Ein schwer zu erreichender Waffenstillstand in der Ukraine, während Kiew und seine westlichen Verbündeten auf Zeit spielen

Dmitri Kovalevich

Quelle: Al Mayadeen English

2. Mai 2025

Dmitri Kovalevich untersucht, wie die von westlichen Mächten unterstützte Regierung Selenskyj den Krieg der Ukraine gegen Russland durch Kriegsrecht, Zwangsrekrutierung und gescheiterte Diplomatie verlängert und dabei den inneren Zusammenbruch riskiert, um an der Macht zu bleiben.

Da sich der April 2025 dem Ende zuneigt, erwartet die ukrainische Gesellschaft, dass eine Art Waffenstillstand mit Russland erreicht wird, der ein Ende der Zwangsrekrutierung und der tödlichen Feindseligkeiten auf dem Schlachtfeld ermöglicht. Doch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj beschloss am 19. April, das Kriegsrecht um weitere drei Monate bis zum 6. August 2025 zu verlängern, obwohl das derzeitige Kriegsrecht erst am 29. Mai ausläuft.

Die gehorsame Legislative der Ukraine („Werchowna Rada“) hat den Ausnahmezustand seit Februar 2022 auf Antrag von Selenskyjs Büro alle drei Monate verlängert. Der Kriegsrecht führte zur Schließung der ukrainischen Landesgrenzen (mit Ausnahme von Sondergenehmigungen zur Einreise), zur Absage der nationalen Präsidentschafts- und Parlamentswahlen, die laut ukrainischer Verfassung vor einem Jahr hätten stattfinden sollen, und zur fortgesetzten Verschleppung von Wehrpflichtigen aus den Straßen der Städte und Dörfer in dem zerstörten Land.

Die Eile, den Ausnahmezustand zu verlängern, wird in der Ukraine als Beweis für die Angst der Regierung gesehen, dass Friedenszugeständnisse an Russland einen „Aufstand“ der vielen rechtsextremen Abgeordneten in der Rada und der mit ihnen verbundenen paramilitärischen Gruppen auslösen könnten. Insgesamt würde Frieden die Herrschaft von Selenskyj schwächen oder sogar beenden, da seine Regierung für ihren Machterhalt auf den Krieg angewiesen ist.

Der ukrainische Telegram-Kanal „Resident“ schreibt, dass die Abstimmung über die Verlängerung des Kriegsrechts ein Versuch von Andriy Yermak, dem Leiter des Präsidialamtes von Selenskyj, sei, die ukrainischen Eliten unter Kontrolle zu halten. Kiew verspricht neue Militärlieferverträge mit Großbritannien und den Ländern der Europäischen Union, aber die Oligarchen in der Ukraine glauben seinen Worten immer weniger, da die Regierung offensichtlich die Kontrolle über die politische und militärische Lage verliert. Jermaks Büro fürchtet nun eine „Fronde“ mehr als die Trump-Regierung, schreibt „Resident“, „weil seine Kontrolle über die Sicherheitskräfte nur eine Illusion ist“. (Die „Fronde“ war eine Reihe von Bürgerkriegen im Königreich Frankreich zwischen 1648 und 1653, die inmitten des 1635 begonnenen Französisch-Spanischen Krieges stattfanden.)

Der ukrainische Politologe Kost Bondarenko glaubt, dass Selenskyjs jüngste Entscheidung, das Kriegsrecht zu verlängern, eine demonstrative Geste gegenüber Trump ist. „Die überstürzte Abstimmung über die Verlängerung des Kriegsrechts, knapp drei Wochen vor Ablauf der bestehenden Frist, war notwendig, damit Selenskyj Trump eine symbolische Geste machen konnte. So bewerten meine Gesprächspartner in den USA diesen Schritt.“

