Das Zeitalter des interplanetaren Exzeptionalismus

Pepe Escobar

22. Januar 2025

Nur die USA können einen Völkermord in eine großartige Immobiliengelegenheit in einer „phänomenalen Lage“ umbenennen.

Beginnen wir mit der wichtigsten Erkenntnis: Die Manifest Destiny erreicht die Sterne. Buchstäblich.

Trump 2.0 – die größte Show der Welt – begann mit einem (großen) Knall: „Wir werden unsere Manifest Destiny bis zu den Sternen verfolgen.“ Und das bedeutet, die amerikanische Flagge auf dem Mars zu hissen. Das echte Ding. Kein Netflix-Film. Kein Wunder, dass der Platin-Kumpel Elon Musk, CEO von SpaceX, sofort in Verzückung geriet.

Willkommen im interplanetaren Exzeptionalismus. Buchstäblich. Wie im Land der Freien, der Heimat der Tapferen, wird in diesem neuen goldenen Zeitalter „weitaus außergewöhnlicher als je zuvor“ sein. Der Niedergang des Imperiums ist vorbei. Akzeptieren Sie das neue, brutal gütige Imperium. Oder es wird Ihnen Leid tun.

In der Praxis begann alles, wie vorherzusehen war, mit einer Flut von Durchführungsverordnungen – wie ein psychedelischer Strudel.

Es ist an der Zeit, Truppen an die Südgrenze zu schicken (El Paso ist bereits blockiert), um die „Invasion“ illegaler Einwanderer zu stoppen, Drogenkartelle zu Terrororganisationen zu erklären und den Golf von Mexiko in „Golf von Amerika“ umzubenennen.

Hinzu kommt die Ausrufung des Ausnahmezustands, um die Energieproduktion anzukurbeln: „Wir werden unsere Notstandsbefugnisse nutzen, um Ländern, Unternehmern und Menschen mit viel Geld zu ermöglichen, große Pläne zu schmieden, KI-Pläne. Wir brauchen doppelt so viel Energie wie bisher.“

Das ist ein Code dafür, dass das Imperium zwangsläufig die totale Kontrolle über KI und riesige, energieverbrauchende KI-Rechenzentren ausüben wird.

Dazwischen wird Trump 2.0 jedes „Auslandshilfeprogramm“ für 90 Tage aussetzen, um dessen „Übereinstimmung mit den nationalen Interessen und außenpolitischen Zielen der USA“ zu bewerten (Übersetzung: Kiew, in Deckung gehen).

Trump 2.0 wird nur zwei Geschlechter anerkennen – männlich und weiblich; er wird „sofort die Wachsamkeit unseres Militärs erhöhen und es wieder so machen, wie es früher war“; und er wird den Panamakanal „zurückerobern“ („American Canal“, anyone?).

Und vergessen Sie nie die Andeutung eines großen Handelskrieges: Mögliche Zölle in Höhe von 25 % könnten ab dem 1. Februar auf Kanada und Mexiko erhoben werden, um Verhandlungen zu erzwingen. Und später wird die EU das Ziel sein: Brüssel ist bereits in heller Aufregung.

Tik Tok, wer ist da?

Im Inland ist einer der interessantesten Schachzüge das Dossier Tik Tok: „Der US-Tik-Tok-Deal könnte eine Billion Dollar wert sein“, sagte der Präsident. Der Kauf von 50 % von Tik Tok könnte ein Joint Venture sein. Mit wesentlicher Unterstützung von Trumps Sohn Barron verhalf Tik Tok Trump und den Republikanern de facto zu nicht weniger als 36 % der Stimmen der Jugendlichen.

Der mögliche Tik-Tok-Deal zwingt China im Wesentlichen dazu, 50 % der Anteile mit amerikanischen Aktionären zu teilen – so kann es weiterhin Anzeigen in den USA verkaufen. Hier geht es ausschließlich um finanzielle Gewinne im Zusammenhang mit Werbung.

Die Beteiligungsstruktur von Tik Tok ist recht interessant. 20 % werden vom Gründer Zhang Yiming gehalten. Weitere 20 % werden von Tik-Tok-Mitarbeitern auf der ganzen Welt gehalten. Die restlichen 60 % werden von drei amerikanischen Fonds gehalten. Die USA halten also seit langem mehr als 50 % der Anteile.

Der Unterschied besteht nun darin, dass Trump/die US-Regierung den Gründer Zhang Yiming zwingen wollen, seine Anteile zu verkaufen.

