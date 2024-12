https://strategic-culture.su/news/2024/12/17/7-countries-in-5-years-regime-change-in-iran-coming-soon/



„7 Länder in 5 Jahren“: Steht ein Regimewechsel im Iran bevor?

Gavin O’Reilly

17. Dezember 2024

Die Entmachtung Assads bedeutet, dass ein dramatischer Vorstoß des Westens und Israels zum Regimewechsel in einem anderen langjährigen Zielland unmittelbar bevorstehen könnte – dem Iran.

In den frühen Morgenstunden des vergangenen Sonntags kam es zu einer seismischen geopolitischen Verschiebung, als die 24-jährige Präsidentschaft von Bashar al-Assad in Syrien auf dramatische Weise zu Ende ging.

Eine erst elf Tage zuvor begonnene Offensive der vom Westen unterstützten Gruppe Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) führte zur Eroberung großer Teile des von der Regierung kontrollierten Gebiets, darunter vor allem die Schlüsselstadt Aleppo. Aleppo, eine der ersten großen Städte, die zu Beginn des Konflikts von Oppositionsgruppen erobert wurde, konnte im Dezember 2016 in einer Offensive der Syrischen Arabischen Armee befreit werden, wobei russische Luftangriffe eine wichtige Rolle spielten. Dass die Stadt erneut in die Hände der Aufständischen fallen würde, war daher ein untrügliches Zeichen.

Als die Kämpfer dann begannen, sich der Hauptstadt Damaskus zu nähern, wurde bald klar, dass das Schicksal Assads besiegelt war. Kurz darauf verließ der ehemalige syrische Präsident zusammen mit seiner Familie in einem gecharterten Flugzeug das Land und erhielt Asyl in Moskau, womit ein 13 Jahre dauernder, von verschiedenen Mächten koordinierter Versuch, seine Regierung zu stürzen, beendet wurde.

Nachdem Assad sich zwei Jahre zuvor geweigert hatte, dem von den USA unterstützten Katar den Bau einer Pipeline durch sein Land zu gestatten, und dies mit seinen Beziehungen zu Russland begründete, wurde im März 2011 ein Plan zur Entmachtung des syrischen Präsidenten in die Tat umgesetzt. Inmitten der Proteste des Arabischen Frühlings begannen die CIA und der MI6 eine verdeckte Operation zur Bewaffnung und Ausbildung von militanten Salafisten, die gegen Assads säkulare Herrschaft opponierten. An der Seite Washingtons und Londons sollten Saudi-Arabien und Katar als Ausgangspunkt für die geplante Pipeline, die Türkei als Eintrittspunkt nach Europa und Israel aufgrund der Mitgliedschaft Syriens in der Achse des Widerstands und seiner Schlüsselrolle als Verbindungsglied zwischen dem Iran und der Hisbollah an diesem Vorhaben beteiligt sein.

Zwei Jahre nach Beginn des Stellvertreterkriegs gegen Syrien starteten sowohl der Iran als auch die Hisbollah eine angeforderte Intervention in der Hoffnung, die Regierung Assad zu stützen, ebenso wie Russland zwei Jahre später, wiederum auf Ersuchen von Damaskus. Obwohl beide Interventionen zweifellos dazu beitrugen, dass Assads Amtszeit länger andauerte, als wenn er zu Beginn des Konflikts allein gehandelt hätte, waren es letztlich die Kämpfer in einer Hochburg in der nordwestlichen Stadt Idlib, die am vergangenen Sonntag den Sieg errangen, was zu einer Situation führte, die historisch gesehen weder für Syrien noch für die gesamte Region Gutes verheißt.

Im Jahr 2003, nach der amerikanisch-angloamerikanischen Invasion im Irak und dem anschließenden Sturz von Saddam Hussein, stürzte das Land ins Chaos und schuf ein Machtvakuum, das in Verbindung mit der anschließenden Destabilisierung des benachbarten Syriens schließlich zur Entstehung von ISIS im Jahr 2013 führen sollte. Im Jahr 2011, zur gleichen Zeit wie der Regimewechsel in Syrien, fand eine ähnliche Operation in Libyen statt, die auf die von Muammar Gaddafi vorgeschlagene Gold-Dinar-Währung zurückzuführen war. Zusätzlich zu der ähnlichen westlichen Unterstützung für militante Gruppen, die Gaddafis Herrschaft beseitigen wollten, würde die NATO auch eine Flugverbotszone über Tripolis verhängen, wodurch die Libysch-Arabische Dschamahirija, einst die wohlhabendste Nation Afrikas, innerhalb von acht Monaten zusammenbrechen würde. Wie der Irak würde auch Libyen ins Chaos stürzen und die Flüchtlingskrise würde sich dadurch erheblich verschärfen. Syrien, ein weiterer arabischer Staat, der nun auch auf der Liste der Länder steht, deren Herrscher von westlichen Interessen gewaltsam entfernt wurde, dürfte ein ähnliches Schicksal extremer Instabilität und konfessioneller Unruhen erleiden. Der einzige bemerkenswerte Unterschied besteht darin, dass Assad nicht ein ähnliches Schicksal wie seine irakischen und libyschen Amtskollegen erlitt – Hussein wurde im Dezember 2006 in Bagdad gehängt und Gaddafi im Oktober 2011 auf einer libyschen Straße gelyncht.

