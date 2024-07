https://www.aljazeera.com/opinions/2024/7/24/genocide-in-gaza-and-the-decline-of-a-flawed-world-order



Völkermord in Gaza und der Niedergang einer fehlerhaften Weltordnung

Von Issam Younis

Generaldirektor des Al Mezan Zentrums für Menschenrechte in Gaza

24 Jul 2024

Das globale System der Nachkriegszeit, das zum Schutz der Interessen der Großmächte geschaffen wurde, hat vorhersehbar versagt. Es ist Zeit für eine neue Ordnung.

Palästinenser trauern am 18. Juli 2024 in einem Krankenhaus in Deir el-Balah um Kinder, die bei der israelischen Bombardierung des Gazastreifens getötet wurden [Abdel Kareem Hana/AP].

Der gegenwärtige Zustand der Welt ist die tragische Manifestation der Wiederholung der Geschichte und erinnert an den berühmten Satz: „Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten.“

1919, am Ende des Ersten Weltkriegs, trafen sich die Siegermächte – Großbritannien, Frankreich, Italien, die Vereinigten Staaten und Japan – zur Pariser Friedenskonferenz, die den Vertrag von Versailles hervorbrachte, den Völkerbund gründete und damit eine neue Ära der internationalen Beziehungen einläutete.

Das Hauptziel des Völkerbundes, wie es in seinem 26 Artikel umfassenden Vertrag festgelegt ist, bestand darin, den Frieden zu fördern, das Wiederaufflammen globaler Konflikte zu verhindern und die kollektive Sicherheit durch Verhandlungen und Diplomatie zu gewährleisten.

Der Völkerbund wurde von einem Exekutivrat geleitet, der sich zunächst aus Vertretern der vier Siegermächte zusammensetzte: Großbritannien, Frankreich, Italien und Japan. Das im Krieg besiegte Deutschland trat 1926 als ständiges Mitglied bei, zog sich aber 1933 zusammen mit Japan zurück.

Der Völkerbund scheiterte spektakulär bei der Verwirklichung seiner grundlegenden Ziele und erklärte schließlich am 20. April 1946 sein eigenes Ende. Er erwies sich als unfähig, internationale Probleme zu lösen oder seine Autorität gegenüber den Nationen durchzusetzen. So konnte sie beispielsweise weder Japan davon abhalten, 1931 in die chinesische Mandschurei einzumarschieren, noch Italien davon abhalten, 1935 Äthiopien anzugreifen. Vor allem aber konnte sie den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs nicht verhindern. Sie war zu schwach, um die wachsenden und widerstreitenden kolonialen Interessen einzudämmen.

Eine andere Gruppe von Siegern eines anderen Weltkriegs hielt eine weitere Versammlung ab – dieses Mal in San Francisco am 25. und 26. Juni 1945. Hier artikulierten sie ihre Interessen und verankerten sie erneut praktisch und institutionell, um eine Wiederholung der Schrecken des Zweiten Weltkriegs zu verhindern, der 40 Millionen Zivilisten und 20 Millionen Militärangehörige das Leben gekostet hatte, fast die Hälfte davon in der Sowjetunion.

Ihr Ziel war es, den internationalen Frieden und die Sicherheit zu gewährleisten und die Zusammenarbeit zwischen den Nationen zu fördern. Die Delegierten verabschiedeten die Charta der Vereinten Nationen und legten damit neue Regeln für die Nachkriegswelt fest.

Die Ironie dabei war, dass dieselben „zivilisierten“ Sieger, die sich bei der Ausarbeitung der neuen Weltordnung in San Francisco für Freiheit und Menschlichkeit einsetzten, zu diesem Zeitpunkt selbst die halbe Welt besetzten und in Algerien, Indien, Vietnam, Palästina und an vielen anderen Orten Verwüstung anrichteten. Sie machten die Charta von Anfang an zu einem Instrument des neuen Kolonialismus und schützten und verteidigten ihre Interessen mit äußerster Arroganz.

Sie verlangten von anderen Nationen, die Charta nach ihrem Willen zu respektieren, und machten sie zu einem selektiven Maßstab, der Völkern, Befreiungsbewegungen und Staaten auferlegt wurde, um ihr Verhalten bei der Verteidigung ihrer Interessen, ihrer Existenz, ihrer Souveränität und ihrer Rechte zu messen.

