Während Israel Palästinenser terrorisiert, schaut die Welt weg

Richard Falk

31. März 2025

Selbst wenn die unabhängigen Beweise für israelische Verbrechen weiter zunehmen, begnügen sich die westlichen Nationen damit, anti-palästinensische Propaganda zu konsumieren

Anfang dieses Monats veröffentlichte eine Sonderkommission der Vereinten Nationen einen Bericht, in dem die systematische Anwendung sexueller, reproduktiver und geschlechtsspezifischer Gewalt durch Israel in den besetzten palästinensischen Gebieten seit dem 7. Oktober 2023 dokumentiert wird.

Dies geschieht, nachdem Israel nach einigen Wochen der Ruhe seinen umfassenden Krieg gegen Gaza wieder aufgenommen hat – die erste Phase eines inzwischen aufgegebenen Waffenstillstandsabkommens. Das Abkommen sollte die Gewalt dauerhaft beenden, den Austausch israelischer und palästinensischer Gefangener abschließen und den Rückzug Israels aus Gaza überwachen. Nun ist es gescheitert.

Verbrechen im Zusammenhang mit sexueller Gewalt waren nur ein Teil des Völkermords Israels in Gaza, bei dem Zehntausende Menschen getötet und mehr als 80 Prozent der Gebäude des Gebiets zerstört wurden.

Einige Tage vor der Veröffentlichung des UN-Berichts habe ich den amerikanischen Dokumentarfilm „October 8“ gesehen, in dem Vorwürfe gegen die Hamas wegen sexueller Gewalt während ihres Angriffs im Jahr 2023 erhoben wurden.

Der Film, der sich in den folgenden Monaten hauptsächlich mit Antisemitismus an Colleges in den USA befasst, ist unverhohlene Propaganda. Er unterstützt das Ziel Israels, die Hamas auszurotten, auch durch Kampftaktiken, die weithin als völkermörderisch angesehen werden und sich gegen die gesamte Zivilbevölkerung des Gazastreifens richten.

Es gibt jedoch keine Entsprechung im Umfang der Vorwürfe sexueller Gewalt durch die beiden kriegführenden Seiten, noch in ihrer Dokumentation. Der 8. Oktober bezieht sich auf die Ereignisse eines einzigen Tages, während die UN-Kommission den gesamten Zeitraum seither abdeckt. Ersteres stützt sich auf weitgehend unbegründete israelische Anschuldigungen, während letzteres aus einem sorgfältigen und objektiven Prozess der Beweiserhebung stammt, der im Westen weitgehend ignoriert wurde.

Tatsächlich wird der Zugang zu Informationen über israelische Kriminalität im Westen durch systemische Selbstzensur gefiltert, die zweifellos – zumindest indirekt – durch die weitgehend pro-israelische Einstellung westlicher Regierungen verursacht wird.

Voreingenommenheit der Medien

Während „8. Oktober“ in 100 Kinos in den USA gezeigt wurde, obwohl es sich um unverhohlene staatliche Propaganda handelte, wurde dem künstlerisch motivierteren und dramatisch inszenierten Film „No Other Land““ die Verteilung verweigert – obwohl er einen Oscar gewann, die höchste Auszeichnung der Branche.

Die Voreingenommenheit erstreckt sich auch auf Fernseh- und Printmedien, weshalb die Medien den zuverlässig dokumentierten Bericht der Vereinten Nationen über den systematischen sexuellen Missbrauch palästinensischer Häftlinge kaum zur Kenntnis nahmen, während sie unbestätigten Berichten über die Misshandlung israelischer Geiseln große Aufmerksamkeit schenkten.

Diese Doppelmoral im öffentlichen Diskurs wird oft von westlichen Politikern geschürt, die die israelische Staatspropaganda nachbeten und pro-palästinensische Meinungsäußerungen und Proteste streng einschränken. Diese voreingenommene Atmosphäre hilft uns zu verstehen, warum es eine solche Wissens- und Bewusstseinslücke gibt, wenn es um israelische Kriminalität geht.

Nach internationalem Recht ist Israel eine Besatzungsmacht und als solche durch die Vierte Genfer Konvention verpflichtet, die unter seiner Kontrolle stehende Zivilbevölkerung zu schützen.

