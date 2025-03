https://english.almayadeen.net/articles/opinion/as-netanyahu-prolongs–israel-s–genocide–reservists-furthe



Während Netanjahu den Völkermord „Israels“ verlängert, schwächen Reservisten seine Position weiter

Hannan Hussain

Quelle: Al Mayadeen Englisch

29. März 2025

Netanjahu kämpft darum, den Krieg gegen Gaza aufrechtzuerhalten, da militärische Schwächen, öffentliche Empörung und Koalitionsbrüche seinen Machtanspruch bedrohen.

Der Kriegsverbrecher Benjamin Netanjahu und sein neu ernannter Militärchef Eyal Zamir werben mit Drohungen, den andauernden Völkermord „Israels“ in Gaza zu verstärken. Dies hat im israelischen Militär, wo Tausende von Reservisten sich auf eine mögliche Rückkehr in den Kampf vorbereiten, weit verbreitete Besorgnis ausgelöst. Doch Schwächen in den Kriegsführungsfähigkeiten der Besatzungsmacht, steigende Inlandskosten und Netanjahus Spannungen mit der ultraorthodoxen Gemeinschaft zeigen, dass eine Verlängerung des Völkermords eine sich anbahnende Selbstzerstörung ist.

„Israel“ wird keine andere Wahl haben, als seinen langwierigen Krieg zu beenden. Netanjahu kann so viel Werbung machen, wie er will, aber Tatsache ist, dass die Besatzung in der Vergangenheit langwierige Konflikte vermieden hat, weil sie es sich nicht leisten kann, ihre Reservisten zu ‚strapazieren‘. Dies ist wichtig, da Netanjahu immer wieder mit mehr Blutvergießen und der Vernichtung des palästinensischen Volkes droht, aber die eigenen innenpolitischen Kosten steigen. In „Israel“ herrscht große Wut darüber, wie Netanjahu den Krieg geführt hat, was einen Einblick in seine schwache Position aus innenpolitischer Sicht gibt. Der Kriegsverbrecher hat eindeutig die Angewohnheit, diesen innenpolitischen Rückschlag durch einen erneuten Angriff auf den Gazastreifen abzulenken, eine bösartige Angewohnheit, die er priorisiert, um seine kriminellen Ziele voranzutreiben.

Die Unzufriedenheit der Öffentlichkeit rührt von Netanyahus Widerwillen her, einem ausgehandelten Abkommen über die Rückkehr der Gefangenen Priorität einzuräumen. Da er dieses Ziel seit Monaten nicht erreicht hat, dient der Vorstoß für einen anhaltenden Völkermord als Taktik, um die Schuld von innenpolitischen Problemen abzulenken und Unterstützung für den Völkermord zu sammeln. Aber lassen wir die Fakten für sich selbst sprechen: Es könnte sein, dass Netanjahu seinen Sturz fürchtet.

Man muss sich nur die Vorbehalte von Netanyahus ultraorthodoxen Koalitionspartnern ansehen, die kürzlich damit gedroht haben, Netanyahus rechtsextreme und rassistische Regierung zu stürzen. Ihr Hauptvorbehalt: Ihre Gemeindemitglieder sollten vom Militärdienst befreit werden. Es scheint, dass Netanjahu Schwierigkeiten hat, sein eigenes Versprechen, sich für ihre Interessen einzusetzen, einzulösen, und daher wird sein Vorstoß, seinen Einfluss zu festigen, in Frage gestellt.

Verwandte Nachrichten

Aber kann dieser Wunschtraum wirklich wahr werden? Die Realität vor Ort deutet darauf hin, dass Netanjahus Regierung im Grunde am seidenen Faden hängt: Wenn die Ultraorthodoxen sich bereit erklären, aus der Regierungskoalition auszutreten, könnte dies Netanjahu zu Fall bringen. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass eine Schlüsselfigur innerhalb der Allianz signalisiert hat, dass die Unzufriedenheit zunimmt, und daher kann man Netanjahu nicht zutrauen, dass er sich um ihre Interessen im Allgemeinen kümmert. Um die Schwäche seiner Koalition zu verbergen, greift Netanjahu erneut auf sein verzweifeltes und demütigendes Spielbuch zurück, indem er mehr Blutvergießen in Gaza vorantreibt.

