1. Dezember 2024

Sahra Wagenknecht wird Spitzenkandidatin in NRW

Mit Sahra Wagenknecht als Spitzenkandidatin geht das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) in Nordrhein-Westfalen in den Bundestagswahlkampf. Eine Mitgliederversammlung des Landesverbands wählte die BSW-Vorsitzende am gestrigen Samstag, 30. November, im Bochumer Jahrhunderthaus auf Platz 1 der Landesliste. Sie erhielt 97 von 98 abgegebenen Stimmen bei einer Gegenstimme (99 Prozent).

Auf Listenplatz 2 wurde BSW-Generalsekretär Christian Leye mit 96 Prozent der abgegebenen Stimmen gewählt. Auf den Plätzen 3, 4 und 5 folgen der ehemalige Vize-Bürgermeister von Dinslaken Eyüp Yildiz (81 Prozent), der stellvertretende BSW-Vorsitzende und NRW-Landeschef Amid Rabieh (86 Prozent) sowie der Bundestagsabgeordnete Andrej Hunko (99 Prozent).

Die komplette Landesliste:

Platz 1: Sahra Wagenknecht

Platz 2: Christian Leye

Platz 3: Eyüp Yildiz

Platz 4: Amid Rabieh

Platz 5: Andrej Hunko

Platz 6: Peter Horster

Platz 7: Annabella Peters

Platz 8: Dr. Kai Merkel

Platz 9: Benedikt Frank

Platz 10: Franco Clemens

Platz 11: Hauke Kuster

Platz 12: Manuela Neuß

Platz 13: Yasimin Zorlu

Platz 14: Andreas Höltke

Platz 15: Michael Kiesling

Platz 16: Payman Supervizer

Platz 17: Diyar Agu

Platz 18: Nico Grönke

Platz 19: Frank Büning

Platz 20: Hanno von Raußendorf

