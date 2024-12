https://strategic-culture.su/news/2024/12/02/long-war-reaffirm-western-and-israeli-primacy-undergoes-shape-shift/



Der lange Krieg um die Vorherrschaft des Westens und Israels nimmt eine neue Form an

Von Alastair Crooke

2. Dezember 2024

Der Nahe Osten ist nicht mehr „konservativ“. Vielmehr ist ein ganz anderes „Erwachen“ im Gange.

Der lange Krieg um die Vorherrschaft des Westens und Israels ist im Umbruch begriffen. Auf der einen Seite hat sich das Kalkül in Bezug auf Russland und den Ukraine-Krieg verschoben. Und im Nahen Osten verschiebt sich der Schauplatz und die Form des Krieges auf eine ganz andere Weise.

Die berühmte Sowjetdoktrin von Georges Kennan bildete lange Zeit die Grundlage der US-Politik, die sich zunächst gegen die Sowjetunion und später gegen Russland richtete. Kennans These aus dem Jahr 1946 lautete, dass die Vereinigten Staaten geduldig und entschlossen daran arbeiten müssten, die sowjetische Bedrohung zu vereiteln und die internen Risse im sowjetischen System zu verstärken und zu verschlimmern, bis dessen Widersprüche den Zusammenbruch von innen her auslösten.

In jüngster Zeit hat sich der Atlantic Council auf die Kennan-Doktrin berufen, um vorzuschlagen, dass die Grundzüge der Kennan-Doktrin als Grundlage für die Politik der USA gegenüber dem Iran dienen sollten. „Die Bedrohung, die der Iran für die USA darstellt, ähnelt derjenigen, die von der Sowjetunion nach dem Zweiten Weltkrieg ausging. In dieser Hinsicht ist die Politik, die George Kennan für den Umgang mit der Sowjetunion skizzierte, in gewisser Weise auch auf den Iran anwendbar“, heißt es im Atlantic-Bericht.

Im Laufe der Jahre hat sich diese Doktrin zu einem ganzen Netz von Sicherheitsverständnissen verfestigt, das auf der archetypischen Überzeugung beruht, dass Amerika stark und Russland schwach sei. Russland müsse „das wissen“, und deshalb, so wurde argumentiert, könne es für die russischen Strategen keine andere Möglichkeit geben, als sich der Übermacht, die die vereinte militärische Stärke der NATO gegenüber einem „schwachen“ Russland darstelle, zu beugen. Und sollten die russischen Strategen unklugerweise darauf beharren, den Westen herauszufordern, so würde die inhärente Gegensätzlichkeit Russland einfach zerbrechen lassen.

Die amerikanischen Neocons und die westlichen Geheimdienste haben sich keine andere Meinung angehört, weil sie von Kennans Formulierung überzeugt waren (und es größtenteils immer noch sind). Die amerikanische außenpolitische Klasse konnte einfach nicht die Möglichkeit akzeptieren, dass eine solche Kernthese falsch war. Der gesamte Ansatz spiegelte eher eine tief verwurzelte Kultur wider als irgendeine rationale Analyse – selbst wenn die sichtbaren Fakten vor Ort auf eine andere Realität hinwiesen.

So hat Amerika den Druck auf Russland durch die schrittweise Lieferung zusätzlicher Waffensysteme an die Ukraine, durch die Stationierung nuklearfähiger Mittelstreckenraketen in immer größerer Nähe zu Russlands Grenzen und zuletzt durch den Abschuss von ATACMS auf das „alte Russland“ erhöht.

Ziel war es, Russland in eine Situation zu bringen, in der es sich gezwungen sehen würde, der Ukraine Zugeständnisse zu machen, z.B. ein Einfrieren des Konflikts zu akzeptieren und mit ukrainischen Verhandlungskarten zu verhandeln, um eine für die USA annehmbare Lösung zu finden, oder aber Russland in die „nukleare Ecke“ zu drängen.