Die Entmachtung Assads bedeutet nun auch, dass ein dramatischer Vorstoß des Westens und Israels zu einem Regimewechsel in einem anderen langjährigen Zielland unmittelbar bevorstehen könnte – nämlich im Iran.

In einem Interview mit dem unabhängigen Medienunternehmen Democracy Now! aus dem Jahr 2007 erzählte der pensionierte Vier-Sterne-General Wesley Clark, wie er bei einem Besuch im Pentagon in den Tagen nach dem 11. September 2001 von einem ungenannten General darüber informiert wurde, dass als Reaktion auf die Anschläge ein Krieg gegen den Irak beschlossen worden war, obwohl es keine Beweise für eine Verbindung zwischen der Regierung von Saddam Hussein und den Anschlägen gab.

Bei einem Folgetreffen einige Wochen später, als die Vereinigten Staaten bereits mit der Bombardierung Afghanistans begonnen hatten, teilte derselbe Beamte Clark mit, dass ein Plan aufgestellt worden sei, „7 Länder in 5 Jahren“ auszuschalten, zu denen neben dem Irak auch Syrien, Libanon, Libyen, Somalia und Sudan gehörten, bevor man „mit dem Iran abschließt“. Eine Situation, die mit dem Sturz von Teherans arabischem Verbündeten nun immer wahrscheinlicher wird.

Eine der wichtigsten Spenderinnen für Donald Trumps jüngste Präsidentschaftskampagne war Miriam Adelson, die Frau des Kasinomagnaten Sheldon Adelson, die 20 Millionen Dollar für Trumps Wahlkampf 2016 unter der Bedingung spendete, dass die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verlegt wird. Ein Schritt, den der republikanische Kandidat bei seinem Amtsantritt 2017 auch umsetzte. Als Sheldon Adelson dann 2021 starb, spendete seine Frau einen noch größeren Betrag von 100 Millionen Dollar für Trumps Wahlkampf 2024, diesmal unter der Bedingung, dass die USA eine Landnahme im Westjordanland im Stil des Gazastreifens befürworten. In einem kürzlich erschienenen Bericht der der Familie Adelson gehörenden Zeitung Israel Hayom , etwas mehr als eine Woche nach der Wahl Trumps, wurde anschließend dargelegt, wie die neue Regierung auch den Sturz der Islamischen Republik plant.

Um ein solches Ereignis zu realisieren, scheinen zwei Strategien am wahrscheinlichsten.

Die erste besteht darin, im Iran einen Regimewechsel im Stil des „Persischen Frühlings“ herbeizuführen, wie er 2011 in Libyen und Syrien stattfand, d. h. gewaltsame Proteste anzuzetteln und die anschließende Instabilität zu nutzen, um Waffen an Oppositionsgruppen zu liefern und so die Situation weiter zu eskalieren. Ein solches Szenario spielte sich in der Islamischen Republik von September 2022 bis Anfang 2023 ab, als nach dem Tod von Mahsa Amini, einer 22-jährigen Iranerin, die nach einer verbalen Auseinandersetzung mit einer Polizistin in einem Teheraner Krankenhaus in Ohnmacht fiel, die daraufhin einsetzenden Proteste bald zu extremer Gewalt eskalierten.

Obwohl die Proteste als organische Reaktion auf die Herrschaft des Ajatollahs dargestellt wurden, stellte sich bald heraus, dass externe Akteure eine wichtige Rolle spielten. Masih Alinejad, ein iranischer Exilant in New York, der sich zuvor mit dem ehemaligen US-Außenminister und langjährigen Unterstützer des iranischen Regimewechsels Mike Pompeo getroffen hatte, wurde in den sozialen Medien zu einem der lautstärksten Befürworter der iranischen Proteste. Der ehemalige Nationale Sicherheitsberater der USA, John Bolton, ein weiterer berüchtigter Iran-Hawk, gab später in einem Interview mit BBC Persian zu, dass inmitten der Unruhen Waffen an Oppositionsgruppen im Iran geliefert wurden. Wenige Tage nach dem Sturz von Assad veröffentlichte der israelische Präsident Benjamin Netayahu ein Video, das sich angeblich an die iranische Bevölkerung richtete und in dem er die Parole „Frauen. Leben. Freiheit „ der farbigen Revolution von 2022 wiederholte, was darauf hindeutet, dass Pläne bestehen, eine Wiederholung im Iran zu versuchen.

Die zweite Strategie wäre ein Ereignis unter falscher Flagge, das dem Iran angelastet und Washington als Vorwand für einen Krieg mit Teheran dienen würde. Eine Strategie, die zu dem ursprünglichen Plan „7 Länder in 5 Jahren “ geführt hat.

