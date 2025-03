https://www.palestinechronicle.com/blatant-violation-israel-blocks-access-to-hebrons-ibrahimi-mosque-on-eid/



„Eklatanter Verstoß“ – Israel blockiert Zugang zur Ibrahimi-Moschee in Hebron an Eid

30. März 2025

Israelische Soldaten in der Nähe der Ibrahimi-Moschee in Al-Khalil, Hebron. (Foto: via WAFA)

„Die Besatzungsmacht weigert sich, die Ibrahimi-Moschee mit all ihren Hallen, Höfen und Abschnitten für die Feier des gesegneten Eid al-Fitr zu übergeben.“

Israel weigert sich, die Ibrahimi-Moschee in Hebron (Al-Khalil) im südlichen besetzten Westjordanland für muslimische Gläubige anlässlich des Eid al-Fitr-Festes vollständig zu öffnen, so das palästinensische Ministerium für Awqaf und religiöse Angelegenheiten.

„Die Besatzungsmacht weigert sich, die Ibrahimi-Moschee mit all ihren Hallen, Höfen und Abschnitten für die Feier des gesegneten Eid al-Fitr zu übergeben“, sagte der Awqaf-Minister Mohamed Najm in einer Erklärung am Samstag, die von der Nachrichtenagentur Anadolu zitiert wurde.

Najm wies darauf hin, dass dies das sechste Mal seit Beginn des muslimischen Fastenmonats Ramadan sei, dass die israelischen Behörden sich weigerten, die gesamte Moschee für Gläubige zu öffnen.

Er bezeichnete das Vorgehen Israels als „eine eklatante und beispiellose Verletzung der Ibrahimi-Moschee, eine Provokation für die Gefühle der Muslime und eine Missachtung der Heiligkeit religiöser Riten“.

Palästinenser zur Teilnahme aufgefordert

Najm forderte die Bewohner des Gouvernements Hebron auf, „morgen sowohl am Morgengebet als auch am Eid-Gebet teilzunehmen, um unsere Standhaftigkeit und Widerstandsfähigkeit angesichts der Judaisierungspläne der Besatzungsmacht zu bekräftigen“.

Zuvor hatte der Großmufti von Jerusalem und den palästinensischen Gebieten, Scheich Muhammad Ahmad Hussein, bekannt gegeben, dass der Sonntag der erste Tag des Eid al-Fitr sein wird.

Die Ibrahimi-Moschee befindet sich in der Altstadt von Hebron im südlichen Westjordanland, das unter israelischer Besatzung steht. Sie ist die Heimat von etwa 400 illegalen Siedlern, die von etwa 1.500 israelischen Soldaten bewacht werden.

Verwaltung der Moschee übertragen

Im Februar informierte das Koordinations- und Verbindungsbüro des Distrikts Hebron Berichten zufolge die Verwaltung der Ibrahimi-Moschee darüber, dass die Verwaltung der Moschee vom palästinensischen Ministerium für Stiftungen an die israelischen Behörden übertragen werde.

Diese einseitige Entscheidung, die bei palästinensischen Beamten auf breite Ablehnung stieß, markiert eine bedeutende Verschiebung der Kontrolle über eine der heiligsten Stätten des Islam in der Region.

Im Rahmen dieser umstrittenen Entscheidung werden die Arbeiten zur Überdachung des als „Hof“ bekannten Bereichs der Moschee wieder aufgenommen.

In den letzten zwei Jahrzehnten haben sich illegale israelische jüdische Siedler in diesem Bereich niedergelassen, ein Zelt aufgestellt und den Bereich als Ort der Anbetung ausgewiesen.

Teilung der Moschee

Nach einem Massaker durch einen illegalen israelischen jüdischen Siedler, bei dem 29 palästinensische Gläubige getötet wurden, teilte Israel 1994 die Moschee auf und wies 63 Prozent ihrer Fläche Juden zu, einschließlich des Gebetsraums, und 37 Prozent Muslimen.

Die Spannungen im Westjordanland sind hoch, seit Beginn des Gaza-Angriffs am 7. Oktober 2023 wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums mehr als 940 Palästinenser getötet und fast 7.000 weitere bei Angriffen der israelischen Armee und illegaler Siedler verletzt, wie Anadolu berichtete.

Im Juli letzten Jahres erklärte der Internationale Gerichtshof (IGH) die langjährige Besetzung palästinensischer Gebiete durch Israel für illegal und forderte die Räumung aller Siedlungen im Westjordanland und in Ostjerusalem.

(Anadolu, PC)

