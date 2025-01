https://www.wsws.org/en/articles/2025/01/22/qjxm-j22.html?pk_campaign=wsws-newsletter&pk_kwd=wsws-daily-newsletter



Das Weiße Haus läutet eine neue Phase der ethnischen Säuberung Palästinas ein

Andre Damon

22. Januar 2025

Abgeordnete Elise Stefanik, eine Verfechterin der faschistischen „Great Replacement Theory“ und Unterstützerin des Aufstands vom 6. Januar. [AP Photo/Mark Schiefelbein]

In einer Reihe von öffentlichen Erklärungen, Durchführungsverordnungen und Hintergrundkommentaren gegenüber der Presse macht die Trump-Administration deutlich, dass sie sich durch die Vertreibung der Bevölkerung des Gazastreifens und die Annexion des Westjordanlands durch Israel auf die nächste Phase der ethnischen Säuberung Palästinas durch die USA und Israel zubewegt.

Während Biden den Völkermord Israels in Gaza, bei dem mindestens 70.000 Menschen getötet wurden, finanzierte, bewaffnete und politisch verteidigte, hielt seine Regierung an der Fiktion fest, dass sie eine „Zwei-Staaten-Lösung“ und eine Heimat für das palästinensische Volk anstrebe. Doch die kommende Trump-Regierung unterstützt öffentlich die tatsächliche Politik der Regierung Netanjahu, nämlich die ethnische Säuberung und Annexion des gesamten Territoriums Palästinas.

In einer Anhörung vor dem Kongress am Dienstag erklärte Elise Stefanik, die von Präsident Trump als Botschafterin bei den Vereinten Nationen nominiert wurde, dass Israel ein „biblisches Recht“ auf das gesamte Westjordanland habe, und signalisierte damit die Unterstützung der Regierung für die öffentlichen Positionen des israelischen Finanzministers Bezalel Smotrich und des ehemaligen nationalen Sicherheitsministers Itamar Ben-Gvir.

Stefaniks Äußerungen folgten auf eine Erklärung eines Beamten der Trump-Regierung gegenüber NBC News am Sonntag, dass das Weiße Haus die „freiwillige“ Umsiedlung (d. h. eine erzwungene ethnische Säuberung) des palästinensischen Volkes aus Gaza in den pazifischen Archipel Indonesiens diskutiere.

In einem versteckten Aufmacher, der die Pläne der Regierung für das Kriegsverbrechen der ethnischen Säuberung in Gaza normalisieren sollte, schrieb NBC News:

Die Frage, wie Gaza wiederaufgebaut werden kann, bleibt bestehen, ebenso wie die Frage, wo etwa 2 Millionen Palästinenser in der Zwischenzeit umgesiedelt werden können. Indonesien ist beispielsweise einer der Orte, über die diskutiert wird, wohin einige von ihnen gehen könnten, sagte der Übergangsbeamte. Selbst die Frage, ob die Bewohner von Gaza bereit wären, umzusiedeln, ist noch offen. Die Idee der Umsiedlung ist unter Palästinensern und anderen Arabern äußerst umstritten. Viele glauben, dass eine Umsiedlung der erste Schritt wäre, mit dem Israel sie von ihrem Land vertreiben würde.

Mit „viele“ bezieht sich NBC auf das Völkerrecht, das im Römischen Statut, dem Vertrag über den Internationalen Strafgerichtshof, festlegt, dass die gewaltsame Vertreibung einer Bevölkerung ein Kriegsverbrechen und ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellt.

Smotrich und Ben-Gvir haben wiederholt die ethnische Säuberung des Gazastreifens gefordert und dies immer als „freiwillig“ dargestellt.

„Wir wollen die freiwillige Auswanderung fördern und müssen Länder finden, die bereit sind, sie [die Palästinenser] aufzunehmen“, sagte Smotrich letztes Jahr gegenüber dem israelischen Sender Channel 12. ‚Wir können uns nicht aus irgendeinem Gebiet im Gazastreifen zurückziehen. Ich schließe nicht nur jüdische Siedlungen dort nicht aus, ich halte sie auch für wichtig‘, fügte Smotrich hinzu.

