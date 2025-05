Waffen als Hilfsmittel: Wall Street, Zionisten und ehemalige CIA-Agenten übernehmen die Kontrolle über die Hilfslieferungen für Gaza

https://www.mintpressnews.com/weaponized-aid-wall-street-israel-gaza-relief/289830/



Von Robert Inlakesh

20. Mai 2025

Mit über einer halben Million Menschen in Gaza, die vom Hungertod bedroht sind, und Hilfsorganisationen, die vor einer „unmittelbar drohenden Hungersnot“ warnen, hat Israel zugestimmt, eine symbolische Anzahl von Hilfsgüterlastwagen in den belagerten Gazastreifen zu lassen. Doch was jetzt nach Gaza gelangt, ist keine humanitäre Hilfe, sondern ein Trojanisches Pferd.

Unter dem Deckmantel der Hilfe wurde in Gaza ein neues, von den USA unterstütztes privates Hilfsprogramm ins Leben gerufen, an dem ehemalige CIA-Agenten, Ex-Marines und Söldner beteiligt sind, die Verbindungen zum israelischen Geheimdienst und zur Wall-Street-Elite haben. Das Projekt wird von einer zwielichtigen NGO geleitet, die erst vor wenigen Monaten in der Schweiz registriert wurde, und Menschenrechtsgruppen bezeichnen es als das, was es ist: eine feindliche Übernahme des Hilfssektors durch Unternehmen, die darauf abzielt, die Hilfsmaßnahmen zu militarisieren, Zivilisten zu vertreiben und von der Notlage in Gaza zu profitieren.

Im Zentrum dieses Plans steht die Gaza Humanitarian Foundation (GHF), eine im Februar gegründete gemeinnützige Organisation, die von den israelischen Behörden unterstützt wird. Obwohl Gaza mindestens 500 Hilfsgüter-Lkw pro Tag benötigt, um die grundlegenden Lebensbedürfnisse zu decken, ließ das israelische Militär diese Woche nur 1 % davon passieren.

Die GHF, die nun die Operation kontrolliert, wurde von Personen ins Leben gerufen, die keinerlei Erfahrung mit humanitären Beiträgen haben – David Papazian, ehemals beim Armenian National Interests Fund, Samuel Marcel Henderson und David Kohler, CEO von Kohler Co. Sie sind Führungskräfte aus der Wirtschaft, keine Hilfsarbeiter.

Laut einem im Mai durchgesickerten internen Vorschlag plant die GHF die Einrichtung von vier „sicheren Verteilungsstellen“ in Gaza, die nur einen Bruchteil der Bevölkerung (300.000 Menschen) ernähren können, während das israelische Militär und seine Auftragnehmer die volle operative Kontrolle behalten.

Dieses privatisierte Modell wurde mit Zustimmung des israelischen Kabinetts schnell vorangetrieben und sofort von der Schweizer Sektion von Amnesty International verurteilt, die es als Versuch bezeichnete, „die Verteilung humanitärer Hilfe zu militarisieren“, und warnte, dass die geplanten Verteilungsstellen Israels Plan für eine „Sicherheitszone“ zur ethnischen Säuberung ähnelten.

Jens Laerke, Sprecher des Büros der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA), sagte, GHF habe der UNO mit Ausweisung gedroht, falls sie sich weigere, zu kooperieren. „Sie kommen, um die Kontrolle zu übernehmen und die Hilfe zu instrumentalisieren“, sagte Laerke vor Journalisten in Genf.

Eine Quelle der US-Regierung bezeichnete das Projekt gegenüber France 24 als „eine typisch israelische Idee“ und fügte hinzu, es sei „weniger sicher“ und „tödlicher“ als der gescheiterte schwimmende Hilfspier der Biden-Regierung, ein kostspieliges Prestigeprojekt, das letztendlich zur Unterstützung einer israelischen Militäroperation genutzt wurde, bei der fast 300 palästinensische Zivilisten getötet wurden.

Der neu ernannte Geschäftsführer von GHF ist Jake Wood, ein ehemaliger Scharfschütze der US-Marine, der sich zum Katastrophenunternehmer gewandelt hat. Nach Einsätzen im Irak und in Afghanistan gründete Wood Team Rubicon, eine NGO, die sich nach dem Erdbeben 2010 in Haiti einen Namen gemacht hat.

