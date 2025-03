https://www.aljazeera.com/features/2025/3/31/meta-profits-as-ads-promote-illegal-israeli-settlements-in-west-bank



Meta-Gewinne durch Werbung für illegale israelische Siedlungen im Westjordanland

Unternehmen verkaufen Häuser in illegalen Siedlungen und Einzelpersonen sammeln Spenden, um Waffen für israelische Soldaten in Gaza zu kaufen.

Israelische Soldaten am Zaun um die illegale Siedlung Beit Ummar in der Nähe von Hebron, 31. Januar 2015 [Abed al-Hashlamoun/EPA]

Von Caolan Magee

Veröffentlicht am 31. März 2025

Facebook hat mehr als 100 bezahlte Anzeigen geschaltet, die illegale Siedlungen und rechtsextreme Siedleraktivitäten im besetzten Westjordanland bewerben, wie eine Untersuchung von Al Jazeera ergab. Dies lässt befürchten, dass der Social-Media-Riese von Inhalten profitiert, die möglicherweise gegen internationales Recht verstoßen.

Zu den identifizierten Werbeanzeigen gehörten auch Aufrufe zum Abriss palästinensischer Häuser, Schulen und Spielplätze sowie Spendenaufrufe für israelische Militäreinheiten, die im Gazastreifen operieren.

Der Mutterkonzern von Facebook, Meta, teilte Al Jazeera mit, dass alle auf seinen Plattformen geschalteten Anzeigen vom Unternehmen überprüft würden. Das Unternehmen gab zwar zu, dass einige der Anzeigen inzwischen entfernt wurden, weil sie „gegen unsere Richtlinien zu sozialen Fragen, Wahlen und Politik verstoßen“, gab jedoch nicht an, ob die Bewerbung illegaler Siedlungen, die auf gestohlenem palästinensischem Land errichtet wurden, gegen diese Standards verstößt.

Rechtsexperten erklärten gegenüber Al Jazeera, dass Meta sich durch die Genehmigung, Annahme von Zahlungen und Veröffentlichung dieser Anzeigen an Verstößen gegen das Völkerrecht mitschuldig machen könnte. Brian Leishman, Abgeordneter im britischen Parlament, bezeichnete die Ergebnisse als „äußerst besorgniserregend“.

Illegale Siedlungen auf Facebook beworben

Es wurden mindestens 52 bezahlte Anzeigen israelischer Immobilienunternehmen gefunden, die für den Verkauf von Immobilien in Siedlungen im besetzten Westjordanland werben und sich an Käufer aus ganz Israel sowie an einige Nutzer im Vereinigten Königreich und in den Vereinigten Staaten richten. Diese Anzeigen wurden erstmals im März 2024 veröffentlicht und viele sind noch immer auf Facebook aktiv.

„Wir verfügen über robuste Prozesse und Teams zur Überprüfung von Anzeigen, und unser Anzeigenprüfungssystem ist darauf ausgelegt, Anzeigen zu überprüfen, bevor sie online gehen“, sagte Meta gegenüber Al Jazeera. “Dieses System stützt sich in erster Linie auf automatisierte Technologie, um unsere Werbestandards auf die Millionen von Anzeigen anzuwenden, die in unseren Apps geschaltet werden, während unsere Teams diese Systeme aufbauen und schulen und in einigen Fällen Anzeigen manuell überprüfen.

Unter den von Al Jazeera identifizierten Anzeigen befanden sich mindestens vier, die für Immobilienverkäufe in der illegalen israelischen Siedlung Ariel, 20 km (12 Meilen) östlich der Grünen Linie im besetzten Westjordanland, warben. Die Anzeigen, die auf Hebräisch verfasst waren und sich an israelische Facebook-Nutzer richteten, wurden von einer Facebook-Seite namens „Ramat Aderet“ bezahlt, die sich selbst als Anbieter von „Penthäusern für eine perfekte Lebensqualität“ bezeichnet

Laut der Website besteht das Projekt Ramat Aderet (Hügelkrone) aus „zwei Stadtvierteln – Nord und Süd – mit insgesamt 27 … Gebäuden mit 4 bis 8 Stockwerken. Die Wohnungen bieten ein umfassendes urbanes Wohnerlebnis in einem perfekten Viertel.“ Das Unternehmen hat laut PitchBook, einem Forschungsunternehmen und Anbieter von Finanzdaten, einen Wert von 300 Millionen US-Dollar.

Ramat Aderet reagierte nicht auf die Bitte von Al Jazeera um eine Stellungnahme.

