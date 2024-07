https://www.freitag.de/autoren/elsa-koester/sahra-wagenknecht-und-katrin-goering-eckardt-wir-koennen-bjoern-hoecke-verhindern



Wagenknecht: „Die Ostdeutschen sind allergisch gegen den grünen Erziehungsanspruch“

Streitgespräch Waffenlieferungen oder Friedensverhandlungen? Putins Gas oder Windkraft? Sahra Wagenknecht und Katrin Göring-Eckardt streiten über vieles, in einem aber sind sie sich einig: Beim Heizungsgesetz hat Robert Habeck Fehler gemacht

Warum sind die Grünen im Osten so umstritten? Sahra Wagenknecht hat da einige Ideen Foto: Hannes Wiedemann für der Freitag

Die eine wirbt für Waffenlieferungen an die Ukraine, die andere für Friedensverhandlungen mit Russland: Katrin Göring-Eckardt und Sahra Wagenknecht, zwei ostdeutsche Politikerinnen, bilden die Pole der deutschen Debatte über den Krieg. Beide wuchsen in Thüringen auf, mussten sich als Küchenhilfe bzw. Russischlehrerin einst allein durchschlagen und stehen sich jetzt mit Bündnis 90/Die Grünen und dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) in drei ostdeutschen Landtagswahlkämpfen gegenüber – würden sie in Thüringen oder Sachsen koalieren um die AfD zu verhindern? Weiterlesen bei freitag. de

