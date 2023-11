Palestinian lives matter as much as any other human life The Palestinian struggle for freedom has been demonised, just as South Africa’s was.

Die Kinder von Amal al-Robayaa essen ihre Mahlzeit inmitten der Ruinen des durch einen israelischen Angriff zerstörten Familienhauses in Rafah im südlichen Gazastreifen, am 7. November 2023 [AFP/Said Khatib]

Der palästinensische Freiheitskampf wurde verteufelt, genau wie der Südafrikas.

Das Leben der Palästinenser ist genauso wichtig wie jedes andere Menschenleben.

Alvin Botes

Stellvertretender Minister für internationale Beziehungen und Zusammenarbeit Südafrikas

15. November 2023

Wir leben in einer Welt der krassen Doppelmoral. Wichtige politische Entscheidungsträger in der internationalen Gemeinschaft haben die gefährliche Botschaft vermittelt, dass das Leben von Palästinensern weniger zählt als das Leben von Israelis und dass das humanitäre Völkerrecht selektiv angewendet werden kann.

Die Genfer Konventionen verbieten ausdrücklich das Angreifen von Zivilisten und wichtiger ziviler Infrastruktur in bewaffneten Konflikten. Dennoch wurde die israelische Bombardierung ziviler Krankenhäuser, Schulen und Wohnhäuser in Gaza kaum kritisiert, sondern mit dem Recht Israels auf Selbstverteidigung gerechtfertigt.

Auch das Recht des palästinensischen Volkes, sich gegen solche ungeheuerlichen Verstöße gegen das Völkerrecht zu verteidigen, wird mit keinem Wort erwähnt, ebenso wenig wie sein Recht auf grundlegende Menschenrechte unter einer unmenschlichen und illegalen Besatzung, die seit 75 Jahren andauert.

Nach dem Besatzungsrecht, das Teil des Rechts des bewaffneten Konflikts ist, hat Israel nicht das „Recht, sich mit militärischen Mitteln zu verteidigen“, da es die Besatzungsmacht ist. Dies ist eine Tatsache und keine Behauptung. Es wurde vom Internationalen Gerichtshof in einem Urteil von 2004 bestätigt.

Als Besatzungsmacht kann Israel auf rechtsstaatliche Mittel zurückgreifen, einschließlich polizeilicher Befugnisse, um gegen kriminelle Handlungen vorzugehen. Ein Besatzungsstaat kann nicht die Kontrolle über ein von ihm besetztes Gebiet ausüben und dieses Gebiet gleichzeitig militärisch angreifen mit der Begründung, es sei „fremd“ und stelle eine exogene nationale Sicherheitsbedrohung dar.

Der Begriff des Rechts Israels, sich mit militärischen Mitteln zu verteidigen, wurde von einigen fälschlicherweise und von anderen absichtlich verwendet, um die unrechtmäßige Anwendung von Gewalt gegen die Menschen im Gazastreifen und im Westjordanland zu rechtfertigen.

Wir lehnen die kurzsichtigen und verzerrten internationalen Reaktionen kategorisch ab, die den Kontext und die eigentlichen Ursachen dieses Krieges ignorieren, nämlich Israels systematische Unterdrückung der Palästinenser, die Besetzung ihres Landes und die anhaltenden ethnischen Säuberungen.

Internationale Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch und Amnesty International sowie lokale NRO – darunter mindestens 17 israelische Organisationen – haben die unterdrückerische israelische Militärbesetzung palästinensischen Landes als Verbrechen der Apartheid bezeichnet.

Sie verurteilen Israels grausame Blockade des Gazastreifens in den letzten 17 Jahren als das größte Freiluftgefängnis der Welt, in dem 2,3 Millionen Palästinenser den begrenzten Landstreifen nicht frei betreten oder verlassen können, während die Versorgung mit Wasser, Strom und Gütern im Ermessen der Besatzer liegt.

Wenn Palästinenser zu gewaltlosen Protesten gegriffen haben, wurden sie mit scharfer Munition niedergeschossen. So erging es auch den schwarzen Südafrikanern, die 1960 friedlich gegen die Apartheid protestierten und von ihren Unterdrückern niedergeschossen wurden. Die Vergeblichkeit des gewaltlosen Widerstands gegen die Unterdrückung war der Grund für den bewaffneten Kampf in Südafrika, was auch in Palästina der Fall war.

Nach internationalem Recht haben Menschen, die unter Besatzung leben, das Recht auf Widerstand. Der bewaffnete Kampf gegen eine koloniale Besatzungsmacht wird im Völkerrecht nicht nur anerkannt, sondern ausdrücklich befürwortet. Nationale Befreiungskriege wurden durch die Verabschiedung des Zusatzprotokolls I zu den Genfer Konventionen von 1949 ausdrücklich als ein geschütztes und wesentliches Recht der besetzten Menschen überall anerkannt.

