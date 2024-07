Dank an meinen unermütlichen Freund Joseph Massad und seine wichtigen, aktuellen und hoch- politischen Artikel, gegen das ideologische Wörterbuch und dem dem Projekt der Introduktion, dass wir uns nicht aufzwingen lassen. Evelyn Hecht-Galinski



Warum der Westen ein neues Wörterbuch für Israel und Palästina geschaffen hat

Von Joseph Massad

29. Juli 2024

Auf der Suche nach ideologischer Einheitlichkeit in dieser Frage haben westliche Beamte und ihre Medienkomplizen längst die zentrale Bedeutung der Sprache für ihr politisches Indoktrinationsprojekt erkannt

Demonstranten versammeln sich vor dem Capitol Hill, um gegen die Unterstützung Israels durch die USA und die Rede Benjamin Netanjahus vor dem Kongress zu protestieren, in Washington DC, 24. Juli (Probal Rashid/Sipa USA)

Im offiziellen Westen und seinen Mainstream-Medien gibt es ein spezielles Wörterbuch und einen Thesaurus, um der westlichen Öffentlichkeit alle israelischen und palästinensischen Angelegenheiten zu übersetzen.

Beamte und Journalisten müssen sich auch an eine spezielle grammatikalische Syntax halten, insbesondere wenn sie Verben im Aktiv oder Passiv verwenden.

Diese Definitions- und Übersetzungspraxis ist von zentraler Bedeutung für die Politik der westlichen Repräsentation. Sie garantiert die ideologische Einheitlichkeit in der Frage Israel und Palästina innerhalb des gesamten respektablen politischen Spektrums, das zumindest in den USA zwischen der demokratischen und der republikanischen Partei so schmal ist, dass man es in Millimetern messen könnte.

Nach dem 7. Oktober wurde die Durchsetzung dieses Wörterbuchs und Lexikons verschärft, um Israels Grausamkeit in Gaza zu decken.

Dazu gehörte auch die Forderung, dass Regierungs- und Medienvertreter die Statistiken des palästinensischen Gesundheitsministeriums über die Opfer des israelischen Völkermords nicht mehr zitieren durften, ohne sie mit dem Zusatz „Hamas-geführt“ zu versehen, um die Zahlen in Zweifel zu ziehen.

Solche Richtlinien stehen im Widerspruch zu den Positionen der Weltgesundheitsorganisation und anderer internationaler humanitärer Organisationen, die volles Vertrauen in die Richtigkeit der Opferzahlen haben.

Die Weigerung, diese Zahlen zu akzeptieren, ist die offizielle Haltung der US-Regierung und der anti-palästinensischen Anti-Defamation League, die in dieser Hinsicht federführend war.

Die US-Regierung gab sich jedoch nicht damit zufrieden, ihr Wörterbuch nur innerhalb der USA durchzusetzen, sondern versuchte, es auch den arabischen Medien aufzuzwingen.

Ende Oktober forderte Außenminister Antony Blinken die katarische Regierung auf, dem Sender Al Jazeera bei seiner Berichterstattung über den Völkermord das US-Wörterbuch aufzudrängen, versicherte er amerikanischen Juden.

In der Tat haben westliche Regierungen und Finanzeliten seit langem die zentrale Bedeutung der Sprache für ihr Projekt der politischen Indoktrination erkannt. Zu diesem Zweck sind ihre ständigen Bemühungen, Journalisten, Akademiker und die breite Öffentlichkeit zu kontrollieren – und die Einhaltung des von der Regierung sanktionierten ideologischen Wörterbuchs zu erzwingen – unerlässlich.

Ein Blick auf einige Beispiele dieser Übersetzungsbemühungen westlicher Regierungen und ihrer untergeordneten Medien ist lehrreich.

Kontrolle der Sprache

Die New York Times, das inoffizielle Sprachrohr des US-Regimes und die wichtigste Orientierungshilfe für die übrige westliche Presse, ist führend in ihrer aufmerksamen Befolgung dieser sprachlichen und wörterbuchmäßigen Akrobatik.

Im November 2023 schickte die Redakteurin der Times, Susan Wessling, zusammen mit dem internationalen Redakteur Philip Pan und ihren Stellvertretern ein internes Memo an Reporter, die über Israels Krieg gegen Gaza berichteten.

Die New York Times, das inoffizielle Sprachrohr des US-Regimes, ist führend in der strikten Einhaltung dieser sprachlichen und wortwörtlichen Akrobatik

Den Verfassern zufolge sollte das Memo eine „Orientierungshilfe zu einigen Begriffen und anderen Fragen bieten, mit denen sie sich seit dem Beginn des Konflikts im Oktober auseinandergesetzt haben“. Dies war lediglich die jüngste Aktualisierung des Sprachgebrauchs in der Berichterstattung der Zeitung über Israelis und Palästinenser.

