https://www.fr.de/wirtschaft/wagenknecht-kritisiert-frauenfeindliches-rentensystem-zr-93444970.html



Wagenknecht kritisiert Rente in Deutschland: „Besonders frauenfeindlich“

Von: Katharina Bews

Wagenknecht kritisiert das deutsche Rentensystem und fordert ein Modell wie in Österreich. Doch trotz höherer Renten in Österreich kann der Wechsel in Deutschland wirtschaftliche Risiken bergen.

Berlin – Als besonders „frauenfeindlich“ bezeichnet BSW-Chefin Sahra Wagenknecht das deutsche Rentensystem. Auf Anfrage des BSW an das Arbeitsministerium ging hervor: Nahezu jede zweite Frau bekommt im Monat weniger als 1300 Euro Rente und das trotz 45 Versicherungsjahren. Bei Männern gilt das nur für jeden Fünften. Wagenknecht fordern daher ein Rentensystem wie in Österreich. Doch eine Umsetzung in Deutschland birgt Schwierigkeiten. Weiterlesen in fr.de

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …