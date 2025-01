https://countercurrents.org/2025/01/from-ground-zero-stories-from-gaza-an-appreciation-of-the-palestinian-people/



Vom Ground Zero – Geschichten aus Gaza“: Eine Würdigung des palästinensischen Volkes

von Richard Falk

23. Janauar. 2025

[Vorbemerkung: Gedanken über die Erfahrung, einen ungewöhnlichen Film in der Konzeption zu sehen, der ursprünglich am 20. Januar 2025 in CounterPunch veröffentlicht wurde und als Kinoerlebnis bewegend transparent ist.]

Dieser außergewöhnliche Film, der auf der Oscar-Shortlist 2024 für Dokumentarfilme steht, besteht aus 22 Episoden, die vom bekannten palästinensischen Filmregisseur Rashid Masharawi zusammengefügt wurden, ohne jedoch den offensichtlichen Versuch zu unternehmen, ein narratives Erlebnis der Qualen im Gazastreifen zu schaffen, die nun in den 15. Monat gehen. Die Kraft des Films als Ganzes ergibt sich aus der kumulativen Wirkung der völlig hilflosen und schutzlosen Zivilbevölkerung von Gaza, die trotz überwältigender Sicherheitsrisiken und des allgegenwärtigen Verlusts von Angehörigen, Häusern, Nachbarschaften, Schulen und heiligen/historischen Stätten im überfüllten winzigen Gazastreifen (40 km lang, 6 bis 12 km breit, geschätzte Einwohnerzahl 2,3 Millionen) zu überleben versucht. Die verschiedenen Episoden bringen sowohl die Besonderheit der gelebten palästinensischen Kultur, ihr reiches historisches Erbe als auch die Allgemeingültigkeit einer verheerenden Geschichte anhaltender Viktimisierung zum Ausdruck.

Ich habe eine Reihe von bewundernden Rezensionen gelesen, die diese Merkmale der palästinensischen Widerstandsfähigkeit und Kreativität angesichts dieses grausamen, unverdienten kollektiven Schicksals hervorheben. Keine der Episoden befasst sich mit der Geschichte des Leidens der Palästinenser, das durch das zionistische Projekt seit über einem Jahrhundert verursacht wird. Es gibt auch keine explizite Verbindung zwischen der Tortur in Gaza und der pathologischen Geopolitik der von den USA angeführten vermeintlichen Bastionen der liberalen Demokratie mit ihrer verfassungsmäßigen Fassade der Treue zur Rechtsstaatlichkeit und dem internationalen Schutz der Menschenrechte. Aus filmischer Sicht wird die Botschaft von Tapferkeit im Angesicht des Leidens dadurch gereinigt, die existenziellen Variationen einer solchen Erfahrung, die das Potenzial hat, bemerkenswerte Akte des Gedenkens und transzendenten Verhaltens zu inspirieren, wie z. B. die Herstellung von Kunstwerken aus Glassplittern oder Trümmerstücken.

Diese Stille wirft unweigerlich Fragen auf wie: „War diese Verweigerung einer Reaktion eine pragmatische Anpassung an die Marktgegebenheiten, eine begründete Angst vor ideologischer Unterdrückung, wenn der Film es gewagt hätte, auch nur flüchtig die zugrunde liegenden politischen Impulse, den Völkermord der Täter, den Kontext des Angriffs vom 7. Oktober und die systematische Missachtung von Recht und Moral durch führende politische Akteure zu untersuchen?“ So wie es aussieht, wird der Film in amerikanischen Kinos gezeigt, erhielt Auszeichnungen von Kritikern und viel verdiente Aufmerksamkeit von Filmfestivals, sogar geehrt durch Nominierungen für begehrte Filmpreise. Es scheint fair zu sein, zu vermuten, dass dieses wünschenswerte Ergebnis nicht eingetreten wäre, wenn die Palästinenser ihren Ärger über die Ursachen ihres Elends zum Ausdruck gebracht hätten. Wir werden wohl nie erfahren, ob diese Reihe von Zwangsvollstreckungen vom Kurator festgelegt und überwacht wurde, um den Film für das westliche Publikum in Nordamerika und Europa geeignet zu machen, oder ob dies sein ästhetisches Urteil war, einen stetigen universellen Fokus auf eine schreckliche humanitäre Tragödie zu legen, die durch den Mut und den inneren Geist ihrer Opfer etwas gemildert wird. Kurz gesagt, die Auswirkungen von Völkermord statt von Verbrechen und seinen Tätern zu betrachten.

Zumindest in meiner Auswertung der Mainstream-Filmkritiken gab es keinen Kommentar zu dieser Frage der Grenzen, ob bewusst oder unbewusst, die diesen 22 Filmemachern aus Gaza auferlegt wurden. Ich verließ das Kino beeindruckt von dem Versäumnis aller Charaktere, die Worte „Völkermord“, „Israel“, „Zionismus“, „Vereinigte Staaten“, „Vereinte Nationen“, „Völkerrecht“ und „Internationaler Gerichtshof“ zu erwähnen. Es sollte erwähnt werden, dass auch die Begriffe „Hamas“, „Terrorismus“ und „Geiseln“ nicht erwähnt wurden. Dies wirft die Frage auf, ob das Fehlen solcher Verweise ein Versuch war, aus ästhetischen oder pragmatischen Gründen eine Haltung der unpolitischen Neutralität einzunehmen. Wir werden es vielleicht nie erfahren, und wären die Motive des Kurators über die Relevanz für das menschliche Interesse hinaus von Bedeutung? Gleichzeitig finde ich es inakzeptabel, das Übel des Völkermords hinter einem politischen Vorwand der „zwei Seiten“ zu verbergen, der die Verbrechen des Unterdrückers mit den kriminellen Exzessen des Widerstands der Unterdrückten gleichsetzt. Der Film vermeidet selbst den Hauch einer impliziten Parität der Verantwortung für das Leid, das den Menschen in Gaza zugefügt wurde.

From Ground Zero vermeidet es auch, unser Mitleid auf direkte Weise zu erregen, indem er Krankenhausszenen von Amputationen oder schweren Verletzungen zeigt, die es in Gaza neben der täglichen Zahl der Todesopfer natürlich zuhauf gibt. Von meinen eigenen früheren Besuchen in Gaza, bei denen ich mit solchen sichtbaren Qualen konfrontiert war, weiß ich, welche Kraft der direkte Kontakt mit solchen Opfern ausübt. Ich werde nie vergessen, welchen Eindruck es bei mir hinterlassen hat, nach vielen Jahren einen verzweifelten Vater zu sehen, der seinen blutenden und schwer verwundeten kleinen Sohn auf dem Arm trägt und wütend auf Arabisch schreit. Ich verstand die Worte nicht, aber die Gefühle, die er ausdrückte, waren offensichtlich und bedurften keiner Übersetzung. Diese bewusste oder unbewusste Entscheidung, solches Material aus dem Film auszuschließen, mag seine unmittelbare Wirkung abgeschwächt haben, aber sie vertiefte das langfristige Verständnis für die zugrunde liegende humanitäre Tortur, die das palästinensische Volk erduldet.

Die engste Annäherung an politische Anspielungen im Film findet sich in den Worten einer einnehmenden Puppe, die in einer der späteren Episoden eine vernichtende Anklage erhebt: „Alles ist weg und die Welt schaut einfach zu.“ Es gibt auch kurze, vereinzelte Hinweise auf die Nakba und die erzwungene Vertreibung aus ihrer Heimat, die mindestens 700.000 Palästinenser 1948 erlebten und seitdem als Flüchtlinge leben, denen Israel unrechtmäßig jedes Recht auf Rückkehr verweigert. Diese Hinweise drücken die tiefen Wurzeln des Leidens der Palästinenser aus, ohne jedoch mit dem Finger auf sie zu zeigen, und werden wahrscheinlich von allen wahrgenommen werden, außer von den nicht-palästinensischen Zuschauern, die das palästinensische Elend über Jahrzehnte hinweg verfolgt haben. Für die Palästinenser hingegen werden diese Anspielungen auf die Vergangenheit wahrscheinlich als düstere Erinnerungen an vertraute Realitäten dienen.

Alles in allem begrüße ich die Darstellung der palästinensischen Erfahrung auf diese authentische und originelle Weise. Sie ist selbst ein Triumph der palästinensischen Vorstellungskraft über die täglichen Qualen, die rund um die Uhr zur Realität ihres Lebens geworden sind.

Es sind nicht nur die unerträglichen Verluste von Familie und Heimat, sondern auch die bedrohlichen nächtlichen Explosionen in der Nähe und der ständige Lärm von Drohnen über ihren Köpfen. Die Episoden zeigen durchweg die völlige Schutzlosigkeit der Palästinenser und die Missachtung der durch das Völkerrecht und die Moral gesetzten Grenzen, was durch die absichtliche Auferlegung eines verzweifelten Kampfes ums Überleben, der durch die Behinderung der Lieferung humanitärer Hilfe verursacht wird und in den elenden Zeltstädten, in denen die Menschen im Gazastreifen seit der Zerstörung ihrer Häuser leben müssen, zu Tod und Krankheit führt, noch verschlimmert wird. Der Alltag der Suche nach Nahrung und Trinkwasser ist, wenn überhaupt, nur auf einem Niveau unterhalb des Existenzminimums möglich.

Natürlich hoffe ich, dass From Ground Zero bei der Oscar-Verleihung bald einen Oscar erhält.

Richard Falk ist ein Wissenschaftler für Völkerrecht und internationale Beziehungen, der vierzig Jahre lang an der Princeton University lehrte. Seit 2002 lebt er in Santa Barbara, Kalifornien, und lehrt am örtlichen Campus der University of California in Global and International Studies und ist seit 2005 Vorsitzender des Vorstands der Nuclear Age Peace Foundation.

Übersetzt mit Deepl.com

