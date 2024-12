Syrien privatisieren: US-Pläne zum Ausverkauf des Reichtums einer Nation nach Assad

https://www.mintpressnews.com/privatizing-syria-us-plans-to-sell-off-a-nations-wealth-after-assad/288843/



17. Dezember 2024

Unmittelbar nach dem abrupten Zusammenbruch der syrischen Regierung bleibt vieles ungewiss, was die Zukunft des Landes betrifft. Dazu gehört auch die Frage, ob das Land als Einheitsstaat überleben kann oder sich in kleinere Staaten aufspaltet, wie es Jugoslawien Anfang der 1990er Jahre tat, was letztlich zu einer blutigen NATO-Intervention führte. Außerdem bleibt die Frage offen, wer oder was in Damaskus die Macht übernehmen wird. Zumindest vorläufig scheinen Mitglieder der ultra-extremistischen Hayat Tahrir al-Sham (HTS) höchstwahrscheinlich Schlüsselpositionen in der Verwaltungsstruktur einzunehmen, die aus Bashar Assads Sturz nach anderthalb Jahrzehnten zermürbender, vom Westen unterstützter Bemühungen um einen Regimewechsel hervorgehen wird.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters am 12. Dezember berichtete, ist die HTS bereits dabei, „ihre Autorität im syrischen Staat mit der gleichen Blitzgeschwindigkeit auszuüben, mit der sie das Land erobert hat, indem sie die Polizei einsetzt, eine Übergangsregierung einsetzt und sich mit ausländischen Gesandten trifft“. In der Zwischenzeit sind ihre Bürokraten – „die bis letzte Woche eine islamistische Verwaltung in einer abgelegenen Ecke im Nordwesten Syriens leiteten“ – massenhaft „in die Regierungszentrale in Damaskus“ eingezogen. Mohammed Bashir, Leiter der „Regionalregierung“ der HTS im von Extremisten besetzten Idlib, wurde zum „geschäftsführenden Premierminister“ des Landes ernannt.

Trotz des Chaos und der Unsicherheit im Syrien nach Assad scheint jedoch eines sicher zu sein: Das Land wird endlich für die wirtschaftliche Ausbeutung durch den Westen geöffnet werden.

Aus mehreren Berichten geht hervor, dass die HTS lokale und internationale Wirtschaftsführer darüber informiert hat, dass sie, sobald sie im Amt ist, „ein Modell der freien Marktwirtschaft übernehmen und das Land in die Weltwirtschaft integrieren wird, was eine bedeutende Abkehr von der jahrzehntelangen korrupten staatlichen Kontrolle darstellt.“

Wie Alexander McKay vom Marx-Engels-Lenin-Institut gegenüber MintPress News erklärt, mögen Teile der syrischen Wirtschaft unter Assad staatlich kontrolliert worden sein, aber korrupt war sie nicht. Seiner Meinung nach ist ein auffälliges Merkmal der anhaltenden Angriffe auf die syrische Infrastruktur durch Kräfte innerhalb und außerhalb des Landes, dass wirtschaftliche und industrielle Einrichtungen ein wiederkehrendes Ziel sind. Darüber hinaus hat die potenzielle HTS-Regierung nichts unternommen, um diesen Breitseiten entgegenzuwirken, obwohl die Sicherung der wichtigsten Wirtschaftsgüter für den Wiederaufbau der Gesellschaft von entscheidender Bedeutung und daher von vorrangiger Bedeutung ist:

Wir können deutlich sehen, was für ein Land diese „gemäßigten Rebellen“ aufbauen wollen. Kräfte wie HTS sind mit dem US-Imperialismus verbündet, und ihr wirtschaftlicher Ansatz wird dies widerspiegeln. Vor dem Stellvertreterkrieg verfolgte die Regierung einen wirtschaftlichen Ansatz, bei dem staatliches Eigentum und Marktelemente gemischt wurden. Die staatliche Intervention ermöglichte ein Maß an politischer Unabhängigkeit, das anderen Nationen in der Region fehlt. Assads Regierung hat verstanden, dass es ohne eine industrielle Basis unmöglich ist, souverän zu sein. Mit dem neuen Ansatz des ‚freien Marktes‘ wird all dies völlig zerstört.