Der ehemalige Rada-Abgeordnete und Politologe Oleg Tsaryov schrieb am 16. April auf Telegram: „Selenskyj hat die Verlängerung des Kriegsrechts überstürzt, um auch das geringste Risiko auszuschließen, dass Trump einen Waffenstillstand erreichen könnte, der zu Friedensgesprächen führen und den Krieg vor dem Karfreitag, dem 20. April, beenden würde.“

Laut Tsaryov „waren die Chancen, dass Trump dieses Szenario verwirklichen könnte, äußerst gering, aber Selenskyj wollte auf Nummer sicher gehen und selbst diese hypothetische Bedrohung für sich ausschließen.“

Der Analyst geht von der kühnen Annahme aus, dass Trump tatsächlich Frieden in der Ukraine wünscht und nicht die bevorstehende Niederlage des westlichen Militärbündnisses verwalten will. Nach allen derzeitigen Erkenntnissen wird der Krieg weitergehen, ebenso wie die tragischen menschlichen Verluste. Oleksandr Dubinsky, ein gewählter Abgeordneter der Rada, der wegen Verdachts auf Landesverrat in einem Kiewer Gefängnis festgehalten wird, betonte in einer kurzen Mitteilung auf Telegram am 16. April, dass „eine weitere Verlängerung der Macht von Selenskyj und seiner Bande von Kleptokraten einen bestimmten Preis hat“. Dieser Preis werde „weitere 30.000 tote Ukrainer bis zum 6. August“ sein.

Verurteilungen Chinas durch Kiew

Ebenfalls im April verurteilte Selenskyj erneut scharf die chinesische Regierung, die seit drei Jahren Vorschläge für eine friedliche Beilegung des Konflikts unter Aufrechterhaltung der diplomatischen Beziehungen zu allen Seiten unterbreitet. Am 17. April beschuldigte Selenskyj die chinesische Regierung, Russland direkt mit Waffen zu beliefern, insbesondere in Form von Schießpulver und Artilleriegeschossen.

Wie Politnavigator am 17. April auf seinem Telegram-Kanal berichtete, sagte Selenskyj, Präsident Xi Jinping habe ihm vor einiger Zeit versprochen, dass Waffenhersteller in China keine Waffen an Russland verkaufen oder liefern würden. „Er hat mir sein Wort gegeben, dass er keine Waffen an Russland verkaufen oder liefern wird, aber jetzt sehen wir leider andere Informationen“, erklärte Selenskyj kürzlich in erhitztem Ton.

Am 18. April verhängte Selenskyj Sanktionen gegen drei chinesische Flugzeughersteller, obwohl keiner der drei derzeit oder in der Vergangenheit Geschäfte mit der fast vollständig stillgelegten ukrainischen Luft- und Raumfahrtindustrie getätigt hat.

Selenskyjs politisches Überleben

Selenskyjs Ausbrüche gegen die USA und China ergänzen seine bereits routinemäßigen Äußerungen gegen Russland. Sie zeigen die ziemlich verzweifelte politische Lage seiner Regierung. Sein Wunsch, den Stellvertreterkrieg der USA und der NATO zu verlängern, ist für ihn und seine Regierung eine Frage des politischen Überlebens.

Vadym Prystayko, ehemaliger stellvertretender Leiter der ukrainischen Präsidialverwaltung und ehemaliger Außenminister, schrieb am 16. April auf Telegram, dass andere Länder, insbesondere im globalen Süden, die Ukraine-Frage satt haben, weil Kiew und der Westen Probleme und Konflikte in anderen Regionen beharrlich ignorieren. Prystayko erinnert in seiner Nachricht an ein Gespräch mit einem bestimmten Botschafter aus einem befreundeten arabischen Land. „Er sagte mir: ‚Wissen Sie, ich habe genug von Ihnen und Ihrem ganzen Gerede über die Ukraine. Sie sehen die Tragödien nicht, die sich überall auf der Welt abspielen, und ich sage Ihnen auch warum. Weil dies ein Krieg der Weißen ist.’“

