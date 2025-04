https://www.geopoliticaleconomy.report/p/us-military-war-china-silicon-valley?utm_source=post-email-title&publication_id=457596&post_id=162333493&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=gp7s3&triedRedirect=true&utm_medium=email



Während sich das US-Militär auf einen Krieg gegen China vorbereitet, profitieren die Tech-Oligarchen aus dem Silicon Valley

Das US-Militär bereitet sich auf einen Krieg gegen China vor. Es verfügt über Raketensysteme auf den Philippinen. Verteidigungsminister Hegseth bezeichnet Japan als „Kriegsführungszentrale“. Die Oligarchen aus dem Silicon Valley profitieren davon.

Ben Norton

28. April 2025

Es gibt immer mehr Hinweise darauf, dass das US-Militär die Weichen für einen Krieg gegen China stellt.

Ein durchgesickertes Memo, das der Washington Post zugespielt wurde, enthüllt, dass das US-Verteidigungsministerium die Vorbereitung auf einen Krieg mit China zu seiner obersten Priorität gemacht hat, die Vorrang vor allen anderen Themen hat.

Das Pentagon konzentriert seine Ressourcen auf den asiatisch-pazifischen Raum, da es mit Kämpfen gegen China rechnet, um die Kontrolle der USA über Taiwan durchzusetzen.

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth, ein fundamentalistischer, selbsternannter „Kreuzritter“, der zum Sturz der chinesischen Regierung aufgerufen hat, reiste im März nach Japan und auf die Philippinen, wo er wiederholt Drohungen gegen Peking aussprach und mit den ‚Kriegsvorbereitungen‘ und „echten Kriegsplänen“ der USA prahlte.

Im Jahr 2024 installierte das US-Militär sein Raketensystem Typhon im Norden der Philippinen. Dieses hat eine Reichweite von 1.240 Meilen (rund 2.000 Kilometer) und kann die meisten größeren Städte auf dem chinesischen Festland erreichen.

Die Vereinigten Staaten haben Zugang zu mindestens neun Militärstützpunkten auf den Philippinen.

Das Wall Street Journal berichtete, dass dieses „neue US-Raketensystem, das auf den Philippinen stationiert ist, wichtige chinesische Militär- und Handelszentren in Reichweite bringt“.

Die Zeitung fügte hinzu, dass es „das erste Mal seit dem Kalten Krieg ist, dass das US-Militär ein landgestütztes Abschusssystem mit einer so großen Reichweite außerhalb seiner Grenzen stationiert hat“.

Diese offensichtliche Provokation der USA hat in Peking Empörung ausgelöst, das den Schritt des Pentagons als erhebliche Eskalation des neuen Kalten Krieges Washingtons gegen China betrachtet.

Kalter Krieg II

Der Kalte Krieg II weist immer mehr Parallelen zum Kalten Krieg I auf.

In US-Schulen wird den Schülern oft beigebracht, dass die Stationierung von Atomwaffen durch die Sowjetunion in Kuba während der Kubakrise 1962 ein Akt der „Aggression“ gewesen sei. In ihrem Unterricht wird jedoch meist verschwiegen, dass die Vereinigten Staaten 1959 als erste Atomwaffen in der NATO-Mitgliedschaft Türkei stationiert und damit Moskau provoziert hatten.

Heute provoziert Washington Peking in vielen Bereichen.

Donald Trump hat 2018 während seiner ersten Amtszeit einen einseitigen, aggressiven Handelskrieg gegen China begonnen.

Trumps demokratischer Nachfolger Joe Biden hat diesen Handelskrieg nicht fortgesetzt, sondern noch ausgeweitet und weitere Zölle und Exportbeschränkungen eingeführt, um Chinas Hightech-Sektor zu strangulieren.

Jetzt, in seiner zweiten Amtszeit, hat Trump einen nuklearen Handelskrieg gegen China begonnen und droht mit Zöllen in Höhe von 245 %.

Dieser neue Kalte Krieg ist für einige US-Oligarchen zu einem lukrativen Geschäft geworden.

Oligarchen aus dem Silicon Valley hoffen, vom Krieg der USA gegen China zu profitieren

Die Großkapitalisten aus dem Silicon Valley haben Geld in neue Waffensysteme gesteckt, in der Hoffnung, vom Krieg gegen China zu profitieren.

Das Wall Street Journal veröffentlichte 2024 einen Artikel mit dem Titel „Tech Bros Are Betting They Can Help Win a War With China“ (Tech-Bros setzen darauf, dass sie helfen können, einen Krieg gegen China zu gewinnen). Darin wurde der rechtsgerichtete Milliardär Palmer Luckey interviewt, ein ehemaliger Facebook-Manager, der den Waffenhersteller Anduril Industries gegründet hat.

Anduril hat sich mit seinen Beiträgen zur Entwicklung fortschrittlicher autonomer Waffen als bedeutender Auftragnehmer des Pentagon etabliert.

