Hat eine Trump-Verordnung gerade das globale Netzwerk für den Regimewechsel in den USA lahmgelegt?

Kit Klarenberg·

31. Januar 2025

Da die Bundesmittel für USAID eingefroren wurden, betteln pro-westliche Medien von der Ukraine bis Nicaragua um Spenden, und ein milliardenschwerer Apparat für den Regimewechsel ist in Panik.

Unter den zahlreichen von Präsident Donald Trump in den ersten Tagen seiner Amtszeit erlassenen Durchführungsverordnungen ist die mit dem Titel „Neubewertung und Neuausrichtung der US-Auslandshilfe“ vielleicht die bisher folgenreichste.

Gemäß dieser Verordnung wurde sofort eine 90-tägige Pause für die gesamte US-Entwicklungshilfe im Ausland weltweit verhängt – mit Ausnahme natürlich der größten Empfänger von US-Hilfe in Israel und Ägypten. Der Erlass verbietet vorerst die Auszahlung von Bundesmitteln an „Nichtregierungsorganisationen, internationale Organisationen und Auftragnehmer“, die mit der Durchführung von US-Hilfsprogrammen im Ausland beauftragt sind.

Innerhalb weniger Tage wurden Hunderte von „internen Auftragnehmern“ der US-Agentur für internationale Entwicklung (USAID) als direkte Folge des Erlasses unbezahlt beurlaubt oder entlassen. Der Mitarbeiter der Washington Post, John Hudson, hat berichtet, dass Beamte der Organisation Trumps Richtlinien zur „Entwicklungshilfe im Ausland“ als „Schock- und Einschüchterungsstrategie“ bezeichnen, die sie in eine Schockstarre versetzt und sie über ihre Zukunft im Unklaren lässt. Ein namenloser USAID-Beamter sagte ihm: „Sie haben sogar alle Bilder von Hilfsprogrammen aus unseren Büros entfernt“, wie die beigefügten Fotos belegen.

Während die Säuberungsaktion der Trump-Regierung Schockwellen durch Washingtons internationales Entwicklungskorps und die Beltway Bandits, die sich an dessen Trog laben, sandte, hat die plötzliche Einstellung der USAID-Gelder im Ausland Panik ausgelöst. Von Lateinamerika bis Osteuropa haben die USA Milliarden von Dollar in NGOs und Medienkanäle gepumpt, um Farbrevolutionen und verschiedene Regime-Change-Operationen zu befeuern, alles im Namen der „Demokratieförderung“.

Jetzt, da der globale Apparat der sanften amerikanischen Macht, den Präsident George H. W. Bush als „tausend Punkte des Lichts“ bezeichnete, im Dunkeln liegt, sorgen sich angeblich unabhängige Medienunternehmen von der Ukraine bis nach Nicaragua um ihre Zukunft und betteln auf ihren Websites um Spenden.

Von den USA unterstützte Medien und Opposition in der Ukraine vom Aussterben bedroht

Seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion haben die USA Milliarden in die Ukraine gepumpt, um eine leidenschaftlich antirussische Opposition zu schaffen und voranzutreiben. Wie die ehemalige Staatssekretärin für Osteuropa im US-Außenministerium, Victoria Nuland, auf einer von der Ölindustrie gesponserten Tagung in Kiew im Jahr 2009 bemerkte, haben die USA „5 Milliarden Dollar investiert, um die Ukraine zu unterstützen“ und „demokratische Fähigkeiten und Institutionen aufzubauen“, damit das Land „die europäische Unabhängigkeit erreichen“ kann.

Die USA überschwemmten die ukrainische Zivilgesellschaft am Vorabend des Maidan-Putsches 2014 mit Zuschüssen und brachten so fast über Nacht ein Netzwerk pro-westlicher Medien hervor. Zu ihnen gehörte Hromadske, ein liberaler Rundfunksender, der den Sturz von Präsident Viktor Janukowitsch vorantrieb und für den anschließenden Krieg mit pro-russischen Separatisten im Osten des Landes mobilisierte – unter anderem durch die Verherrlichung von Nazis, die im Zweiten Weltkrieg gegen die sowjetische Rote Armee kämpften.

Mit Trumps Erlass zur Einstellung der USAID-Programme wurde Hromadske plötzlich von seiner Finanzquelle abgeschnitten. Ebenso erging es den führenden ukrainischen Medien, die nach dem Maidan-Putsch entstanden sind, darunter Ukrinform, Internews und VoxUkraine, ein Unterzeichner des von Poynter geleiteten International Fact Checking Network.