Die Times-Redakteure wiesen die Journalisten an, die Verwendung von Begriffen wie „Völkermord“ und „ethnische Säuberung“ einzuschränken, das Wort Palästina „nur in seltenen Fällen“ zu verwenden und Begriffe wie „Flüchtlingslager“ und „besetztes Gebiet“ zu vermeiden, um tatsächliche palästinensische Flüchtlingslager und von Israel besetzte Gebiete zu beschreiben.

Das Memo forderte die Journalisten außerdem auf, bei der Verwendung von „aufrührerischen“ Begriffen wie „Gemetzel“, „Massaker“ und „Gemetzel“ vorsichtig zu sein, um Tötungen „auf allen Seiten“ zu beschreiben.

Doch wie The Intercept enthüllte, verwendete die Zeitung diese Begriffe „wiederholt, um Angriffe von Palästinensern auf Israelis zu beschreiben, und fast nie, wenn es um die groß angelegte Tötung von Palästinensern durch Israel ging“.

Tatsächlich waren es die Wut und die internen Streitigkeiten unter den Journalisten der Times über die israelfreundliche Ausrichtung des Blattes, die leitende Mitarbeiter dazu veranlassten, dieses Memo herauszugeben und sie zurechtzuweisen.

Krieg der Worte

Die Sprache, die bei der Benennung von Kriegen und Militäroperationen verwendet wird, ist ebenfalls ein Indiz für diese Übersetzungspraktiken.

Unmittelbar nachdem Israel im Oktober seinen Völkermord am palästinensischen Volk begonnen hatte, beeilten sich seine Befürworter in der Mainstream-Presse, ihn als „Israel-Hamas-Krieg“ zu bezeichnen.

Eine interessante Bezeichnung, wenn man bedenkt, dass die Hamas die rechtmäßige Regierung des Gazastreifens ist. Die palästinensische Widerstandsbewegung hatte bei den letzten demokratischen Wahlen im Westjordanland und im Gazastreifen im Januar 2006 einen erdrutschartigen Sieg errungen.

Kurz nachdem sie die Führung übernommen hatte, sah sich die Hamas mit einem von den Amerikanern unterstützten Staatsstreich konfrontiert, um die kollaborierende palästinensische Fatah-Partei wieder einzusetzen, die die Kontrolle über die Palästinensische Autonomiebehörde zurückgewinnen wollte.

Der amerikanische Staatsstreich war im Westjordanland erfolgreich, scheiterte jedoch im Gazastreifen, wo die demokratisch gewählte Hamas-Regierung die kriminellen Fatah-Putschisten und ihre Hintermänner besiegte. Alle Versuche, seither Neuwahlen abzuhalten, wurden von der von den Amerikanern unterstützten, von der Fatah geführten Palästinensischen Autonomiebehörde, die durch den Putsch die Macht an sich gerissen hatte, vehement abgelehnt.

Angesichts dieser gut dokumentierten jüngeren Geschichte hätte Israels völkermörderischer Krieg gegen das palästinensische Volk zumindest als „israelisch-palästinensischer Krieg“ bezeichnet werden sollen, was die neutralste Beschreibung des Geschehens wäre.

Dies gilt nicht minder angesichts der massiven Eskalation der israelischen Gewalt gegen Palästinenser im besetzten Westjordanland und deren Tötung seit Oktober.

Die israelische Regierung selbst hat wiederholt allen Palästinensern den Krieg erklärt, doch die westlichen Medien nennen weiterhin nur die Hamas als Ziel des israelischen Krieges.

Die Verurteilung der Bewegung durch westliche Offizielle hat es der politischen Klasse, den Medien und den Nichtregierungsorganisationen ermöglicht, Israel davor zu bewahren, als Angreifer des palästinensischen Volkes in seiner Gesamtheit angesehen zu werden.

Selbst nach der Tötung von mehr als 40.000 Menschen und der Verletzung von mehr als 90.000 Menschen wird Israel weiterhin als ein Land dargestellt, das gegen illegitime Terroristen kämpft.

Aber wenn die Zugehörigkeit zu bestimmten Bewegungen und politischen Parteien, die an der Macht sind, so entscheidend für den Krieg ist, wie westliche Politiker und Nachrichtenredakteure zu glauben scheinen, warum nennt man ihn dann nicht „Likud-Hamas-Krieg“?