Das Wall Street Journal schrieb (Hervorhebung hinzugefügt):

Diese Waffen, so Luckey, seien notwendig für einen möglichen Konflikt mit China, das das Pentagon vor zwei Jahren als größte Gefahr für die Sicherheit der USA bezeichnet habe. Das US-Militär, so Luckey und andere, benötige eine große Anzahl kostengünstigerer und intelligenterer Systeme, die über weite Ozeane hinweg und gegen eine Produktions- und Technologiemacht wie China wirksam eingesetzt werden können.

Anduril sei so sehr auf einen Konflikt mit Peking fokussiert, sagt Luckey, dass viele Teams innerhalb des Unternehmens ausschließlich Waffen entwickeln, die bis 2027 fertiggestellt werden können – dem Jahr, in dem laut chinesischem Staatschef Xi Jinping sein Land bereit sein soll, Taiwan zu erobern. Das fiktive Schwert, nach dem Anduril benannt ist [aus „Der Herr der Ringe“], wird auch „Flamme des Westens“ genannt.

„Wir behalten unser Ziel im Auge, nämlich den Konflikt zwischen Großmächten im Pazifik“, sagte Luckey.

Palmer Luckey, Milliardär aus dem Silicon Valley und Gründer von Anduril

Die Zeitung hob hervor, wie der militärisch-industrielle Komplex der USA zunehmend privatisiert wurde.

In den letzten Jahren floss rasch Risikokapital in Rüstungsunternehmen. Das Wall Street Journal berichtete (Hervorhebung hinzugefügt):

Anduril ist Teil einer der größten Veränderungen im Verteidigungssektor seit dem Zweiten Weltkrieg: dem Zufluss von Risikokapital in Unternehmen, die Verteidigungstechnologie entwickeln.

Jahrzehntelang finanzierte die US-Regierung Rüstungsunternehmen wie Lockheed Martin, um neue Waffen zu entwickeln, von Stealth-Flugzeugen bis hin zu Spionagesatelliten. Da jedoch die für Forschung und Entwicklung verfügbaren privaten Mittel die Ausgaben der Bundesregierung insbesondere in Bereichen wie KI überstiegen, nutzt eine neue Gruppe von Verteidigungs-Start-ups privates Kapital, um Technologien für das Pentagon zu entwickeln.

Die Höhe des privaten Kapitals, das in die venture-finanzierte Verteidigungstechnologiebranche fließt, ist sprunghaft angestiegen, wobei die Investoren in den letzten drei Jahren jeweils mindestens 70 % mehr in diesen Sektor investiert haben als in jedem Jahr zuvor. Von 2021 bis Mitte Juni 2024 investierten Risikokapitalgeber laut dem Datenunternehmen PitchBook insgesamt 130 Milliarden US-Dollar in Start-ups im Bereich Verteidigungstechnologie. Das Pentagon gibt jährlich etwa 90 Milliarden US-Dollar für Forschung und Entwicklung aus.

Ein wichtiger Investor von Anduril ist Founders Fund, eine Risikokapitalgesellschaft aus dem Silicon Valley, die von Peter Thiel mitbegründet wurde.

Thiel ist ein rechtsextremer Milliardär und Oligarch, der Donald Trump stark unterstützt und republikanische Politiker finanziert hat. Er hat sogar den US-Vizepräsidenten JD Vance beschäftigt und dessen erfolgreiche Senatskampagne 2022 finanziert.

Thiel, ein ehemaliger FBI-Informant, war Mitbegründer eines weiteren großen Pentagon-Auftragnehmers, Palantir, der von der CIA finanziell unterstützt wurde.

Thiel ist außerdem ein extremer China-Gegner. Er verteidigt offen Monopole mit dem Argument, „Wettbewerb sei etwas für Verlierer“, und will chinesische Konkurrenten der US-amerikanischen Big-Tech-Monopole verbieten.

Wie Thiel ist auch Anduril-Gründer Palmer Luckey ein überzeugter Trump-Anhänger. Er stammt aus derselben Gemeinschaft rechtsextremer Oligarchen aus dem Silicon Valley.

Die Financial Times berichtete, dass Thiels Palantir, Luckeys Anduril und Elon Musks SpaceX ein „Konsortium“ – oder besser gesagt ein Kartell – gründen wollten, um gemeinsam Angebote für Aufträge der US-Regierung abzugeben.

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth führt von Japan und den Philippinen aus einen „heiligen Krieg“ gegen China

Trump hat sich mit einem Team von Kriegstreibern umgeben, darunter der neokonservative Außenminister Marco Rubio, der nationale Sicherheitsberater Mike Waltz und Verteidigungsminister Pete Hegseth.

Hegseth unterzeichnete persönlich das Dokument des Pentagon, das der Washington Post zugespielt wurde und aus dem hervorgeht, dass die oberste Priorität des US-Militärs darin besteht, sich auf einen Krieg mit China um Taiwan vorzubereiten.

