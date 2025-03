https://countercurrents.org/2025/03/change-in-gaza-and-global-195/



Wandel in Gaza und weltweit 195

in Palästina

von Dr. Chandra Muzaffar

21. März 2025

Selbst nach Israels brutalen, barbarischen Maßstäben hat das grausame, gefühllose Blutbad, das sein Militär in Gaza angerichtet hat, die Welt schockiert. Bei dem Blutbad am Dienstag, dem 18. März 2025, wurden 436 Menschen getötet, die meisten davon Kinder und Frauen. Was die Tragödie noch verschlimmert hat, ist die Tatsache, dass das Blutbad geschah, als sich die Opfer auf ihr Morgenmahl vorbereiteten oder es einnahmen, kurz bevor sie ihr tägliches Fasten während des Ramadan begannen, einer der am meisten verehrten Praktiken des Islam. Es ist wichtig zu wissen, dass ein großer Teil der Bevölkerung von Gaza von der israelischen Regierung ausgehungert wird, um sie aus dem Streifen zu vertreiben.

Für den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu wäre dies ein wesentlicher Bestandteil der Agenda seines Staates, Palästina ethnisch von Palästinensern zu säubern. Aber der palästinensische Widerstand ist standhaft.

Ein Teil dieses Widerstands, der fast zeitgleich mit dem Massaker vom 18. März stattfand, ist der Start von Global 195, einer weltweiten Rechtskoalition, die sich dafür einsetzt, „Israel und Personen mit doppelter Staatsangehörigkeit, die mutmaßlich Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Gaza begangen haben, zur Rechenschaft zu ziehen“. Die Koalition wird vom International Center of Justice for Palestinians (ICJP) angeführt. Im Zusammenhang mit anderen jüngsten Schritten des Internationalen Gerichtshofs und des Internationalen Strafgerichtshofs, die israelische Straflosigkeit anzufechten, ist es offensichtlich, dass Israels mutwillige Verletzung des Völkerrechts und seine Missachtung gemeinsamer zivilisatorischer Verhaltensnormen ein Ende haben werden.

Angesichts dieser Veränderungen im globalen Umfeld sollten sich zivilgesellschaftliche Gruppen aus dem globalen Süden und dem globalen Norden zusammenschließen und fordern, dass Israel für sein aggressives und arrogantes Verhalten in Gaza zur Rechenschaft gezogen wird, das zum vollständigen Zusammenbruch des Waffenstillstands geführt hat. Die UN-Generalversammlung sollte Israel dazu zwingen, Folgendes zu tun: –

Entschädigung für die Tötung aller über 400 Menschen in Gaza am 18. März. Als Teil der Entschädigung sollten Israel und vielleicht seine Verbündeten wie die USA, Großbritannien und Deutschland den Bau von drei voll ausgestatteten Krankenhäusern in Gaza finanzieren, die von den Palästinensern selbst verwaltet werden Israel sollte alle Militäroperationen in Gaza einstellen und die zweite und die folgenden Phasen des Waffenstillstandsabkommens mit der Hamas, das am 19. Januar 2025 geschlossen wurde, Israel sollte die ungehinderte und sofortige Lieferung von lebensnotwendigen Gütern nach Gaza ermöglichen, einschließlich Wasser, Treibstoff und Medikamente. Israel und seine Verbündeten sollten den Wiederaufbau und die Neuentwicklung von Gaza in keiner Weise behindern, die von Palästina selbst angeführt werden sollte, unterstützt von anderen Ländern, die sich ebenfalls aufrichtig dem Prinzip eines unabhängigen, souveränen palästinensischen Staates verpflichtet fühlen, der von Muslimen, Christen und Juden bewohnt wird, wie es Palästina jahrhundertelang vor der Balfour-Erklärung und dem Aufstieg des Zionismus war.

Dr. Chandra Muzaffar ist der Präsident der Internationalen Bewegung für eine gerechte Welt (JUST) in Malaysia.

Übersetzt mit Deepl.com