In der Folge würden die Großmächte kleinere Nationen oder Volksbewegungen nach Belieben als Schurkenstaaten und Bedrohung für Frieden und Sicherheit oder als Verfechter dieser Werte bezeichnen. Dann würden sie sie entweder in die Hölle oder in den Himmel schicken, um sie mit militärischen und „humanitären“ Interventionen und Wirtschaftssanktionen oder mit „Stabilität“ und „internationaler Zusammenarbeit“ zu konfrontieren.

Der anhaltende Völkermord im Gazastreifen und den übrigen palästinensischen Gebieten offenbart diese Schwachstellen. Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels überstieg die Zahl der von den israelischen Besatzungstruppen im Gazastreifen getöteten Märtyrer 38.000 Palästinenser, mehr als die Hälfte davon Kinder und Frauen. Es gab mehr als 80.000 Verletzte.

Ganze Familien wurden durch israelische Bomben ausgelöscht. Etwa 80 Prozent der Wohnviertel und Häuser im Gazastreifen wurden zerstört, und neun von zehn Menschen im Gazastreifen wurden mehr als einmal aus ihren Häusern vertrieben. Wir haben einen Punkt erreicht, an dem wir die Zeit in Kinderleichen messen.

Ein in der renommierten medizinischen Fachzeitschrift The Lancet veröffentlichter Artikel schätzt, dass die tatsächliche Zahl der Todesopfer im Gazastreifen 186.000 erreichen könnte. Dabei handelt es sich um Todesfälle, die direkt durch den wahllosen Bomben- und Granatenbeschuss der israelischen Besatzungstruppen oder indirekt durch Verhungern, die Blockierung von Medikamentenlieferungen, die Zerstörung von medizinischen Einrichtungen, Kläranlagen und Trinkwasserstationen und die Schaffung von Bedingungen für die Verbreitung von Krankheiten verursacht wurden. Diese Zahl entspricht 8 Prozent der Bevölkerung des Streifens. Dies entspräche dem Tod von 27.000.000 Amerikanern, 5.400.000 Briten oder 6.600.000 Deutschen.

Dieses Massensterben geschieht unter den wachsamen Augen der „zivilisierten“ Welt, den Siegern des Zweiten Weltkriegs, die versprochen haben, nie wieder Völkermord oder Kriege zu begehen, und die den UN-Sicherheitsrat dominieren.

Wir müssen aufhören, den Kopf in den Sand zu stecken und die Dinge beim Namen zu nennen. Im besten Fall handelt es sich um eine Verschwörung des furchtbaren Schweigens, die Israel eine Lizenz zum Töten gibt; im schlimmsten Fall ist es aktive Beteiligung und Komplizenschaft durch die ständige Lieferung von Waffen, die der Besatzerstaat zur Ausrottung von Zivilisten verwendet.

All dies geschieht mit der Rechtfertigung „Israels Recht auf Selbstverteidigung“. Dies ist nichts weniger als ein Mord an der Wahrheit. Wie der Philosoph Ahmed Barqawi sagt, wissen diejenigen, die die Wahrheit ermorden, dass sie die Wahrheit ist, leugnen sie aber, verzerren sie oder erfinden eine widersprüchliche, nicht existierende „Wahrheit“. Der gefährlichste Aspekt dieses Mordes an der Wahrheit ist, dass er den Völkermord und alle anderen in Palästina begangenen Verbrechen ermöglicht.

Dass der Westen Völkermord ermöglicht, ist nicht überraschend, wenn man bedenkt, welche Rolle seine weiße Vorherrschaft bei Völkermorden in der ganzen Welt gespielt hat, darunter in Ruanda, Bosnien und gegen Juden in ganz Europa. Dieses Gefühl der weißen Überlegenheit hat die ungeheuerlichsten Verstöße gegen das Völkerrecht und die abscheulichsten Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Korea, Vietnam, Irak, Afghanistan, Libanon, Panama, Kuba und anderswo begünstigt.

