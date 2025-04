https://countercurrents.org/2025/04/how-to-avoid-trade-wars-and-world-war-three/



Wie man Handelskriege – und den Dritten Weltkrieg – vermeiden kann

in Welt

von Medea Benjamin und Nicolas J S Davies

28.04.2025

Foto: Getty Images

Es vergeht kein Tag, an dem die Trump-Regierung die Amerikaner und unsere Nachbarn auf der ganzen Welt nicht mit neuen Schocks konfrontiert. Am 22. April senkte der Internationale Währungsfonds (IWF) seine Prognosen für das globale Wachstum im Jahr 2025 von 3,3 % auf 2,8 % und warnte, dass kein Land die Auswirkungen stärker zu spüren bekommen werde als die Vereinigten Staaten. Trumps Politik dürfte das US-Wachstum von 2,7 % auf 1,8 % drücken.

Mittlerweile ist für die ganze Welt klar, dass China das Hauptziel von Trumps Handelskriegen ist. Die USA haben massive Zölle –bis zu 245 % – auf chinesische Waren verhängt. China reagierte mit eigenen Zöllen in Höhe von 125 % und weigert sich sogar, Verhandlungen aufzunehmen, solange die US-Zölle nicht aufgehoben werden.

Seit Präsident Obama 2011 eine „Hinwendung zu Asien“ ankündigte, sehen beide politischen Parteien in China den wichtigsten globalen Konkurrenten oder sogar ein Ziel für den Einsatz von US-Militär. China ist derzeit von unglaublichen 100.000 US-Soldaten in Japan, Südkorea und Guam (plus 73.000 in Hawaii und 415.000 an der Westküste der USA) umzingelt und verfügt über genügend Atomwaffen und konventionelle Waffen, um China und den Rest der Welt vollständig zu zerstören.

Um den Handelskrieg zwischen den USA und China in einen Zusammenhang zu bringen, müssen wir einen Schritt zurücktreten und ihre relative Wirtschaftskraft und ihre internationalen Handelsbeziehungen zu anderen Ländern betrachten. Es gibt zwei Möglichkeiten, die Wirtschaft eines Landes zu messen: das nominale BIP (basierend ausschließlich auf Wechselkursen) und die „Kaufkraftparität“ (KKP), die die realen Kosten von Waren und Dienstleistungen berücksichtigt. Die KKP ist heute die bevorzugte Methode der Ökonomen des IWF und der OECD.

Gemessen an der KKP hat China überholt die USA 2016 als größte Volkswirtschaft der Welt. Heute ist seine Wirtschaft 33 % größer als die der USA – 40,7 Billionen Dollar gegenüber 30,5 Billionen Dollar.

Und China ist nicht allein. Die USA machen nur noch 14,7 % der Weltwirtschaft aus, während China 19,7 % ausmacht. Die EU macht weitere 14,1 % aus, während Indien, Russland, Brasilien, Japan und der Rest der Welt die restlichen 51,5 % ausmachen. Die Welt ist heute multipolar, ob es Washington gefällt oder nicht.

Als Malaysias Handelsminister Tengku Zafrul Aziz gefragt wurde, ob er sich auf die Seite Chinas oder der USA stellen würde, war seine Antwort klar: „Wir können uns nicht entscheiden – und wir werden es auch nicht tun.“ Trump würde gerne die Haltung von Präsident Bush übernehmen: „Entweder ihr seid für uns oder für die Terroristen.“ Das macht jedoch keinen Sinn, wenn China und die USA zusammen nur 34 % der Weltwirtschaft ausmachen.

China hat das kommen sehen. Als Folge von Trumps Handelskrieg mit China während seiner ersten Amtszeit hat es sich mit seiner Belt and Road Initiative neuen Märkten in Asien, Afrika und Lateinamerika zugewandt. Südostasien ist heute Chinas größter Exportmarkt. Es ist nicht mehr von amerikanischen Sojabohnen abhängig – es baut mehr selbst an und kauft den Rest größtenteils aus Brasilien, wodurch der Anteil der USA an diesem Markt um die Hälfte gesunken ist.

Unterdessen klammern sich viele Amerikaner an die Vorstellung, dass militärische Macht den schwindenden wirtschaftlichen Einfluss ausgleichen kann. Ja, die USA geben mehr für ihr Militär aus als die zehn nächstgrößten Militärmächte zusammen – aber sie haben seit 1945 keinen größeren Krieg mehr gewonnen. Von Vietnam über den Irak bis Afghanistan haben die USA Billionen ausgegeben, Millionen Menschen getötet und demütigende Niederlagen erlitten.

Heute zermürbt Russland in der Ukraine die von den USA unterstützten Streitkräfte in einem brutalen Zermürbungskrieg und produziert dabei mehr Granaten als die USA und ihre Verbündeten zusammen – und das zu einem Bruchteil unserer Kosten. Die aufgeblähte, gewinnorientierte Rüstungsindustrie der USA kann da nicht mithalten, und unser Billionen-Dollar-Militärbudget verdrängt neue Investitionen in Bildung, Gesundheitswesen und zivile Infrastruktur, von denen unsere wirtschaftliche Zukunft abhängt.