Diese Namensgebung würde natürlich niemals auf US-Kriege angewandt werden.

Sollten wir zum Beispiel von einem „Republikanisch-Baath-Krieg“ sprechen, um Bushs Einmarsch in den Irak im Jahr 2003 zu beschreiben?

Kinder fahren auf dem Rücksitz eines Tuktuks, als Palästinenser am 28. Juli 2024 vor dem jüngsten Angriff der israelischen Streitkräfte auf den Gazastreifen aus dem Flüchtlingslager al-Bureij im Zentrum des Gazastreifens fliehen (AFP)

Seit dem Amerikanischen Bürgerkrieg und bis zur Reagan-Regierung wurden alle US-Invasionen und Kriege im Ausland von der regierenden Demokratischen Partei angezettelt.

Sollten wir also von den Invasionen der Demokratischen Partei der USA in Korea und Vietnam sprechen, anstatt die verwirrenden Bezeichnungen „Koreakrieg“ und „Vietnamkrieg“ zu verwenden? Wie wäre es mit dem US-Vietminh-Krieg, oder, um den rassistischen amerikanischen Begriff für die Vietminh zu verwenden, dem US-Vietcong-Krieg?

Der verstorbene republikanische Senator Bob Dole bezeichnete diese Kriege 1976 sogar als „Demokratenkriege“. Wenn wir dies heute tun würden, wäre es in der Tat völlig richtig, der Demokratischen Partei der USA die Schuld für ihr imperialistisches Gemetzel zu geben, bei dem Millionen von Menschen in Korea und Vietnam ums Leben kamen.

Genauso fair wäre es, die Partei für ihre bedingungslose Unterstützung von Israels anhaltendem Gemetzel in Gaza verantwortlich zu machen.

Mainstream-Medien wie die Times wollen jedoch die Wahrheit verschweigen, dass Israel die Hamas in erster Linie als Vorwand für seine Massentötungen an der palästinensischen Bevölkerung benutzt. Die Zahl der Opfer unter der Zivilbevölkerung, einschließlich der systematischen Tötung von Journalisten, Ärzten und Mitarbeitern von Hilfsorganisationen, scheint sie nicht von dieser Sichtweise abzubringen.

Spezialisierte Begriffe

Seit Jahrzehnten ist zu beobachten, dass die Times und ein Großteil der westlichen Mainstream-Presse bei der Berichterstattung über israelische Morde an Palästinensern stets das Passiv verwenden.

Palästinenser wurden auf mysteriöse Weise „getötet“ (vielleicht von Außerirdischen) oder sie „sterben“ plötzlich. Bei der Berichterstattung über palästinensische Angriffe auf Israelis wird dagegen immer der aktive Sprach gebrauch verwendet und die Täter werden eindeutig benannt.

Wenn Israel gezielt Zivilisten angreift und Zehntausende von ihnen in Schulen, UN-Unterkünften und Krankenhäusern tötet, werden seine Verbrechen niemals als „terroristisch“ bezeichnet.

Dies gilt auch für die Verwendung des Begriffs „Terrorist“, der nur für Palästinenser reserviert ist und vor dem auch Israel geschützt wird.

Wie ich bereits vor zwei Jahrzehnten argumentiert habe, basiert die Bezeichnung „Terrorist“ auf der nationalen und rassischen Identität der Partei, die eine bestimmte gewalttätige (und manchmal auch gewaltlose) Handlung begeht, und nicht auf der Handlung selbst.

Wenn Israel gezielt Zivilisten angreift und Zehntausende von ihnen in Schulen, UN-Unterkünften, Krankenhäusern, auf der Straße und in ihren Häusern tötet, werden seine Verbrechen niemals als „terroristisch“ bezeichnet, während palästinensische Angriffe auf israelische Soldaten sofort als „terroristisch“ gebrandmarkt werden.

Dies steht im Einklang mit den Definitionen des israelischen politischen Lexikons, über das ich bereits geschrieben habe.

Ein weiterer beliebter Begriff in diesem Fachwörterbuch ist ein Begriff, über den ich mich ebenfalls seit Jahrzehnten beschwert habe.

Das Wort „Konflikt“ ist seit langem der bevorzugte Begriff in der westlichen und israelischen Darstellung der palästinensisch-israelischen Frage, während niemand jemals den französischen Kolonialismus in Algerien und den algerischen antikolonialen Widerstand als „französisch-algerischen Konflikt“ bezeichnet hätte.

