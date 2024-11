Wagenknecht fordert Stopp von Beförderungen: Keine „Operation Abendsonne“ Sahra Wagenknecht will verhindern, dass scheidende Minister noch schnell ihre Gefolgsleute versorgen.

Sahra Wagenknecht, BSW-Parteivorsitzende von BSW und Bundestagsabgeordnete Kay Nietfeld/dpa

BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht äußert den Verdacht, dass sich nach dem Bruch der Ampel einige noch schnell höhere Posten sichern könnten.

Wagenknecht fordert daher einen sofortigen Einstellungs- und Beförderungsstopp in den Bundesministerien. „Jetzt darf es nicht noch eine „Operation Abendsonne“ geben, in der die gescheiterten Ampel-Minister ihre Parteisoldaten mit Beförderungen in den letzten Wochen belohnen“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Weiterlesen in berliner-zeitung.de

