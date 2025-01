https://www.middleeasteye.net/news/gaza-ceasefire-deal-palestinian-leader-khalida-jarrar-expected-be-released



Waffenstillstandsabkommen für Gaza: Palästinenserführerin Khalida Jarrar wird voraussichtlich freigelassen

Das führende Mitglied der Volksfront für die Befreiung Palästinas, das sechs Monate lang in Einzelhaft saß, gehört zu den 1.900 Gefangenen, die am Sonntag freigelassen werden sollen

Khalida Jarrar ist auf dem Bild im Februar 2019 nach ihrer Entlassung aus einem israelischen Gefängnis in Ramallah zu sehen (Abbas Momani/AFP)

Von Lubna Masarwa in Jerusalem und Dania Akkad in London

Veröffentlicht am: 18. Januar 2025, 17:05 Uhr GMT | Letzte Aktualisierung: vor 1 Stunde 23 Minuten

Die Angehörigen der palästinensischen Gefangenen Khalida Jarrar bereiteten sich am Samstag auf ihre Freilassung im Rahmen der ersten Austauschwelle vor, die im Rahmen des Waffenstillstandsabkommens für Gaza vereinbart wurde.

Die palästinensische Politikerin, Menschenrechts- und Frauenrechtlerin befindet sich seit Dezember 2023 in Verwaltungshaft. Berichten zufolge verbrachte sie die letzten sechs Monate in einer 2 x 1,5 m großen Zelle in Einzelhaft.

Als die Stunde der vereinbarten Freilassungen näher rückte, berichteten palästinensische und israelische Medien, dass Jarrar zu den bis zu 1.900 palästinensischen Gefangenen gehören würde, die am Sonntag freigelassen werden sollten.

Jarrars Schwester, Salam Alratrot, sagte gegenüber Middle East Eye, dass die Aussicht auf die Freilassung der 61-Jährigen ihr Hoffnung gebe, dass Jarrar zumindest die Einzelhaft verlassen und die härteste Gefangenschaft beenden würde, die sie je erlebt habe.

Alratrot sagte jedoch, dass ihre Familie „große Trauer und verminderte Freude“ über die vielen Tragödien empfinde, die Jarrar während ihrer zahlreichen Haftzeiten in den letzten drei Jahrzehnten erlitten habe.

Jarrars Vater, Tochter und Neffe starben, während sie hinter Gittern saß, und die israelischen Behörden hinderten sie daran, an einer ihrer Beerdigungen teilzunehmen.

Alratrot sagte auch, dass Jarrar mehrere Erkrankungen hat, die sofortige Behandlung erfordern, da die israelische Gefängnisverwaltung nach den von der Hamas geführten Angriffen vom 7. Oktober 2023 die medizinische Versorgung der Gefangenen eingestellt hat.

„Wir haben viele Tragödien erlebt, und es gibt keine Freude, die uns glücklich macht. Aber wir sind stark, und die israelische Besatzung kann uns nicht brechen“, sagte Alratrot gegenüber MEE.

„Unsere Freude ist erst vollkommen, wenn alle Gefangenen freigelassen sind.“

Jahrzehntelanger Aktivismus

Die aus Nablus stammende Jarrar begann ihren Aktivismus als Teenager. Berichten zufolge engagierte sie sich als Freiwillige in einer Gruppe, die die örtliche Gemeinde und öffentliche Schulen säuberte, gegen den Willen vieler Mitglieder ihrer Familie, die der Meinung waren, dass dieser Beitrag eher für Jungen geeignet sei.

Jarrar wurde später eine der prominentesten Anführerinnen der Volksfront für die Befreiung Palästinas (PFLP), einer palästinensischen nationalistischen und marxistisch-leninistischen Fraktion, die von Israel, den USA und Großbritannien als terroristische Vereinigung eingestuft wird.

Im Jahr 2006 wurde sie in den Palästinensischen Legislativrat (PLC), das gesetzgebende Organ der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA), gewählt und zur Vorsitzenden des Gefangenenausschusses ernannt. Ihr wird eine führende Rolle bei der Zementierung des Beitritts Palästinas zum Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) im Jahr 2015 zugeschrieben.

Neben der Unterstützung palästinensischer Gefangener leistet Jarrar seit vielen Jahren einen wichtigen Beitrag zur Menschenrechtsarbeit. 1989 wurde sie zum ersten Mal verhaftet, nachdem sie an einer Demonstration zum Internationalen Frauentag teilgenommen hatte, während sie Berichten zufolge versuchte, die Verhaftung einer ihrer Schwestern zu verhindern.

In den letzten drei Jahrzehnten wurde sie mehrfach verhaftet, oft in Verwaltungshaft – eine Praxis, die es den israelischen Behörden erlaubt, Personen ohne Anklage oder Gerichtsverfahren festzuhalten.

Im Jahr 2015 wurde sie wegen angeblicher Zugehörigkeit zu einer verbotenen Organisation verhaftet und im Juni 2016 nach 15 Monaten Haft freigelassen.

„Es wird eine Anhäufung von Bemühungen geben, die zu Veränderungen führen werden. Wir müssen die Hoffnung haben, dass wir siegreich sein werden.“

– Khalida Jarrar im Jahr 2016

Nach ihrer Freilassung berichtete Jarrar der Aktivistin und Rechtsprofessorin Noura Erakat, wie sie und andere Gefangene eine Schule für junge weibliche Insassen gegründet hatten, damit diese nach ihrer Entlassung ihr Leben fortsetzen konnten. Jarrar unterrichtete Englisch.

„Wir müssen geduldig sein, dürfen die Hoffnung nicht verlieren und dürfen nicht den Überblick verlieren“, sagte Jarrar zu Erakat. “Und es wird eine Anhäufung von Bemühungen geben, die zu Veränderungen führen werden. Wir müssen die Hoffnung haben, dass wir siegreich sein werden.“

Im Sommer 2017 wurde Jarrar erneut verhaftet und im September 2021 freigelassen, bevor sie im Dezember 2023 in ihrem Haus in Ramallah erneut verhaftet wurde.

Sie wurde in Verwaltungshaft genommen, die mehrfach verlängert wurde. Im August wurde sie „als eine Form der Bestrafung“ in Einzelhaft verlegt, so der Palästinensische Gefangenenclub.

Alratrot sagte, dass diese Zeit im Gefängnis für Jarrar am härtesten war, da die israelischen Behörden sie daran gehindert haben, Besucher zu empfangen. Trotzdem glaubt sie, dass ihre Schwester ihren Kampf fortsetzen wird.

„Khalida ist stark und sehr entschlossen, und nichts bringt sie aus der Ruhe“, sagte Alratrot gegenüber MEE. “Selbst nach dem Verlust ihrer Tochter kehrte sie zurück, um weiter für die palästinensische Sache zu kämpfen und sie zu verteidigen.“

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …