Vom Fluss bis zum Meer“ – ein palästinensischer Historiker erforscht die Bedeutung und den Sinn des umstrittenen Slogans



Maha Nassar

16. November 2023

Maha Nassar, Außerordentliche Professorin an der Fakultät für Nahost- und Nordafrikastudien der Universität von Arizona

Was bedeutet der Ruf „Vom Fluss bis zum Meer, Palästina wird frei sein“ für die Palästinenser, die ihn aussprechen? Und warum verwenden sie den Slogan trotz der Kontroverse, die seine Verwendung umgibt, immer wieder?

Als Gelehrter der palästinensischen Geschichte und als jemand, der aus der palästinensischen Diaspora stammt, habe ich beobachtet, wie der jahrzehntealte Satz durch die massiven pro-palästinensischen Märsche in den USA und auf der ganzen Welt, die während der israelischen Bombardierung des Gazastreifens als Vergeltung für den Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober stattfanden, neues Leben – und neue Aufmerksamkeit – erhielt.

Pro-Israel-Gruppen, darunter die Anti-Defamation League mit Sitz in den USA, haben den Ausdruck als „antisemitisch“ bezeichnet. Es hat sogar dazu geführt, dass die Abgeordnete Rashida Tlaib, das einzige palästinensisch-amerikanische Mitglied des Kongresses, für die Verwendung des Ausdrucks gerügt wurde.

Doch für Tlaib und zahllose andere ist der Ausdruck überhaupt nicht antisemitisch. Vielmehr ist er, in Tlaibs Worten, „ein Aufruf zu Freiheit, Menschenrechten und friedlicher Koexistenz“.

Ich kann nicht sagen, was in den Herzen der Menschen vorgeht, die diesen Satz verwenden. Aber ich kann sagen, was der Ausdruck für verschiedene Gruppen von Palästinensern im Laufe der Geschichte bedeutet hat und welche Absicht hinter den meisten Menschen steckt, die ihn heute verwenden.

Einfach gesagt, die Mehrheit der Palästinenser, die diesen Satz verwenden, tun dies, weil sie glauben, dass er in zehn kurzen Worten ihre persönlichen Bindungen, ihre nationalen Rechte und ihre Vision für das Land, das sie Palästina nennen, zusammenfasst. Auch wenn die Versuche, die Verwendung des Slogans zu kontrollieren, aus echter Besorgnis heraus erfolgen, besteht die Gefahr, dass die Bezeichnung des Slogans als antisemitisch – und damit als unzulässig – eine längere Geschichte von Versuchen, palästinensische Stimmen zum Schweigen zu bringen, aufgreift.

Ein Ausdruck persönlicher Verbundenheit

Ein Grund für die Anziehungskraft des Slogans ist, dass er die tiefe persönliche Verbundenheit der Palästinenser mit ihrem Land zum Ausdruck bringt. Sie identifizieren sich – und einander – seit langem mit der Stadt oder dem Dorf in Palästina, aus dem sie stammen.

Eine Karte von Palästina aus dem Jahr 1902. The Print Collector/Getty Images

Und diese Orte erstreckten sich über das ganze Land, von Jericho und Safed in der Nähe des Jordans im Osten bis nach Jaffa und Haifa an den Ufern des Mittelmeers im Westen.

Diese tiefen persönlichen Bindungen wurden über Generationen hinweg durch Kleidung, Küche und die feinen Unterschiede in den arabischen Dialekten weitergegeben, die für die einzelnen Orte in Palästina typisch sind.

Und diese Bindungen bestehen auch heute noch. Kinder und Enkelkinder palästinensischer Flüchtlinge fühlen sich oft mit den Orten verbunden, aus denen ihre Vorfahren stammen.

Eine Forderung nach nationalen Rechten

Doch der Begriff ist nicht nur eine geografische Referenz. Er ist politisch.

„Vom Fluss zum Meer“ soll auch die nationalen Rechte der Palästinenser auf ihr Heimatland und den Wunsch nach einem vereinten Palästina als Grundlage für einen unabhängigen Staat bekräftigen.

Als Palästina von 1917 bis 1948 unter britischer Kolonialherrschaft stand, wehrten sich die arabischen Einwohner vehement gegen die von britischen und zionistischen Interessen vertretenen Teilungsvorschläge. Denn die Vorschläge enthielten Bestimmungen, die Hunderttausende von palästinensischen Arabern von ihrem angestammten Land vertrieben hätten.

