Bat Shit Insane Religious Fanaticism Is A Requirement For US Empire Managers Notes From The Edge Of The Narrative Matrix

Wahnsinniger religiöser Fanatismus ist eine Voraussetzung für US-Imperiumsmanager

Caitlin Johnstone

22. Januar 2025

Notizen vom Rand der Erzählmatrix

Während ihrer Anhörung zur Bestätigung als UN-Botschafterin im Senat wurde die von Trump nominierte Elise Stefanik von Senator Chris Van Hollen gefragt, ob sie mit den israelischen Nazis Itamar Ben Gvir und Bezalel Smotritch darin übereinstimme, dass Israel ein „biblisches Recht“ auf das Westjordanland habe. Stefanik bejahte die Frage.

Es ist schon verrückt, dass religiöse Wahnvorstellungen fast eine Voraussetzung für die Akzeptanz in den höchsten Rängen des offiziellen Washington sind. Bei diesen Anhörungen geht es um Fragen wie:

„Sind Sie geisteskrank genug, um die Außenpolitik der USA zu machen?“

„Ja, ich habe die erforderlichen Geisteskrankheiten, um die Außenpolitik der USA zu machen.“

„Ihr Gehirn ist ein eitriger Eintopf aus Psychosen und Sie haben Probleme, Fantasie und Realität zu unterscheiden?“

„Ja, ich verspreche, dass das der Fall ist.“

Die Welt wird von religiösen Fanatikern mit Atomwaffen regiert. Wenn ein normaler Mensch sagt, er sei die zweite Wiederkunft Jesu Christi, wird er medikamentös behandelt und in eine Anstalt eingewiesen. Wenn man im Senat ähnlich verrückte religiöse Behauptungen aufstellt, darf man ein Imperium führen.

❖

Die Anti-Defamation League hat eine Erklärung veröffentlicht, in der sie Elon Musks Verwendung unverhohlener Nazi-Grüße bei Donald Trumps Einweihungsfeier verteidigt. Sie sagt, er habe „in einem Moment der Begeisterung eine unbeholfene Geste gemacht, keinen Nazi-Gruß“, und dass jeder angesichts der Kontroverse „durchatmen“ und Musk „im Zweifelsfall“ den Vorzug geben sollte.

Die ADL, die allen rät, sich zu beruhigen, weil Elon Musk bei einer politischen Veranstaltung wie aus dem Lehrbuch den Hitlergruß gezeigt hat, sollte der letzte Nagel im Sarg für die „Antisemitismus“-Erzählung sein. Das wird sie nicht sein, aber sie sollte es sein.

Dies macht so offensichtlich, dass Gruppen wie die ADL nicht dazu da sind, die Diskriminierung von Juden einzudämmen, sondern dazu, die geopolitischen und militärischen Interessen eines Apartheidstaates im Nahen Osten zu fördern. Deshalb sieht man, wie sie 99 Prozent ihrer Energie darauf verwenden, über hochkarätige Unterstützer der palästinensischen Menschenrechte wie Jeremy Corbyn und Greta Thunberg herzuziehen, und fast keine Energie darauf verwenden, sich auf tatsächliche antisemitische weiße Suprematisten zu konzentrieren, die Juden schaden wollen.

Stellen Sie sich vor, jemand wie Corbyn oder Thunberg hätte bei einer politischen Veranstaltung wiederholt den Hitlergruß gezeigt, nachdem er die Missstände des Staates Israel angeprangert hatte. Stellen Sie sich vor, wie aggressiv Gruppen wie die ADL ihren Beitrag leisten würden, um sicherzustellen, dass sie nie wieder in der Öffentlichkeit auftreten. Die gesamte westliche politische Medienklasse würde sich vereinen, um ihren Ruf für immer in den Dreck zu ziehen. Aber weil es von jemandem kam, der sich überschlägt, um die Informationsinteressen Israels zu unterstützen, bekommen wir zu hören: „Dies ist ein heikler Moment, es war nur eine ungeschickte Handbewegung.“

Es gibt keine Antisemitismuskrise in unserer Gesellschaft. Gibt es nicht. Es ist eine Lüge. Eine Lüge, die von Institutionen wie der ADL zynisch verbreitet wurde, um Kritik an den völkermörderischen Gräueltaten eines tyrannischen Apartheidstaates zum Schweigen zu bringen. Das ist alles, worum es uns hier je ging.