Diese Entmenschlichung des palästinensischen Volkes steht in engem Zusammenhang mit Israels offenem Plan, die Zivilbevölkerung des Gazastreifens gewaltsam umzusiedeln

Die Konvention legt fest, dass Zivilisten „unter allen Umständen menschlich behandelt werden müssen, ohne jegliche nachteilige Unterscheidung aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Religion oder Glauben, Geschlecht, Geburt oder Vermögen oder ähnlichen Kriterien“. Sie verbietet ausdrücklich sexuelle Gewalt und „massenhafte Zwangsumsiedlungen“ einer besetzten Bevölkerung.

Die Misshandlung von Palästinensern in den besetzten Gebieten durch Israel stellt eine eklatante Missachtung dieser vorsätzlichen rechtlichen Verpflichtungen dar. In Gaza besteht Israels Hauptziel darin, Palästinenser zu terrorisieren und sie dazu zu drängen, ihre Häuser zu verlassen oder dem sicheren Tod ins Auge zu sehen.

Israels Motive sind nicht mehr in der Sprache der Sicherheit formuliert, sondern sind nun offen territorial.

Seit Beginn der Besetzung des Gazastreifens und des Westjordanlands im Jahr 1967 hat Israel das humanitäre Völkerrecht auf vielfältige Weise missachtet. Dies wurde in einem nahezu einstimmigen Gutachten des Internationalen Gerichtshofs (IGH) vom Juli 2024 ausführlich dokumentiert, das sich nur mit den Verstößen vor dem 7. Oktober befasste.

Bezeichnenderweise kam der IGH zu dem Schluss, dass Israel die Genfer Konventionen so grundlegend verletzt hat, dass seine Besatzung rechtswidrig ist, und die UNO und ihre Mitgliedstaaten in die Pflicht nimmt, entsprechend zu handeln.

Sadistische Misshandlungen

Während Israels völkermörderischer Angriff auf Gaza Monat für Monat andauerte, haben die Vereinten Nationen eine bewusste Anstrengung des Staates festgestellt, palästinensische Zivilisten ins Visier zu nehmen.

Dies wurde durch die häufigen Bombenangriffe Israels auf Wohngebäude und Stadtviertel sowie durch den Einsatz von Sprengstoffen mit hoher Sprengkraft deutlich, die es Zivilisten erschweren, Zuflucht zu suchen. Diese Kampfmuster haben dazu geführt, dass unverhältnismäßig viele Frauen und Kinder starben.

Vor Ort erhalten israelische Streitkräfte einen Freibrief, sadistische Misshandlungen an Männern und Frauen zu begehen, darunter langwierige und missbräuchliche Leibesvisitationen, erzwungene Verhöre, Folter und eine Vielzahl von demütigenden und belästigenden Praktiken, die stillschweigende Zustimmung der Regierung genießen.

Die Duldung sexueller Gewalt gegen Palästinenser durch Israel, wie im UN-Bericht dieses Monats beschrieben, ist schockierend. Spitzenbeamte wiesen solche Anschuldigungen entweder als Antisemitismus zurück oder behaupteten, die Misshandlungen seien eine gerechtfertigte Vergeltung für den Angriff der Hamas vom 7. Oktober gewesen.

In dem Bericht der Vereinten Nationen heißt es: „Die Aussagen und Handlungen von Politikern und Staatsbürgern sowie die mangelnde Wirksamkeit des Militärjustizsystems senden eine klare Botschaft an [die israelischen Streitkräfte], dass sie weiterhin solche Handlungen begehen können, ohne Angst vor Rechenschaftspflicht zu haben.“

Dieser Bericht liefert überzeugende Argumente dafür, dass sexuelle Gewalt von hochrangigen israelischen Beamten nicht nur toleriert, sondern sogar gefördert wurde. Diese Entmenschlichung des palästinensischen Volkes steht in engem Zusammenhang mit Israels offenem Plan, die Zivilbevölkerung des Gazastreifens gewaltsam umzusiedeln – nicht aus Sicherheitsgründen, sondern um die zionistische Mission zu erfüllen, den Weg für die Gründung eines Groß-Israels als jüdischer, rassistischer Staat zu ebnen.

Richard Falk ist ein Wissenschaftler für Völkerrecht und internationale Beziehungen, der vierzig Jahre lang an der Princeton University lehrte. Im Jahr 2008 wurde er von den Vereinten Nationen für eine sechsjährige Amtszeit zum Sonderberichterstatter für die Menschenrechte der Palästinenser ernannt.