Die amerikanische Strategie beruht letztlich auf der Überzeugung, dass die USA in einen Atomkrieg mit Russland verwickelt werden könnten – und ihn gewinnen würden; dass Russland begreift, dass es im Falle eines Atomkriegs „die Welt verlieren“ würde. Oder dass die Wut der Russen, die von der NATO unter Druck gesetzt werden, Putin wahrscheinlich aus dem Amt fegen würden, wenn er der Ukraine erhebliche Zugeständnisse machen würde. Aus der Sicht der USA war dies eine Win-Win-Situation.

Unerwartet tauchte jedoch eine neue Waffe auf der Bildfläche auf, die Präsident Putin von der „Alles-oder-Nichts“-Entscheidung befreit, entweder der Ukraine die Hand zu reichen oder auf nukleare Abschreckung zu setzen. Stattdessen kann der Krieg durch Fakten vor Ort entschieden werden. Die George-Kennan-Falle“ ist damit praktisch implodiert.

Mit der Oreshnik-Rakete (die für den Angriff auf den Juschmasch-Komplex in Dnietropetrowsk eingesetzt wurde) verfügt Russland über eine Waffe, wie es sie noch nie zuvor gegeben hat: Ein Raketensystem mit mittlerer Reichweite, das die westliche nukleare Bedrohung wirksam schachmatt setzt.

Russland kann nun die westliche Eskalation mit einer glaubwürdigen Androhung von Vergeltungsmaßnahmen in den Griff bekommen, die sowohl enorm zerstörerisch als auch konventionell sind. Es kehrt das Paradigma um. Die Eskalation des Westens muss nun entweder nuklear erfolgen oder sich darauf beschränken, der Ukraine Waffen wie ATACMS oder Storm Shadow zur Verfügung zu stellen, die den Verlauf des Krieges nicht verändern werden. Sollte die NATO weiter eskalieren, riskiert sie einen Oreshnik-Schlag als Vergeltung, entweder in der Ukraine oder auf ein Ziel in Europa, was den Westen vor das Dilemma stellt, was er als nächstes tun soll.

Putin hat gewarnt: „Wenn Sie erneut in Russland zuschlagen, werden wir mit einem Oreshnik-Schlag auf eine militärische Einrichtung in einem anderen Land antworten. Wir werden Sie warnen, damit die Zivilbevölkerung evakuiert werden kann. Es gibt nichts, was Sie dagegen tun können; Sie haben kein Raketenabwehrsystem, das einen Angriff mit Mach 10 aufhalten kann.

Der Spieß wird umgedreht.

Natürlich gibt es noch andere Gründe als den Wunsch der ständigen Sicherheitskader, Trump dazu zu bringen, den Krieg in der Ukraine fortzusetzen, um ihn mit einem Krieg zu belasten, den er sofort zu beenden versprochen hat.

Vor allem die Briten und andere in Europa wollen, dass der Krieg weitergeht, weil sie mit ihren Beständen an ukrainischen Anleihen im Wert von etwa 20 Milliarden Dollar, die sich in einem „ausfallähnlichen Zustand“ befinden, oder mit ihren Garantien für Kredite an die Ukraine gegenüber dem IWF finanziell am Haken hängen. Europa kann sich die Kosten eines vollständigen Zahlungsausfalls einfach nicht leisten. Europa kann es sich auch nicht leisten, die Last auf sich zu nehmen, wenn die Trump-Regierung die Ukraine nicht mehr finanziell unterstützt. Daher arbeiten sie mit der US-Behördenstruktur zusammen, um die Fortsetzung des Krieges gegen eine Umkehr der Trump-Politik abzusichern: Europa aus finanziellen Motiven, und der Tiefe Staat, weil er Trump und seine innenpolitische Agenda stören will.

Der andere Flügel des „globalen Krieges“ spiegelt ein Spiegelparadoxon wider: „Israel ist stark und der Iran ist schwach“. Der zentrale Punkt ist nicht nur die kulturelle Untermauerung, sondern auch, dass der gesamte israelische und US-amerikanische Apparat an dem Narrativ beteiligt ist, der Iran sei ein schwaches und technisch rückständiges Land.

Der wichtigste Aspekt ist das jahrelange Versagen in Bezug auf Faktoren wie die Fähigkeit, Strategien zu verstehen und Veränderungen in den Fähigkeiten, Ansichten und Auffassungen der anderen Seite zu erkennen.

