Meinung |

Von Auschwitz nach Gaza, mit einem Zwischenstopp in Den Haag

Gideon Levy

23. Dezember 2024

Netanjahu bei einer Gedenkveranstaltung für die Opfer des Holocaust in Deutschland im vergangenen Jahr.Credit: Chaim Zach / GPO

Benjamin Netanjahu wird im nächsten Monat nicht nach Polen reisen, um an den Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz teilzunehmen, da er befürchtet, dass er aufgrund des Haftbefehls des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag verhaftet werden könnte.

Diese bittere und gar nicht so subtile Ironie der Geschichte liefert ein surreales Zusammentreffen, das bisher kaum vorstellbar war: Man stelle sich nur vor, dass der Ministerpräsident in Krakau landet, am Haupteingang von Auschwitz ankommt und am Tor von der polnischen Polizei unter dem Slogan „Arbeit macht frei“ verhaftet wird; man stelle sich nur vor, dass ausgerechnet der Ministerpräsident Israels an der Teilnahme an der Gedenkfeier für Angehörige seines Volkes gehindert wird, weil über ihm die Drohung des Völkerrechts schwebt. Der deutsche Kanzler, ja; Netanjahu, nein.

Vor achtzig Jahren, als Auschwitz befreit wurde, hätte es nach der verrücktesten Entwicklung geklungen, die man sich vorstellen kann. Jetzt nicht mehr. Vor achtzig Jahren wurden die Juden vor die Wahl zwischen zwei Vermächtnissen gestellt: Nie wieder, die Juden werden nie wieder einer ähnlichen Gefahr ausgesetzt sein, oder – Nie wieder, niemand auf der Welt wird jemals einer ähnlichen Gefahr ausgesetzt sein. Israel hat sich eindeutig für die erste Option entschieden, mit einem fatalen Zusatz: Nach Auschwitz ist den Juden alles erlaubt.

Israel hat diese Doktrin im vergangenen Jahr umgesetzt wie nie zuvor. Ein Premierminister, der sich vor einer Zeremonie in Auschwitz drückte, ist vielleicht die krasseste Illustration dafür. Die Tatsache, dass Auschwitz von allen Orten der Welt der erste ist, den Netanjahu zu betreten fürchtet, schreit sowohl nach Symbolik als auch nach historischer Gerechtigkeit. Weiterlesen in haaretz. com

Übersetzt mit Deepl.com

