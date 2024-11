https://www.maz-online.de/brandenburg/wagenknecht-hat-absolut-recht-brandenburgs-bsw-politiker-warnt-thueringer-bsw-vor-wortbruch-ICSP3YPNURDV7JWRLZCJNQWG7E.html



Machtkampf im BSW

„Wagenknecht hat absolut recht“: Brandenburgs BSW mit klarer Ansage an Thüringer Parteifreunde

Der Brandenburger BSW-Verhandler Detlef Tabbert warnt seine Thüringer Parteifreundin Katja Wolf vor dem Bruch eines zentralen Wahlkampfversprechens. Er stärkt damit seiner Parteichefin Wagenknecht im parteiinternen Machtkampf den Rücken. und

Potsdam. Das Brandenburger BSW hat sich in den Machtkampf zwischen Sahra Wagenknecht und dem Thüringer BSW-Landesverband eingeschaltet.

„Sahra Wagenknecht hat absolut recht: Die Präambel, auf die sich die Verhandler von CDU, SPD und BSW in Thüringen geeinigt haben, bleibt in der Frage von Krieg und Frieden deutlich hinter dem zurück, was wir gemeinsam mit der SPD in Brandenburg auf den Weg gebracht haben“, sagte Detlef Tabbert (BSW) der MAZ.Weiterlesen bei maz-online.de

