Trump und Israel können es kaum erwarten, den Iran zu bombardieren

Caitlin Johnstone

17. DEZEMBER 2024

Notizen vom Rand der narrativen Matrix

Sowohl Israel als auch die neue Trump-Administration wollen Berichten zufolge so schnell wie möglich mit der Bombardierung des Iran beginnen, nachdem Assad aus dem Weg geräumt ist.

Israelische Medien berichten, dass die IDF Luftangriffe auf den Iran nun als viel leichter durchführbar ansieht, da sich ihre Piloten auf dem Weg dorthin keine Sorgen um die syrische Luftabwehr machen müssen, während das Wall Street Journal berichtet, dass das Trump-Team seine Optionen für Luftangriffe auf den Iran abwägt, um ihn daran zu hindern, eine Atomwaffe zu erlangen (wofür es keine Beweise gibt, dass der Iran dies derzeit versucht).

Ein neuer Artikel der Washington Post mit dem Titel „Syriens Zusammenbruch und israelische Angriffe lassen den Iran ungeschützt“ berichtet, dass „der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu den Wunsch geäußert hat, aus den Erfolgen gegen Hamas und Hisbollah Kapital zu schlagen und Teheran unter einer neuen US-Regierung aggressiver anzugreifen“. In dem Artikel heißt es, Trump habe sich offen für einen Krieg mit dem Iran gezeigt und gesagt, dass „alles möglich ist“.

Dies geschieht zu einem Zeitpunkt, zu dem die Al-Qaida-Mitglieder, die Damaskus eingenommen haben , der Welt versichern, dass Syrien nicht länger zulassen wird, dass es als Ausgangspunkt für Angriffe gegen Israel benutzt wird.

Nach dem Sturz Assads habe ich in meinen Kommentaren einen Haufen Verrückter gelesen, die behaupteten, Israel sei irgendwie traurig über diese Entwicklung, weil Israel und Assad insgeheim auf derselben Seite stünden. Das ist eine der dümmsten Verschwörungstheorien, die ich seit langem glauben soll, und ich wurde nicht von verrückten QAnonern oder den liberalen Massenmedien dazu aufgefordert, sondern von einem Teil der pro-palästinensischen Linken, die auch die NATO lieben.

❖

Die USA hassen Al-Qaida, dann lieben sie Al-Qaida, dann hassen sie Al-Qaida, dann lieben sie Al-Qaida. Sie trennen sich, sie kommen wieder zusammen, sie trennen sich wieder. „Wir haben eine Pause eingelegt!“ „Wir haben keine Pause gemacht!“ Werden sie es tun oder nicht? Schaut weiter und findet es heraus!

❖

Gefälschte Revolutionen, wohin man schaut. Hurra, die tapferen Freiheitskämpfer haben den Diktator in Syrien gestürzt! Hurra, Donald Trump bekämpft den Tiefen Staat! Hurra, Bernie Sanders und AOC sind dabei, die Demokratische Partei zu verändern und für wirtschaftliche Gerechtigkeit zu kämpfen!

Während die Notwendigkeit einer echten Revolution immer dringender wird, sehen wir immer mehr Scheinrevolutionen, die den Status quo aufrechterhalten sollen. Die Wut der Menschen gegen die Maschinerie wird durch gefälschten Milliardärspopulismus und Scheißprogressivismus nutzbar gemacht, damit ihre politische Energie direkt wieder in die Maschinerie eingespeist werden kann. Die Menschen werden dazu erzogen, ausländischen Rebellen zuzujubeln, die von der CIA unterstützt werden und für die Ausweitung der Macht des US-Imperiums kämpfen, anstatt den Gruppen auf der ganzen Welt zuzujubeln, die gegen die imperiale Vorherrschaft kämpfen.

Sie lenken unsere Aufmerksamkeit und Energie auf gefälschte Revolutionen, um uns davon abzuhalten, eine echte Revolution zu bekämpfen. Je unzufriedener die Öffentlichkeit wird, desto existenzieller wird es für sie, dies zu tun. Je länger wir von denen, die vom imperialen Status quo profitieren, in politische Sackgassen gelenkt werden, desto länger wird der imperiale Status quo uns alle missbrauchen.

❖

Israel-Befürworter werden Ihnen sagen, dass Antisemitismus eines der größten Probleme in der Welt ist, und wenn Sie sie dann nach Beispielen fragen, wo gefährlicher Antisemitismus in unserer Gesellschaft vorkommt, werden sie Dinge wie die Vereinten Nationen, Amnesty International, Irland und den Papst aufzählen.

❖

Ich sehe oft Fragen wie „Warum zerstören die Milliardäre die Welt auf diese Weise? Welchen Sinn hat es, so viel Reichtum anzuhäufen, wenn man den Rest seines Lebens in einem unterirdischen Bunker verbringen will?“

Solche Fragen setzen ein Maß an Rationalität voraus, das diese Leute meiner Meinung nach nicht besitzen. Milliardäre werden von unbewussten, irrationalen Kräften in ihrem Inneren angetrieben, nicht von rationalen Überlegungen. Milliardär zu werden ist an sich schon eine irrationale Sache; niemand braucht so viel Geld. Niemandes Sicherheit oder Lebensqualität wird wesentlich verbessert, wenn er Milliarden statt Millionen von Dollar besitzt. Unabhängig davon, wie viel Vermögen man besitzt, kann man immer nur ein Auto fahren, einen Anzug tragen und in einem Haus wohnen. Ab einer bestimmten Höhe wird die Anhäufung von mehr Geld in jeder Hinsicht absurd.

Menschen, die so viel Reichtum anhäufen, verhalten sich nicht rational – sie versuchen, eine klaffende Lücke in sich selbst zu füllen, die niemals gefüllt werden kann. Sie reagieren auf ein frühes Kindheitstrauma und sind gezwungen, dysfunktionale psychologische Bewältigungsmechanismen anzuwenden. Sie versuchen unbewusst, geglaubte Geschichten von Unzulänglichkeit und Mangel zu kompensieren; sie versuchen, der Anerkennung ihres längst verstorbenen Vaters hinterherzujagen; sie versuchen, ein Gefühl der Kontrolle in einer Welt zu bekommen, die sich für sie sehr bedrohlich anfühlte, als sie klein waren. Sie handeln nicht einmal aus echter Sorge um ihre eigene Zukunft, warum sollten sie also aus Sorge um die Zukunft des Planeten handeln?

Die obszön reichen Menschen, die unsere Welt beherrschen, zerstören sie nicht aus Dummheit oder Bosheit, sondern aus unbewusstem Zwang. Ein Heroinsüchtiger nimmt nicht weiter, weil er nicht versteht, dass Heroin schlecht für ihn ist, oder weil er hofft, eines Tages eine Überdosis zu nehmen, sondern weil seine Sucht von inneren Schmerzen und psychologischen Kräften in ihm selbst angetrieben wird, die er noch nicht ins Bewusstsein gebracht hat. Milliardär zu werden und heroinabhängig zu werden sind beides irrationale, destruktive Verhaltensweisen, die von irrationalen inneren Dynamiken angetrieben werden. Der einzige Unterschied besteht darin, dass die Milliardäre den Rest von uns mit sich reißen.

________________

Übersetzt mit Deepl.com

