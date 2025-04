https://www.palestinechronicle.com/crackdown-on-pro-palestinian-content-meta-deletes-over-90000-posts-at-israels-requests/



Vorgehen gegen pro-palästinensische Inhalte: Meta löscht auf Ersuchen Israels über 90.000 Beiträge

12. April 2025 News

DropSite News deckt auf, wie Israel Meta nutzt, um pro-palästinensische Stimmen auf der ganzen Welt zum Schweigen zu bringen. (Design: Palestine Chronicle)

Von Palestine Chronicle Staff

DropSite News deckt auf, wie Israel Meta nutzt, um propalästinensische Stimmen weltweit zum Schweigen zu bringen.

Die israelische Regierung hat ihr hartes Vorgehen gegen Social-Media-Inhalte mit Bezug zu Palästina verstärkt, wobei ein neuer Bericht von DropSite News eine umfassende Zusammenarbeit mit Meta – der Muttergesellschaft von Facebook und Instagram – aufzeigt.

Dem Bericht zufolge wurde „eine umfassende Razzia gegen israelkritische Beiträge auf Instagram und Facebook – oder auch nur solche, die die Palästinenser vage unterstützen – direkt von der israelischen Regierung inszeniert“.

Unter Berufung auf „interne Meta-Daten“ enthüllte DropSite News, dass Meta 94 % der seit dem 7. Oktober 2023 von Tel Aviv eingereichten Anträge auf Entfernung von Inhalten nachgekommen ist.

Insgesamt soll Meta auf Anfragen der israelischen Regierung hin über 90.000 Beiträge gelöscht haben.

„Was die Kampagne Israels einzigartig macht, ist ihr Erfolg bei der Zensur von Meinungsäußerungen in vielen Ländern außerhalb Israels“, heißt es in dem Bericht, und weiter:

„Das Zensurprojekt Israels wird auch in Zukunft nachhallen, wie Insider sagen, da das KI-Programm Meta, das derzeit darin geschult wird, Inhalte zu moderieren, zukünftige Entscheidungen auf der Grundlage der erfolgreichen Entfernung von Inhalten treffen wird, die den Völkermord Israels kritisieren.“

Die Daten wurden Drop Site News Berichten zufolge von Whistleblowern zur Verfügung gestellt.

„Takedown Requests (TDRs) ermöglichen es Einzelpersonen, Organisationen und Regierungsbeamten, die Entfernung von Inhalten zu beantragen, die angeblich gegen die Richtlinien von Meta verstoßen“, heißt es in dem Bericht.

Die überwiegende Mehrheit dieser Anträge – 95 % – wurde unter ‚Terrorismus, Gewalt oder Aufwiegelung‘ kategorisiert und richtete sich in erster Linie gegen Nutzer in arabischen und mehrheitlich muslimischen Ländern.

Digitaler Krieg

Der DropSite-Bericht erscheint kurz nachdem The Grayzone Ergebnisse einer Untersuchung veröffentlichte, die zeigen, dass mehr als 100 aktuelle Mitarbeiter von Meta ehemalige israelische Soldaten oder Geheimdienstmitarbeiter sind, von denen einige über ein Regierungsprogramm, das Nicht-Israelis rekrutiert, zum Militär gekommen sind.

„Mehr als hundert ehemalige israelische Spione und Soldaten der israelischen Verteidigungskräfte (IDF) leisten ihren Beitrag für den Technologieriesen Meta, darunter auch der Leiter der KI-Abteilung, der im Rahmen eines Programms der israelischen Regierung, das Nicht-Israelis die freiwillige Meldung zur israelischen Armee ermöglicht, in der IDF diente“, heißt es in dem Bericht.

„Diese ehemaligen IDF-Mitglieder sind gleichmäßig auf die US-Büros von Meta und das Büro in Tel Aviv verteilt, und eine beträchtliche Anzahl von ihnen, wie Anderson, hat sich auf KI spezialisiert“, berichtete The Grayzone und merkte an, dass “angesichts der Tatsache, dass Israel KI nicht nur zur Durchführung seines Völkermords, sondern auch zur Errichtung seines früheren Systems der Apartheid, Überwachung und Besatzung in großem Umfang eingesetzt hat, die Rekrutierung von IDF-KI-Spezialisten durch Meta besonders heimtückisch ist.“

Frühere Untersuchungen haben ähnliche Muster bei anderen Technologiegiganten, darunter Google, aufgedeckt und Bedenken hinsichtlich des Ausmaßes des pro-israelischen Einflusses innerhalb großer US-amerikanischer Technologieunternehmen aufkommen lassen.

Während Israel seinen militärischen Angriff auf den Gazastreifen fortsetzt, führt es auch eine aggressive Kampagne gegen pro-palästinensische Inhalte im Internet.

Nutzer sozialer Medien und Überwachungsgruppen werfen Plattformen wie Facebook seit langem vor, palästinensische Stimmen systematisch zu zensieren, wobei Beiträge, Seiten und ganze Konten regelmäßig wegen angeblicher Verstöße gegen vage Inhaltsrichtlinien gelöscht werden.

(The Palestine Chronicle)

Übersetzt mit Deepl.com