Wiederaufbauprojekt

Die wirtschaftliche Unabhängigkeit und Stärke Syriens unter Assads Herrschaft und die daraus resultierenden Vorteile für die Durchschnittsbürger wurden in der breiten Öffentlichkeit weder vor noch während des jahrzehntelangen Stellvertreterkriegs anerkannt. Dennoch unterstreichen zahllose Berichte wichtiger internationaler Institutionen diese Realität – die nun brutal und auf Nimmerwiedersehen ausgelöscht wurde. In einem Dokument der Weltgesundheitsorganisation vom April 2015 heißt es beispielsweise, Damaskus habe „eines der bestentwickelten Gesundheitssysteme in der arabischen Welt“.

Laut einer UN-Untersuchung aus dem Jahr 2018 wurde die „universelle, kostenlose Gesundheitsversorgung“ auf alle syrischen Bürger ausgeweitet, die „eines der höchsten Versorgungsniveaus in der Region genossen.“ Bildung war ebenfalls kostenlos, und vor dem Konflikt„besuchten schätzungsweise 97 % der syrischen Kinder im Grundschulalter den Unterricht, und die Alphabetisierungsrate in Syrien lag bei über 90 %, sowohl bei Männern als auch bei Frauen [Hervorhebung hinzugefügt].“ Im Jahr 2016 waren Millionen Kinder nicht mehr in der Schule.

In einem Bericht des UN-Menschenrechtsrats zwei Jahre später wurde festgestellt, dass Syrien vor dem Krieg „das einzige Land in der Region des Nahen Ostens war, das sich selbst mit Nahrungsmitteln versorgen konnte“, und dass sein „florierender Agrarsektor“ von 2006 bis 2011 „etwa 21 %“ zum BIP beitrug. Die tägliche Kalorienzufuhr der Zivilbevölkerung lag auf dem Niveau vieler westlicher Länder“, wobei die Preise durch staatliche Subventionen erschwinglich gehalten wurden. In der Zwischenzeit war die Wirtschaft des Landes mit einer jährlichen Wachstumsrate von durchschnittlich 4,6 % eine der leistungsfähigsten in der Region“.

Zu der Zeit, als der Bericht verfasst wurde, war Damaskus durch die westlichen Sanktionen in vielen Bereichen stark von Importen abhängig und konnte selbst dann kaum etwas kaufen oder verkaufen, da die Maßnahmen einem effektiven Embargo gleichkamen. Gleichzeitig wurde der Regierung durch die militärische Besetzung eines ressourcenreichen Drittels Syriens durch die USA der Zugang zu den eigenen Ölreserven und zu Weizen verwehrt. Die Situation würde sich mit der Verabschiedung des Caesar Syria Civilian Protection Act im Juni 2020 noch verschlimmern.

Unter seiner Schirmherrschaft war und ist es bis heute verboten, Waren und Dienstleistungen aus allen denkbaren Bereichen an syrische Bürger oder Organisationen zu verkaufen oder mit ihnen zu handeln. In den Bestimmungen des Gesetzes heißt es ausdrücklich, dass die Verhinderung von Versuchen zum Wiederaufbau Syriens das Hauptziel ist. An einer Stelle wird offen eine Strategie beschrieben, die ausländische Personen davon abhalten soll, Verträge im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau abzuschließen“.

Unmittelbar nach Inkrafttreten des Gesetzes brach der Wert des syrischen Pfunds weiter ein, wodurch die Lebenshaltungskosten in die Höhe schossen. Im Handumdrehen war fast die gesamte Bevölkerung des Landes kaum noch in der Lage, sich auch nur das Nötigste zu leisten. Selbst Mainstream-Quellen, die normalerweise eine kriegerische Haltung gegenüber Damaskus befürworten, warnten vor einer unweigerlich bevorstehenden humanitären Krise. Washington war jedoch weder besorgt noch ließ es sich von solchen Warnungen abschrecken. James Jeffrey, der Leiter der Syrien-Politik des Außenministeriums, bejubelte diese Entwicklungen aktiv.