Dies gilt auch für die tunesischen, libyschen, kenianischen, angolanischen, simbabwischen und anderen antikolonialen Befreiungskriege. Dennoch wird der verschleiernde westliche „neutrale“ Begriff „Konflikt“ beharrlich zur Verteidigung des israelischen Kolonialismus verwendet.

Die Weigerung, den israelischen Kolonialismus zu erwähnen, machte es dem offiziellen israelischen und westlichen Narrativ leicht, die Hamas-Operation „Al-Aqsa-Flut“ als gegen israelische Juden gerichtet zu beschreiben, und zwar aufgrund ihrer jüdischen Identität und nicht wegen ihres Diebstahls und ihrer Kolonisierung von palästinensischem Land.

Mit solchen Beschreibungen wird die Geschichte des europäischen christlichen Antisemitismus, dem Juden zum Opfer fielen, auf den antikolonialen Widerstand der Palästinenser übertragen. Sie zielen darauf ab, die Palästinenser aus dem Kontext der asiatischen und afrikanischen antikolonialen Befreiungskämpfe gegen die kolonisierenden Europäer, in denen Asiaten und Afrikaner die Opfer waren, sowie aus dem Kontext des israelisch-jüdischen Kolonialismus, der die Palästinenser zum Opfer macht, herauszulösen.

Ideologisches Wörterbuch

Die Einzigartigkeit dieses westlichen Fachwörterbuchs in Bezug auf alle palästinensischen und israelischen Angelegenheiten ist bemerkenswert, da sie sich sogar auf die Geographie erstreckt.

Seit dem neunten bzw. 13. Jahrhundert erkennt die gesamte arabischsprachige und muslimische Welt die palästinensischen Städte al-Quds (auch bekannt als Bayt al-Maqdis) und al-Khalil an.

Beide werden jedoch weiterhin mit ihren antiquierten sumerisch-akkadisch/aramäischen und kanaanitisch-amoritischen (oft mit hebräisch verwechselten) Namen „Jerusalem“ und „Hebron“ wiedergegeben, da sie sich hartnäckig weigern, die seit langem etablierten und von ihren Bewohnern bekannten Namen zu verwenden.

Vergleichen Sie dies mit der westlichen Umbenennung von „Beiping“ und „Peking“ in „Peking“ in den 1980er Jahren (auch wenn dies Jahrzehnte, nachdem die Volksrepublik China 1958 offiziell „Peking“ als korrekte Transliteration angenommen hatte, geschah) oder mit der westlichen Umbenennung von „Bombay“ in „Mumbai“ Ende 1995, nachdem die nationalistische indische Regierung die Namensänderung offiziell angenommen hatte.

Als die ukrainische Regierung nach 2014 das russische „Kiew“ in „Kyiv“ umbenannte und 2018 eine Kampagne startete, um die neue Schreibweise international durchzusetzen, überschlugen sich die westlichen Behörden und die Presse des Regimes, um die neue Schreibweise zu übernehmen.

In der Zwischenzeit weigern sich westliche Medien immer noch, den Namen „Türkiye“ für die Türkei anzunehmen, obwohl das Land seinen Namen bei der UNO im Jahr 2021 offiziell ändern wird. Die New York Times hat sich sogar über die Änderung lustig gemacht.

Im Falle Palästinas müssen die Namen der palästinensischen Städte der westlichen christlichen und jüdischen biblischen Nomenklatur unterliegen, unabhängig davon, welche Veränderungen in der palästinensischen Geografie und Soziologie in den letzten 14 Jahrhunderten eingetreten sind.

In jedem anderen Fall wäre eine solche Verwendung biblischer Bezeichnungen lächerlich.

Würden die Times oder die säkulare US-Regierung den Irak heute zum Beispiel als „Mesopotamien“, „Babylon“ oder „Ur der Chaldäer“ bezeichnen, weil ihre Bibel diese Namen verwendet?

Diese unnachgiebige Namensgebung ist nicht einmal in der Kolonialgeschichte haltbar.

Stellen Sie sich vor, die Niederlande würden heute darauf bestehen, New York „Neu-Amsterdam“ zu nennen, wie die Niederländer den südlichen Teil von Manhattan nannten, als sie es zum ersten Mal kolonisierten, oder „Neu-Niederlande“ für den Osten der Vereinigten Staaten, oder wenn Frankreich Haiti als „Saint-Domingue“ bezeichnen würde.

Diese sprachlichen Entscheidungen und das ihnen zugrunde liegende ideologische Wörterbuch sind Teil des Arsenals, das die westlichen imperialistischen Regierungen und ihre Mainstream-Presse zur Unterstützung Israels gegen das palästinensische Volk einsetzen.