Stellen Sie sich nun eine Parallelwelt vor, in der Brüssel 50 % von YouTube oder X von einem europäischen Oligarchen kaufen lassen würde, damit das Unternehmen in Europa Geschäfte machen darf (das könnte tatsächlich eines Tages passieren).

Kommen wir nun zum außenpolitischen Kessel.

Ukraine. Trump wich aus: Ein möglicher Zeitplan für die Lösung des Stellvertreterkriegs in der Ukraine könnte bei einem bevorstehenden Telefonat mit Putin („bald“) besprochen werden. Was die Aufrechterhaltung der Sanktionen gegen Russland betrifft, so bezeichnete Trump diese als „Zölle“.

NATO. Muss zahlen. Und zwar viel mehr: „Die NATO muss 5 Prozent zahlen. Wir sind mit 200 Milliarden Dollar mehr im Ukraine-Krieg als die NATO. Das ist lächerlich, weil es sie viel mehr betrifft. Wir haben einen Ozean dazwischen. Und wir haben 200 Milliarden Dollar mehr für die Ukraine ausgegeben als die NATO. Und sie müssen das ausgleichen.“

Der NATO-Chef, der Niederländer Rutti-Frutti, scheint die Botschaft schon vor der Amtseinführung verstanden zu haben; er wirbt bereits wie ein tollwütiger Hund für die 5 % für alle europäischen Bürger. Was ist, wenn das Gesundheitswesen und die Sozialdienste gekürzt werden müssen: Es ist für das größere (imperiale) Wohl.

EU. Die brutal gutmütige Botschaft an die EU – die Trump nicht einmal erwähnte – lautet, dass diese Chihuahua zum Einflussbereich der USA gehören. Trump hat sie imperial ignoriert.

Mit einer spektakulären Ausnahme. Auf die Frage nach einem möglichen 100-prozentigen Zoll „für Länder wie Spanien“ antwortete Trump mit einer Perle: „Als BRICS-Nation, ja.“

Jemand hat vergessen, Madrid mitzuteilen, dass sie jetzt zu den BRICS gehören. Der entscheidende Punkt bleibt jedoch: Trump droht, allen BRICS-Staaten, die den Weg der Entdollarisierung einschlagen, 100-prozentige Zölle aufzuerlegen. Übrigens werden 95 % der Zahlungen zwischen Russland und China jetzt in Rubel und Yuan abgewickelt.

Raketenabwehr. Trump: „Ich werde unser Militär anweisen, mit dem Bau des großen Raketenabwehrschilds Iron Dome zu beginnen, das vollständig in den USA hergestellt wird.“ Nun, das Pentagon sollte die Huthis um etwas Unterstützung bitten.

Venezuela. Eine interessante Wendung: Der Trump-Gesandte Ric Grenell bereitet direkte Gespräche mit Caracas vor. Venezuelas Innenminister Diosdado Cabello befürwortet eine „Neustart“ der Beziehungen. Und der Generalstaatsanwalt ist bereit, die Zusammenarbeit bei der Bekämpfung krimineller Banden wieder aufzunehmen – Auslieferung eingeschlossen.

Das bedeutet nicht, dass ein Regimewechsel ausgeschlossen ist. Das brutale Imperium braucht das ganze Öl und all die Mineralien dringend.

Kuba. Zurück zur Liste der „staatlichen Sponsoren des Terrorismus“. Havanna schaffte es ursprünglich während Trump 1.0 im Jahr 2021 auf die Liste. Und jetzt, da Marco Rubio im Außenministerium sitzt, sind die Aussichten düster. Havanna wird sich immer widersetzen.

Gaza. Trump wurde gefragt, wie zuversichtlich er in Bezug auf den Waffenstillstand im Gazastreifen sei: „Ich bin nicht zuversichtlich. Das ist nicht unser Krieg, es ist ihr Krieg.“

Aber das Beste kam zum Schluss: „Gaza ist wie eine riesige Abrissbaustelle. Dieser Ort muss wirklich auf eine andere Art und Weise wieder aufgebaut werden […]. Gaza ist interessant. Es ist ein phänomenaler Ort. Am Meer, bestes Wetter […]. Es ist, als könnte man dort einige schöne Dinge tun.“

Unterschätzen Sie niemals das diesjährige Modell: das goldene, außergewöhnliche, brutal gutmütige Imperium. Keine andere Entität kann einen Völkermord in eine großartige Immobiliengelegenheit an einem „phänomenalen Standort“ umwandeln.