Gleichzeitig standen die USA, wie Jeffrey später gegenüber PBS zugab, in regem, geheimem Austausch mit der HTS und unterstützten die Gruppe aktiv – wenn auch „indirekt“, da das Außenministerium die Gruppe als terroristische Vereinigung einstuft. Dies geschah, nachdem sich ihre Anführer, darunter Abu Mohammed Jolani, ehemaliger Anführer der Al-Qaida-Tochter al-Nusra, direkt an Washington gewandt hatten. „Wir wollen Ihr Freund sein. Wir sind keine Terroristen. Wir kämpfen nur gegen Assad“, soll HTS gesagt haben.

Angesichts dieses Kontakts ist es vielleicht kein Zufall, dass Jolani im Juli 2022 eine Reihe von Mitteilungen über die Pläne von HTS für das künftige Syrien herausgab, die mehrere Passagen enthielten, in denen Finanzen und Industrie eine große Rolle spielten. In direkter Anspielung auf das jüngste Versprechen der Gruppe, „ein Modell der freien Marktwirtschaft zu übernehmen“, sprach der extremistische Massenmörder von seinem Wunsch, „die lokalen Märkte für die Weltwirtschaft zu öffnen“. Viele Passagen lesen sich, als seien sie von Vertretern des Internationalen Währungsfonds verfasst worden.

Zufälligerweise hat Syrien seit 1984 IWF-Darlehen abgelehnt, ein Schlüsselinstrument, mit dem das US-Imperium das globale kapitalistische System aufrechterhält und den Globalen Süden beherrscht, um sicherzustellen, dass die „armen“ Länder unter seiner Knute bleiben. Die Welthandelsorganisation, in der Damaskus ebenfalls nicht Mitglied ist, spielt eine ähnliche Rolle. Ein Beitritt zu beiden würde dazu beitragen, das von der HTS befürwortete „Modell der freien Marktwirtschaft“ zu zementieren. Nach über einem Jahrzehnt des vorsätzlichen, systematischen wirtschaftlichen Ruins erklärt der geopolitische Risikoanalyst Firas Modad gegenüber MintPress News:

Sie haben keine andere Wahl. Sie brauchen die Unterstützung der Türkei und Katars, also müssen sie sich liberalisieren. Sie haben überhaupt kein Kapital. Das Land liegt in Trümmern, und sie brauchen dringend Investitionen. Außerdem hoffen sie, dass die Liberalisierung saudisches, emiratisches oder ägyptisches Interesse wecken könnte. Syrien kann den Wiederaufbau unmöglich aus eigener Kraft bewerkstelligen. Der Bürgerkrieg könnte wieder aufflammen. Sie handeln aus der Not heraus.“

Schocktherapie

In Syriens langwieriger politischer und wirtschaftlicher Demontage finden sich unheimliche Anklänge an die Zerstörung Jugoslawiens durch das US-Imperium in den 1990er Jahren. In jenem Jahrzehnt führte der Zerfall der multiethnischen sozialistischen Föderation zu erbitterten Unabhängigkeitskriegen in Bosnien, Kroatien und Slowenien, die von den westlichen Mächten gefördert, finanziert, bewaffnet und in die Länge gezogen wurden. Die vermeintliche zentrale Rolle Belgrads in diesen brutalen Konflikten und die angebliche Mitschuld an und Unterstützung von schrecklichen Kriegsverbrechen veranlasste den UN-Sicherheitsrat im Mai 1992, Sanktionen gegen die Reste des Landes zu verhängen.

