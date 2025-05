https://electronicintifada.net/content/zionist-zionist-war-crimes/50698



Völkermord an Palästinensern durch Israelis

Bryce Greene

The Electronic Intifada

23. Mai 2025

Zwei israelische Soldaten auf dem „Autofriedhof“ in Tekuma. Im Rahmen seiner tödlichen „Hannibal-Direktive“ bombardierte Israel während des palästinensischen Angriffs vom 7. Oktober 2023 mehr als 1.000 Fahrzeuge und tötete dabei viele israelische Gefangene.

Jim Hollander UPI

Unter den vielen dunklen Motiven, die Israels Versuch, Palästina zu erobern, geprägt haben, ist eines in letzter Zeit in den Vordergrund getreten. Die Ermordung von Israelis durch Israelis selbst (sowie die Ermordung pro-israelischer Juden).

Dies geschieht oft im Namen der Aufrechterhaltung des zionistischen Projekts – der Staatsideologie Israels.

Im Februar schoss Mordechai Brafman, ein 27-jähriger Amerikaner, in Miami Beach 17 Schüsse auf zwei israelische Touristen, nachdem er sie für Palästinenser gehalten hatte.

Laut der eidesstattlichen Erklärung zur Festnahme prahlte er gegenüber der Polizei mit seiner Tat und erzählte ihnen, er habe zwei Palästinenser gesehen und beide erschossen.

Die Opfer, die mit leichten Verletzungen überlebten, waren in Wirklichkeit keine Palästinenser. Sie hießen Ari und Yarin Rabey, ein jüdisch-israelischer Vater und Sohn, die die Gegend besuchten.

Während ihres Krankenhausaufenthalts schrieb der Sohn, der nicht wusste, dass der Angreifer ein jüdischer Amerikaner war, in den sozialen Medien, dass die Schüsse „antisemitisch“ motiviert gewesen seien. Er beendete den Beitrag mit dem Satz „Tod den Arabern“.

Wie lässt sich das erklären?

Ein Rassist greift zwei Menschen an, weil er sie fälschlicherweise für Angehörige einer minderwertigen Rasse hält.

Anschließend glaubt eines der Opfer, der Angreifer sei ein Angehöriger dieser minderwertigen Rasse, und fordert den Tod dieser Rasse. Die Anwälte von Brafman behaupten zwar, er habe zum Zeitpunkt der Tat unter schweren psychischen Problemen gelitten, doch es ist bezeichnend, dass sich diese angebliche Krise in Form eines rassistischen Mordversuchs manifestierte.

Wenn die wahllose Tötung von Palästinensern die Norm ist, sollte es kaum überraschen, dass diese mörderische Denkweise auch in anderen Bereichen Anwendung findet.

Selbstverletzung

Im Jahr 2015 erstach ein jüdischer Israeli in Haifa einen anderen jüdischen Israeli, nachdem er ihn für einen Araber gehalten hatte. Das Opfer berichtete Reportern, er habe den Angreifer rufen hören: „Das habt ihr verdient. Ihr seid arabische Bastarde.“

Vor Gericht behauptete der Angreifer, eine „innere Stimme“ habe ihm gesagt, er solle Araber töten, weil er damit die „Erlösung“ Israels in den Augen Gottes vorantreiben würde.

Später im selben Jahr, nachdem ein Palästinenser Soldaten an einer Bushaltestelle angegriffen hatte, ermordete ein israelischer Mob einen eritreischen Asylbewerber, den sie fälschlicherweise für den Angreifer gehalten hatten.

In derselben Woche erschossen israelische Soldaten einen weiteren jüdischen Mann, den sie fälschlicherweise für einen Palästinenser hielten.

Im Jahr 2017 wurde ein jüdischer Siedler, der angeblich ein Messer in der Hand hielt, von israelischen Soldaten erschossen, die den Vorfall als Tötung eines Palästinensers protokollierten.