Die Facebook-Seite von Ramad Aderet ist voll von Computer-Renderings moderner Gebäude vor blauem Himmel [Bildschirmfoto/Facebook]

Das Immobilienunternehmen, das Wohnungen und Häuser in Ariel verkauft, ist Ram Aderet, das von der First International Bank of Israel finanziert wird

Die Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung (BDS) fordert seit langem einen Boykott der Bank wegen ihrer Rolle bei der Finanzierung illegaler Siedlungen. Auf Druck hin zog der niederländische Pensionsfonds PGGM im Januar 2014 seine Investitionen aus der Bank ab, während der Versicherungsriese AXA sich 2022 von der Bank trennte

Weitere 48 Anzeigen wurden von Gabai Real Estate geschaltet, in denen für Häuser in der besetzten Westjordanland-Siedlung Ma’ale Adumim und der Efrat-Siedlung geworben wurde.

Diese Häuser sind Teil einer Erweiterung, die im März 2024 vom israelischen „Higher Planning Committee“ genehmigt wurde, das vom rechtsextremen Finanzminister Bezalel Smotrich beaufsichtigt wird, der seit 2023 keine politischen oder militärischen Genehmigungen mehr für Erweiterungspläne benötigt

Yaniv Gabbay, Mitinhaber von Gabai Real Estate, sagte gegenüber Al Jazeera: „Leider konnten wir nur 48 Anzeigen schalten, weil unser Budget begrenzt ist und wir auf vielen verschiedenen Plattformen werben. Aber wenn wir mehr Häuser an Juden verkaufen, die nach Judäa zurückkehren, wird unser Werbebudget steigen und wir können mehr Anzeigen schalten.

Einige Israelis bezeichnen das besetzte Westjordanland als Judäa und Samaria, und die rechtsextreme Regierung hat sich für die Annexion des palästinensischen Gebiets eingesetzt.

Die Anzeigen versuchen, das Leben in den Siedlungen als idyllisch darzustellen. In einer wird ein Anwesen mit acht Schlafzimmern und einem „riesigen Garten, einem großen Laubhüttenbereich (für mehr als 50 Personen), einem oberirdischen Pool, einem Whirlpool, einer Sauna, einem Kaltwasserbecken und einem atemberaubenden Blick auf die Wüstenberge …“ beworben. Ein Traumhaus nur 20 Minuten von Jerusalem entfernt! Nicht verpassen!

Carolina Are, eine Forscherin für Plattform-Governance am Centre for Digital Citizens der Northumbria University, sagte gegenüber Al Jazeera, dass „die Immobilienanzeigen fachmännisch als Standard-Immobilienanzeigen gestaltet wurden, sodass sie nicht moderiert werden mussten“.

„Moderatoren sind sich möglicherweise auch nicht der Nuancen des Völkerrechts bewusst“, fügte sie hinzu

Nach internationalem Recht sind alle israelischen Siedlungen im Westjordanland illegal. Die Umsiedlung der Zivilbevölkerung einer Besatzungsmacht in ein besetztes Gebiet gilt nach dem Römischen Statut des Internationalen Strafgerichtshofs als Kriegsverbrechen.

Professor Aoife O’Donoghue, Völkerrechtsexpertin von der Queen’s University Belfast, sagte: „Im Westjordanland kann Eigentum privat gekauft und verkauft werden. Ob sie jedoch überhaupt das Recht haben, dieses Land zu verkaufen, wäre höchst fraglich

„Wenn die israelische Regierung dies ermöglicht und es sich um Siedlungen handelt, dann würde dies einen Verstoß gegen die Dritte Genfer Konvention darstellen. Hier hat die israelische Regierung die Pflicht, illegale Siedlungen zu verhindern.“

[Screenshot/Facebook]

Siedlergruppen drängen auf Abriss

Al Jazeera identifizierte auch 50 Anzeigen, die von Regavim, einer rechtsextremen Siedlergruppe, die 2006 von Smotrich gegründet wurde, geschaltet wurden und in denen zur Zerstörung palästinensischer Häuser, Schulen und eines Kinderwasserparks aufgerufen wurde. Die Gruppe erhält finanzielle Mittel von der israelischen Regierung über die Siedlungsräte im Westjordanland sowie von Amana, einer weiteren Pro-Siedlungsorganisation, die von der britischen und der US-amerikanischen Regierung sanktioniert wird.

In einer Anzeige wurde der Abriss einer palästinensischen Schule gefeiert und damit geprahlt: „Nach unserer Petition haben die Streitkräfte der Zivilverwaltung eine illegale palästinensische Schule im Herodian Nature Reserve abgerissen … Diese Schule ist nur eine von mehr als 100 illegalen Schulgebäuden.“

In einer anderen Anzeige wurde zum Abriss eines palästinensischen Wasserparks aufgerufen und behauptet: “Palästinenser amüsieren sich auf unsere Kosten.