Diese Maßnahmen waren die härtesten , die jemals in der Geschichte der Vereinten Nationen verhängt wurden. Sie führten zu einer Inflation von 5,578 Billionen Prozent, Drogenmissbrauch, Alkoholismus, vermeidbare Todesfälle und Selbstmorde stiegen sprunghaft an, während es ständig zu Engpässen bei der Versorgung mit Gütern – einschließlich Wasser – kam. Die einst blühende unabhängige jugoslawische Industrie wurde lahmgelegt, und selbst die Herstellung von Medikamenten des täglichen Bedarfs war praktisch nicht mehr möglich. Im Februar 1993 stellte die CIA fest, dass sich der Durchschnittsbürger „an regelmäßige Engpässe, lange Schlangen in den Geschäften, kalte Wohnungen im Winter und Einschränkungen bei der Stromversorgung gewöhnt“ hatte.

Als Foreign Affairs Jahre später die Trümmer begutachtete, stellte es fest, dass die Sanktionen gegen Jugoslawien zeigten, wie „innerhalb weniger Monate oder Jahre ganze Volkswirtschaften zerstört werden können“, und dass solche Maßnahmen als einzigartig tödliche „Massenvernichtungswaffen“ gegen die Zivilbevölkerung der Zielländer dienen können. Doch trotz dieser Verwüstung und des Elends blieb Belgrad während dieser Zeit resistent gegen die Privatisierung und das ausländische Eigentum an seiner Industrie oder gegen die Plünderung seiner enormen Ressourcen. Die überwältigende Mehrheit der jugoslawischen Wirtschaft befand sich in staatlichem oder Arbeitnehmerbesitz.

Jugoslawien war kein Mitglied des IWF, der Weltbank oder der WTO, was das Land in gewisser Weise vor wirtschaftlichem Raubbau schützte. 1998 begannen die Behörden jedoch , mit harten Bandagen gegen die Kosovo-Befreiungsarmee vorzugehen, eine von der CIA und dem MI6 finanzierte und bewaffnete extremistische Miliz, die mit Al-Qaida in Verbindung steht. Dies lieferte dem US-Imperium einen Vorwand, um endlich die Neutralisierung der Reste des sozialistischen Systems des Landes zu beenden. Wie ein Beamter der Clinton-Regierung später zugab:

Es war der Widerstand Jugoslawiens gegen die allgemeinen politischen und wirtschaftlichen Reformen [in Osteuropa] – nicht die Notlage der Kosovo-Albaner -, der den Krieg der NATO am besten erklärt.“

Von März bis Juni 1999 bombardierte das Militärbündnis Jugoslawien 78 Tage lang am Stück. Die Belgrader Armee war jedoch zu keinem Zeitpunkt in der Schusslinie. Insgesamt wurden offiziell nur 14 jugoslawische Panzer von der NATO zerstört, aber 372 einzelne Industrieanlagen wurden in Schutt und Asche gelegt, wodurch Hunderttausende arbeitslos wurden. Bezeichnenderweise ließ sich die Allianz bei der Auswahl der Ziele von amerikanischen Unternehmen leiten, und es wurde keine einzige ausländische oder in Privatbesitz befindliche Fabrik getroffen.

Die Bombardierung durch die NATO legte den Grundstein für die Absetzung des jugoslawischen Staatschefs Slobodan Milosevic durch eine von der CIA und der National Endowment for Democracy geförderte Farbrevolution im Oktober des folgenden Jahres. An seine Stelle trat eine verbissen pro-westliche Regierung, die von einem Kollektiv US-gesponserter Wirtschaftswissenschaftler beraten wurde. Ihr ausdrücklicher Auftrag lautete, in Belgrad „ein günstiges wirtschaftliches Umfeld für private und andere Investitionen“ zu schaffen. Gleich nach ihrem Amtsantritt wurden verheerende „Schocktherapie“-Maßnahmen ergriffen, zum weiteren Nachteil einer bereits verarmten und verelendeten Bevölkerung.

