Während viele Staats- und Regierungschefs die Amtseinführung von Trump begrüßten, warnten andere vor einer Vorherrschaft

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Agenturen + Nachrichten-Websites

20. Januar 2025

Der französische Präsident Emmanuel Macron warnte, dass der Krieg in der Ukraine trotz Trumps Versprechen, dies zu tun, nicht „morgen oder übermorgen“ enden werde.

Präsident Donald Trump spricht zu der Menge, während Vizepräsident JD Vance im VIP-Überwachungsbereich der Emancipation Hall zuschaut, nachdem er am 20. Januar 2025 im US-Kapitol als 47. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt wurde. (AFP)

Die Staats- und Regierungschefs der Welt reagierten am Montag auf die Vereidigung von Donald Trump als 47. Präsident der Vereinigten Staaten.

Die Zeremonie fand um 17:00 Uhr GMT in der Rotunde des Kapitols in Washington, D.C., statt, gefolgt von einer Antrittsrede, in der Trump seine politischen Gegner scharf kritisierte und erklärte, er werde das Land von einem „radikalen und korrupten Establishment“ „befreien“.

In einer halbstündigen Rede zählte Trump eine Reihe von Durchführungsverordnungen auf, die er zu unterzeichnen beabsichtigt, um mit der Umsetzung der Agenda seiner Regierung zu beginnen.

Während viele Staats- und Regierungschefs Trumps Amtseinführung begrüßten, warnten andere, vor allem französische Beamte, vor einer Dominanz.

Ukraine

Zu den ersten, die Donald Trump zu seiner Amtseinführung gratulierten, gehörte der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky, der sagte: „Präsident Trump ist immer entschlossen, und die von ihm angekündigte Politik des Friedens durch Stärke bietet die Möglichkeit, die amerikanische Führung zu stärken und einen langfristigen und gerechten Frieden zu erreichen, was oberste Priorität hat.“

„Israel“

Benjamin Netanjahu, der israelische Ministerpräsident, gab an, dass er davon ausgeht, dass ein erneuter Beitrag Trumps „die Allianz zwischen den USA und Israel auf eine noch höhere Ebene heben wird“.

„Im Namen des israelischen Volkes möchte ich Ihnen auch für Ihren Beitrag zur Befreiung der israelischen Geiseln danken“, sagte Netanjahu.

„Ich freue mich darauf, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, um die verbleibenden Geiseln zurückzubringen, die militärischen Fähigkeiten der Hamas zu zerstören, ihre politische Herrschaft in Gaza zu beenden und sicherzustellen, dass Gaza nie wieder eine Bedrohung für Israel darstellt.“

China

Unterdessen betonte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Mao Ning, auf einer regelmäßigen Pressekonferenz, dass die Geschichte der bilateralen Beziehungen den gegenseitigen Nutzen der Zusammenarbeit und die schädlichen Auswirkungen der Konfrontation unterstreiche.

Mao Ning erklärte, dass China stets davon überzeugt sei, dass eine stabile, gesunde und nachhaltige Beziehung zwischen den beiden Nationen im Interesse beider Länder und der Weltgemeinschaft liege.

Sie brachte die Bereitschaft Chinas zum Ausdruck, einen Beitrag zur neuen US-Regierung zu leisten und sich an die Grundsätze des gegenseitigen Respekts, der friedlichen Koexistenz und der Win-win-Kooperation zu halten.

Die Sprecherin fügte hinzu, dass Peking in dieser neuen Ära den Dialog stärken, Differenzen bewältigen, die für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit ausbauen und einen konstruktiven Rahmen für die Beziehungen zwischen China und den USA schaffen wolle, der beiden Nationen und der Welt zugutekomme.

Kanada

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau beglückwünschte Trump unter Berücksichtigung der kanadischen Interessen und sagte, Kanada freue sich auf die Zusammenarbeit mit der neuen US-Regierung, wobei er betonte, dass dies „unter Wahrung und Verteidigung der Interessen der Kanadier“ geschehen werde.

Die Äußerungen des Premierministers kommen trotz Trumps Drohungen, Kanada zum 51. US-Bundesstaat zu machen und einen 25-prozentigen Zoll auf alle kanadischen Produkte zu erheben.

„Kanada und die Vereinigten Staaten haben die erfolgreichste Wirtschaftspartnerschaft der Welt. Wir sind füreinander die größten Handelspartner, mit einer Beziehung, die Millionen von Arbeitsplätzen schafft, Milliarden von Investitionen auf den Kontinent lockt und die Sicherheit unserer Bevölkerung gewährleistet“, sagte Trudeau in einer Erklärung.

Türkei

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan wies seinerseits darauf hin, dass „da Herr Trump wiederholt gesagt hat, er würde den Russland-Ukraine-Krieg beenden, wir als Türkei in dieser Hinsicht alles Notwendige tun werden“.

„Wir müssen dieses Problem so schnell wie möglich lösen. Dieses Thema wird bei unseren Gesprächen mit Herrn Trump auf unserer Tagesordnung stehen, und wir werden entsprechend handeln„, betonte er.

Deutschland

Auch der deutsche Kanzler Olaf Scholz gratulierte Trump zu seinem Amtsantritt und stellte fest, dass ‚die USA unser engster Verbündeter sind und das Ziel unserer Politik immer ein gutes transatlantisches Verhältnis ist‘.

„Die EU mit 27 Mitgliedern und mehr als 400 Millionen Menschen ist eine starke Union“, fügte er hinzu.

