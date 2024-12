https://redflag.org.au/article/from-syria-to-palestine-liberation-comes-from-below



Von Syrien bis Palästina: Befreiung kommt von unten

Joseph Daher

17. Dezember 2024

In diesem Artikel, der zuerst bei The New Arab veröffentlicht wurde, erklärt Joseph Daher, warum der Sturz des Assad-Regimes in Syrien für die Befreiungsbemühungen in der gesamten Region und insbesondere für den palästinensischen Kampf wichtig ist.

——————–

Vor dem Sturz des Regimes von Bashar al-Assad in Syrien hatten sich bereits Spaltungen innerhalb der internationalen palästinensischen Solidaritätsbewegung gebildet, als bekannt wurde, dass Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) und die pro-türkische „Syrische Nationale Armee“ (SNA) Aleppo und andere Gebiete erobert hatten. Einige behaupteten, diese von „Al-Qaida und anderen Terroristen“ geführte Militäroffensive sei ein westlich-imperialistisches Komplott gegen das syrische Regime, um die so genannte „Achse des Widerstands“ unter Führung des Iran und der Hisbollah zu schwächen.

Diese Staaten seien Verbündete der Palästinenser, und sie zu schwächen bedeute, den Kampf für die Befreiung Palästinas zu schwächen. Und dass die Militäroffensive von HTS und SNA nur einen Tag nach dem Abschluss eines Waffenstillstands zwischen Libanon und Israel stattfand, wurde als verdächtig angesehen.

Diese gesamte Beschreibung des Kontextes weist jedoch viele Mängel auf, und wenn überhaupt, zeigt sie ein mangelndes Verständnis der syrischen und regionalen Dynamik.

Der wahre Kontext

Die von der HTS und der SNA geführte Militäroffensive fand zu einem Zeitpunkt statt, als die wichtigsten Verbündeten des syrischen Regimes geschwächt waren. Die russischen Streitkräfte konzentrierten sich auf ihren imperialistischen Krieg gegen die Ukraine, während der Iran und die Hisbollah nach dem Krieg Israels im Libanon einen Rückschlag erlitten hatten. All dies spiegelte die allgemeine strukturelle Schwäche des syrischen Regimes in militärischer, wirtschaftlicher und politischer Hinsicht wider, weshalb es wie ein Kartenhaus zusammenbrach.

Die türkische Regierung hat die Militäroffensive gegen das Regime höchstwahrscheinlich auf die eine oder andere Weise unterstützt. Das ursprüngliche Ziel Ankaras bestand sicherlich darin, seine Position bei künftigen Verhandlungen mit dem syrischen Regime und insbesondere mit Iran und Russland zu verbessern. Mit dem Sturz des Regimes sollte es jedoch eine noch größere Rolle spielen. Durch die von der SNA eroberten Gebiete versuchte sie auch, die Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) zu schwächen, die vom bewaffneten Flügel der kurdischen Partei PYD (der Schwesterorganisation der PKK) dominiert werden.

Nachdem die SNA die Gebiete Tal Rifaat und Shahba in Nord-Aleppo und die Stadt Minbej – die zuvor von den SDF verwaltet wurden – eingenommen hatte, kam es zur Vertreibung von über 150.000 Zivilisten und zu zahlreichen Menschenrechtsverletzungen an Kurden, darunter auch Morde.

Im Vorfeld des Sturzes von Assad hatte die HTS eine relative Autonomie gegenüber der Türkei. Die erfolgreiche Einnahme von Aleppo zeigte ihre Entwicklung zu einer disziplinierteren und strukturierteren Organisation, die im Laufe der Jahre eine Reihe von militärischen Gruppen unter ihren Fittichen vereint hat. Während sie von den Vereinten Nationen, den USA, der Türkei und anderen Ländern als terroristische Organisation eingestuft wurde, versuchte sie seit ihrem Bruch mit Al-Qaida im Jahr 2016, ein gemäßigteres Image als rationaler und verantwortungsvoller Akteur zu vermitteln.

Sie bleibt jedoch eine autoritäre Organisation mit einer islamisch-fundamentalistischen ideologischen Ausrichtung und ausländischen Kämpfern in ihren Reihen. In Idlib fanden zahlreiche Demonstrationen statt, bei denen die Herrschaft der HTS und ihre Verstöße gegen politische Freiheiten und Menschenrechte angeprangert wurden. Sowohl die SNA als auch die HTS sind eine Bedrohung für ein demokratisches Syrien.