Das Ministerium für Kultur und strategische Kommunikation und der Dienst des stellvertretenden Premierministers für europäische und euro-atlantische Integration, die beide zur Propagierung des Krieges gegen Russland geschaffen wurden, gehören ebenfalls zu den Empfängern von USAID-Mitteln, die jetzt dringend Geld benötigen.

Der ukrainische Präsident Volodomyr Zelensky ging auf Twitter/X und jammerte, dass „äußerst wichtige Programme“, die vollständig von „US-Unterstützung“ abhängig seien, nun aufgrund von Trumps Exekutivorder „ausgesetzt“ seien. Er versprach, dass „bestimmte Schlüsselinitiativen“ „durch unsere internen Ressourcen finanziert“ würden, während er gleichzeitig darum bat, die Spenden von Kiews „europäischen Partnern“ zu „intensivieren“.

Angesichts der nahezu vollständigen wirtschaftlichen Zerstörung der Ukraine seit Ausbruch des Stellvertreterkriegs gegen Russland im Februar 2022 und der völligen Abhängigkeit von USAID bei der Zahlung der Gehälter von Staatsbediensteten ist es ungewiss, wie die „internen Ressourcen“ des Landes genutzt werden können, um das plötzliche Defizit auch nur annähernd auszugleichen. Bereits jetzt bitten große ukrainische Medienunternehmen ihre Leser um finanzielle Unterstützung, um ihre Stromrechnung bezahlen zu können.

Laut dem auslandsfinanzierten Institut für Masseninformation in Kiew sind etwa 90 % der Medien des Landes „von amerikanischen Zuschüssen abhängig“.

Der Geldhahn für Contra 2.0 wurde in Nicaragua zugedreht

Ähnliches Gemecker kam von US-finanzierten Organisationen in Nicaragua, wo Washington seit der Wiederwahl der populären linksgerichteten Sandinistischen Front im Jahr 2006 zig Millionen Dollar in rechte Medienkanäle und Oppositionsgruppen gepumpt hat.

Gleichzeitig verbreiten diese aus dem Ausland finanzierten fünfte Kolonne-Mitglieder regelmäßig Desinformationen, schüren Gewalt gegen die Regierung und ihre Anhänger und beeinflussen die mediale Berichterstattung des Westens über das Land.

Wie The Grayzone berichtete, führte ein von USAID finanziertes nicaraguanisches Oppositionsmedium namens 100% Noticias im Jahr 2018, als ein gescheiterter, von den USA unterstützter Putschversuch Hunderte Tote im Land forderte, eine Kampagne der gewalttätigen Aufwiegelung an. Während das Medium wiederholt zum Mord an Präsident Daniel Ortega aufrief, sagte sein Direktor Miguel Mora gegenüber Max Blumenthal von The Grayone, er wünsche sich eine US-Militärintervention im Land, um die gewählte Regierung zu stürzen. Als die nicaraguanische Regierung den Sender schließlich schloss und Mora strafrechtlich verfolgte, reagierte Washington mit Vorwürfen der Unterdrückung und der Androhung schwerer Sanktionen.

Am 21. Januar warnte ein anti-sandinistisches „Nachrichtenportal“ namens Nicaragua Investiga, dass Trumps Anordnung „dem Land und seinem Kreuzzug gegen Ortega, der stark von der finanziellen und technischen Unterstützung durch Agenturen wie USAID abhängt, einen schweren Schlag zu versetzen droht“. Diese Unterstützung sei ein „wesentlicher Pfeiler“ in den Bemühungen des rechten Flügels in Nicaragua, den antiimperialistischen Präsidenten zu untergraben und abzusetzen, so das Medium.

„Zivilgesellschaftliche Organisationen, die auf diese Hilfe angewiesen sind, wären gezwungen, ihre Aktivitäten einzuschränken oder einzustellen“, warnte Nicaragua Investiga. Das Medium beklagte außerdem, dass “Unklarheit darüber herrscht, wie und wann die Hilfe wiederhergestellt wird und ob Organisationen, die dem Regime von Daniel Ortega kritisch gegenüberstehen und außerhalb des Landes noch überleben, in der Lage sein werden, ihre Arbeit fortzusetzen.“

Es ist kein Zufall, dass Nicaragua Investiga zu den lokalen Medien gehörte, die für ihre Existenz weitgehend von Zuschüssen der US-Regierung abhängig waren.

Haben die USA die Balkanisierung des Balkans verhindert?