In den folgenden Jahrzehnten haben die vom Westen unterstützten Regierungen im gesamten ehemaligen Jugoslawien eine endlose Reihe neoliberaler „Reformen“ durchgesetzt , um vor Ort ein „investorenfreundliches“ Umfeld für reiche westliche Oligarchen und Konzerne zu schaffen. Im Gleichschritt bleiben niedrige Löhne und ein Mangel an Beschäftigungsmöglichkeiten hartnäckig bestehen oder verschlimmern sich, während die Lebenshaltungskosten steigen, was neben anderen zerstörerischen Auswirkungen zu einer Massenentvölkerung führt. Die ganze Zeit über haben US-Beamte, die eng in den Zusammenbruch des Landes verwickelt waren, schamlos versucht, sich an der Privatisierung ehemaliger Staatsbetriebe zu bereichern.

Interne Unterdrückung

Erwartet Damaskus ein solches Schicksal? Für Pawel Wargan, den Gründer des Green New Deal for Europe, ist die Antwort ein klares „Ja“. Er glaubt, dass die Geschichte des Landes all jenen vertraut ist, die die Mechanismen der imperialistischen Expansion studieren“. Sobald die Abwehrkräfte des Landes vollständig neutralisiert sind, sieht er voraus, dass die Industrien des Landes „im Rahmen von Markt-‚Reformen‘ zu Schnäppchenpreisen aufgekauft werden, wodurch ein weiterer Teil des Reichtums der Menschheit an westliche Konzerne übertragen wird“:

Wir haben die eingespielte Choreographie des imperialistischen Regimewechsels miterlebt: Ein „Tyrann“ wird gestürzt; die Verfechter der nationalen Souveränität werden systematisch und brutal unterdrückt; mit enormer, aber versteckter Gewalt werden die Vermögenswerte des Landes zerstückelt und an den niedrigsten Bieter verkauft; Arbeitsschutzmaßnahmen werden verworfen; Menschenleben werden gekürzt. Die räuberischsten Formen des Kapitalismus schlagen in jeder Spalte und jeder Pore, die durch den Zusammenbruch des Staates entsteht, ihre Wurzeln. Das ist die Agenda der Strukturanpassungspolitik, die von der Weltbank und dem IWF durchgesetzt wird.“

Alexander McKay schließt sich Wargans Analyse an. Jetzt, wo Syrien „frei“ ist, wird es zwangsweise „immer mehr von Importen aus dem Westen abhängig“ gemacht. Dies füllt nicht nur die Kassen des Imperiums, sondern „schränkt auch die Freiheit jeder syrischen Regierung, mit einem gewissen Grad an Unabhängigkeit zu handeln, stark ein.“ Er stellt fest, dass ähnliche Bemühungen in der gesamten Ära der US-Unipolarität nach 1989 unternommen wurden. In Russland waren sie in den 1990er Jahren in vollem Gange, „bis Anfang der 2000er Jahre unter Putin eine langsame Kehrtwende in der Politik einsetzte“:

Ziel ist es, Syrien auf den gleichen Status wie den Libanon zu reduzieren, mit einer Wirtschaft, die von imperialen Kräften kontrolliert wird, einer Armee, die in erster Linie zur internen Unterdrückung eingesetzt wird, und einer Wirtschaft, die nicht mehr in der Lage ist, irgendetwas zu produzieren, sondern lediglich als Markt für anderswo produzierte Waren und als Standort für die Rohstoffgewinnung dient. Die USA und ihre Verbündeten sind nicht an einer unabhängigen Entwicklung der Wirtschaft eines Landes interessiert. Wir müssen hoffen, dass sich das syrische Volk diesem jüngsten Akt des Neokolonialismus widersetzen kann.“

Titelfoto | Illustration von MintPress News

Kit Klarenberg ist Enthüllungsjournalist und Mitarbeiter von MintPress News, der sich mit der Rolle von Geheimdiensten bei der Gestaltung von Politik und Wahrnehmung beschäftigt. Seine Beiträge sind bereits in The Cradle, Declassified UK und Grayzone erschienen. Folgen Sie ihm auf Twitter @KitKlarenberg.

Veröffentlichen Sie unsere Artikel! MintPress News ist lizenziert unter einer Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 International License.