Es gab zahlreiche tödliche Vorfälle, bei denen Israelis mit psychischen Problemen absichtlich die Gewaltapparate der israelischen Armee gegen sich selbst richteten, in Fällen, die als „Selbstmord durch Soldaten“ bekannt sind. In diesen Fällen verlassen sich verzweifelte Israelis auf den Ruf der Armee, Menschen zu töten, um ihrem Leben ein Ende zu setzen.

Die Hannibal-Direktive

Das vielleicht eklatanteste Beispiel für den Einsatz der israelischen Tötungsmaschine gegen Juden ereignete sich am 7. Oktober 2023.

Die Gefängnisbefreiungsaktion der Hamas schockierte den Großteil der israelischen Bevölkerung – für einige israelische Beamte war jedoch klar, dass der Angriff erwartet und geplant war.

Als palästinensische Kämpfer nach Israel strömten, nahmen sie Hunderte von Militärangehörigen und Zivilisten gefangen und kehrten nach Gaza zurück. Es ist mittlerweile gut dokumentiert, dass das israelische Militär den Befehl gab, um jeden Preis zu verhindern, dass jemand in den Gazastreifen zurückkehrt. Der damalige Verteidigungsminister Israels, Yoav Gallant, räumte Anfang dieses Jahres selbst ein, dass die Hannibal-Direktive an diesem Tag von Israel „taktisch“ und „an verschiedenen Orten“ in der Nähe von Gaza angewendet wurde.

Die Hannibal-Direktive ist ein militärisches Protokoll, das es israelischen Streitkräften erlaubt, ihre eigenen Leute zu töten, wenn sie von Widerstandskämpfern gefangen genommen werden. Bis zum 7. Oktober 2023 war bekannt, dass Israel diese Direktive nur auf seine Soldaten angewandt hatte. Aber dieser Tag war, wie ein Oberst der israelischen Luftwaffe zugab, „ein massiver Hannibal“, der größtenteils gegen israelische Zivilisten angewendet wurde.

In der Praxis bedeutete dies, dass die israelischen Streitkräfte, die auf den Einbruch in Gaza reagierten, den Befehl erhielten, wahllos sowohl auf Palästinenser als auch auf die von ihnen transportierten israelischen Gefangenen zu schießen. In seinem detaillierten Bericht über diesen Tag, der auf zeitgenössischen israelischen Medienberichten basiert, dokumentierte der Journalist William Van Wagenen zahlreiche Fälle, in denen eindeutig israelische Zivilisten durch das israelische Militär selbst getötet wurden.

Wir wissen nicht, wie viele Israelis auf diese Weise getötet wurden – Israel hat jede echte unabhängige oder internationale Untersuchung abgelehnt. Es ist jedoch klar, dass viele, wenn nicht sogar die meisten der an diesem Tag getöteten Zivilisten durch die überwältigende Feuerkraft des israelischen Militärs ums Leben kamen.

Bombardierung von Israelis in Gaza

Diese Todesfälle ereigneten sich sowohl indirekt aufgrund der allgemeinen Verwirrung und des Chaos als auch direkt aufgrund der Anwendung der Hannibal-Direktive. Trotzdem wurden alle israelischen Todesfälle an diesem Tag von den westlichen Medien fälschlicherweise der Hamas angelastet – was eine wirkungsvolle propagandistische Rechtfertigung für den anschließenden Völkermord Israels in Gaza lieferte.

Selbst nachdem israelische Gefangene nach Gaza gebracht worden waren, ließ die Gefahr durch das israelische Militär nicht nach. Israelis, die im Rahmen der ersten vorübergehenden Waffenruhe im November 2023 freigelassen wurden, berichteten, dass sie mehr Angst vor israelischen Bomben als vor ihren Entführern hatten. Israelis, die im Rahmen der zweimonatigen Waffenruhe, die im Januar 2025 begann, freigelassen wurden, erklärten gegenüber israelischen Medien, dass „die ständige Gefahr von Angriffen der IDF in der Nähe erhebliche Angst ausgelöst habe“.