In diesem Memo, das offiziell als „Interim National Defense Strategic Guidance“ (Vorläufige nationale Verteidigungsstrategie) bekannt ist, schrieb das Pentagon: „China ist die einzige Bedrohung für das Ministerium, und die Verhinderung einer vollendeten Eroberung Taiwans durch China – bei gleichzeitiger Verteidigung des US-amerikanischen Heimatlandes – ist das einzige Szenario, das das Ministerium in Betracht zieht.“

Die Washington Post enthüllte, dass mehrere Teile dieses Dokuments wortwörtlich aus einem vehement anti-chinesischen Bericht der Heritage Foundation kopiert wurden, einem rechtsgerichteten Think Tank mit Sitz in Washington, DC, der von großen Unternehmen und konservativen Milliardären finanziert wird.

Die von Oligarchen unterstützte Heritage Foundation organisierte das berüchtigte Projekt 2025, das ein detailliertes politisches Programm für die Trump-Regierung ausarbeitete.

Hegseth ist ein rechtsextremer theokratischer Extremist. Er veröffentlichte 2020 ein Buch mit dem Titel „American Crusade“, in dem er stolz erklärte, dass die US-Rechte sich in einem „heiligen Krieg“ gegen die internationale Linke, China und den Islam befinde.

„Das kommunistische China wird fallen – und weitere zweihundert Jahre lang seine Wunden lecken“, versprach Hegseth in dem Buch. Er schrieb: „Wenn wir uns jetzt nicht gegen das kommunistische China stellen, werden wir eines Tages die chinesische Hymne singen.“

Im März 2025 reiste Hegseth nach Asien, um die Verbündeten der USA dazu zu drängen, sich Washington in seinem neuen Kalten Krieg gegen China anzuschließen. Das Wall Street Journal fasste seine Reise mit der Schlagzeile „Hegseth sagt asiatischen Verbündeten: Wir stehen mit euch gegen China“ zusammen.

Bei seiner Rede in Japan gelobte Hegseth, „unsere bilateralen Beziehungen zu stärken und unsere operative Zusammenarbeit“ gegen Peking zu vertiefen.

Der US-Verteidigungsminister erklärte, dass das Pentagon „Japan zu einem Kriegsführungshauptquartier“ mache.

Japan hat China früher kolonialisiert. Das japanische Imperium, das sich später mit Nazi-Deutschland und dem faschistischen Italien verbündete, tötete in den 1930er und 1940er Jahren Millionen Menschen in China und anderen Teilen Asiens.

„Amerika und Japan stehen angesichts der aggressiven und zwanghaften Aktionen der kommunistischen Chinesen fest zusammen“, behauptete Hegseth und schürte Ängste vor „der Schwere der Bedrohung“.

„Wer sich nach Frieden sehnt, muss sich auf den Krieg vorbereiten“, sagte der US-Verteidigungsminister. „Wir müssen vorbereitet sein. Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit bei der Verbesserung unserer Kriegsführungsfähigkeiten, unserer Schlagkraft und unserer Einsatzbereitschaft.“

Hegseth formulierte „drei Säulen“ der Pentagon-Strategie der Trump-Regierung: „Wiederbelebung des Kriegerethos, Wiederaufbau unseres Militärs und Wiederherstellung der Abschreckung“.

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth im März 2025 in Japan

Der US-Verteidigungsminister äußerte sich ähnlich aggressiv auf den Philippinen und verurteilte die von ihm so bezeichnete „Aggression des kommunistischen China in der Region“.

Hegseth gab bekannt, dass das US-Militär „echte Kriegspläne“ für China wegen Taiwan ausarbeitet.

Auf einer Pressekonferenz auf den Philippinen sprach Hegseth über Admiral Samuel Paparo, den Kommandeur des US-Indo-Pazifik-Kommandos. Er sagte (Hervorhebung hinzugefügt):

Es ist nicht meine Aufgabe, zu bestimmen, wohin die Siebte Flotte fährt. Ich überlasse das Admiral Paparo und seinen Kriegsplänen. Echte Kriegspläne. Admiral Paparo versteht die Situation, versteht die geografische Bedeutung, versteht die Dringlichkeit und ist bereit, mit den Akteuren in der Region zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass wir unsere Haltung nach vorne richten. Wir warten nicht ab, wie sich die Ereignisse entwickeln, wir ziehen uns nicht an Orte zurück, die weiter von der Front entfernt sind, sondern wir setzen unsere Fähigkeiten nach vorne ein, nehmen eine defensive Haltung ein und schaffen Dynamiken und strategische Dilemmata für die kommunistischen Chinesen, die ihnen helfen, zu überdenken, ob sie Gewalt oder Maßnahmen ergreifen wollen oder nicht.

Während des ersten Kalten Krieges unterhielten die USA einen Militärstützpunkt in Taiwan, wo sie Atomwaffen lagerten.

In der zweiten Taiwan-Krise von 1958 wollten hochrangige US-Militärs das chinesische Festland mit Atombomben angreifen, aber Präsident Dwight D. Eisenhower bevorzugte konventionelle Waffen.

Abonnieren Sie den Geopolitical Economy Report

Von Ben Norton · Hunderte von zahlenden Abonnenten

Unabhängige Nachrichtenagentur mit originellem Journalismus und Analysen zum Verständnis der sich wandelnden Welt.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …