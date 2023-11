https://www.middleeastmonitor.com/20231110-genocide-in-gaza-luxury-at-what-cost/

Völkermord in Gaza: Luxus zu welchem Preis?

Von Sean Clinton



10. November 2023

Mit einer einzigen Entscheidung können diese vier Menschen die finanziellen Möglichkeiten Israels, seine völkermörderische Kampagne der ethnischen Säuberung in Palästina fortzusetzen, die ein apokalyptisches Gemetzel und Leid über zwei Millionen Menschen im Gazastreifen ausgelöst hat, erheblich beeinflussen. Die erschütternde Zahl von Tod und Zerstörung fordert jeden, der Einfluss hat, zum sofortigen Handeln auf, um das Massaker an noch mehr unschuldigen Kindern, Frauen und Männern zu verhindern.

Nach Angaben des Internationalen Handelszentrums haben die Diamantenexporte der israelischen Wirtschaft seit 2010 mehr als 100 Milliarden Dollar netto eingebracht. Ohne diese Devisenzuflüsse wäre Israel, das im Jahr 2022 ein Warenhandelsdefizit von 34 Milliarden Dollar hatte, nicht in der Lage, seine illegale Besatzung und die brutale Unterwerfung der Palästinenser finanziell aufrechtzuerhalten.

Vier Luxusmarken – Anglo American, LVMH, Signet Jewellers und Swatch – beherrschen den weltweiten Diamantenmarkt. Die zu Anglo American gehörende De Beers Group behauptet, das größte Diamantenunternehmen der Welt zu sein, während LVMH die Luxusmarken Tiffany, Bulgari, Chaumet, Fred und Repossi besitzt. Signet ist der weltgrößte Einzelhändler für Diamantschmuck. Swatch besitzt die kultige Marke Harry Winston und ist ebenfalls ein großer Abnehmer von speziell geschliffenen Diamanten aus Israel für seine Uhren.

Alle diese Unternehmen behaupten, dass die von ihnen verkauften Diamanten aus verantwortungsvollen Quellen stammen und konfliktfrei sind, obwohl viele von ihnen in Israel gewonnen werden und Einnahmen für ein Regime generieren, das wegen Kriegsverbrechen angeklagt ist, die nach Ansicht einiger Experten einem „Lehrbuchfall von Völkermord“ gleichkommen.

Die Diamantenindustrie in Israel wurde als „Eckpfeiler“ der Wirtschaft bezeichnet. Netanjahu, der israelische Premierminister, sagte, dass die Wirtschaft 88 Prozent des riesigen Sicherheitsbudgets erwirtschaftet, mit dem das israelische Militär finanziert wird. Schätzungen zufolge trägt die Diamantenindustrie jährlich 1 Milliarde Dollar zu diesem Budget bei. Einige israelische Diamantenunternehmen spenden auch direkt an das israelische Militär, und die meisten, wenn nicht alle, beschäftigen wahrscheinlich Mitarbeiter, die jetzt aktiv an den Angriffen auf Gaza beteiligt sind.

Diamanten, die schwere Menschenrechtsverletzungen finanzieren, gelten als Blutdiamanten. Diamanten, die das Massaker in Gaza finanzieren, sind Edelsteine des Völkermords.

Luxus ist nicht luxuriös, wenn er mit Blutvergießen und Gewalt erkauft wird, und das ist eindeutig der Fall, wenn Diamanten von Unternehmen in Israel bezogen werden, die mit ihren Einnahmen ein völkermörderisches Apartheidregime finanzieren.

Es kann kein „business as usual“ mit einem Staat geben, der die Normen zivilisierten Regierens und die international vereinbarten humanitären Gesetze, die nach dem Holocaust an den Juden während des Zweiten Weltkriegs entwickelt wurden, in eklatanter Weise verletzt.

Die Welt balanciert am Rande einer katastrophalen Eskalation der Gewalt im Nahen Osten, während ein Völkermord am palästinensischen Volk live übertragen wird. Die Vorstandsvorsitzenden und Vorstände von Unternehmen mit israelischen Lieferketten tragen die Verantwortung dafür, dass sie sich nicht mitschuldig machen, wenn der Völkermord noch einen Tag länger andauert. Insbesondere die führenden Unternehmen der Diamantenindustrie müssen unverzüglich ihre Verbindungen zur israelischen Diamantenindustrie kappen und zeigen, dass die soziale Verantwortung von Unternehmen nicht nur ein Alibi ist, um die Hochglanzseiten ihres nächsten jährlichen Nachhaltigkeitsberichts zu füllen.

Für die Verbraucher und die Aktionäre kann das kein Luxus um jeden Preis sein.