Dafür gab es einen guten Grund. Dutzende israelische Gefangene wurden während des israelischen Angriffs auf Gaza getötet. Israelische Quellen geben an, dass diese Zahl 41 erreicht hat, aber der militärische Flügel der Hamas sagte letztes Jahr, dass Israel mindestens 70 seiner eigenen Gefangenen bei der Bombardierung Gazas getötet habe.

Einige Israelis akzeptieren solche Todesfälle sogar im Namen der größeren zionistischen Sache. Der irisch-israelische Siedler Thomas Hand sagte im vergangenen Jahr im israelischen Fernsehen, er hätte „ja, okay“ zur Bombardierung seiner eigenen gefangenen Tochter Emily gesagt, wenn dies die Zerstörung der Hamas bedeutet hätte. Die 9-Jährige wurde im November 2023 im Rahmen einer vorübergehenden Waffenruhe freigelassen.

Bei einem berüchtigten Vorfall während der israelischen Invasion erschossen israelische Soldaten in Gaza drei geflohene israelische Gefangene, die eine weiße Flagge mit hebräischer Aufschrift schwenkten.

Zeugen zufolge signalisierten drei unbewaffnete Personen den israelischen Truppen auf dem Schlachtfeld. Die Truppen eröffneten das Feuer und töteten zwei von ihnen, während der dritte sich in ein Gebäude zurückzog. Obwohl der dritte Gefangene lautstark auf Hebräisch schrie, erschoss ihn die Armee, sobald er herauskam.

In Gaza erschoss die israelische Armee auch einen ihrer eigenen Auftragnehmer, nachdem sie ihn für einen Palästinenser gehalten hatte.

Israel vergast Juden

Zusätzlich zu der verheerenden Kraft der 2.000-Pfund-Bomben, die Israel in Gaza abgeworfen hat, hinterlassen die Munitionen auch giftige gasförmige Nebenprodukte. Die israelische Publikation „+972 Magazine“ berichtete kürzlich, dass Israelis umfangreiche Forschungen zur Waffenfähigkeit dieses Gases durchgeführt hätten.

„Die Luftwaffe führte physikalisch-chemische Untersuchungen zu den Auswirkungen des Gases in geschlossenen Räumen durch, und das Militär hat über die ethischen Implikationen dieser Methode beraten“, berichteten sie.

Quellen teilten dem Magazin mit, dass es „Dutzende“ israelischer Luftangriffe gegeben habe, die wahrscheinlich Gefangene gefährdet oder getötet hätten.

„Während Angriffe abgebrochen wurden, wenn konkrete, eindeutige Hinweise auf die Anwesenheit einer Geisel vorlagen“, berichtete die israelische Publikation, „genehmigte die Armee routinemäßig Angriffe, wenn die Lage unklar war und eine ‚allgemeine‘ Wahrscheinlichkeit bestand, dass sich Geiseln in der Nähe eines Ziels befanden.“

„Es sind definitiv Fehler passiert, und wir haben Geiseln bombardiert“, sagte eine Geheimdienstquelle gegenüber dem +972 Magazine.

Bei einem bestimmten Angriff im Februar 2024 kamen sechs israelische Gefangene ums Leben. Fast ein Jahr später behauptete das israelische Militär, alle seien von der Hamas hingerichtet worden.

In einem Interview mit dem +972 Magazine erinnerte sich die Frau eines getöteten Gefangenen jedoch daran, dass ihr zunächst unter vier Augen von der Armee mitgeteilt worden sei, ihr Mann sei „an einer Kohlenmonoxidvergiftung infolge der tiefen Einschläge gestorben“. Und selbst nachdem die Armee ihre Einschätzung der Todesursache geändert hatte, gab sie zu, dass die Geiseln, wären sie nicht hingerichtet worden, „an den Folgen des durch den Angriff freigesetzten Gases gestorben wären“.