Um es klar zu sagen: Ein Angriff auf Palästinenser würde sicherlich den geschätzten Widerstand des Gazastreifens in den Vordergrund rücken, der bei der Reaktion auf die zionistische Aggression nie einen Zentimeter geschont hat. Und innenpolitisch ist Netanjahu auf die Zustimmung der Ultraorthodoxen angewiesen, um militärische Ränge für die Unterstützung eines Völkermords zu besetzen. Jetzt, da Mitglieder dieses ultraorthodoxen Segments ihre Missbilligung von Netanjahus nicht eingehaltenen Versprechen zum Ausdruck bringen und keine Anzeichen für ein Nachgeben erkennen lassen, steckt der israelische Kriegsverbrecher in der Klemme. Was für ein demütigender Anblick.

Versuchen Sie nur, Netanjahu: Sie können Ihre innenpolitischen Nöte nicht vor der Öffentlichkeit verbergen. Der israelische Kriegsverbrecher hat die Angewohnheit, seinem ausverkauften, regierungsfreundlichen Medienunternehmen Vorrang einzuräumen, um seine Unzulänglichkeiten zu beschönigen und den Ernst seiner geschwächten Koalition aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Aber die tiefen Spaltungen innerhalb der Koalition sind nun buchstäblich unmöglich zu verbergen: Netanyahus rechtsextreme Minister neigen dazu, ähnliche Drohungen auszusprechen, wenn sie die Freiheiten der Menschen in Gaza weiter einschränken wollen oder von Netanjahu verlangen, dass er mehr unschuldige Palästinenser vernichtet. Nun soll der uneingeschränkte Hass auf die Menschen in Gaza mit doppelter Wucht auf Netanjahus Regierung zurückfallen, denn die Schreie und Schmerzen der gemarterten Palästinenser würden niemals unbemerkt bleiben. Die Dinge haben die Eigenschaft, sich zu drehen und Netanjahu eindringlich daran zu erinnern, dass diese Kampagne des Terrorismus und der Massengräueltaten gegen unschuldige Palästinenser niemals dazu beitragen würde, seine Regierung zu festigen. „Wenn diese Angelegenheit [die umstrittene Befreiung ultraorthodoxer Juden vom Militärdienst] erneut aus irgendeinem Grund beiseitegeschoben oder verzögert wird, werden wir nicht in der Lage sein, als Partner in der Koalition weiterzumachen“, sagten kürzlich der Wohnungsbauminister und Parteivorsitzende Yitzhak Goldknopf und zwei weitere.

Netanyahus Probleme werden durch die heikle Natur der Einbindung oder Abkoppelung ultraorthodoxer Juden noch verstärkt. So könnten sich beispielsweise viele dafür entscheiden, die obligatorischen Übungen vor dem Kampf zu ignorieren und Netanyahus Bemühungen um ein längeres Engagement auf dem Schlachtfeld zu untergraben. Dass sie „persönliche Gründe“ anführen, um ihre Ablehnung des Militärdienstes zu rechtfertigen, ist ein Beweis dafür, dass sich die Regierung Netanjahu von Tag zu Tag auf dünnerem Eis bewegt.

Vieles deutet darauf hin, dass Netanyahus Probleme nur noch zunehmen können. Erstens glaubt die israelische Öffentlichkeit Netanyahus Behauptung nicht, dass die Regierung alles tut, um die Geiseln nach Hause zu bringen. Sie sind Zeugen von Netanyahus eigenem Verstoß gegen das Waffenstillstandsabkommen mit der Hamas, was die Plattitüden des Kriegsverbrechers bloßstellt und bestätigt, dass das größte Hindernis für die Freilassung der Geiseln der Anführer selbst ist. Die Schuld dem palästinensischen Widerstand zuzuschieben ändert nichts an der Tatsache, dass „Israel“ selbst beschlossen hat, sich aus Verhandlungen zurückzuziehen, die dazu geführt hätten, dass israelische Gefangene nach Hause kommen. Angesichts des zunehmenden Drucks im Inland und des anhaltenden Völkermords in Gaza durch „Israel“, der den Widerstand in seiner Entschlossenheit bestärkt, auf die Verbrechen der Besatzung zu reagieren, sieht Netanjahu einer Kapitulation entgegen.

Dass sich Reservisten weigern, Netanjahus gescheiterten Krieg und seinen vorgetäuschten „Triumph“ zu unterstützen, ist der letzte Nagel im Sarg.

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al Mayadeen wider, sondern geben ausschließlich die Meinung des Verfassers wieder.

Schriftsteller und Autor.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …