TV-Kritik | Im israelischen Fernsehen sind hungernde Babys aus Gaza kein Problem. Solange es keine Fotos von ihnen gibt

Im israelischen Fernsehen sind hungernde Babys aus Gaza kein Problem. Solange es keine Fotos von ihnen gibt

Die Berichterstattung des rechtsextremen israelischen Senders Channel 14 über humanitäre Hilfe für Gaza offenbart eine beunruhigende moralische Kalkulation: Hunger ist akzeptabel, solange niemand ihn sieht.

Eine palästinensische Frau tröstet eine andere, die den Leichnam ihres Babys hält, das bei israelischen Angriffen auf das Haus der Familie Abou Mahadi in Beit Lahia im nördlichen Gazastreifen am 28. April 2025 getötet wurde. Bildnachweis: AFP/BASHAR TALEB

Rogel Alpher

20. Mai 2025

Die Ernährungssituation in Gaza ist ein Problem der Öffentlichkeitsarbeit. Aus der Sicht der Korrespondenten und Experten von Channel 14 ist es eine Schande, dass die Bewohner Gazas nicht einfach ausgehungert werden können – damit die internationalen Medien keine Bilder veröffentlichen, die Israel unter Druck setzen könnten, den Krieg zu beenden.

In einem solchen Szenario könnte die gesamte Bevölkerung Gazas still und leise verhungern, wodurch die Notwendigkeit humanitärer Hilfe gänzlich entfallen würde. Aus ihrer Sicht wäre dies eine elegante Lösung: Die Bevölkerung könnte still und leise verhungern, wodurch humanitäre Hilfe überflüssig würde und Israel sich die jahrelangen Bemühungen um den Aufbau einer Einwanderungsbehörde ersparen könnte, um die Bewohner des Gazastreifens schrittweise auszuleeren. Die israelische Öffentlichkeit hat die Menschen in Gaza vollständig entmenschlicht. Und sobald sie nicht mehr als Menschen angesehen werden, ist es moralisch zulässig, sie verhungern zu lassen.

Palästinensische Kinder erhalten im April in einem Verteilungszentrum in Khan Yunis Lebensmittel. Bildnachweis: Abdel Kareem Hana/AP

So kommentierte der politische Korrespondent Moti Kastel die Folgen der Verweigerung der Einreise von neun Lastwagen mit Babynahrung nach Gaza: „Und dann werden wir mit einem Phänomen konfrontiert sein, das wir nicht sehen wollen, zumindest nicht aus der Perspektive der internationalen Gemeinschaft: Bilder von hungernden Babys und Ähnliches.“

Sein Tonfall unterstrich das Selbstverständliche, das Banale. Das eigentliche Problem sind nicht „Babys, die verhungern und Ähnliches“, sondern Bilder davon, wie sie sterben. Die Bilder sind gefährlich, nicht der Tod. Es ist die Sichtbarkeit, die den Krieg zu beenden droht – nicht die Tatsache, dass Kinder verhungern.

Der politische Korrespondent von Channel 14, Moti Kastel. Bildnachweis: Moti Milrod

Der Likud-Sprecher Guy Levi erklärte: „Man braucht nur ein Bild von einem kleinen Ort, an dem 5.000 hungernde Kinder mit Haut, die an den Knochen hängt, zu sehen sind, und der Krieg könnte morgen vorbei sein. Sie müssen nicht einmal sterben.“

Auch hier geht es nicht um 5.000 hungernde Kinder – oder gar um ihren Tod –, im Gegenteil, man soll sie sterben lassen. Aber ein einziges Bild von ihnen, solange sie noch leben, reicht aus, und die Kämpfe müssen eingestellt werden.

Der politische Korrespondent Tamir Morag fügte seine eigene pseudowissenschaftliche Glosse hinzu: „Um die Bevölkerung in Gaza über der Schwelle der Unterernährung zu halten, damit man keine Bilder von hungernden Gazanern sieht, die zu internationalem Druck führen würden, der das Ende des Krieges zur Folge hätte.“ Weiterlesen in haaretz.com