Bei einem weiteren Angriff auf ein Wohngebäude, bei dem Dutzende Palästinenser getötet wurden, tötete das israelische Militär ebenfalls drei Gefangene mit dem giftigen Gas. Hier behauptete das Militär, dass es keine Kenntnis von der Anwesenheit der Gefangenen gehabt habe, obwohl eine Quelle gegenüber +972 etwas anderes behauptete.

„Es war surreal“, erklärte die Quelle, „denn man sieht bei der Identifizierung der Person, die man bombardiert, dass es sich um einen ‚mutmaßlichen Entführer‘ von Israelis handelt, was bedeutet, dass sich möglicherweise Geiseln in seiner Nähe befinden. Im Nachhinein wissen wir, dass viele Israelis unter der Erde festgehalten wurden. Aber es sind definitiv Fehler passiert, und wir haben Geiseln bombardiert.“

Israel auf Kosten der Juden

Die Gewalt von Zionisten gegen Zionisten ist nur ein Mikrokosmos der destruktiven Natur dieser kolonialen Ideologie.

Im Kern handelt es sich um eine Weltanschauung, die chauvinistischen, nationalistischen Hass schürt, um die Ausweitung des israelischen Projekts voranzutreiben. Auch wenn dieses Projekt behauptet, das jüdische Volk zu vertreten und zu schützen, können genau diese Menschen leicht geopfert werden.

Dies galt, als Zionisten sich gegen den internationalen Boykott Nazi-Deutschlands aussprachen und stattdessen ein Abkommen mit Hitler schlossen, um die Überführung von Juden nach Palästina zu erleichtern.

Es galt, als Israel 1967 ohne Provokation in seine Nachbarländer einmarschierte und mehr Land eroberte. Es galt, als Israel unmittelbar nach 1967 sich weigerte, seine Besatzung im Austausch für Frieden zu beenden.

Das war jedes Mal der Fall, wenn Israel hart daran arbeitete, Einheitsabkommen zwischen palästinensischen Fraktionen zu torpedieren, selbst wenn diese Fraktionen ausdrücklich Gewalt verurteilten. In jedem dieser Fälle wurde dem expansionistischen politischen Projekt Vorrang eingeräumt, selbst wenn klar war, dass weitere Gewalt folgen würde.

Der maximalistische Traum von einem „Groß-Israel“ nur für Juden hat Vorrang vor allen anderen Anliegen, einschließlich des Lebens einzelner Juden oder anderer Menschen.

Seit Jahrzehnten weisen hochrangige israelische Militärs und Geheimdienstler wiederholt darauf hin, dass die Ursache für die Unsicherheit der Israelis darin liegt, dass sie eine ganze Gesellschaft unterdrücken und dass die Unterdrückten dies nicht einfach hinnehmen werden.

Die Tatsache, dass die Beendigung dieser Unterdrückung so weit außerhalb des politischen Mainstreams der israelischen Gesellschaft liegt, zeigt, dass die innere Logik des Zionismus zu einer selbstzerstörerischen Todesspirale führt – eine Dynamik, die auch das jüdische Volk gefährdet, das er zu vertreten vorgibt.

Aus dieser Perspektive sind alle Opfer palästinensischer Raketenangriffe, Bombenanschläge oder Messerangriffe sowie die am 7. Oktober 2023 Getöteten in hohem Maße Opfer Israels und seiner Ideologie, des Zionismus.

Solange diese Ideologie fortbesteht – von Miami Beach bis Tel Aviv – müssen wir in Zukunft mit weiteren Mordechai Brafmans rechnen.

Bryce Greene ist Autor und Mitarbeiter von Fairness and Accuracy In Reporting. Er promoviert an der Indiana University in Bloomington.

Übersetzt mit Deepl.com