Am Morgen des 11. September 2001, als in New York das Chaos ausbrach und die Welt unwiderruflich verändert wurde, bemerkte eine Hausfrau aus New Jersey von ihrem Wohnungsfenster aus einen weiteren alarmierenden Anblick . Drei junge Männer, die auf dem Dach eines Lieferwagens knieten, der auf dem Parkplatz ihres Wohnkomplexes geparkt war, schienen in Feierlaune zu sein, tanzten und klatschten sich gegenseitig ab, obwohl sie von den einstürzenden Türmen umgeben waren.

Als sie diesen Vorfall und das Kennzeichen des Fahrzeugs den Behörden meldete, wurde der Lieferwagen später am Nachmittag mit vorgehaltener Waffe angehalten und fünf Männer im Alter zwischen 22 und 27 Jahren festgenommen. Zur Verblüffung der Beamten stellte sich heraus, dass es sich bei den Männern um Israelis handelte, wobei einer der Männer – Sivan Kurzberg – bei seiner Verhaftung erklärte : „Wir sind Israelis. Wir sind nicht das Problem. Eure Probleme sind unsere Probleme. Die Palästinenser sind das Problem“. Bei einem der Männer wurden 4.700 Dollar in bar gefunden, einer hatte zwei ausländische Pässe, und in dem Lieferwagen wurden von Spürhunden Spuren von Sprengstoff entdeckt.

Nach der Verhaftung der fünf Männer, die später als „tanzende Israelis“ bezeichnet wurden, wurde das Büro ihres Arbeitgebers – Urban Moving Systems – am nächsten Tag vom FBI durchsucht. Das FBI kam zu dem Schluss, dass es kaum Anhaltspunkte dafür gab, dass in dem Gebäude ein rechtmäßiges Geschäft betrieben wurde, da für ein so vermeintlich kleines Unternehmen unverhältnismäßig viele Computer und elektronische Geräte vorhanden waren. Als die FBI-Agenten einen Monat später zu einer erneuten Durchsuchung in das Büro zurückkehrten, fanden sie das Gebäude völlig verlassen vor, und der Direktor des Unternehmens, Dominick Suter – ebenfalls ein Israeli -, war zwei Tage nach seiner Befragung durch das FBI am Tag der ersten Razzia in die Vereinigten Staaten nach Israel geflohen.

Die fünf Israelis, die am 11. September verhaftet wurden, werden weiterhin in Haft gehalten, wobei das FBI zu dem Schluss kommt, dass mindestens zwei von ihnen Mossad-Agenten sind. Sivan Kurzbergs Bruder Paul hatte sich zunächst geweigert, während der Haft einen Lügendetektortest zu absolvieren, und fiel dann doch durch, als er ihn machte. Einer seiner Anwälte gab später an, dass seine Weigerung zur Teilnahme auf seine frühere Beteiligung an israelischen Geheimdienstaktivitäten in anderen Ländern zurückzuführen sei. Nach 71 Tagen wurden alle fünf auf Anordnung von US-Justizminister John Ashcroft freigelassen, der später eine Beratungsfirma gründete, die die israelische Regierung zu ihren ersten Kunden zählte.

Nach ihrer Rückkehr nach Israel im November 2001 wurden alle fünf in der Talkshow Inside Israel interviewt, wobei einer der Männer, Oded Ellner, bestätigte, von den Anschlägen gewusst zu haben, indem er erklärte: „ Unser Ziel war es, das Ereignis zu dokumentieren“. Später stellte sich heraus, dass nach den Anschlägen mehr als 200 Israelis in den Vereinigten Staaten verhaftet wurden , viele von ihnen gaben sich als Kunststudenten aus und erhielten spezielle Papiere, die ihnen Zugang zu sensiblen Regierungsgebäuden gewährten.

Ein Jahr vor den Anschlägen, im März 2000, war das World Trade Center Schauplatz des „World Views Artists in Residence“ -Programms, in dessen Rahmen Wände geöffnet und Fenster entfernt wurden, um eine geplante Lichtausstellung im 90. und 91. Stockwerk stattfinden sollte. Der Zufall wollte es, dass genau dort ein Jahr später die Flugzeuge einschlugen. Ein noch größerer Zufall ist, dass im selben Jahr das Dokument „ Rebuilding America’s Defenses ‚ des Think-Tanks ‘Project for the New Century“ veröffentlicht wurde, das im Einklang mit den Enthüllungen von General Wesley Clark vorsah, dass Washington nach dem Ende des Kalten Krieges aus seiner Position als einzige Supermacht der Welt Kapital schlagen und mit militärischer Gewalt eine dominierende Rolle im Weltgeschehen übernehmen sollte. Das Dokument räumt jedoch ein, dass eine solche Politik nur langsam und schrittweise umgesetzt werden könne, es sei denn, es käme zu einem „katastrophalen und kataklysmischen Ereignis“ wie einem „neuen Pearl Harbor“. Ein solches Ereignis würde sich praktischerweise im darauf folgenden Jahr in New York und Virginia ereignen, und es sieht nun so aus, als würde es in nicht allzu ferner Zukunft erneut eintreten, wobei ein Krieg gegen den Iran das beabsichtigte Ergebnis wäre.