Team Rubicon ist jedoch keine gewöhnliche Hilfsorganisation. Sie arbeitet eng mit Palantir Technologies zusammen, einem von der CIA unterstützten Datenüberwachungsunternehmen, das das israelische Militär mit fortschrittlichen Zielerfassungssystemen ausstattet. Zu ihrem Vorstand gehören der ehemalige CIA-Direktor David Petraeus und Geldgeber von Goldman Sachs. Die ehemaligen Präsidenten George W. Bush und Bill Clinton haben sich öffentlich für ihre Arbeit ausgesprochen.

Der Vorschlag der GHF enthüllt Pläne für eine Zusammenarbeit mit der Truist Bank und JPMorgan Chase und deutet darauf hin, dass Goldman Sachs die finanzielle Infrastruktur der Organisation unterstützt.

Was die Sicherheit angeht, so lagert die GHF den Schutz ihrer Hilfszonen an private Militärfirmen mit Sitz in den USA aus, von denen einige direkte Verbindungen zum israelischen Minister für strategische Angelegenheiten, Ron Dermer, haben. Zwei Firmen sind bereits bestätigt.

Eine davon, Safe Reach Solutions, wird von Philip F. Reilly geleitet, einem ehemaligen paramilitärischen Chef der CIA, der auch für Constellis, das umbenannte Unternehmen von Blackwater, tätig war. Erik Prince, der berüchtigte Gründer von Blackwater, steht zwar nicht in direkter Verbindung zur GHF, doch seine neuere Söldnerfirma Reflex Responses wurde zuvor vorgeschlagen, den Grenzübergang Rafah im Gazastreifen zu sichern.

Das zweite Unternehmen, UG Solutions, stellte Anfang des Jahres etwa 100 ehemalige Soldaten der Spezialeinheiten ein, um Fahrzeugkontrollen in Gaza durchzuführen. Sie erhielten angeblich 1.000 Dollar pro Tag und einen Bonus von 10.000 Dollar im Voraus. UG Solutions wird von Jameson Govoni geleitet, einem ehemaligen Spezialagenten und Mitbegründer der Sentinel Foundation.

Diese Auftragnehmer waren Berichten zufolge auch an der Besetzung des Netzarim-Korridors beteiligt, einer Straße, die den Gazastreifen teilt, während einer kürzlichen Waffenruhe. Ihre Präsenz vor Ort – und die Undurchsichtigkeit ihrer Finanzierung – markiert eine neue Phase in der Kampagne der USA und Israels, den Gazastreifen nicht nur mit Bomben zu beherrschen, sondern auch durch die Kontrolle der grundlegendsten Elemente des Lebens: Nahrung, Wasser und Bewegungsfreiheit.

Selbst Israels engster regionaler Verbündeter, die Vereinigten Arabischen Emirate, haben sich geweigert, sich an dem Projekt zu beteiligen, wahrscheinlich aufgrund der politischen Brisanz des Plans.

Dieser Plan existiert nicht in einem Vakuum. Seit Jahren arbeiten die USA und Israel daran, die UNRWA, die wichtigste Hilfsorganisation der Vereinten Nationen in Palästina, zu untergraben. Die Biden-Regierung fror ihre Mittel ein, während Israel Schritte unternahm, um die Organisation vollständig zu verbieten. In diesem Vakuum sind die GHF und ihre Armee privater Auftragnehmer entstanden – nicht um den Palästinensern zu dienen, sondern um ihre Vertreibung effizienter zu verwalten.

Mit amerikanischen Steuergeldern, die in die Hände ehemaliger Geheimdienstagenten, globalistischer Finanziers und Söldner fließen, repräsentiert die Gaza Humanitarian Foundation das Zusammentreffen von Überwachung aus dem Silicon Valley, Spekulationen der Wall Street und zionistischen militärischen Zielen.

Titelfoto | Eine palästinensische Mutter hält ihr hungerndes Kind in Gaza im Arm, während sich die Hungersnot unter der israelischen Belagerung verschärft. NurPhoto | AP

Robert Inlakesh ist politischer Analyst, Journalist und Dokumentarfilmer und lebt derzeit in London, Großbritannien. Er hat aus den besetzten palästinensischen Gebieten berichtet und dort gelebt und moderiert die Sendung „Palestine Files“. Regisseur von „Steal of the Century: Trump’s Palestine-Israel Catastrophe“. Folgen Sie ihm auf Twitter @falasteen47