1946 schlug die Delegation der arabischen Regierungen stattdessen einen „Einheitsstaat“ mit einer „demokratischen Verfassung“ vor, die „freie Religionsausübung“ für alle garantieren und „das Recht der Juden anerkennen würde, die hebräische Sprache als zweite Amtssprache zu verwenden“.

Im folgenden Jahr genehmigten die Vereinten Nationen stattdessen einen Teilungsplan für Palästina, der 500 000 palästinensische Araber, die in dem geplanten jüdischen Staat lebten, vor die Wahl gestellt hätte, entweder als Minderheit in ihrem eigenen Land zu leben oder es zu verlassen.

In diesem Kontext entstand die Forderung nach einem vereinten, unabhängigen Palästina, so der Arabist Elliott Colla.

Während des Krieges von 1948, der zur Gründung des Staates Israel führte, flohen rund 750 000 palästinensische Araber oder wurden aus ihren Dörfern und Städten vertrieben. Am Ende des Krieges war Palästina in drei Teile geteilt: 78 % des Landes wurden Teil des jüdischen Staates Israel, während der Rest unter jordanische oder ägyptische Herrschaft fiel.

Die palästinensischen Flüchtlinge glaubten, sie hätten ein Recht auf Rückkehr in ihre Häuser im neuen Staat Israel. Die israelische Führung, die die jüdische Mehrheit des Staates aufrechterhalten wollte, bemühte sich, die Flüchtlinge weit weg umzusiedeln. In den 1950er Jahren entwickelte sich im Westen ein Narrativ, das die politischen Ansprüche der Palästinenser für ungültig erklärte.

Zukunftsvision

Die Palästinenser mussten einen Weg finden, um sowohl ihre nationalen Rechte geltend zu machen als auch eine alternative Vision für den Frieden zu entwerfen. Nachdem Israel im Arabisch-Israelischen Krieg 1967 das Westjordanland, Ostjerusalem und den Gazastreifen besetzt hatte, gewann die Forderung nach einem freien Palästina „vom Fluss bis zum Meer“ unter denjenigen an Boden, die glaubten, dass das gesamte Land an die Palästinenser zurückgegeben werden sollte.

Doch bald wurde sie auch zur Vision eines säkularen demokratischen Staates mit Gleichberechtigung für alle.

1969 forderte der Palästinensische Nationalrat, das höchste Entscheidungsgremium der Palästinenser im Exil, offiziell einen „palästinensischen demokratischen Staat“, der „frei von jeglicher Form religiöser und sozialer Diskriminierung“ sein sollte.

Diese Vision blieb unter den Palästinensern populär, auch wenn einige ihrer Führer der Idee zuneigten, einen verkürzten palästinensischen Staat neben Israel im Westjordanland, dem Gazastreifen und Ostjerusalem zu errichten.

Viele Palästinenser standen dieser Zweistaatenlösung skeptisch gegenüber. Für Flüchtlinge, die seit 1948 im Exil leben, würde eine Zweistaatenlösung keine Rückkehr in ihre Städte und Dörfer in Israel ermöglichen. Einige palästinensische Bürger Israels befürchteten, dass eine Zweistaatenlösung sie als arabische Minderheit in einem jüdischen Staat noch mehr isolieren würde.

Sogar die Palästinenser im Westjordanland und im Gazastreifen – die am meisten von einer Zweistaatenlösung profitieren würden – standen der Idee nur lauwarm gegenüber. Eine Umfrage aus dem Jahr 1986 ergab, dass 78 % der Befragten „die Errichtung eines demokratisch-säkularen palästinensischen Staates, der ganz Palästina umfasst“, unterstützten, während nur 17 % für zwei Staaten waren.

Dies erklärt, warum die Forderung nach einem freien Palästina „vom Fluss bis zum Meer“ in den Protestgesängen der Ersten Intifada, dem palästinensischen Aufstand, von 1987 bis 1992 populär wurde.

Bemerkenswert ist, dass die Hamas, eine 1987 gegründete islamistische Partei, anfänglich nicht „vom Fluss bis zum Meer“ verwendete, wahrscheinlich aufgrund der langjährigen Verbindung des Satzes zum säkularen palästinensischen Nationalismus.

Zwei Staaten oder einer?

Die Unterzeichnung des Osloer Abkommens im Jahr 1993 ließ viele glauben, dass eine Zweistaatenlösung unmittelbar bevorstehe.