Italien

Die italienische Premierministerin Giorgia Meloni versicherte Trump, sie sei sich sicher, dass „die Freundschaft zwischen unseren Nationen und die Werte, die uns verbinden, die Zusammenarbeit zwischen Italien und den USA weiter stärken werden“.

„Italien wird sich immer für die Festigung des Dialogs zwischen den Vereinigten Staaten und Europa einsetzen, der eine wesentliche Säule für die Stabilität und das Wachstum unserer Gemeinschaften darstellt“, so Meloni.

Brasilien

Der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva sagte: „Die Beziehungen zwischen Brasilien und den USA sind geprägt von einer Geschichte der Zusammenarbeit, die auf gegenseitigem Respekt und einer historischen Freundschaft beruht. Unsere Länder sind in verschiedenen Bereichen eng miteinander verbunden, beispielsweise in den Bereichen Handel, Wissenschaft, Bildung und Kultur. Ich bin sicher, dass wir in diesen und anderen Partnerschaften weiterhin Fortschritte erzielen können.“

Vereinigtes Königreich

Keir Starmer, britischer Premierminister, merkte an, dass „die Beziehung zwischen unseren beiden Nationen seit Jahrhunderten von Zusammenarbeit, Kooperation und dauerhafter Partnerschaft geprägt ist … Gemeinsam haben wir die Welt vor Tyrannei verteidigt und einen Beitrag zu unserer gegenseitigen Sicherheit und unserem Wohlstand geleistet.“

„Angesichts der langjährigen Zuneigung und der historischen Bindungen von Präsident Trump zum Vereinigten Königreich weiß ich, dass diese tiefe Freundschaft fortbestehen wird“, sagte er.

Europäische Kommission

Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, betonte, dass die Europäische Union sich darauf freue, gemeinsam mit Trump einen Beitrag zur Bewältigung globaler Herausforderungen zu leisten.

„Gemeinsam können unsere Gesellschaften mehr Wohlstand erreichen und ihre gemeinsame Sicherheit stärken. Darin liegt die anhaltende Stärke der transatlantischen Partnerschaft“, fügte sie hinzu.

NATO

NATO-Generalsekretär Mark Rutte betonte, dass ‚mit Präsident Trump im Amt die Verteidigungsausgaben und -produktion einen Turbo-Boost erhalten werden‘.

Schweden

Der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson sagte, sein Land „freue sich auf eine weiterhin enge Zusammenarbeit mit den USA“.

Finnland

Der finnische Präsident Alexander Stubb stellte fest, dass Washington Helsinkis „wichtigster strategischer Partner und Verbündeter“ sei.

Norwegen

Der norwegische Ministerpräsident Jonas Gahr Store erwähnte auch, dass „die Vereinigten Staaten Norwegens wichtigster Verbündeter sind und es starke Bindungen zwischen unseren beiden Nationen gibt“.

Ägypten

Der ägyptische Präsident Abdel-Fattah el-Sisi gratulierte Trump ebenfalls zu seiner Amtseinführung und bekräftigte sein „Engagement für die Stärkung der strategischen Beziehungen zwischen unseren Nationen und die Verfolgung gemeinsamer Interessen, die beiden Völkern zugutekommen, während gleichzeitig die Sicherheit und Stabilität in unserer Region und der Welt gestärkt werden“.

„Ich wünsche Präsident Trump Erfolg und Wohlstand“, fügte er hinzu.

Libanon

Der libanesische Präsident Joseph Aoun äußerte sich optimistisch über die positiven Auswirkungen der Präsidentschaft Trumps auf die Beziehungen zwischen den USA und dem Libanon.

Aoun wies auf die anhaltende Unterstützung der USA für den Libanon in schwierigen Zeiten hin und betonte die wichtige Rolle, die Washington bei der Förderung des Übergangs des Libanon in eine stabilere und sicherere Zukunft spielt.

Frankreich

Der französische Präsident Emmanuel Macron warnte jedoch, dass der Krieg in der Ukraine trotz der Zusagen Trumps, dies zu tun, nicht „morgen oder übermorgen“ enden werde.

„Dieser Konflikt wird nicht morgen oder übermorgen enden“, sagte Macron in seiner Neujahrsansprache an die französischen Streitkräfte.

Frankreich und Europa werden ‚zerschmettert‘, wenn sie nichts gegen Trump unternehmen: Französischer Premierminister

Vor der Amtseinführung warnte der französische Premierminister François Bayrou, dass Frankreich und Europa Gefahr liefen, dominiert, marginalisiert und zerschmettert zu werden, wenn sie nicht auf Trumps Politik reagieren würden.

„Die Vereinigten Staaten haben sich mit der Amtseinführung des Präsidenten für eine Politik entschieden, die unglaublich dominant ist“, bemerkte Bayrou in der südwestfranzösischen Stadt Pau, deren Bürgermeister er ist, und bezog sich dabei auf die Politik der neuen Regierung in Bezug auf den Dollar, die Industrie und Investitionen.

„Wenn wir nichts tun, ist unser Schicksal einfach. Wir werden beherrscht, wir werden zerschlagen, wir werden an den Rand gedrängt. Es liegt an uns, Franzosen und Europäern, denn ohne Europa ist es unmöglich“, erklärte er.

Bayrou betonte, dass Trumps Amtseinführung ‚uns mit unserer Verantwortung konfrontiert‘.

Lesen Sie mehr: Putin gratuliert Trump vor der Amtseinführung und sagt, er sei offen für Gespräche

Übersetzt mit Deepl.com