Regavim verteidigte die Kampagne gegen die Schule und sagte, sie sei „ausschließlich zu dem Zweck gebaut worden, Konfrontation zu schaffen“.

„[Sie] wurde von den [israelischen] Gerichten als eine sehr ernste und unmittelbare Gefahr für die Sicherheit und das Wohlergehen der palästinensischen Kinder eingestuft, die mit Bussen herangekarrt wurden, um die provisorische Struktur zu füllen“, sagte Naomi Linder Kahn von Regavim.

Die Europäische Union hat bereits früher den Abriss von Schulen im Westjordanland verurteilt, und Human Rights Watch hat diese Praxis als „diskriminierend und als Verstoß gegen das Recht der Kinder auf Bildung“ bezeichnet.

Im Oktober letzten Jahres forderten fast 90 US-Gesetzgeber den damaligen Präsidenten Joe Biden auf, Sanktionen gegen Regavim zu verhängen

Regavim bestreitet, eine rechtsextreme oder Siedlergruppe zu sein, und behauptet stattdessen, ein „Mainstream-Akteur zu sein, der professionell zum öffentlichen Diskurs beiträgt und häufig an nationalen politischen Diskussionen und Debatten teilnimmt“.

Doch der britische Abgeordnete Leishman sagte: „Die Enthüllungen, dass rechtsextreme israelische Pro-Siedler-Gruppen sowie Unternehmen – und angeblich sogar aktive israelische Soldaten – soziale Medien nutzen könnten, um für etwas zu werben, das nach internationalem Recht als illegal angesehen werden könnte, sind äußerst besorgniserregend.“

Facebook-Spendenaufrufe für israelische Soldaten in Gaza

Neben der Siedlungserweiterung hat Meta auch Spendenaufrufe für israelische Militäreinheiten in Gaza geschaltet, selbst nachdem ein Waffenstillstand erklärt wurde.

Rechtsexperten sind der Meinung, dass die Schaltung solcher Anzeigen gegen das humanitäre Völkerrecht verstoßen könnte, da sie militärische Operationen in besetztem Gebiet fördern

In neun Anzeigen, die von dem israelischen Sänger Mayer Malik bezahlt wurden, wurden Spenden für Scharfschützenteams, Drohneneinheiten und Spezialeinheitenbataillone gesammelt, die in Gaza stationiert sind. In einer Anzeige, die immer noch auf Facebook zu sehen ist, heißt es: „Wir brauchen dringend Schießstative, um unsere Mission in Jabalia abzuschließen.“

Die Richtlinien von Meta verbieten die Förderung des ‚Verkaufs oder der Verwendung von Waffen‘ [Screenshot/Facebook

In anderen Anzeigen wurden Gelder für Drohnen für das Yasar-Bataillon und eine Eliteeinheit der israelischen Armee in Rafah sowie für Nachtsichtgeräte für die Golani-Brigade angefordert.

Malik reagierte nicht auf zwei Anfragen von Al Jazeera nach einem Kommentar.

In den Werberichtlinien von Meta heißt es: „Anzeigen dürfen nicht den Verkauf oder die Verwendung von Waffen, Munition oder Sprengstoffen fördern. Dies schließt auch Anzeigen für Zubehör zur Waffenmodifikation ein.“

Professor Neve Gordon von der Queen Mary University, Großbritannien, sagte: „Facebook verdient Geld mit kriminellen Aktivitäten.

Indem Facebook Dritten erlaubt, solche Anzeigen zu schalten, macht sich das Unternehmen mitschuldig an deren kriminellen Aktivitäten, da die Anzeigen selbst eine Rolle dabei spielen, Handlungen zu beschönigen, zu normalisieren und zu legitimieren, die nach dem humanitären Völkerrecht und dem Römischen Statut ungeheuerliche Verbrechen sind.“

Leishman fügte hinzu: „Die Social-Media-Giganten sollten viel sorgfältiger darauf achten, was sie auf ihren Plattformen erscheinen lassen, anstatt von Organisationen mit einer gefährlichen und spaltenden Agenda zu profitieren.

„Es ist an der Zeit, dass sie anfangen, Verantwortung zu übernehmen, damit sie sich nicht an systematischen Verstößen gegen das Völkerrecht mitschuldig machen

„Jeder ist verpflichtet, die illegale Besetzung palästinensischer Gebiete nicht anzuerkennen, zu unterstützen oder zu deren Aufrechterhaltung beizutragen – auch die Social-Media-Giganten sind nicht davon ausgenommen oder stehen über dem Gesetz.“

Quelle: Al Jazeer

Übersetzt mit Deepl.com