Um es klar zu sagen: Es ist mir eigentlich egal, dass Elon Musk ganz deutlich den Hitlergruß gemacht hat. Wir haben gerade 15 Monate damit verbracht, zuzusehen, wie das US-Imperium einen live übertragenen Völkermord durchführt, und Elon Musk ist einer der Manager dieses Imperiums. Wenn er den Hitlergruß macht, wird das Produkt nur richtig verpackt.

❖

Mein Lieblingsgenre für Tweets sind derzeit Liberale, die sagen: „Haha, diese Chinesen auf RedNote wollen uns weismachen, dass sie mehr über China wissen als ich, ein Westler, der fernsieht.“

❖

Trump verdient keine Anerkennung dafür, dass er einen Völkermord nicht fortsetzt, Biden verdient es, in einen Holzhäcksler geworfen zu werden, weil er den Völkermord TUT.

Verwechseln Sie das nicht: Man wird nicht dafür belohnt, dass man KEINEN Völkermord begeht. Wir sollten nicht dankbar und erfreut darüber sein, dass ein Präsident vielleicht beschlossen hat, nicht das Schlimmste zu tun, was ein Mensch tun kann. Keinen Völkermord zu begehen, ist die grundlegendste, minimalste Erwartung, die man an jemanden haben kann; es ist so grundlegend, dass es normalerweise nicht einmal ausgesprochen werden muss.

Lassen Sie sich nicht dazu verleiten, zu glauben, dass Trump hier eine Art diplomatischen Zaubertrick vollbracht hat. Er hat einfach das Normale getan. Lassen Sie sich nicht dazu verleiten, dafür dankbar zu sein. Es war schon immer so einfach. Alles, was passieren musste, um den Waffenstillstand durchzusetzen, war, dass der Präsident sagt: „Ja, wir werden diesen Völkermord nicht weiter unterstützen.“ 15 Monate lang haben Joe Biden und seine Berater sich aktiv dafür entschieden, den Völkermord fortzusetzen, und dafür verdienen sie die höchste Strafe.

Lassen Sie nicht zu, dass sie das Overton-Fenster weiter in Richtung Mord und Tyrannei verschieben, indem sie denken, dass ein Präsident, der KEINEN Völkermord begeht, etwas Besonderes ist, wofür man dankbar sein muss. Lassen Sie sich nicht von ihnen zwingen, um Krümel zu betteln. Die einzig angemessene Reaktion auf diese 15 Monate völkermörderischer Gräueltaten ist die strenge Bestrafung aller Verantwortlichen.

❖

Wenn es das „internationale Recht“ wirklich gäbe, wäre jede Nation, die die Zerstörung des Gazastreifens ermöglicht hat, gezwungen, ihn sofort wieder aufzubauen, und Kriegsverbrechertribunale wären bereits im Gange.

Aber das internationale Recht existiert nicht in einer sinnvollen Weise. Es gibt nationale Gesetze, weil Staaten die Macht haben, sie durchzusetzen, aber es gibt keine internationale Instanz, die die Macht hat, das zentralisierte Imperium der USA zu zwingen, die Begehung von Massengräueltaten einzustellen. Die Realität ist, dass wir immer noch in einer letztlich gesetzlosen Welt leben, in der Tyrannen tun und lassen können, was sie wollen, und die einzigen Regeln, die wirklich von Bedeutung sind, sind diejenigen, die den Tyrannen zugutekommen.

Innerstaatliche Gesetze existieren, weil es niemals in Frage käme, dass die Massen anfangen, die Reichen und Mächtigen zu töten und sich das zurückzuholen, was ihnen gestohlen wurde. Die herrschenden Tyrannen tun so, als gäbe es internationale Gesetze, um „humanitäre Interventionen“ und Wirtschaftssanktionen gegen ungehorsame Regierungen zu rechtfertigen. In allen Fällen sehen wir, dass die Menschen mit den Waffen und Bomben bestimmen, wie alle anderen handeln dürfen. Das ist keine Rechtsstaatlichkeit, sondern einfach nur Totalitarismus in seiner reinsten Form, der mit etwas Schönfärberei übertüncht wird.

Wir werden niemals in einer Welt leben, in der wahre Gerechtigkeit gedeihen kann, solange wir von einem tyrannischen, weltumspannenden Imperium beherrscht werden. Bis dahin bleiben wir in dieser Wildwest-Umgebung, in der die größte Bande von Schlägern mit den größten Waffen die Regeln macht.