Ben-Gvir erklärte letztes Jahr gegenüber Reportern, dass der Krieg im Gazastreifen eine „Gelegenheit bietet, sich auf die Förderung der Migration der Bewohner des Gazastreifens zu konzentrieren“, und nannte diesen Schritt „eine korrekte, gerechte, moralische und humane Lösung“.

Die Trump-Regierung untermauerte ihre Unterstützungsbekundungen für die ethnische Säuberung Palästinas mit der Unterzeichnung einer Durchführungsverordnung, mit der die von der Biden-Regierung erlassenen US-Sanktionen gegen illegale israelische Siedler im Westjordanland aufgehoben wurden. Diese Sanktionen sollten die Illusion erwecken, dass die Vereinigten Staaten die israelischen Bemühungen, das Westjordanland zu erobern und die dort lebenden Palästinenser aus ihren Häusern zu vertreiben, nicht unterstützen. Mit Trumps Rückkehr ins Amt wird diese Fiktion aufgegeben.

Nachdem sie von der neuen Regierung Rückendeckung aus der Luft erhalten haben, haben das israelische Militär und die Siedler im gesamten Westjordanland gewütet.

Tagelang kam es im gesamten Westjordanland zu Ausschreitungen israelischer Siedler, bei denen Dutzende Menschen verletzt und Häuser und Autos in Brand gesteckt wurden.

Die israelischen Streitkräfte (IDF) führten am Dienstag eine Razzia in der Stadt Dschenin im Westjordanland durch, bei der mindestens zehn Palästinenser getötet wurden. In einer Erklärung am Dienstag sagte die israelische Veteranengruppe Breaking the Silence, die sich gegen die Besatzung einsetzt: „Nachdem die IDF mehrere Tage lang zugelassen hat, dass Siedler Dörfer im gesamten Westjordanland in Brand setzen, hat sie nun eine weitere umfassende ‚Operation‘ in Dschenin angekündigt.“ Sie fügte hinzu, dass die Stadt „gaza-fiziert“ werde, einschließlich „Luftangriffen und Zerstörung der Infrastruktur“.

Al Jazeera berichtete: „Das israelische Militär … führt eine groß angelegte Militäroperation in Dschenin und seinem Flüchtlingslager durch; Bulldozer wurden bei Tageslicht gesehen, wie sie in das Lager fuhren und die Straßen, die dorthin führen, aufrissen.“

Es fügte hinzu:

Wann immer es irgendwo im besetzten Westjordanland eine israelische Razzia gibt, reißen sie die Straßen auf, zerstören die Infrastruktur auf dem Weg dorthin, und in diesem Fall haben sie auf Menschen geschossen, die zum Lager unterwegs waren, und deshalb gibt es so viele Schussverletzungen. Die Armee hindert auch medizinische Fahrzeuge wie Krankenwagen daran, Verwundete zu erreichen.

Anfang dieses Monats wurde in einer Studie der London School of Hygiene & Tropical Medicine, die in The Lancet veröffentlicht wurde, festgestellt, dass die Zahl der Todesopfer durch israelische Kugeln und Bomben „wahrscheinlich 70.000 übersteigt“. Eine frühere Studie von The Lancet legte nahe, dass die Gesamtmortalität durch den Völkermord, einschließlich durch Unterernährung und Krankheiten, bei 186.000 oder mehr liegen könnte.

Im Dezember veröffentlichte Amnesty International einen umfassenden, 296 Seiten starken Bericht, in dem nachgewiesen wird, dass „nur die Absicht, die Palästinenser in Gaza zu vernichten“, das Ausmaß und den Umfang des Massenmordes, der Zwangsumsiedlung und des absichtlichen Aushungerns der Palästinenser in Gaza durch Israel erklären kann.

Im November 2024 erließ der Internationale Strafgerichtshof formell Haftbefehle gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und den ehemaligen Verteidigungsminister Yoav Gallant wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

