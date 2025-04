Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

https://www.haaretz.com/middle-east-news/palestinians/2025-04-11/ty-article-magazine/.premium/dead-childrens-area-american-surgeons-return-from-gaza-and-cant-forget-the-nightmare/00000196-247c-d78d-a1de-3c7d18fa0000



„Dead Children’s Area“: Amerikanische Chirurgen kehren aus Gaza zurück und können den Albtraum nicht vergessen

Feroze Sidhwa und Mark Perlmutter sagen, dass amerikanische Krankenhäuser von dem Leid, das sie in Gaza gesehen haben, überfordert wären. Sie hoffen, dass die Israelis aufwachen

Eine Kugel, die vor einem Jahr aus dem Körper eines Mannes in Deir al-Balah im Zentrum von Gaza entfernt wurde. Bildnachweis: Mit freundlicher Genehmigung von Mark Perlmutter

Nir Hasson

11. April 2025

In der Notaufnahme des Nasser-Krankenhauses im südlichen Gazastreifen gibt es einen speziellen Bereich, in dem Kinder in Anwesenheit ihrer Familien in Ruhe sterben dürfen. Dieser Bereich ist auch als „Bereich für tote Kinder“ bekannt und ist für Kinder gedacht, deren Rettung Ressourcen erfordern würde, die über die Möglichkeiten des Krankenhauses hinausgehen.

In der Nacht des 18. März, als Israel den Waffenstillstand brach und den Krieg in Gaza wieder aufnahm, schickte Dr. Feroze Sidhwa zwei Mädchen in diesen Bereich.

Sidhwa, der in den Vereinigten Staaten lebt, kam Anfang März zum zweiten Mal als Freiwilliger in den Gazastreifen. In dieser Nacht schlief er im Arztzimmer im vierten Stock des Krankenhauses. Um 2 Uhr morgens wurde die Tür durch einen Luftangriff in der Nähe gewaltsam aufgebrochen.

Dr. Feroze Sidhwa im Nasser Hospital in Khan Yunis im vergangenen Monat. Das Personal dort hat sich an Massenunfälle gewöhnt. Bildnachweis: Mit freundlicher Genehmigung Feroze Sidhwa

„Wir wachten auf und saßen eine Minute lang einfach nur da. … Nachdem die Bomben etwa fünf oder sechs Minuten lang eingeschlagen hatten, sagten wir, wir gehen besser in die Notaufnahme“, sagt er.

In den letzten anderthalb Jahren haben sich die Mitarbeiter des Nasser-Krankenhauses in Khan Yunis an Massenunfälle gewöhnt. Gemäß dem Protokoll ist ein junger palästinensischer Arzt am Eingang des Krankenhauses stationiert.

„Die Aufgabe dieser Person ist es, sie direkt in die Leichenhalle zu schicken“, sagt Sidhwa. “Familien wollen, dass jemand untersucht wird, selbst wenn der Kopf abgetrennt ist. Aber bei Kindern ist das sehr, sehr schwierig, besonders bei kleinen Kindern im Alter von 3, 4 oder 5 Jahren. Es ist sehr schwer, sie direkt in die Leichenhalle zu schicken.“

Nach dem Angriff um 2 Uhr morgens sagt Sidhwa: „In den ersten 10 oder 15 Minuten haben wir nichts anderes getan, als kleine Kinder für tot zu erklären, weil … bei einem Massenanfall von Verletzten muss man die Menschen priorisieren, die am ehesten überleben werden.“

Dr. Mark Perlmutter im Shuhada al-Aqsa Hospital in Deir al-Balah im vergangenen Jahr. Ein US-amerikanisches Krankenhaus könnte durch die Art von Ereignissen, die er gesehen hat, lahmgelegt werden. Bildnachweis: Mit freundlicher Genehmigung von Mark Perlmutter

Sidhwa gibt zu, dass er die beiden Mädchen früh für tot erklärt hat. Angesichts der Bedingungen im Krankenhaus gab es keine Chance, sie zu retten.

„Sie hatten beide schreckliche Hirnverletzungen. … Also musste ich es ihren Familien einfach sagen, ich musste sie einfach hochheben und sagen: „Wissen Sie, sie werden sterben, ich kann nichts dagegen tun.“

Sidhwa sagt, dass das Krankenhauspersonal diesen Bereich eingerichtet hat, ‚weil sie viel Erfahrung haben und wussten, dass dieses Szenario eintreten würde.‘ Die Priorität muss bei denen liegen, die überleben könnten.

Alles, was die USA und Israel in Gaza tun, ist darauf ausgelegt, die menschliche Gesundheit zu untergraben. Die Menschen müssen draußen leben, sie dürfen nichts essen.

Dr. Feroze Sidhwa

„Das erste Kind, das ich sah, war ein etwa 3-jähriges Mädchen, das überall im Gesicht, am Hinterkopf, einfach überall, Schrapnell hatte“, sagt er und fügt hinzu, dass ein Teil ihres Gehirns freigelegt und eines ihrer Augen völlig zerstört war.

Mehrere Dinge mussten berücksichtigt werden, darunter die Tatsache, dass das Krankenhaus keinen Neurochirurgen hatte. „Der einzige Neurochirurg im Süden von Gaza ist im European Hospital. Selbst wenn wir sie durch einen neurochirurgischen Eingriff hätten retten können, hatten wir keinen, also konnten wir dort nichts tun“, sagt Sidhwa.

Frauen trauern um Angehörige, die diese Woche bei einem israelischen Angriff im Nasser-Krankenhaus in Khan Yunis getötet wurden. Bildnachweis: Hatem Khaled/Reuters

„Zweitens hätte ich ihr einen Beatmungsschlauch in den Hals einführen können, ich hätte das Beatmungsgerät verwenden können, um für sie zu atmen, und ich hätte ihr intravenöse Flüssigkeiten verabreichen können. Ich hätte ihr eine Infusion legen können, und all das hätte sie wahrscheinlich 24 bis 48 Stunden am Leben erhalten, während ihr Gehirn abstirbt. Sobald ihr Gehirn abgestorben war, hätte ihr Herz in den nächsten Tagen aufgehört zu schlagen.

„Wenn ich das mache, verbringe ich etwa eine Stunde damit, jemanden zu retten, von dem ich weiß, dass er sowieso sterben wird, und ich tue nichts, um jemand anderen zu retten.

Also nahm ich dieses Mädchen hoch, gab sie dem Mann, der bei ihr war, und sagte: „Schau, sie wird sterben. Bring sie in den Bereich für sterbende Kinder.“

Das zweite Mädchen, das fünf Jahre alt war, hatte ebenfalls eine Hirnverletzung durch einen Granatsplitter erlitten. Auch sie wurde in ihren letzten Momenten ihren Eltern übergeben. Weiterlesen in haaretz. com

Übersetzt mit Deepl.com

