza getötet wurden. Die Straflosigkeit für Verbrechen gegen diese Reporter kann nicht toleriert werden, doch die internationale Gemeinschaft versagt weiterhin jeden Tag, Israel zum Schutz palästinensischer Journalisten zu zwingen“, fuhr er fort.

Subaihs Geschichte darf nicht vergessen werden. Auch wenn er uns verlassen hat, lebt sein Vermächtnis weiter.

Sana, Bara und Kenan werden die Botschaft ihres Vaters weiter tragen und der Welt beweisen, dass die Kinder von Gaza, selbst wenn sie zu Waisen geworden sind, nicht nur mutig sind, sondern auch bereit, alles zu opfern, um ihre Heimat frei und unabhängig zu sehen.

Die israelische Besatzungsmacht mag die Wahrheit begraben wollen. Aber solange es noch eine Stimme gibt, die sie ausspricht, kann die Wahrheit niemals zum Schweigen gebracht werden.

(The Palestina Chronicle)

– Mariam Mushtaha ist Studentin im zweiten Jahr an der Islamischen Universität von Gaza und studiert Englischübersetzung. Trotz der Härten des Krieges entdeckte sie eine tiefe Leidenschaft für das Schreiben, das sie als Mittel nutzt, um ihre Erfahrungen auszudrücken, die Realität zu dokumentieren und unbekannte Geschichten zu erzählen. Sie hat diesen Artikel für den Palestina Chronicle verfasst.

Übersetzt mit Deepl.com