Russland scheint einige der allgemeinen physikalischen Probleme von Objekten, die mit Hyperschallgeschwindigkeit fliegen, gelöst zu haben. Die Verwendung neuer Verbundwerkstoffe hat es ermöglicht, dass der Gleitflugkörper praktisch unter den Bedingungen der Plasmabildung einen geführten Langstreckenflug durchführen kann. Er fliegt wie ein Meteorit auf sein Ziel zu, wie ein Feuerball. Die Temperatur auf seiner Oberfläche erreicht 1.600 bis 2.000 Grad Celsius, aber der Marschkörper wird zuverlässig gelenkt.

Und der Iran scheint die Probleme gelöst zu haben, die mit der Luftüberlegenheit eines Gegners verbunden sind. Der Iran hat eine Abschreckung geschaffen, die auf der Entwicklung billiger Drohnenschwärme in Verbindung mit ballistischen Raketen mit Präzisions-Hyperschallsprengköpfen beruht. Er setzt 1000-Dollar-Drohnen und billige Präzisionsraketen gegen enorm teure Flugzeuge mit Piloten ein – eine Umkehrung der Kriegsführung, die zwanzig Jahre lang vorbereitet wurde.

Der israelische Krieg wandelt sich jedoch auch in anderer Hinsicht. Der Krieg in Gaza und im Libanon hat die israelischen Streitkräfte überfordert; die IDF haben schwere Verluste erlitten; ihre Truppen sind erschöpft; und die Reservisten verlieren ihr Engagement in Israels Kriegen und erscheinen nicht mehr zum Dienst.

Israel hat die Grenzen seiner Fähigkeit erreicht, Stiefel auf den Boden zu stellen (abgesehen von der Einberufung der orthodoxen Haredi Yeshiva Studenten – ein Akt, der die Koalition zu Fall bringen könnte).

Kurz gesagt, die Truppenstärke der israelischen Armee ist unter die gegenwärtigen befohlenen militärischen Verpflichtungen gefallen. Die Wirtschaft implodiert und die internen Spaltungen sind roh und schmerzhaft. Dies ist insbesondere auf die Ungerechtigkeit zurückzuführen, dass säkulare Israelis sterben, während andere vom Militärdienst befreit bleiben – ein Schicksal, das den einen vorbehalten ist, den anderen aber nicht.

Diese Spannungen spielten eine wichtige Rolle bei Netanjahus Entscheidung, einem Waffenstillstand im Libanon zuzustimmen. Die wachsende Abneigung gegen die Befreiung der orthodoxen Haredi drohte die Koalition zu Fall zu bringen.

Es gibt jetzt – metaphorisch gesprochen – zwei Israels: Das Königreich Judäa versus den Staat Israel. Angesichts solch tiefgreifender Gegensätze sehen viele Israelis den Krieg mit dem Iran als die Katharsis, die ein zerrissenes Volk wieder zusammenschweißen und – im Falle eines Sieges – alle Kriege Israels beenden wird.

Draußen weitet sich der Krieg aus und nimmt andere Formen an: Der Libanon wird vorerst auf Sparflamme gehalten, aber die Türkei hat eine große Militäroperation (Berichten zufolge etwa 15.000 Mann) mit einem Angriff auf Aleppo ausgelöst, bei dem von den USA und der Türkei ausgebildete Dschihadisten und Milizen aus Idlib eingesetzt werden. Der türkische Geheimdienst verfolgt zweifellos seine eigenen Ziele, aber die USA und Israel haben ein besonderes Interesse daran, die Waffennachschubwege zur Hisbollah im Libanon zu unterbrechen.

Der mutwillige Angriff Israels auf Nichtkombattanten, Frauen und Kinder – und seine ausdrückliche ethnische Säuberung der palästinensischen Bevölkerung – hat die Region (und den globalen Süden) in Aufruhr versetzt und radikalisiert. Israel stört durch sein Handeln das alte Ethos. Die Region ist nicht mehr „konservativ“. Vielmehr ist ein ganz anderes „Erwachen“ im Gange.

Alastair Crooke

Ehemaliger britischer Diplomat, Gründer und Direktor des Conflicts Forum in Beirut.