All dies sollte keine Überraschung sein. Der Historiker Paul Kennedy hat dies bereits 1987 in seinem Klassiker „The Rise and Fall of the Great Powers“ vorausgesehen. Jedes dominante Imperium, von Spanien über Großbritannien bis hin zu Russland, sah sich irgendwann einem relativen Niedergang gegenüber, als sich die Gezeiten der Wirtschaftsgeschichte wandelten und es einen neuen Platz in einer Welt finden musste, die es nicht mehr beherrschte. Militärische Überdehnung und übermäßige Ausgaben beschleunigten immer den Niedergang.

„Es war ein häufiges Dilemma früherer ‚Nummer-eins-Länder‘, dass sie trotz ihrer schwindenden relativen Wirtschaftskraft aufgrund wachsender außenpolitischer Herausforderungen gezwungen waren, immer mehr Ressourcen in den Militärsektor zu investieren, was wiederum produktive Investitionen verdrängte…“, schrieb Kennedy.

Er stellte fest, dass keine Gesellschaft dauerhaft vor allen anderen bleibt, dass aber der Verlust eines Imperiums nicht das Ende für ehemalige Großmächte bedeutet, die oft neue, prosperierende Positionen in einer Welt finden können, die sie nicht mehr dominieren. Selbst die totale Zerstörung Deutschlands und Japans im Zweiten Weltkrieg, die ihre imperialen Ambitionen beendete, war auch ein Neuanfang, da sie ihre beträchtlichen Fähigkeiten und Ressourcen von der Waffenentwicklung auf die friedliche zivile Produktion umstellten und bald die besten Autos und Unterhaltungselektronikgeräte der Welt herstellten.

Paul Kennedy erinnerte die Amerikaner daran, dass der Niedergang der Führungsrolle der USA „relativ und nicht absolut ist und daher völlig natürlich ist; und dass die einzige ernsthafte Bedrohung für die wirklichen Interessen der Vereinigten Staaten darin bestehen kann, dass sie sich nicht vernünftig an die neue Weltordnung anpassen …“

Und genau darin haben unsere Führer versagt. Anstatt sich vernünftig an den relativen Niedergang Amerikas anzupassen und den Vereinigten Staaten einen neuen Platz in der entstehenden multipolaren Welt zu verschaffen, haben sie alles noch einmal verdoppelt – Kriege, Drohungen, die Fantasie einer endlosen Vorherrschaft. Unter dem Einfluss der Neocons haben Demokraten und Republikaner Amerika in eine Katastrophe nach der anderen geführt, in dem vergeblichen Versuch, sich den wirtschaftlichen Strömungen zu widersetzen, durch die alle Großmächte aufsteigen und fallen.

Seit 1987 haben sieben US-Präsidenten, Demokraten wie Republikaner, entgegen aller historischen Beweise blindlings die vereinfachende Vorstellung der Neokonservativen übernommen, dass die Vereinigten Staaten die Strömungen der Wirtschaftsgeschichte durch die Androhung und den Einsatz militärischer Gewalt aufhalten oder umkehren können.

Trump und sein Team sind da keine Ausnahme. Sie wissen, dass die alte Politik gescheitert ist. Sie wissen, dass radikal andere Maßnahmen erforderlich sind. Dennoch spielen sie weiter die gleiche alte Leier – wirtschaftliche Zwangsmaßnahmen, Drohungen, Kriege, Stellvertreterkriege und nun Völkermord –, verstoßen gegen das Völkerrecht und erschöpfen das Wohlwollen unserer Freunde und Nachbarn auf der ganzen Welt.

Die Einsätze könnten nicht höher sein. Es bedurfte der beiden tödlichsten und zerstörerischsten Kriege der Menschheitsgeschichte, um das Britische Empire und das Zeitalter des europäischen Kolonialismus zu beenden.

In einer Welt mit Atomwaffen wäre ein weiterer Krieg zwischen Großmächten nicht nur katastrophal, sondern höchstwahrscheinlich auch der letzte. Wenn die USA weiterhin versuchen, sich mit Gewalt an die Spitze zurückzukämpfen, könnten wir alle alles verlieren.

Die Zukunft erfordert stattdessen einen friedlichen Übergang zu internationaler Zusammenarbeit in einer multipolaren Welt. Dies ist keine Frage der Politik, der politischen Ausrichtung oder der Pro- oder Anti-Amerikanität. Es geht darum, ob die Menschheit überhaupt eine Zukunft hat.

Medea Benjamin und Nicolas J. S. Davies sind die Autoren von War in Ukraine: Making Sense of a Senseless Conflict, erschienen bei OR Books, mit einer aktualisierten Ausgabe, die im Sommer erscheinen soll.

Medea Benjamin ist Mitbegründerin von CODEPINK for Peace und Autorin mehrerer Bücher, darunter Inside Iran: The Real History and Politics of the Islamic Republic of Iran.

Nicolas J. S. Davies ist unabhängiger Journalist, Forscher für CODEPINK und Autor von Blood on Our Hands: The American Invasion and Destruction of Iraq.

Übersetzt mit Deepl.com