Tatsächlich propagiert Kiew seit 2014 die Idee, dass die einzigen „wahren“ Ukrainer „weiße und zivilisierte“ Menschen europäischer Herkunft sind. Ihre historische Mission besteht laut dieser rassistischen Doktrin darin, sich den „asiatischen Horden“ aus dem Osten zu widersetzen. Eine ähnlich abscheuliche Doktrin herrschte in Großbritannien und Frankreich während der Kolonialzeit, als ihre jeweiligen Imperien Gebiete anderer Völker eroberten und Beiträge leisteten, um sicherzustellen, dass die Bindung an ihre „zivilisierten“ Länder einem unterworfenen Volk gegenüber einem anderen in einem Nachbarland ohne solche Bindungen Vorteile verschaffte.

Das Ukrainische Institut für Politik schrieb am 16. April, dass die Strategie der ukrainischen Regierung auf zwei zentralen Annahmen beruht: „Putin wird eines Tages verschwinden, und Trump ist ein vorübergehendes Phänomen“. „Die Regierung in der Ukraine setzt auf eine baldige Veränderung der politischen Bedingungen und eine günstigere außenpolitische Konstellation. Bis dahin bleibt der Kurs unverändert: ‚Die Turbulenzen aussitzen‘.“

Vorgegebene Vermittlung der USA für den Frieden

Vor diesem Hintergrund behauptet die US-Regierung, sie könne sich aus dem Ukraine-Konflikt zurückziehen, wenn keine Friedensvereinbarung zu ihren Bedingungen erzielt werde. US-Außenminister Marco Rubio sagte am 18. April, die USA würden ihre Vermittlungsbemühungen für ein Friedensabkommen zwischen Russland und der Ukraine in wenigen Tagen einstellen, wenn es keine klaren Anzeichen für eine Einigung gebe. Doch zehn Tage später werden die vorgetäuschten Vermittlungsbemühungen fortgesetzt, und die Trump-Regierung erklärte am 25. April, Russland müsse eine weitere Präsenz der ukrainischen Streitkräfte im Land akzeptieren. Dies widerspricht einem der Hauptziele Russlands in dem militärischen Konflikt, nämlich der „Entmilitarisierung“ der Ukraine. Von Moskau gibt es keinen Hinweis auf einen Kompromiss in dieser Frage.

Der russische Diplomat Michail Demurin glaubt, dass die USA lediglich versuchen, sich aus der Schusslinie (und der Verantwortung) in der Ukraine zu begeben, um nicht mit der Verliererseite in Verbindung gebracht zu werden. „Die westeuropäischen Verbündeten des Selenskyj-Regimes werden durch dessen Sturz erhebliche Verluste erleiden, auch wenn diese möglicherweise nicht kritisch sind. Sie verfügen nach wie vor über umfangreiche Ressourcen und Mittel. Die Amerikaner hingegen schaffen sich selbst die Voraussetzungen, um sich aus dem Konflikt in der Ukraine „davonzuschleichen“ und es den NATO-Verbündeten zu überlassen, die Scherben aufzulesen, während sich die USA auf ihren eskalierenden Handelskrieg mit China konzentrieren.“

Demurin warnt: „Wie bisher wird der Druck auf Russland in den Bereichen Handel, Finanzen und Militärpolitik weiter zunehmen. Feindselige Aktionen werden fortgesetzt, vor allem, aber nicht nur in der Ostseeregion und in Transkaukasien.“

Unter diesen Bedingungen wird die weitere Finanzierung Kiews zunehmend den imperialistischen NATO-Mächten in Europa, vor allem Großbritannien, Deutschland und Frankreich, zufallen. Alle drei bekunden weiterhin große Entschlossenheit, Russland zu besiegen, auch wenn ihre Worte lauter sind als ihre militärischen Ressourcen und Maßnahmen es zulassen.

Geschwächte und großspurige westliche Militärs

Der staatliche deutsche Nachrichtendienst Deutsche Welle berichtet am 16. April: „In der Ukraine werden Kinder in militärisch geprägten Bootcamps für den Krieg ausgebildet. Dort lernen sie, mit Waffen zu schießen, Nahkampf zu führen und Evakuierungsübungen durchzuführen. Ziel ist es, sie auf die Möglichkeit vorzubereiten, dass der Krieg mit Russland noch Jahre andauern könnte.“

Die deutsche Tageszeitung Bild verherrlicht unterdessen deutsche Söldner, die in den Reihen des neonazistischen Azov-Regiments ausgebildet werden, um „Europa vor Russland zu schützen“.

Der Chef des deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall, Armin Papperger, sagte im April, sein Unternehmen werde in der Ukraine eine Munitionsfabrik bauen, allerdings nicht vor 2026. Ihm zufolge war ursprünglich geplant, in der Fabrik 150.000 Granaten pro Jahr zu produzieren, doch nun soll das Produktionsvolumen deutlich erhöht werden.

Solche Nachrichten, wie sie in den westlichen Medien berichtet werden, unterstreichen, dass die westlichen Militärinteressen auf einen langwierigen Krieg gegen Russland abzielen. Dies kommt vielen Unternehmen gelegen, da es ihre Gewinne erheblich steigern wird.

Die US-amerikanischen und europäischen Waffenhersteller stehen jedoch bei ihren Kriegsambitionen vor enormen Problemen. Ein Problem ist ihre Unfähigkeit, genügend Waffen zu produzieren, ein weiteres Problem ist die schlechte Qualität der hergestellten Waffen. Das deutsche Magazin Der Spiegel berichtete im April, dass der Krieg in der Ukraine gezeigt habe, dass deutsche Waffen „nur teilweise einsetzbar“ seien. Seine Quelle ist ein interner Bericht der Bundeswehr. Der Spiegel erklärt beispielsweise, dass die deutschen Panzerhaubitzen 2000 in der Ukraine solche technischen Schwächen gezeigt hätten, dass ihre Eignung in Frage gestellt sei.

Deutsche Leopard-1A5-Panzer werden von der ukrainischen Armee nur als Artillerie eingesetzt, weil ihre Panzerung und ihre Geländegängigkeit unzureichend sind. Reparaturen an den neueren Leopard-Panzerversionen (der „2A8“) sind so teuer, dass sie an der Front nicht durchgeführt werden können.

Das deutsche Kurzstrecken-Luftabwehrraketensystem IRIS-T hat sich für die ukrainische Armee als sehr effektiv erwiesen, aber die Kosten für die Munition sind exorbitant. Das berühmte Patriot-Luftabwehrraketensystem der Vereinigten Staaten hat sich laut Der Spiegel als „für den militärischen Einsatz völlig ungeeignet“ erwiesen. Die Zeitschrift berichtet, dass die vom Patriot-System verwendeten Fahrzeuge veraltet sind und Ersatzteile für das gesamte System knapp sind.

Generell sind laut den deutschen Journalisten „kaum große deutsche Militärgüter unter den heutigen Bedingungen für den Kriegseinsatz voll geeignet“.

Leichen sind billiger als militärische Ausrüstung

Angesichts der sich häufenden Verluste an teurer militärischer Ausrüstung sind die einzigen „billigen“ militärischen Ressourcen, die der Ukraine noch bleiben, zunehmend die in menschlicher Form. Obwohl die Verluste auf beiden Seiten des US/NATO-Proxy-Krieges geheim sind, geben regelmäßige Austauschaktionen von Leichen getöteter Soldaten einen Hinweis auf die Zahlen und Verhältnisse der Todesfälle und Verletzten auf beiden Seiten. Anfang April übergab Russland die Leichen von 909 getöteten Soldaten an die Ukraine und erhielt im Gegenzug 43 Leichen.

