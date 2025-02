https://www.palestinechronicle.com/from-the-us-to-israel-examining-birthright-on-both-sides-of-the-same-coin/



Von den USA bis Israel: Untersuchung des Geburtsrechts auf beiden Seiten derselben Medaille

Sowohl die USA als auch Israel sind nicht zu unterscheiden, wenn es darum geht, die Früchte der Annexion zu schützen. (Illustration: Karan Singh, zur Verfügung gestellt)

Von Karan Singh

1. Februar 2025

Beide Länder sind sich in Bezug auf den schamlosen Schutz der Früchte der Annexion nicht zu unterscheiden.

Kurz nach seinem zweiten Amtsantritt Ende Januar unterzeichnete Präsident Donald Trump eine Exekutivmaßnahme zur Beendigung der Geburtssstaatsbürgerschaft in den Vereinigten Staaten.

Diese Initiative zielt darauf ab, den vierzehnten Zusatzartikel der Verfassung neu zu interpretieren, in dem es heißt: „Alle Personen, die in den Vereinigten Staaten geboren oder eingebürgert wurden und deren Gerichtsbarkeit unterliegen, sind Bürger der Vereinigten Staaten und des Staates, in dem sie ihren Wohnsitz haben.“

In dem Versuch, die Bevölkerung ohne Papiere aus dem Land zu drängen, drängt der Geschäftsmann, der zum Politiker wurde, nun darauf, dass in den USA geborene Kinder den Einwanderungsstatus ihrer Eltern erben, während er versucht, den Anspruch zu erfüllen, dass er „von Gott gerettet wurde, um Amerika wieder groß zu machen“.

Unterdessen vergibt der von den USA finanzierte Staat Israel weiterhin die Staatsbürgerschaft an Menschen, die über die ganze Welt verstreut leben, es sei denn, sie stammen aus dem Land, dem die 76 Jahre alte Siedlung aufgezwungen wurde. Auch die Vererbung ist ein entscheidender Faktor für die Sicherung des Rechts auf ein Leben in der zionistischen Kolonie, allerdings wird sie durch DNA und Genealogie bestimmt und nicht durch den bisherigen oder längeren Wohnsitz einer Person.

Trotz nomineller Unterschiede in der Ausführung sind die Vereinigten Staaten und Israel durch die unverhohlene Leugnung der Indigenität, die direkt vor ihren Augen existiert, eng miteinander verbunden. Sicherlich haben die „gemeinsamen Werte“, auf die beide Länder lange stolz waren, geprägt, wen sie auf welcher Grundlage einreisen lassen.

Es ist erwähnenswert, dass die Mehrheit der Einwanderer ohne Papiere in den USA aus Mexiko stammt – die meisten von ihnen haben sich in Texas, Kalifornien und Arizona niedergelassen. Alle drei dieser Bundesstaaten (neben mehreren anderen) waren früher Teil Mexikos, bevor sie im Rahmen eines mit vorgehaltener Waffe erzwungenen „Friedensabkommens“ nach dem Mexikanisch-Amerikanischen Krieg, der 1848 endete, an die Vereinigten Staaten abgetreten wurden.

Genau einhundert Jahre nachdem Mexiko 55 % seines Territoriums infolge des Vertrags von Guadalupe Hidalgo aufgegeben hatte, unterzeichnete US-Präsident Harry S. Truman die Gründung Israels auf dem Gebiet des bereits bestehenden Palästinas. In ähnlicher Weise wie im 19. Jahrhundert, als das göttliche Mandat als Manifest Destiny bekannt wurde, begann die israelische Regierung auch, die Ureinwohner auf der Grundlage eines gottgegebenen Anspruchs aus ihren Häusern zu vertreiben.

Im Jahr 2025 ist diese Art des westlichen Imperialismus immer noch in vollem Gange. Heute sind mehr als 90 % des ehemaligen Palästinas von Israel annektiert worden.

