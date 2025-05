https://thecradle.co/articles/from-loans-to-crypto-the-us-financial-siege-of-hezbollah



Von Krediten bis zu Kryptowährungen: Die finanzielle Belagerung der Hisbollah durch die USA

Die USA und Israel führen einen umfassenden Finanzkrieg gegen den libanesischen Widerstand. Mit Grenzschließungen, Bankbeschränkungen und digitaler Überwachung versuchen sie, die Finanzen der Hisbollah zu lähmen und das politische Gleichgewicht im Libanon zu verschieben.

Der Libanon-Korrespondent von The Cradle

2. MAI 2025

In seiner unerbittlichen Kampagne zur Schwächung des libanesischen Widerstands hat Washington eine umfassende finanzielle und wirtschaftliche Offensive gegen die Hisbollah gestartet, die darauf abzielt, die Gruppe zu isolieren und ihren Einfluss nach dem Krieg zu untergraben.

Diese Bemühungen sind Teil einer umfassenderen regionalen Agenda der USA, die darauf abzielt, Israels Feinde zu neutralisieren und sicherzustellen, dass die Hisbollah keine Rolle bei der Erholung des Libanon spielt, um ihre Stellung sowohl unter ihren Anhängern als auch in der breiten Bevölkerung zu schwächen.

Das Vorgehen der USA greift auf ihr Standardrepertoire zur Regimewechsel zu – Blockaden, Sanktionen, institutionelle Sabotage –, nun jedoch mit ungeahnter Intensität, verstärkt durch die regionalen Auswirkungen des Zusammenbruchs Syriens und Washingtons zunehmenden Einflusses auf die libanesischen Institutionen.

Ein wesentlicher Bestandteil dieser Druckkampagne ist die direkte und verstärkte Einmischung der USA in die täglichen Abläufe libanesischer Staatsbehörden, insbesondere in Häfen, Flughäfen und Finanznetzwerken.

Trotzdem ist es der Hisbollah seit dem wirkungslosen Waffenstillstandsabkommen vor fünf Monaten gelungen, fast 1 Milliarde US-Dollar an Hilfsgeldern zu mobilisieren, um vertriebene Zivilisten zu unterstützen und mit dem Wiederaufbau im Süden des Landes, in der Bekaa-Region und in den südlichen Vororten von Beirut zu beginnen.

Abriegelung des Libanon: Grenzen, Luftraum und Häfen

Der verstorbene, ermordete Hisbollah-Generalsekretär Hassan Nasrallah hat sich nie gescheut, Iran öffentlich als wichtigsten Geldgeber der Gruppe zu bezeichnen. Als Reaktion darauf haben die USA und Israel aggressive Beiträge geleistet, um diese Verbindung zu kappen – insbesondere durch die gezielte Unterbrechung direkter Flüge zwischen Beirut und Teheran.

Nach direkten Drohungen Israels gegen den internationalen Flughafen Beirut-Rafic Hariri und intensivem diplomatischem und sicherheitspolitischem Druck der USA hat die libanesische Regierung unter dem vom Westen unterstützten Präsidenten Joseph Aoun Maßnahmen ergriffen, um iranische Flugzeuge an der Landung oder dem Start in Beirut zu hindern. Das Ziel: die Unterbrechung des physischen Geldflusses und die Unterbindung hochwertiger Transfers auf dem Luftweg.

Auf diese Maßnahmen folgte eine umfassende Überarbeitung der Flughafensicherheit. Die unter der Regierung von Najib Mikati und Verkehrsminister Ali Hamieh – der als Hisbollah-nah gilt – eingeführte elektronische Überwachung wurde ausgeweitet.

Die Kontrollen wurden verschärft, und Dutzende von Mitarbeitern wurden aufgrund ihrer religiösen, familiären oder politischen Zugehörigkeit entlassen oder versetzt. Die Kontrolle über die Flughafensicherheit wurde unter Brigadegeneral Kfoury konsolidiert, wobei amerikanische Beamte die Umsetzung genau überwachten.