Weder die USA noch Israel hatten bei diesen Ereignissen ihre Hand im Spiel; vielmehr waren sie über die bisherigen Ereignisse besorgt. So erklärten israelische Beamte, dass der „Zusammenbruch des Assad-Regimes wahrscheinlich zu einem Chaos führen würde, in dem sich militärische Bedrohungen gegen Israel entwickeln würden“. Außerdem war Israel seit 2011 nie wirklich dafür, dass das syrische Regime gestürzt wird.

Im Juli 2018 hatte Netanjahu nichts dagegen einzuwenden, dass Assad die Kontrolle über das Land zurückerlangt und seine Macht stabilisiert. Er sagte, Israel würde nur gegen wahrgenommene Bedrohungen wie den Iran und die Kräfte/Einfluss der Hisbollah vorgehen und erklärte: „Wir haben kein Problem mit dem Assad-Regime, 40 Jahre lang wurde keine einzige Kugel auf den Golanhöhen abgefeuert“.

Da es diesen stabilen Akteur nicht mehr gibt, hat Israel die Sache selbst in die Hand genommen. In den Tagen nach dem Sturz des syrischen Regimes drang die israelische Besatzungsarmee in den syrischen Teil des Berges Hermon auf den Golanhöhen ein. Sie wollte die Rebellen daran hindern, das Gebiet einzunehmen, und führte über 350 Angriffe auf Flugabwehrbatterien, Militärflugplätze, Waffenproduktionsstätten, Kampfflugzeuge und Raketen durch. Raketenschiffe griffen die syrischen Marineeinrichtungen im Hafen von Al-Bayda und im Hafen von Latakia an, wo fünfzehn syrische Marineschiffe angedockt waren.

Diese Angriffe zielen darauf ab, die militärischen Kapazitäten Syriens zu zerstören, um zu verhindern, dass sie gegen Israel eingesetzt werden können. Sie vermitteln auch die Botschaft, dass die israelische Besatzungsarmee jederzeit politische Instabilität verursachen kann, sollte die künftige Regierung eine feindliche Haltung einnehmen, die nicht den Interessen Israels dient.

„Achse des Widerstands“ versus Kampf von unten

Das Hauptproblem bei der Argumentation der Anhänger der so genannten „Achse des Widerstands“ innerhalb der palästinensischen Solidaritätsbewegung ist neben der Ignorierung der Handlungsfähigkeit lokaler syrischer Akteure, dass sie suggeriert, die Befreiung Palästinas werde von oben kommen. Diese Staaten werden trotz ihres reaktionären und autoritären Charakters und ihrer neoliberalen wirtschaftlichen Ausrichtung irgendwie die Freiheit bringen.

Dabei wird ignoriert, dass ihre Außenpolitik von der Notwendigkeit geprägt ist, ihre eigenen politischen Interessen zu schützen, und dass die autoritären Staaten der Region die Palästinenser wiederholt verraten und unterdrückt haben.

Obwohl der Iran die palästinensische Sache rhetorisch unterstützt und die Hamas finanziert, ist er seit dem 7. Oktober 2023 bestrebt, sein Ansehen in der Region zu verbessern, um bei künftigen Verhandlungen mit den USA in der besten Position zu sein. Er ist daher bestrebt, einen direkten Krieg mit Israel zu vermeiden. Sein wichtigstes geopolitisches Ziel in Bezug auf die Palästinenser besteht daher darin, sie als Druckmittel einzusetzen.

Auch die Passivität des Irans gegenüber den israelischen Angriffen auf den Libanon – die nach der Ermordung wichtiger Hisbollah-Kader besonders deutlich wurde – hat gezeigt, dass die Wahrung der eigenen geopolitischen Interessen oberste Priorität hat. Ganz zu schweigen davon, dass der Iran in der Vergangenheit nicht gezögert hat, seine Finanzmittel für die Hamas zu kürzen, wenn ihre Interessen nicht übereinstimmten: etwa als 2011 in Syrien Aufstände ausbrachen und die palästinensische Bewegung sich weigerte, die mörderische Unterdrückung der Demonstranten durch das Assad-Regime zu unterstützen.

In ähnlicher Weise reagierte das syrische Regime nicht auf den Krieg Israels gegen den Gazastreifen, obwohl es ebenfalls Angriffen ausgesetzt war. In der Tat hat es seit 1974 jede direkte Konfrontation mit Israel vermieden.

