Stellen wir uns einmal vor, dass wären Juden vor der Synagoge, was würde dann für ein Aufschrei um die Welt gehen. EHG

https://www.palestinechronicle.com/dozens-of-palestinians-denied-entry-to-al-aqsa-mosque-despite-permits/



Dutzenden Palästinensern wird der Zutritt zur Al-Aqsa-Moschee trotz Genehmigung verweigert

21. März 2025 News

Tausenden palästinensischen Gläubigen gelang es trotz massiver israelischer Beschränkungen, das Morgengebet in der Al-Aqsa-Moschee zu verrichten. (Foto: via Social Media, QNN)

Teilen Twittern Pin E-Mail

Von Palestina Chronicle Staff

Gemäß den neuen Beschränkungen der israelischen Regierung dürfen nur Männer über 55 Jahren, Frauen über 50 Jahren und Kinder unter 12 Jahren die Al-Aqsa-Moschee betreten.

Die israelischen Behörden schränkten den Zugang der Palästinenser nach Jerusalem zum Beten in der Al-Aqsa-Moschee am dritten Freitag in Folge während des Ramadan weiter ein, obwohl die Gläubigen über Genehmigungen verfügten.

Wie die Nachrichtenagentur Anadolu berichtet, kontrollierten israelische Streitkräfte am Qalandiya-Kontrollpunkt nördlich von Jerusalem Personalausweise und Gebetsgenehmigungen.

Dutzenden Palästinensern wurde Berichten zufolge trotz der erforderlichen Genehmigungen die Einreise nach Jerusalem verweigert.

„Ohne Grund“

Ibrahim Awad aus der Stadt Al-Yamon im nördlichen Westjordanland sagte gegenüber Anadolu: „Ich erreichte den Kontrollpunkt und nachdem sie meinen Ausweis kontrolliert hatten, wurde mir ohne Grund die Einreise verweigert.“

„Nachdem ich gegangen war, erhielt ich eine SMS auf meinem Handy, in der stand, dass mir die Einreise nach Jerusalem aufgrund von ‚Anstiftung‘ in den sozialen Medien verboten sei“, sagte Awad und wies die Anschuldigungen zurück.

Er betonte, dass er nur sein Mitgefühl für die Opfer zum Ausdruck gebracht habe, und sagte: “Die Besatzung bringt Stimmen zum Schweigen. Sie wollen nicht einmal, dass wir mit den Opfern mitfühlen, und sie wollen nicht, dass wir Jerusalem erreichen.“

Der 67-jährige Ismail Abdullah zeigte sich frustriert, nachdem ihm trotz einer Genehmigung die Einreise verweigert wurde.

„So eine Situation habe ich noch nie erlebt. Es ist eine schreckliche Situation … Was soll man dazu sagen? Die Israelis wollen niemanden in Palästina, nicht in Jerusalem und auch sonst nirgendwo haben“, erklärte er.

Ein anderer älterer Mann, Sadiq Mohammed, aus der Stadt Beit Ur al-Tahta im Distrikt Ramallah, sagte: „In meinem Alter verweigern sie mir immer noch den Zugang zu Jerusalem und zum Gebet in der Al-Aqsa-Moschee und behaupten, ich hätte keine Gebetserlaubnis.“

„Welche Erlaubnis erwarten sie von mir in diesem Alter, um in der Al-Aqsa-Moschee beten zu können?“, fragte er.

Nur Männer über 55

Am 6. März genehmigte der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu strengere Beschränkungen für den Zugang palästinensischer Gläubiger zur Al-Aqsa-Moschee an Freitagen während des heiligen Monats Ramadan.

Nach den neuen Beschränkungen dürfen nur Männer über 55 Jahren, Frauen über 50 Jahren und Kinder unter 12 Jahren die Al-Aqsa-Moschee betreten.

Der Zutritt ist jedoch nur nach vorheriger Sicherheitsüberprüfung und nach gründlichen Sicherheitskontrollen an ausgewiesenen Kontrollpunkten möglich.

Die Entscheidung fällt mit den anhaltenden täglichen Übergriffen hunderter illegaler israelischer jüdischer Siedler auf die Al-Aqsa-Moschee während des heiligen Monats zusammen, während gleichzeitig die Einschränkungen für Palästinenser, die aus dem Westjordanland reisen, zunehmen.

80.000 Gläubige

Die offizielle palästinensische Nachrichtenagentur WAFA berichtete, dass nach Angaben der von Jordanien geführten islamischen Waqf-Abteilung in Jerusalem schätzungsweise 80.000 Gläubige am Freitag an dem Gebet in der Moschee teilnahmen.

Israelische Streitkräfte verhängten jedoch strenge Beschränkungen für den Zugang von Gläubigen aus dem Westjordanland in die besetzte Stadt Jerusalem, um an den Gebeten teilzunehmen.

Das israelische Militär verstärkte seine Präsenz an wichtigen Kontrollpunkten, darunter der nördlich von Jerusalem gelegene Qalandiya-Kontrollpunkt und der „300“-Kontrollpunkt, der die Städte Bethlehem und Jerusalem voneinander trennt, heißt es in dem Bericht.

(PC, Anadolu, WAFA)

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …