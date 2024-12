Völkermord – Israel lebt in der Vergangenheit Von Haidar Eid

https://www.aljazeera.com/opinions/2024/12/16/genocide-israel-is-living-in-the-past



Völkermord – Israel lebt in der Vergangenheit

Ein Staat, der auf Apartheid und Siedlerkolonialismus beruht, ist nicht mehr lebensfähig.

Haidar Eid Außerordentlicher Professor an der Al-Aqsa-Universität in Gaza.

Veröffentlicht am 16. Dezember 2024

Israelische Truppen verweigern palästinensischen Bauern den Zugang zu ihrem eigenen Land, während sie versuchen, Oliven zu ernten, in Burqa in der Nähe von Ramallah im israelisch besetzten Westjordanland am 20. Oktober 2024 [Datei: Reuteres/Mohammed Torokman]

„Die alte Welt stirbt, und die neue Welt kämpft darum, geboren zu werden; jetzt ist die Zeit der Ungeheuer“, schrieb der italienische Philosoph Antonio Gramsci 1929.

Diese Worte kommen mir in den Sinn, wenn ich beobachte, wie sich das Apartheidland Israel im historischen Sinne des Wortes rasch auflöst. Es ist eine Siedlerkolonie, die ihrer Aufgabe nicht gerecht wird, nämlich die einheimische Bevölkerung zu vernichten und sie durch „zivilisierte“ Siedler zu ersetzen. Während das Apartheidregime langsam implodiert, zahlen die Palästinenser, insbesondere die Palästinenser in Gaza, einen schrecklichen Preis.

Der „jüdische Staat“, wie er sich selbst definiert, hat unvorstellbare Kriegsverbrechen begangen und gegen unzählige internationale Gesetze verstoßen. Und dank der unbegrenzten Unterstützung durch den kolonialen Westen ist er mit all diesen Verbrechen davongekommen.

Dennoch schreitet der Zusammenbruch immer schneller voran. Viele haben nicht begriffen, dass dieser Zerfall unvermeidlich ist, paradoxerweise auch die Führung des palästinensischen Volkes. Aus diesem Grund haben die palästinensischen Führer das Osloer Abkommen unterzeichnet und die rassistische „Zweistaatenlösung“ zu einem nationalen Slogan gemacht, der als „Unabhängigkeit“ getarnt ist.

In Oslo wurde der siedler-koloniale Charakter der palästinensischen Unterdrückung effektiv ausgelöscht und stattdessen als „uralter Krieg“ um den Besitz von Land dargestellt. Als Palästinenserführer Jassir Arafat das Abkommen unterzeichnete, ließ er die Realität des Siedlerkolonialismus, unter dem die Palästinenser litten, völlig außer Acht.

Unmittelbar nach dem Handschlag zwischen Arafat und dem israelischen Premierminister Yitzhak Rabin im Jahr 1993 schrieb der palästinensische Gelehrte Edward Said: „Jetzt, da die Euphorie ein wenig abgeklungen ist, können wir das Abkommen zwischen Israel und der PLO mit dem nötigen kühlen Kopf betrachten. Es stellt sich heraus, dass es für die meisten Palästinenser weitaus unzureichender und unausgewogener ist, als viele zunächst annahmen. Die vulgäre Inszenierung der Zeremonie im Weißen Haus, der demütigende Auftritt Arafats, als er der Welt dafür dankte, dass er die meisten Rechte des palästinensischen Volkes aufgegeben hat, und die lächerliche Rolle Bill Clintons als römischer Kaiser des 20. Jahrhunderts, der seine beiden Vasallenkönige bei den Ritualen der Versöhnung und Unterwerfung begleitet: All dies konnte nur vorübergehend über das wirklich unglaubliche Ausmaß der palästinensischen Kapitulation hinwegtäuschen.“

Manchmal frage ich mich, ob Arafat und der Rest der PLO-Führung Said, Frantz Fanon, Amilcar Cabral, Ghassan Kanafani oder andere antikoloniale Persönlichkeiten ihrer Zeit gelesen haben.