Das Ziel ist klar: Bargeldtransfers durch Reisende sollen unterbunden werden. In einem Fall im Februar beschlagnahmten die Behörden 2,5 Millionen Dollar von einem Passagier aus der Türkei, die der Höhere Islamische Schiitische Rat für sich beanspruchte – obwohl Gegner behaupteten, die Gelder gehörten der Hisbollah.

Die Überwachung richtet sich nun gegen Passagiere aus der Türkei, den Vereinigten Arabischen Emiraten, dem Irak und afrikanischen Staaten, insbesondere Vielflieger mit wenig oder gar keinem Gepäck, die als Kuriere verdächtigt werden.

Die USA haben auch den Druck auf die Türkei, den Irak und Katar erhöht, die Finanzströme in Richtung Libanon zu überwachen, und nutzen dabei ihre Beziehungen zur Islamischen Republik. Die Grenzkontrollen an westasiatischen Flughäfen wurden drastisch verschärft.

Im Hafen von Beirut sind ähnliche Maßnahmen im Gange. Die Kontrollprotokolle wurden überarbeitet und das Personal ausgemustert, um die Hisbollah daran zu hindern, Schiffscontainer für den Geldschmuggel zu nutzen. Israelische Beamte und libanesische politische Gegner haben den Hafen, der noch immer unter den Folgen der verheerenden Explosion von 2020 leidet, als mutmaßlichen Schmuggelknotenpunkt ins Visier genommen und drängen auf strengere Maßnahmen.

An der Ostgrenze des Libanon zu Syrien wird der Druck militärisch verstärkt. Die Operationen der syrischen Armee in der Nähe der Region Qusayr – angrenzend an den libanesischen Ort Hermel – scheinen mit den Forderungen der USA und Israels koordiniert zu sein, die Landwege zu sperren, über die die Hisbollah einst Gelder und Waffen transportierte.

Der syrische Präsident und ehemalige Al-Qaida-Führer Ahmad al-Sharaa hat Berichten zufolge US-amerikanischen und europäischen Gesprächspartnern mitgeteilt, dass seine Regierung aktiv daran arbeite, die Versorgungswege der Hisbollah zu unterbrechen. Unterdessen überwachen israelische Drohnen routinemäßig die Grenze und greifen mutmaßliche Transfers nach Belieben an.

Finanzielle Strangulierung durch die Banken

Da die Schmuggelrouten unter Belagerung stehen, verstärkt Washington seine Bemühungen, die Hisbollah über den Banken- und Handelssektor zu strangulieren. Alle finanziellen Aktivitäten – von Überweisungen bis hin zum grundlegenden Handel – werden nun genauestens unter die Lupe genommen, um sicherzustellen, dass die Gruppe an allen Knotenpunkten abgeschnitten wird.

Die kürzliche Ernennung des libanesischen Zentralbankgouverneurs Karim Saeed hat den Einfluss der USA auf das libanesische Finanzsystem weiter gefestigt. Während sein Vorgänger Wassim Mansouri (der der Amal-Bewegung nahesteht) erste Schritte unternahm, um die Finanznetzwerke der Hisbollah einzuschränken, hat Saeed diesen Ansatz weiter ausgebaut und nimmt eine zunehmend feindselige Haltung gegenüber der Hisbollah ein – und hilft damit, die Vorgaben Washingtons innerhalb der libanesischen Bankinstitute durchzusetzen.

Zu den Maßnahmen gehören willkürliche Kontosperrungen, eingefrorene Überweisungen und eine verstärkte Überprüfung von Routinetransaktionen, bei denen auch nur der geringste Verdacht auf Verbindungen zur Hisbollah besteht. Diese Maßnahmen sollen zwar die Gruppe schwächen, haben jedoch unzählige normale Libanesen – insbesondere Schiiten und Personen mit oppositionellem Hintergrund – in die Falle gelockt und sie in einem Bankensystem gefangen, das nun als von den USA durchgesetzter Überwachungs- und Bestrafungsmechanismus fungiert.