Sie werden auch benutzt, um die westlichen Bürger zu indoktrinieren, wie sie den palästinensischen Befreiungskampf gegen einen völkermordenden Kolonial- und Siedlerstaat richtig und offiziell sanktioniert sehen sollen.

Projekt der Indoktrination

Die auffällige Tatsache, dass eine wachsende Zahl von Amerikanern und Europäern in den letzten Jahrzehnten diese ideologische und übersetzerische Akrobatik ablehnt und sie in ihrer Unterstützung des palästinensischen Kampfes durchschaut, ist ein Beweis dafür, dass der Westen entweder aktualisierte und ausgefeiltere Methoden der ideologischen Indoktrination anwenden oder sich als eifrigster Unterstützer und Verteidiger des Völkermords an nicht-weißen Völkern zu erkennen geben sollte, was er schon immer war.

Die US-amerikanischen und europäischen Universitäten werden den Akademikern weiterhin das Fachwörterbuch und den Thesaurus der Regierung und der Medien aufzwingen

Die Tatsache, dass die Rassisten der weißen Vorherrschaft in den USA und Europa an politischer Macht gewinnen, dürfte ein solches offenes Bekenntnis zu Rassismus und Völkermord für einen großen Teil der weißen Vorherrschaft leichter und akzeptabler machen. Zumindest wird es die westlichen Regierungen und die liberalen Mainstream-Medien vor dem Vorwurf der Heuchelei bewahren.

Dies wurde durch die großen Bedenken deutlich, die US-Beamte sowie Universitätsverwaltungen und deren Kuratorien angesichts der massiven Studentenbewegung und der Campus-Proteste zur Unterstützung des palästinensischen Kampfes geäußert haben.

Der Aufstieg der faschistischen und weiß-vorherrschenden politischen Kultur im Westen hat es Kongressmitgliedern, US-Milliardären und Universitätsverwaltern ermöglicht, sich offener und schamloser gegen die akademische Freiheit und die Meinungsfreiheit auszusprechen, ohne sich zu entschuldigen.

Angesichts des gescheiterten ideologischen Indoktrinationsprojekts westlicher Regierungs- und Medienvertreter hat sich die Aufmerksamkeit auf die Universitäten verlagert, um die Produktion von akademischem Wissen zu unterdrücken. Diese Pläne zielen darauf ab, Akademiker vollständig zu Verkündern der gleichen Propaganda zu machen, die von den Medien und westlichen Regierungen verbreitet wird.

Alex Karp, der CEO der von der CIA unterstützten Firma Palantir, einem großen Auftragnehmer der US-Regierung mit engen Verbindungen zu Israel, war sehr ehrlich, als er kürzlich warnte: „Wir denken einfach, dass diese Dinge, die vor allem auf dem College-Campus passieren, eine Art Nebenschauplatz sind – nein, sie sind die Show.“

Der selbsternannte „Progressive“ fuhr fort zu erklären: „Denn wenn wir die intellektuelle Debatte verlieren, werden wir im Westen niemals eine Armee aufstellen können.“

Er schließt sich damit anderen Milliardären an, die den Bürgermeister von New York aufforderten, Polizeikräfte zu entsenden, um die Proteste auf dem Campus der Columbia University zu unterdrücken.

Die Universitätsverwaltung brauchte in dieser Hinsicht jedoch keine Ermutigung, da sie die Polizei bereitwillig einlud, die Studentenlager gewaltsam aufzulösen und die Proteste auf dem Campus zu beenden.

Indem sie sich diesen repressiven Forderungen beugen, werden die amerikanischen und europäischen Universitäten den Akademikern das Fachwörterbuch und den Thesaurus der Regierung und der Medien aufzwingen.

Sobald sie durchgesetzt sind, wird die letzte Bastion der Wissensproduktion im Westen, die sich dieser ideologischen Programmierung zumindest teilweise entziehen konnte, mit der herrschenden Ideologie in Einklang gebracht.

Es bleibt abzuwarten, ob Professoren und Studenten dieses Lexikon widerstandslos akzeptieren werden.

Joseph Massad ist Professor für moderne arabische Politik und Geistesgeschichte an der Columbia University, New York. Er ist Autor zahlreicher Bücher sowie akademischer und journalistischer Artikel. Zu seinen Büchern gehören Colonial Effects: The Making of National Identity in Jordan; Desiring Arabs; The Persistence of the Palestinian Question: Essays on Zionism and the Palestinians, und zuletzt Islam in Liberalism. Seine Bücher und Artikel sind in ein Dutzend Sprachen übersetzt worden.