Nach Angaben aus den Vormonaten zu militärischen Todesfällen und Verletzungen steigt die Zahl der Toten auf ukrainischer Seite, während sie auf russischer Seite in etwa gleich bleibt. Das Medienunternehmen Strana berichtete am 18. April auf Telegram, dass die Zahl der ukrainischen Soldaten, die im Rahmen des Austauschs mit Russland nach Hause geschickt werden, in den letzten Monaten stark gestiegen ist, während die russischen Zahlen viel geringer sind und sogar zurückgehen.

Am Samstag, dem 19. April, führten beide Seiten den bislang größten Austausch von Kriegsgefangenen durch, bei dem 277 ukrainische Soldaten und 246 russische Soldaten in ihre Heimat zurückkehrten.

Die ukrainische Abgeordnete Anna Skorokhod erklärte am 17. April in einem Interview, dass viele der Wehrpflichtigen, die von Rekrutierungsbrigaden „auf der Straße aufgegriffen“ wurden, nicht motiviert und nicht kampfbereit seien. „Wenn jemand aus moralischen Gründen gegen das Kämpfen ist oder körperlich dazu nicht in der Lage ist, ist er kein Kämpfer, egal wie sehr man ihn dazu zwingt. Wir haben zwar viele Offiziere in unseren Streitkräften, aber Offiziere kämpfen nicht. Die Zahl derjenigen mit echter Kampferfahrung ist tatsächlich gering“, sagt sie und merkt an, dass diese geringen Zahlen darauf hindeuten, dass die Rekruten nicht lange genug leben, um Erfahrung zu sammeln.

Aus dem gleichen Grund, sagt Oleg Starikov, ukrainischer Militärexperte und Oberst der Reserve im SBU (Sicherheitsdienst der Ukraine), liege die strategische Initiative nun auf russischer Seite. „Der Feind hat viel mehr Leute und damit jetzt den Vorteil, die strategische Initiative. Er diktiert uns, wo er angreifen wird; wir sind in eine strategische Verteidigungsposition gedrängt.“

Anatoliy Kinakh, ehemaliger Ministerpräsident der Ukraine und derzeitiger Vorsitzender der Ukrainischen Union der Industriellen und Unternehmer, behauptet, dass ihm kürzlich in einem Gespräch mit Vertretern des Generalstabs der AFU, die für die moralische und psychologische Verfassung der Truppen verantwortlich sind, gesagt wurde, dass die Soldaten nicht mehr daran glauben, „einen gerechten Staat“ zu verteidigen. Dies sei an der Front besonders ausgeprägt, so Kinakh.

Keiner der Soldaten, von denen die Rede ist, hatte jemals ein Mitspracherecht in dem Krieg, der geführt wird. Mit modernen Polizeimethoden und Gewalt werden Rekruten gejagt und in den Tod geschickt.

Die Ukraine dient als eine Art Testfeld für die westlichen Mächte und für autoritäre Regime wie das von Selenskyj. In Zukunft werden Zwangsmethoden zur Rekrutierung von Soldaten „nach Hause kommen“ und von westlichen Regierungen gegen das Volk eingesetzt werden, das sie regieren, wenn es an ihm ist, Uniformen anzuziehen und für die Aufrechterhaltung der Hegemonie des westlichen Imperialismus zu kämpfen. Ironischerweise werden Zwangsmaßnahmen sogar gegen die Pseudolinken im Westen eingesetzt werden, die die rechtsextreme Regierung in Kiew decken, indem sie deren Krieg unterstützen und ihn als Ausdruck der „Souveränität“ der Ukraine bezeichnen. Die Völker der Welt bezahlen einen hohen Preis für diese fehlgeleitete Ignoranz. Die Regierung in Kiew ist eine Institution im Dienste der westlichen Mächte. Seit 2014 hat sie die Souveränität der Ukraine auf einem destruktiven Weg zerstört, um zum „Anti-Russland“ des Westens zu werden.