Ende Januar brachte der israelische Ministerausschuss für Gesetzgebung einen Gesetzesentwurf ein, der es jüdischen Siedlern im besetzten Westjordanland noch einfacher machen würde, Land zu kaufen. Trotz der wiederholten Verurteilungen durch den Internationalen Gerichtshof bleibt das illegale Eindringen in palästinensisches Gebiet ungehindert. Mittlerweile leben mehr als 700.000 Israelis in Siedlungen, die von den Vereinten Nationen als illegal eingestuft werden.

Ein Nebenprodukt des ethnisch bevorzugenden Rückkehrgesetzes des Staates ist, dass jeder jüdischen Person von überall her ein „Geburtsrecht“ in Palästina gewährt wird. Diese Regel gilt natürlich nicht für diejenigen, denen seit 1948 gewaltsam ihr Zuhause genommen wurde. Einfach ausgedrückt: Es gibt Menschen, die in Beverly Hills geboren und aufgewachsen sind und einen sichereren Anspruch auf ein Stück Land im Nahen Osten haben als diejenigen, die seit Jahrhunderten dort leben.

Es scheint unmöglich, einen produktiven Friedensprozess in der Region zu verhandeln, wenn jedes Jahr Zehntausende von Juden aus der ganzen Welt im Rahmen von „Birthright Israel“ in die Region reisen. Dieses Programm ermöglicht Menschen dieser Abstammung eine kostenlose 10-tägige Reise in den zionistischen Staat, wobei der Kernpunkt darin besteht, zu betonen, dass jüdische Menschen ein automatisches Recht haben, sich an einem Ort niederzulassen, an dem sie noch nie zuvor gelebt haben – was noch besorgniserregender ist, ist die Zahl der Menschen, die glauben, dass die Rückkehr des Messias von diesem Schritt abhängt.

Im Jahr 2023 nahmen über 27.000 Menschen an der Initiative teil. Im selben Jahr gab es einen deutlichen Anstieg der Einwanderung nach Israel. Im darauffolgenden Jahr nahmen trotz der humanitären Krise im Gazastreifen mehr als 13.000 junge Erwachsene an der Reise teil und 32.800 neue Einwanderer kamen dort an, während der Streifen in Schutt und Asche gelegt wurde. Seit seiner Gründung im Jahr 1999 hat Birthright mehr als 850.000 Menschen aus 68 Ländern (einschließlich aller US-Bundesstaaten) aufgenommen.

Millionen von europäischen Nachkommen auf der ganzen Welt haben heute ein „Geburtsrecht“ auf Land, das amerikanischen Ureinwohnern, Mexikanern und Palästinensern weggenommen wurde.

Letztendlich sind sich die Vereinigten Staaten und Israel einig, wenn es darum geht, Ureinwohner auszulöschen, die eine lange und aktive Geschichte in den betreffenden Regionen haben. Immer wieder haben beide ihre Handlungen gerechtfertigt, indem sie sich hinter Göttern verstecken, die ihre Gunst verteilen (erinnern Sie sich daran, wie der Allmächtige George W. Bush „das Ende der Tyrannei im Irak“ befahl?); und jetzt haben beide auch ihre jeweiligen Bürger darauf konditioniert, zu glauben, dass die Enteigneten die größte Bedrohung für die Demokratie darstellen.

Beide Länder sind nicht zu unterscheiden, wenn es darum geht, die Früchte der Annexion schamlos zu schützen. Dank ihrer gemeinsamen Interessen sind die Vereinigten Staaten und Israel für immer Arm in Arm, von Joe Biden über Benjamin Netanjahu bis hin zu Donald Trump. Sie haben deutlich gemacht, dass das „Geburtsrecht“ in Wirklichkeit ein Privileg des Siedlerkolonialismus ist.

– Karan Singh ist ein indisch-amerikanischer Journalist mit Sitz in Los Angeles. Er hat diesen Artikel für den Palestine Chronicle verfasst.