Auch in Palästina ist die weiße Vorherrschaft tonangebend. Viele in der westlichen Welt folgen den Schriften des britisch-amerikanischen Historikers Bernard Lewis, der die Welt in die „überlegene“ jüdisch-christliche Kultur, die angeblich Zivilisation und Rationalität hervorbringt, und die minderwertige, die östlich-islamische Kultur, die angeblich Terrorismus, Zerstörung und Rückständigkeit hervorbringt, geteilt sieht.

Diese falsche Dichotomie nimmt den Menschen der islamischen Welt und des Ostens – Alten und Jungen, Männern und Frauen – alle menschlichen Eigenschaften und reduziert sie auf einen „menschlichen Überschuss“ und eine „menschliche Last“. Diese Sichtweise erklärt das barbarische und mitschuldige Verhalten der westlichen Länder bei den anhaltenden Verbrechen gegen das palästinensische Volk.

Neben der Entlarvung der weißen Vorherrschaft sind die Geschehnisse in Gaza auch ein Zeichen für den Verfall einer Zivilisation, die behauptet, Menschlichkeit, Gerechtigkeit und Vernunft hochzuhalten. Das Versäumnis, Regeln der Gerechtigkeit und Rechenschaftspflicht anzuwenden, bestätigt nicht nur die Doppelmoral und Heuchelei des Westens, sondern auch den Niedergang der von den Siegern des Zweiten Weltkriegs errichteten Ordnung, die dem Blutvergießen, dem Völkermord, der Ungerechtigkeit und der Ausbeutung in Palästina und dem Rest der Welt kein Ende setzt.

In der Tat hat die Ordnung nach dem Zweiten Weltkrieg, die von engstirnigen nationalen Interessen, der Monopolisierung der Entscheidungsfindung und der Unterwerfung kleinerer Nationen bestimmt wird, weder Sicherheit noch Frieden aufrechterhalten. Stattdessen hat sie zur Ausbreitung von Kriegen, Verbrechen, Hungersnöten, Armut und Rassismus in einem in der Geschichte der Menschheit noch nie dagewesenen Ausmaß beigetragen und die Welt an den Rand eines globalen Krieges gebracht, der massive Verwüstung und Tod nach sich ziehen könnte.

Dieses im Niedergang begriffene System hat Länder mit erheblichem zivilisatorischem Gewicht und bemerkenswerten Beiträgen zu Stabilität, Frieden und internationaler Zusammenarbeit, wie Indien, Ägypten und Brasilien, daran gehindert, ständige Mitglieder zu werden und eine führende Rolle in internationalen Angelegenheiten zu spielen.

Dieses auslaufende System hat die vielfältige und sich wandelnde Welt ihres Rechts beraubt, eine gerechtere, ausgewogenere und vernünftigere Ordnung anzustreben, die von gleichberechtigten Beziehungen bestimmt wird, die Frieden und internationale Zusammenarbeit auf der Grundlage der Ablehnung von Kriegen, Besetzungen und Ausbeutung sowie der Achtung der Menschenwürde, der Menschenrechte und der Gerechtigkeit schaffen.

Diese Situation hat uns an einen gefährlichen Scheideweg gebracht: Entweder streben wir nach Gerechtigkeit für alle oder erliegen dem Gesetz des Dschungels; entweder bauen wir eine Zusammenarbeit auf, die auf Gleichheit, Achtung der Souveränität und dem Recht auf Selbstbestimmung beruht, oder wir fallen auf rassische und kulturelle Vorherrschaft, Ungerechtigkeit und Ausbeutung herein.

So wie der Völkerbund gescheitert ist, scheitern auch die Vereinten Nationen. Die derzeitige Situation macht eine Änderung des globalen Systems hin zu einem gerechteren System erforderlich, das allen Menschen gerecht wird, die Nationen gleich behandelt, den Weltfrieden bewahrt und die internationale Zusammenarbeit fördert. Es sollte danach streben, verschiedene Kulturen zu vereinen, die das menschliche Leben und die Existenz bereichern, anstatt uns in gute und böse Kulturen zu spalten und falsche existenzielle Konflikte zu fördern.

Eine Version dieses Artikels erschien zuerst auf Al Jazeera Arabic.