Das Regime hat die Palästinenser in Syrien in der Vergangenheit unterdrückt und seit 2011 viele von ihnen getötet. Es zerstörte auch das Lager Yarmouk in Damaskus, in dem eine beträchtliche Zahl palästinensischer Flüchtlinge lebte. In den letzten Tagen wurden allein aus dem Sednaya-Gefängnis 630 palästinensische politische Gefangene entlassen.

Das Regime griff auch die palästinensische Nationalbewegung an.

Darüber hinaus intervenierte das Regime von Hafez al-Assad 1976 gegen die palästinensische Nationalbewegung und libanesische Linksorganisationen, um rechtsextreme politische Parteien im Libanon zu unterstützen. In den Jahren 1985 und 1986 führte es außerdem Militäroperationen gegen palästinensische Flüchtlingslager in Beirut durch. Im Jahr 1990 wurden etwa 2 500 palästinensische politische Gefangene in syrischen Gefängnissen inhaftiert.

Die Befürworter der „Achse des Widerstands“ ignorieren auch die Erklärung der Hamas, in der sie dem syrischen Volk dazu gratuliert, dass es nach dem Sturz von Bashar al-Assad sein „Streben nach Freiheit und Gerechtigkeit“ verwirklicht hat, oder weigern sich, sie zu akzeptieren.

Befreiung für alle

Die Liste der historischen Verbrechen des Assad-Regimes gegen die Palästinenser ändert natürlich nichts an der Tatsache, dass der US-Imperialismus nach wie vor außerordentlich zerstörerisch und tödlich ist. Die Unterstützung autoritärer und despotischer Regime untergräbt jedoch die objektive Befreiung Palästinas. Damit wird in Kauf genommen, dass die Unterdrückung in anderen Teilen der Region im Namen der Befreiung eines Volkes fortgesetzt wird, was weder das ist, was der palästinensische Kampf fordert, noch könnte es das Ziel tatsächlich erreichen.

Was in der Region geschieht, ist letztlich direkt mit der Zukunft Palästinas verbunden.

Eine beträchtliche Mehrheit der Volksschichten in der MENA-Region identifiziert sich mit dem palästinensischen Kampf und sieht ihn in Verbindung mit ihren eigenen lokalen Kämpfen für Demokratie und Gleichheit. Es ist wichtig, dass diejenigen, die sich in Solidarität mit Palästina organisieren, verstehen, dass die palästinensischen und regionalen Volksschichten zentrale soziale Kräfte sind, die in der Lage sind, mit ihrer Unterstützung die für die Befreiung erforderlichen Bedingungen zu schaffen.

Wenn die Palästinenser kämpfen, löst dies eine regionale Befreiungsbewegung aus, die wiederum die Bewegung im besetzten Palästina anheizt.

Der rechtsextreme Minister Avigdor Lieberman erkannte bereits 2011 die Gefahr, die Volksaufstände in den MENA-Ländern für Israel darstellen, als er sagte, die ägyptische Revolution, die Hosni Mubarak stürzte, sei eine größere Bedrohung für Israel als der Iran.

Damit soll nicht das Widerstandsrecht der Palästinenser und Libanesen gegen Israel geleugnet werden, sondern erklärt werden, dass der vereinte Aufstand der Volksschichten die Macht hat, die gesamte Region zu verändern, autoritäre Regime zu stürzen und die USA und andere imperialistische Mächte zu vertreiben.

Die Hauptaufgabe der internationalen Solidaritätsbewegung für Palästina, insbesondere im Westen, besteht darin, die mitschuldige Rolle unserer herrschenden Klassen bei der Unterstützung des rassistischen, siedlungskolonialen Apartheidstaates Israel anzuprangern. Wir müssen sie unter Druck setzen, alle politischen, wirtschaftlichen und militärischen Beziehungen zu Tel Aviv abzubrechen. Nur so kann Israel geschwächt und damit der Weg zur Befreiung Palästinas und der gesamten Region geebnet werden.

Wie ein syrischer Revolutionär im Sommer 2014 von den israelisch besetzten syrischen Golanhöhen aus schrieb: „Freiheit – ein gemeinsames Schicksal für Gaza, Yarmouk und den Golan“. Dieser Slogan birgt die Hoffnung auf eine regionale revolutionäre Transformation, die einzige realistische Strategie zur Befreiung.

Zuerst veröffentlicht in der New Arab. Joseph Daher lehrt an der Universität Lausanne, Schweiz, und an der Universität Gent, Belgien. Er ist der Autor von Syria after the Uprisings, The Political Economy of State Resilience; Hezbollah: the Political Economy of Lebanon’s Party of God und Marxism and Palestine.

Übersetzt mit Deepl.com



