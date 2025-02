https://www.aljazeera.com/news/2025/2/1/palestinians-released-by-israel-show-signs-of-torture-starvation



Von Israel freigelassene Palästinenser zeigen Anzeichen von „Folter und Hunger“

Dutzende von Palästinensern, die aus israelischen Gefängnissen entlassen wurden, zeigen Anzeichen von Folter und Hunger, so die Palästinensische Gefangenenvereinigung nach der letzten Gruppe, die am Samstag freigelassen wurde.

Marwan Bishara über die Bedeutung des Gefängnisses im Leben der Palästinenser, wörtlich und metaphorisch

Veröffentlicht am 1. Februar 20251. Februar 2025

Dutzende Palästinenser, die aus israelischen Gefängnissen entlassen wurden, weisen Anzeichen von Folter und Hunger auf, so die palästinensische Gefangenenvereinigung nach der jüngsten Entlassungswelle am Samstag.

Im Rahmen des Waffenstillstandsabkommens zwischen der Hamas und Israel wurden 183 Palästinenser aus israelischen Gefängnissen entlassen. Sie trugen fleckige graue Gefängnisoveralls und zeigten Anzeichen jahrelanger Haft.

Einige von ihnen sahen müde und gebrechlich aus, als sie den kurzen Weg vom Bus zum European Hospital in Khan Younis, Gaza, zurücklegten, bevor sie durch die Menge bejubelt und mit ihren Familien wiedervereint wurden.

„Jedes Mal, wenn Gefangene freigelassen werden, spiegeln die Körper der Gefangenen das Ausmaß der an ihnen begangenen Verbrechen wider, darunter Folter, die nach dem 7. Oktober in einem noch nie dagewesenen Ausmaß stattgefunden hat, Verbrechen durch Verhungernlassen, systematische medizinische Verbrechen und die Infektion einer Reihe von ihnen mit Krätze, zusätzlich zu den schweren Schlägen, denen die Gefangenen vor ihrer Freilassung ausgesetzt waren, die nach Aussage vieler von ihnen tagelang andauerten und in einigen Fällen zu Rippenbrüchen führten“, so die Organisation in einer Erklärung .

„Die Prisoner’s Society bestätigt erneut, dass die Besatzungspraktiken organisierten Terrorismus gegen die freigelassenen Gefangenen und ihre Familien ausüben, und zwar durch mehrere Methoden, die überwacht wurden. Die bekanntesten davon sind die schweren Schläge, denen die freigelassenen Gefangenen ausgesetzt waren, und die Drohungen, die bis zum Mord reichten, wenn eine Empfangsgruppe organisiert wurde oder wenn die Familie auch nur das geringste Zeichen von Empfang zeigte.“

Austauschabkommen: Palästinensische Gefangene kehren zu ihren Angehörigen zurück

04:51Arabische Außenminister lehnen die Vertreibung von Palästinensern „unter allen Umständen“ ab

Einer der freigelassenen Palästinenser sagte: „In den letzten 15 Monaten waren wir brutalster Folter ausgesetzt … die Israelis behandelten uns unmenschlich. Sie behandelten Tiere besser als uns.“

Mitarbeiter des Roten Kreuzes äußerten sich gegenüber Al Jazeera empört über die Art und Weise, wie der israelische Gefängnisdienst am Samstag mit den freigelassenen Gefangenen aus dem Gefängnis von Ketziot umging.

Ihren Berichten zufolge wurden palästinensische Häftlinge mit über dem Kopf gefesselten Händen und einem Band mit der Aufschrift „Das Volk der Ewigkeit vergisst nicht“ freigelassen.

Die Hamas sagte, dass der „Missbrauch und die Folter“, die palästinensische Gefangene erlitten haben, „die Hässlichkeit dessen bestätigt, was [sie] in israelischen Gefängnissen erleiden müssen“

In einer Erklärung fügte sie hinzu, dass ihr bewaffneter Flügel, die Qassam-Brigaden, trotz der Bedingungen in Gaza, einschließlich der unerbittlichen Bombenangriffe und Angriffe Israels, bei denen seit Oktober 2023 mehr als 47.000 Menschen in der belagerten Enklave getötet wurden, nicht versäumt habe, den israelischen Gefangenen die notwendige medizinische Versorgung zukommen zu lassen

„Der gute physische und psychische Zustand der feindlichen Gefangenen beweist die Werte unseres Widerstands und sein moralisches Engagement gegenüber den Gefangenen, während die kriminelle Besatzung die abscheulichsten Verstöße gegen unsere Gefangenen in den Gefängnissen begeht“, sagte die Gruppe.

Quellen berichteten Al Jazeera, dass ein Palästinenser, Hussam Shahin, in ein Krankenhaus verlegt werden soll, nachdem er im Gefängnis ohne Betäubung operiert wurde

Gemäß den Bedingungen des Waffenstillstandsabkommens sollen 33 Gefangene, die von der Hamas in Gaza festgehalten werden, in den ersten sechs Wochen des Waffenstillstands im Austausch gegen Hunderte von Palästinensern freigelassen werden, von denen viele in Israel lebenslange Haftstrafen verbüßen.

Quelle: Al Jazeera und Nachrichtenagenturen