Doch als die Hoffnungen auf eine Zweistaatenlösung schwanden, kehrten einige Palästinenser zur Idee eines einzigen, demokratischen Staates vom Fluss bis zum Meer zurück.

In der Zwischenzeit griff die Hamas den Slogan auf und fügte die Formulierung „vom Fluss bis zum Meer“ in ihre 2017 überarbeitete Charta ein. Diese Formulierung war Teil der umfassenderen Bemühungen der Hamas, auf Kosten ihrer säkularen Konkurrentin Fatah, die von vielen als Versagerin des palästinensischen Volkes angesehen wurde, Legitimität zu erlangen.

Heute befürworten weite Teile der Palästinenser immer noch die Idee der Gleichheit. Eine Umfrage aus dem Jahr 2022 ergab eine starke Unterstützung der Palästinenser für die Idee eines einzigen Staates mit gleichen Rechten für alle.

Offensive Formulierung?

Vielleicht hat die Verwendung des Slogans durch die Hamas dazu geführt, dass einige behauptet haben, es handele sich um einen Aufruf zum Völkermord – was impliziert, dass der Slogan am Ende dazu aufruft, Palästina „frei von Juden“ zu machen. Angesichts der Hamas-Anschläge vom 7. Oktober, bei denen nach Angaben des israelischen Außenministeriums 1.200 Menschen getötet wurden, sind solche Befürchtungen verständlich.

Aber das arabische Original, „Filastin hurra“, bedeutet „befreites Palästina“. „Frei von“ wäre ein ganz anderes arabisches Wort.

Andere Kritiker des Slogans bestehen darauf, dass die Phrase selbst antisemitisch ist, da sie Israels Existenzrecht als jüdischer Staat bestreitet. Nach dieser Auffassung sollten die Demonstranten stattdessen einen palästinensischen Staat fordern, der neben Israel existiert – und nicht einen, der es ersetzt.

Dies würde jedoch an der Realität vorbeigehen. In der Wissenschaft besteht ein breiter Konsens darüber, dass eine Zweistaatenlösung nicht mehr tragfähig ist. Sie argumentieren, dass das Ausmaß des Siedlungsbaus im Westjordanland und die wirtschaftlichen Bedingungen im Gazastreifen den Zusammenhalt und die Lebensfähigkeit jedes geplanten palästinensischen Staates beeinträchtigt haben.

Weitere Dämonisierung

Es gibt ein weiteres Argument gegen die Verwendung des Slogans: Dass er zwar an sich nicht antisemitisch ist, aber die Tatsache, dass einige jüdische Menschen ihn so sehen – und ihn somit als Bedrohung empfinden – reicht aus, um seine Verwendung aufzugeben.

Aber ein solches Argument würde, so meine ich, die Gefühle einer Gruppe gegenüber denen einer anderen bevorzugen. Und es birgt die Gefahr, dass palästinensische Stimmen im Westen weiter dämonisiert und zum Schweigen gebracht werden.

Die Abgeordnete Rashida Tlaib (D-Michigan) spricht während einer Demonstration, bei der ein Waffenstillstand in Gaza gefordert wird. AP Foto/Amanda Andrade-Rhoades

In den letzten Monaten wurde in Europa das, was Befürworter der Palästina-Bewegung als „beispielloses Durchgreifen“ gegen ihren Aktivismus bezeichnen, deutlich. Inzwischen berichten Menschen in den USA von weit verbreiteter Diskriminierung, Vergeltung und Bestrafung für ihre pro-palästinensischen Ansichten.

Am 14. November wurde die Studentengruppe Students for Justice in Palestine“ von der George Washington University suspendiert, unter anderem weil die Gruppe den Slogan Free Palestine From the River to the Sea“ auf die Campus-Bibliothek projiziert hatte.

Prinzip, nicht Plattform

Damit soll nicht gesagt werden, dass der Satz „Vom Fluss bis zum Meer wird Palästina frei sein“ nicht mehrere Interpretationen zulässt.

Die Palästinenser selbst sind geteilter Meinung über das konkrete politische Ergebnis, das sie sich für ihr Heimatland wünschen.

Aber das geht an der Sache vorbei. Die meisten Palästinenser, die diesen Gesang verwenden, sehen ihn nicht als Befürwortung einer bestimmten politischen Plattform oder als Zugehörigkeit zu einer bestimmten politischen Gruppe. Vielmehr versteht die Mehrheit der Menschen, die diesen Spruch verwenden, ihn als eine prinzipielle Vision von Freiheit und Koexistenz. #

Übersetzt mit Deepl.com

