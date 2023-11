‚From the river to the sea‘ and the decolonisation of our collective future True freedom can only be achieved by breaking free from settler colonialism and the nation-state.

Wahre Freiheit zwischen Fluss und Meer kann nur erreicht werden, wenn wir uns vom Siedlerkolonialismus und dem Nationalstaat befreien.

„Vom Fluss zum Meer“ und die Entkolonialisierung unserer gemeinsamen Zukunft

Mark LeVine

Direktor des Programms für globale Nahoststudien an der UC Irvine

15. November 2023

OK, so sollte es eigentlich nicht laufen, oder? Aber in diesem Moment des Krieges und des Massensterbens ist dieser Satz es wert, darüber nachzudenken: Palästina kann nicht frei sein, wenn Israel – oder zumindest die Israelis – nicht frei sind. Wahre Freiheit zwischen dem Fluss und dem Meer kann nur erreicht werden, indem man sich von den Ketten des Siedlerkolonialismus, aber auch von den engen Grenzen des Nationalstaats befreit.

Bevor ich das näher erkläre, möchte ich auf die aktuelle Debatte über den Slogan „Fluss zum Meer“ eingehen.

Wenn die meisten Israelis, und zweifellos auch eine beträchtliche Anzahl von Palästinensern, den Ausdruck „Fluss bis zum Meer“ hören, stellen sie ihn sich in einem exklusivistischen Sinne vor. Das ist nicht überraschend.

Das Nullsummen-Verständnis des Nationalstaates – ein bestimmtes Territorium unter der ausschließlichen Kontrolle einer nationalen Gemeinschaft – ist seit mindestens vier Jahrhunderten die bestimmende kommunale Identität. Seine Logik ist so einfach wie gewalttätig: Wenn dieses Gebiet meiner Gruppe gehört, kann es nicht der Ihren gehören.

Nicht die Identität und die Politik jedes Landes beruhen auf dieser Logik, aber viele schon. Selbst Länder mit einer langen Tradition interkommunaler Toleranz können schnell in Chauvinismus umschlagen.

Noch deutlicher wird die Dynamik in sesshaft-kolonialen Gesellschaften, wo die Siedlergemeinschaft ein Gebiet erobern und die indigene Bevölkerung unterwerfen oder vertreiben muss, um ihre eigene Gesellschaft aufzubauen. Völkermord ist in den meisten Fällen eine zentrale Erfahrung in diesem Prozess.

Israel ist natürlich der Inbegriff einer siedlungskolonialen Gesellschaft, aber es ist auch eine, deren maximalistischer Impuls noch nicht verwirklicht wurde. Die Palästinenser wurden nicht auf eine überschaubare Minderheit reduziert, der man formale politische Rechte zugestehen kann und die dann ohne nennenswerten Widerstand ignoriert, unterdrückt und vertrieben werden kann – wie es das Schicksal der amerikanischen und australischen Ureinwohner war.

Angesichts der Gewalt, die dem Kolonialismus innewohnt, haben sich die Siedlergesellschaften den Widerstand der Ureinwohner natürlich als Spiegelbild ihrer eliminatorischen Impulse und Politik vorgestellt: Wir wollen, dass sie verschwinden, und sind bereit, zur Erreichung dieses Ziels jede notwendige Gewalt anzuwenden, also müssen sie das Gleiche wollen und tun. Es überrascht nicht, dass diese Vorstellung noch verstärkt wird, wenn der Widerstand die Form von Massengewalt annimmt, wie am 7. Oktober geschehen.

In diesem Zusammenhang hören die meisten zionistischen Israelis und Israel-Unterstützer, wenn sie den Satz „Vom Fluss bis zum Meer wird Palästina frei sein“ hören, „einen völkermörderischen Aufruf zur Gewalt, um den Staat Israel und seine Bevölkerung zu zerstören und ihn durch einen palästinensischen Staat zu ersetzen, der sich vom Jordan bis zum Mittelmeer erstreckt“. Die Tatsache, dass einige Palästinenser, insbesondere die Hamas, sich stark auf eine gewaltsam-exklusivistische Konnotation des Satzes versteift haben, verstärkt diesen Gedanken noch.