Auf dem gesamten Westbalkan haben USAID, die selbsternannte CIA-Front National Endowment for Democracy, die Open Society Foundations von George Soros und die Vielzahl von NGOs und Medienunternehmen jeden erdenklichen Bereich des öffentlichen Lebens infiltriert. Nach dem Bürgerkrieg von 1992 bis 1995 wurde Bosnien und Herzegowina systematisch in eine de-facto-Kolonie der EU und der USA verwandelt, wobei alle grundlegenden Funktionen des Staates von ausländischen Interessen übernommen wurden.

Einige Bedenken hinsichtlich des imperialen Projekts fanden zu dieser Zeit Eingang in die Mainstream-Medien. Die New York Times warnte 1998, dass die US-Vorherrschaft in Bosnien „beunruhigende Fragen darüber aufwirft, welchen Beitrag der Staat ohne fortgesetzte Zufuhr von externer Hilfe und direkter internationaler Aufsicht leisten kann.“ Ein hochrangiger Berater einer ausländischen Regierung zeigte sich besorgt über das Fehlen einer Ausstiegsstrategie Washingtons aus dem Land oder eines Plans zur Beendigung der „bosnischen Kultur der Abhängigkeit“. Heute sind in Sarajevo mindestens 25.600 vom Westen finanzierte NGOs aktiv.

Die Aussetzung der „ausländischen Entwicklungshilfe“ hat unzählige Arbeitsplätze und begünstigte Organisationen auf dem gesamten Balkan in Gefahr gebracht, dauerhaft ausgelöscht zu werden. Am 30. Januar veröffentlichte Balkan Insight – ein Medium, das von The Grayzone als Tentakel des britischen Geheimdienstes entlarvt wurde – eine aufschlussreiche Untersuchung darüber, wie sich die Aussetzung der Hilfe „sofort auf eine Reihe von Organisationen in Bosnien und Herzegowina, Albanien, Kosovo, Nordmazedonien, Montenegro und Serbien ausgewirkt hat“.

Von 2020 bis Ende 2024 hat Washington unglaubliche 1,7 Milliarden Dollar in den Westbalkan gepumpt, „um zivilgesellschaftliche Organisationen, staatliche Institutionen und Projekte in Bereichen wie Menschenrechte, Medien und Energieeffizienz zu unterstützen“, fast ohne nachweisbaren sozialen Nutzen. Jetzt wurden „alle Projekte gestoppt … bis der Evaluierungszeitraum vorbei ist“. Ausgaben bis zum 27. Januar werden übernommen, „während danach alles gestoppt werden muss“. Bei den Empfängerorganisationen wurden bereits Entlassungen und massive Lohnkürzungen vorgenommen.

Namenlose NGO-Mitarbeiter, die von Balkan Insight befragt wurden, befürchteten, dass der US-Finanzierungsstopp nicht nur vorübergehend sein würde. Eine Quelle spekulierte, dass die Durchführungsverordnung „nur ein sanfter Weg sein könnte, diese Mittel dauerhaft zu kürzen“. Die Quelle stellte fest, dass Washington „Tausende von Aktivitäten“ in der Region unterstützt hat und „die genaue Anzahl der betroffenen Projekte“ weiterhin „unbekannt“ ist. Als Reporter lokale USAID-Büros kontaktierten, um Klarheit über die Kürzungen zu erhalten, wurden sie in jedem Fall an die Zentrale der Agentur in Washington weitergeleitet.

Das Basislager von USAID „antwortete mit einem Link zu seiner Pressemitteilung“ über die Finanzierungspause. „Präsident Trump hat deutlich gemacht, dass die USA nicht länger blind Geld verteilen werden, ohne eine Gegenleistung für das amerikanische Volk zu erhalten“, hieß es unmissverständlich. „Die Überprüfung und Neuausrichtung der Auslandshilfe im Namen der hart arbeitenden Steuerzahler ist nicht nur das Richtige, sondern eine moralische Verpflichtung.“ Offensichtlich ist die neue Regierung nicht im Geringsten besorgt darüber, dass ganze Sektoren der lokalen Wirtschaft auf dem Balkan effektiv stillgelegt wurden.

Selbst in Albanien – einem hartnäckig pro-amerikanischen Land mit einer einflussreichen Lobby in Washington – wurden 30 von Washington subventionierte Projekte ausgesetzt, darunter die Finanzierung von „Gerichten, Staatsanwaltschaften und den Ministerien für Verteidigung, Bildung und Sport sowie Finanzen“. In Mazedonien – wo „die meisten“ US-Gelder über USAID und NED verteilt werden – sind 72 Millionen Dollar, die für 22 Projekte vorgesehen waren, „jetzt auf Eis gelegt“. Sechs größere regionale, von USAID unterstützte Initiativen auf dem Balkan, zu denen auch Mazedonien gehört, „im Wert von etwa 140 Millionen Dollar“ sind ebenfalls auf Eis gelegt. Auf lokaler Ebene sind diese Summen enorm.