Doch so wie die südafrikanischen Freiheitskämpfer als Terroristen abgestempelt wurden und die meisten westlichen Regierungen den Rechten unserer Völker auf Freiheit, Menschenrechte und Selbstbestimmung den Rücken kehrten, wurden die Rechte der Palästinenser auf Sicherheit, Menschenrechte und Selbstbestimmung in ihrem eigenen Land von den Regierungen in aller Welt viel zu lange ignoriert oder als Lippenbekenntnisse abgetan.

Von einem „Friedensprozess“ im Nahen Osten kann keine Rede sein, und die derzeitige israelische Regierung hat nicht die Absicht, in der Landfrage oder bei der Errichtung eines lebensfähigen palästinensischen Staates Kompromisse einzugehen. Ohne eine politische Verhandlungslösung, die gewährleistet, dass Israelis und Palästinenser Seite an Seite in Frieden leben können, kann es keinen dauerhaften Frieden geben.

Leider wird die derzeitige Entwicklung von israelischen Extremisten vorangetrieben, die sich das palästinensische Land mit Gewalt aneignen wollen, ohne Rücksicht auf die Folgen in Form von Menschenleben oder völliger Zerstörung. In ähnlicher Weise hat die Verzweiflung der Besatzung zu Extremismus auf palästinensischer Seite und zu Angriffen auf israelische Zivilisten geführt, die nach internationalem Recht verboten sind.

Die Tötung und Entführung von israelischen Zivilisten muss ebenfalls verurteilt werden, und die Welt hat dies auch getan. Aber die unverhältnismäßige Anwendung von Gewalt durch Israel und die kollektive Bestrafung eines belagerten und hilflosen Volkes, die sowohl grausam als auch skrupellos war, wurde nicht nur akzeptiert, sondern auch ermöglicht.

Als Russland in der Ukraine zu einer ähnlichen Taktik griff, wurde es aufs Schärfste verurteilt und mit den schärfsten Wirtschaftssanktionen bestraft, die die Welt je gesehen hat. Aber im Falle der israelischen Bombardierung von Zivilisten und lebenswichtiger Infrastruktur in Gaza gab es keine Sanktionen und keine Ausgrenzung, sondern nur uneingeschränkte und bedingungslose Unterstützung durch die meisten westlichen Regierungen.

Es sind die Menschen auf den Straßen der arabischen, asiatischen, lateinamerikanischen, afrikanischen und westlichen Hauptstädte, die als Stimme des Gewissens Israels Völkermord an den Palästinensern verurteilen, die internationale Gemeinschaft wegen ihrer Doppelmoral anklagen und Gerechtigkeit für das palästinensische Volk fordern. Es sind die einfachen Menschen auf der ganzen Welt, die sich der Entmenschlichung des palästinensischen Volkes durch die israelische Regierung widersetzen und seine Dämonisierung zurückweisen.

Die Lehren aus dem Zweiten Weltkrieg werden immer noch von freiheitsliebenden Menschen beherzigt, die erkennen, dass die Entmenschlichung einer Gruppe von Menschen in der Regel in dem Versuch geschieht, sie auszurotten, und die Gegenwehr gegen diese Art von völkermörderischer Sprache muss stark und unversöhnlich sein.

Angesichts der Dezimierung palästinensischer Männer, Frauen und Kinder, die im Schlaf bombardiert werden, darf es keine Apathie mehr geben. Wir hören die durchdringenden Schreie von Säuglingen, die unter den Trümmern ihrer Wohnhäuser eingeklemmt sind – ein völlig vermeidbares Kriegsverbrechen. Wir wissen, dass die überwiegende Mehrheit der bei den derzeitigen militärischen Angriffen auf Gaza getöteten Menschen Frauen und Kinder sind.

Die Palästinenser sind keine Kinder eines geringeren Gottes, und es liegt an uns allen, maximalen Druck für einen sofortigen Waffenstillstand und ein Waffenembargo gegen Israel auszuüben. Die Geiseln müssen freigelassen werden, humanitäre Hilfsorganisationen müssen uneingeschränkten Zugang zum Gazastreifen erhalten, und diejenigen, die diesen Krieg geführt haben, müssen für ihre Kriegsverbrechen zur Rechenschaft gezogen werden.

Wir lehnen die gewaltsame Vertreibung des palästinensischen Volkes aus seinem Land strikt ab und werden nicht tatenlos zusehen, wie jede rote Linie im Krieg überschritten wird und die Region zu einem Nullsummenspiel aus Tod und Zerstörung verkommt.

Unsere gemeinsame Menschlichkeit gebietet, dass jedes Menschenleben zählt. Die Zeit zum Handeln ist jetzt gekommen.

Übersetzt mit Deepl.com