Die Hamas hat jedoch nie die Mehrheit der Palästinenser vertreten, trotz der konzertierten Bemühungen der Bewegung und der aufeinander folgenden israelischen Regierungen (aus sehr unterschiedlichen Gründen), ihren Status zu erhöhen. Ihre Popularität im Gazastreifen, wenn auch nicht die Kontrolle über ihn, hatte schon vor dem Angriff vom 7. Oktober deutlich nachgelassen.

In dieses zutiefst dysfunktionale Gemisch fügt sich die Abgeordnete Rashida Tlaib ein, derzeit das einzige palästinensisch-amerikanische Mitglied des Kongresses der Vereinigten Staaten. Zusammen mit ihrer Kollegin Ilhan Omar und gelegentlich anderen Mitgliedern der „Truppe“ ist sie die einzige nationale politische Stimme, die sich ohne Zögern für die Rechte der Palästinenser einsetzt.

Für die große Mehrheit ihrer Kongresskollegen und die meisten, die sich selbst als „pro-israelisch“ bezeichnen, war Tlaibs Verwendung des Slogans „vom Fluss bis zum Meer“ ein ständiges Zeichen dafür, dass sie eine Feindin Israels ist. Aus diesem Grund wurde sie am 6. November offiziell vom Repräsentantenhaus getadelt.

Natürlich sind die Palästinenser nicht die einzigen, die einen „Fluss-zum-Meer“-Diskurs befürworten. Dies ist mehr oder weniger die offizielle Politik des israelischen Staates seit 1967, als er das Westjordanland, den Gazastreifen und die Golanhöhen besetzte. Seitdem hat jede israelische Regierung den Ausbau der illegalen israelischen Siedlungen in den besetzten Gebieten vorangetrieben und damit die Zweistaatenlösung schon lange vor Beginn des Osloer Friedensprozesses zu einem Ding der Unmöglichkeit gemacht.

Im politischen Raum Israels, von der extremen Rechten bis zur liberalen Linken, stand die Idee, das Land mit den Palästinensern gleichberechtigt zu teilen, nie zur Debatte.

Das Problem Israels – wie auch das anderer Siedlerkolonialmächte – besteht darin, dass einheimische Bevölkerungsgruppen selten oder nie sanft in die gute Nacht gehen. Der Begründer des revisionistischen Zionismus, Ze’ev Jabotinsky, hätte Tlaibs Argument unmittelbar nach dem Hamas-Anschlag nicht widersprochen, dass die „erstickenden, entmenschlichenden Bedingungen“ der ständigen Besatzung unweigerlich „zum Widerstand führen“.

Vor genau einem Jahrhundert plädierte er in seinem Manifest Die eiserne Mauer von 1923 für eine überwältigende jüdische Macht, um Palästina vom Fluss bis zum Meer in einen jüdischen Ethnostaat zu verwandeln, eben weil Widerstand der Palästinenser unvermeidlich sei.

Unabhängig davon, auf welcher Seite man steht, solange das Verständnis des „Fluss-zum-Meer“-Diskurses durch das Prisma des inhärent kolonialen Nationalstaates gefiltert wird, wird die Vorstellungskraft für andere Möglichkeiten stark eingeschränkt sein. Und eine weitaus umfassendere Vorstellungskraft ist genau das, was heute am dringendsten benötigt wird, nicht nur um Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden für alle Bewohner Palästinas/Israels inmitten des gegenwärtigen Schreckens zu schaffen, sondern auch um die unzähligen existenziellen Probleme der Menschheit anzugehen, in die die israelische Besatzung tief eingebettet ist.