Der politische Zionismus, der behauptete, „die jüdische Nation“ zu vertreten, entstand im Europa des 19. Jahrhunderts und eiferte natürlich den europäischen Ideologien jener Zeit nach. Er beanspruchte „das Recht“, in jedem Gebiet der Welt, egal wo, einen eigenen Staat zu gründen. Sie nahm Palästina ins Visier, behauptete, es sei „ein Land ohne Volk für ein Volk ohne Land“ und tat, was die Europäer bereits in Afrika, Amerika, Australien, Neuseeland und Teilen Asiens getan hatten.

Völkermord – wie so viele antikoloniale Beiträge dokumentiert haben – ist und war immer ein fester Bestandteil des Siedlerkolonialismus. Sie sind untrennbar miteinander verbunden. Und das gilt auch für den siedlungskolonialen Zionismus.

Man kann das andauernde, per Livestream übertragene Abschlachten der zwei Millionen Menschen in Gaza und die Prahlerei damit durch die Mehrheit der Israelis in den sozialen Medien nicht verstehen, ohne es mit dieser kolonialen Hegemonialideologie in Verbindung zu bringen.

Seit seiner Gründung hat Israel systematisch die „Eliminierung“ der Eingeborenen angestrebt. Gaza zahlt jetzt den Preis für das, was Israels führender faschistischer Historiker Benny Morris als das israelische Versäumnis bezeichnet hat, 1948 alle Palästinenser aus Palästina zu „transferieren“.

Das liegt daran, dass Gaza 1948 zum größten Flüchtlingslager der Welt wurde, gefüllt mit einheimischen Palästinensern, die sich weigerten, ethnisch gesäubert und völkermordet zu werden, und die die Israelis ständig an die „unvollendete Aufgabe“ erinnert haben. Sie tragen nun den Zorn des völkermordenden Israels, das seine Behauptung, dass es kein palästinensisches Volk gibt“, als Tatsache festschreiben will.

Aber der Wohlstand der Apartheid und des Siedlerkolonialismus ist nun Teil der Geschichte. Ein Staat, der auf ihnen beruht, kann nicht überleben.

Inmitten des Völkermords in Gaza mag dies nicht so offensichtlich sein, aber wir sollten uns daran erinnern, dass der Untergang des südafrikanischen Apartheidregimes in den dunkelsten Momenten der südafrikanischen Geschichte in den späten 1980er Jahren begann, als alles so düster aussah. Damals war den Menschen noch nicht klar, dass das rassistische Regime zerfiel und ein neuer Anfang bevorstand.

Widerstand in seinen verschiedenen Formen, gepaart mit einem Höchstmaß an „sumud“ (Standhaftigkeit), ist in Gaza zur Norm geworden. Es wird erwartet, dass sich dieser Widerstand und Sumud im gesamten historischen Palästina und an anderen Orten ausbreiten werden.

Gaza ist zum Zentrum des Universums geworden. Wenn er fällt, wird der globale Süden nachziehen. Die Welt hat keine andere Wahl, als das einzige verbliebene Apartheidregime, das einen beispiellosen Völkermord im 21.

Manchmal träume ich von der Fähigkeit, in die Zukunft zu reisen und mit einer Botschaft zurückzukommen. In der Zukunft fahre ich mit meinem Auto auf der Küstenstraße von Gaza im Süden nach Haifa im Norden, höre die engelsgleiche Stimme von Fairuz und erzähle meinen Töchtern von der schrecklichen Vergangenheit, als ein Staat namens Israel uns verbot, den Rest unseres Landes zu sehen. Ich erzähle ihnen von der Zeit, als die Welt tatenlos zusah, wie Israel Zehntausende von Kindern und Frauen abschlachtete, und als schließlich Menschen mit Gewissen beschlossen, dass es genug ist.

Wie der amerikanische Schriftsteller Mike Davis es so treffend formulierte: „Was uns letztlich am Leben hält, ist unsere Liebe füreinander und unsere Weigerung, den Kopf einzuziehen und das Urteil zu akzeptieren, wie allmächtig es auch erscheinen mag.“

Ich komme voller Optimismus aus der Zukunft zurück, dass „die Zeit der Monster“ bald vorbei sein wird.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Haltung von Al Jazeera wider.

Haidar EidAußerordentlicher Professor an der Al-Aqsa-Universität in Gaza Haidar Eid ist außerordentlicher Professor an der Al-Aqsa-Universität in Gaza. Derzeit ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für Asienstudien in Afrika (Casa) an der Universität von Pretoria.