Georgien ist der Trump-Regierung egal

Die Republik Georgien war seit Anfang 2023 Schauplatz einer Reihe von farbigen Revolutionen und Bemühungen, die alle eine Reaktion auf den erfolgreichen Vorstoß der Regierung waren, die mehr als 25.000 aus dem Ausland finanzierten Organisationen im Land zur Offenlegung ihrer Finanzierungsquellen zu zwingen. Bei all diesen versuchten Putschversuchen standen vom Westen unterstützte NGOs und Aktivistengruppen an vorderster Front. Es überrascht nicht, dass diese Schattenarmee aus zuvor von den USA finanzierten Fußsoldaten über die Einstellung der „ausländischen Entwicklungshilfe“ der Trump-Regierung wütend ist.

Im Gegensatz dazu scheint die georgische Regierung erfreut zu sein. Der Parlamentsvorsitzende Mamuka Mdinaradze hat sogar angedeutet, dass das höchst umstrittene Gesetz über die Transparenz ausländischer Finanzierungen nach Trumps Dekret „vielleicht gar nicht mehr nötig ist“. Tatsächlich ist die Bahn für die Farbrevolution in Tiflis nun frei, da unzählige vom Ausland finanzierte Chaos-Agenten plötzlich kein Geld mehr haben.

Am 30. Januar veröffentlichte die lokale englischsprachige Publikation Georgia Today einen Leitartikel, in dem es heißt, dass „Hilfsorganisationen bereits Mitarbeiter entlassen oder beurlauben, da die Zukunft ihrer Finanzierung auf dem Spiel steht“, und dass „einige Programme“ in Tiflis „nach dieser vorübergehenden Schließung möglicherweise Schwierigkeiten haben werden, wieder anzulaufen, wobei viele möglicherweise dauerhaft verschwinden werden“. Es wurde weiter darauf hingewiesen, dass die Finanzierung durch USAID „seit 1992 ein Eckpfeiler der Entwicklung des Landes ist, mit bisher über 1,9 Milliarden US-Dollar an geleisteter Hilfe“.

Vor der Finanzierungspause investierte allein USAID „in 39 Programme im ganzen Land mit einem Gesamtwert von 373 Millionen US-Dollar und einem Jahresbudget von über 70 Millionen US-Dollar“. Diese Bemühungen konzentrierten sich überwiegend auf die „Förderung wirtschaftlicher Reformen“ und die „Förderung von Investitionen des Privatsektors“, d. h. auf die Erleichterung der finanziellen Ausbeutung und Plünderung Georgiens durch das Ausland.

Während einheimische Kritiker von Trumps Executive Order den daraus resultierenden Verlust des expansiven „Soft Power“-Einflusses Washingtons im globalen Süden heftig kritisierten, kann ein solcher Rückzug nur zum enormen Vorteil der Zielländer sein. Wie in einem LeftEast-Essay festgestellt wurde, haben aus dem Ausland finanzierte NGOs jahrzehntelang „die Handlungsfähigkeit der georgischen Bürger sowie die Souveränität und Demokratie des Landes untergraben“. Die Autoren erklärten: „Aktivisten in Georgien wissen nur zu gut, was von ihnen erwartet wird und welche Verhaltensweisen bestraft und belohnt werden: Wenn man auf Facebook regierungskritisch ist, bekommt man mehr Zuschüsse als wenn man in der Gemeinde unterwegs ist und Menschen hilft … Die Spender überwachen sogar die Social-Media-Profile der Aktivisten, und es kann Konsequenzen haben, wenn man die falschen Dinge postet.“

Für Bevölkerungsgruppen, die jahrzehntelang unter der ‚ausländischen Entwicklungshilfe‘ der USA und den damit verbundenen Staatsstreichen und Unruhen, für die sie bezahlt hat, gelitten haben, könnte die Erleichterung jedoch verfrüht sein. Die „Pause“ bei der US-Hilfe könnte in der Tat eine vorübergehende Maßnahme sein, oder die Ausgaben für Soft Power könnten auf härtere Optionen umgeleitet werden, die noch gravierendere Auswirkungen auf die ganze Welt haben könnten.

Kit Klarenberg ist ein investigativer Journalist, die die Rolle von Geheimdiensten bei der Gestaltung von Politik und Wahrnehmung untersucht.