In dieser Hinsicht stellt Tlaibs Argument – das von zahllosen palästinensischen Aktivisten und ihren Verbündeten, einschließlich vieler Juden, aufgegriffen wird -, dass „vom Fluss zum Meer ein Aufruf zu Freiheit, Menschenrechten und friedlicher Koexistenz ist, nicht zu Tod, Zerstörung oder Hass“, eine radikal postnationalistische Vorstellung von der Zukunft in Palästina und Israel dar. Es handelt sich um eine Vorstellung, die die Palästinenser an der Front der Besatzung gemeinsam mit israelischen und internationalen Solidaritätsaktivisten seit Jahrzehnten in die Praxis umsetzen, wenn auch nur zögerlich und gegen überwältigende Kräfte, wie jeder bestätigen kann, der sich in den besetzten Gebieten in der Solidaritätsarbeit engagiert.

Ein gemeinsames Essen in Nabi Saleh oder Bil’in, Atwani oder im Jordantal nach einem Tag, an dem man Olivenbäume gepflanzt oder geerntet hat, Kinder zur Schule gebracht hat, sich gegen israelische Siedler, Bulldozer oder Tränengas gewehrt hat – und jetzt täglich gemeinsam in den USA und im Westen kämpft, ist eine Erfahrung, die die Freedom Riders, der African National Congress und andere, die für Freiheit gekämpft haben, gemeinsam gemacht haben.

Interkommunale Solidarität und gemeinsames Handeln für eine gemeinsame Zukunft standen im Mittelpunkt all dieser Kämpfe, denn sie drängten darauf, sich Möglichkeiten für die gemeinsame Nutzung von Land, Ressourcen und Macht vorzustellen, die zuvor naiv, weit hergeholt oder sogar gefährlich erschienen.

Jeden Tag schließen sich mehr und mehr Juden und andere Menschen den Palästinensern an, um genau die Art von „gutem Ärger“ zu verursachen, die früher – wenn auch unvollkommen – zur Beendigung der Apartheid in Amerika und Südafrika und der formalen Kolonialherrschaft im gesamten globalen Süden beigetragen hat. Vor allem unter jungen Menschen wächst das Bewusstsein, dass in Gaza mehr auf dem Spiel steht als nur Palästina und Israel. Es geht um die Frontlinien eines Kampfes um die Zukunft, um die Möglichkeit, dass die Menschheit nicht von wachsender Gewalt und Ungleichheit verschlungen wird, während wir uns auf immer tödlichere Bedrohungen für unser kollektives Überleben zubewegen.

Für diejenigen, die immer noch in binären Identitäten gefangen sind und sicher in einem zunehmend psychopathischen globalen kapitalistischen System leben, bleibt ein freies Palästina vom Fluss bis zum Meer – ja, eine wirklich freie, gleichberechtigte und nachhaltige Welt – ein undenkbarer Gedanke.

Doch wie die jüngste Welle der Gewalt bestätigt, kann Israel nicht frei sein, solange Palästina nicht frei ist, und der Preis für diese Freiheit ist eine echte Entkolonialisierung. Der Preis für diese Freiheit ist eine wirkliche Entkolonialisierung, d.h. die Schaffung einer politischen Ordnung, die allen Menschen zwischen Jordan und Mittelmeer die gleichen Grundrechte und -freiheiten einräumt, unabhängig von ihrem Namen und ihrer Form.

Angesichts der Schrecken von Gaza sollten wir uns für eine echte Entkolonialisierung einsetzen, nicht nur in Israel/Palästina, sondern weltweit, bevor die Gewalt uns alle verschlingt.

Mark LeVine ist Professor für Geschichte und Direktor des Programms für globale Nahoststudien an der UC Irvine. Sein letztes Buch ist We’ll Play till We Die: Journeys Across a Decade of Revolutionary Music in the Muslim World (University of California Press).