Auch Wechselstuben stehen unter Beschuss. Sowohl unter Mansouri als auch unter Saeed wurden hohe Geldstrafen gegen Personen verhängt, die mit von Washington – oft grundlos – als Hisbollah-Anhänger eingestuften Personen Geschäfte gemacht haben. Offiziell ist dies Teil einer Kampagne zur Austrocknung der bargeldbasierten Wirtschaft des Libanon, doch das eigentliche Ziel ist politischer Natur: Die Unterstützer der Hisbollah sollen den Preis für ihren Widerstand zahlen und Uneinigkeit unter den schiitischen Gemeinschaften säen.

Selbst Kryptowährungen sind nicht verschont geblieben. Obwohl sie innerhalb von Blockchain-Systemen schwieriger zu verfolgen sind, nehmen die US-Behörden den Einstiegspunkt von Fiat- in Kryptowährungen ins Visier und konzentrieren sich darauf, wie Einzelpersonen digitale Währungen erwerben, bevor sie sich der formellen Aufsicht entziehen.

Der Angriff auf Al-Qard al-Hassan

Neben der Wirtschaftskriegsführung hat Israel auch Institutionen mit Verbindungen zur Hisbollah militärisch ins Visier genommen – allen voran die Al-Qard al-Hassan Association. Während des Krieges wurden mehrere Filialen der Kreditinstitution bombardiert. Die Kampagne gegen diese Finanzgenossenschaft geht jedoch weit über Luftangriffe hinaus.

Washington und Tel Aviv sind entschlossen, Al-Qard al-Hassan zu zerschlagen, da sie die Vereinigung als eine Säule der sozioökonomischen Infrastruktur der Hisbollah und als Symbol des Widerstands an der Basis betrachten. Die USA üben Druck auf die libanesische Zentralbank aus, die Institution vollständig zu schließen. Obwohl Gouverneur Saeed öffentlich Pläne dazu dementiert hat, gehen politische Insider davon aus, dass die Zerschlagung der Genossenschaft eine seiner wichtigsten Aufgaben ist.

Im Gegensatz zu traditionellen Banken arbeitet Al-Qard al-Hassan als solidarisches Finanzinstitut. Seine Aufgabe ist es, unterversorgten Gemeinden, von denen viele das Vertrauen in den skandalumwitterten Privatbankensektor des Libanon verloren haben, Zugang zu Finanzdienstleistungen zu verschaffen. Dieses alternative Modell untergräbt die gewinnorientierte Logik westlicher Finanzinstitute und macht es zu einem strategischen Ziel, das es zu beseitigen gilt.

Die Kampagne zur Diskreditierung der Genossenschaft hat in den letzten Jahren an Dynamik gewonnen. Es sind Behauptungen aufgetaucht, wonach bei einem Hackerangriff in der Vergangenheit hochsensible Kundendaten – Namen, Transaktionen und Kontodaten – offengelegt worden seien.

Sollte dies zutreffen, würde Washington damit eine Sanktionsliste erhalten, die als Abschreckung für alle dienen würde, die eine Nutzung der Institution in Betracht ziehen. Das Ziel ist es, Al-Qard al-Hassan zu isolieren, das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Institution zu zerstören und ihren Nutzen für den Widerstand zu neutralisieren.

Strategische Sabotage unter anderem Namen

Washington setzt auf diese kombinierten Taktiken – Luft, Land, Finanzen und Digital – um vor den nächsten Parlamentswahlen im Libanon Ergebnisse zu erzielen.

Die zugrunde liegende Kalkulation ist klar: Schneidet man der Hisbollah die Ressourcen ab, schwächt man ihre Institutionen, und ihre Basis wird sich entweder enthalten oder zu rivalisierenden Fraktionen hinwenden. Ein solches Ergebnis könnte das Kräfteverhältnis im libanesischen Parlament verschieben und sowohl den Anteil der Hisbollah als auch den ihres wichtigsten Verbündeten, der Amal-Bewegung, schwächen.

Es handelt sich um eine Strategie nicht der Überzeugung, sondern der Zermürbung – nicht auf dem Schlachtfeld, sondern durch Bürokratien, Banken und Überwachungsnetzwerke. Die USA hoffen, dass ein ausgehungerter Widerstand zu einem gedämpften Widerstand wird – und schließlich zu gar keinem Widerstand mehr.

