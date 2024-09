https://english.almayadeen.net/articles/opinion/were-the-exploding-pagers-in-lebanon-part-of-a-larger-israel

Waren die explodierenden Pager im Libanon Teil eines größeren israelischen Fehlers?

Jamal Kanj

Quelle: Al Mayadeen Englisch

18. September 2024

Bei diesem Angriff wollte „Israel“ nicht nur Zivilisten terrorisieren, das tun sie täglich. Die Pager sollten die Kommunikationskanäle für Widerstandskämpfer sowie die zivile Infrastruktur wie Krankenhäuser und den Zivilschutz stören.

Benjamin Netanyahus Sicherheitskabinett hat einen Plan für einen Krieg gegen den Libanon unter dem Vorwand der Rückkehr israelischer Siedler in ihre Kolonien im nördlichen Teil des historischen Palästinas gebilligt.

Historisch gesehen diskutiert die israelische Regierung ihre militärischen Pläne normalerweise nicht in der Öffentlichkeit. Die ursprünglich für Sonntag angesetzte Sitzung des Sicherheitskabinetts wurde auf Montag verschoben, bis der amerikanische Gesandte Amos Hochstein eingetroffen war. Nach ihrem Treffen dankte der israelische Premierminister Hochstein für die Unterstützung der USA, aber „Israel“ werde „das Notwendige tun“, um die israelischen Siedler in die „nur für Juden“ bestimmten Kolonien entlang der Frontlinie zum Libanon zurückzubringen.

Laut israelischen Quellen wollte die Biden-Regierung einen größeren regionalen Konflikt vermeiden, der den Widerstand im Libanon, im Jemen und im Iran mit einbeziehen könnte, zumindest bis nach den US-Wahlen im November. Alles deutet jedoch darauf hin, dass Netanjahu sich den amerikanischen Forderungen widersetzt und sogar die Meinung seines eigenen Kriegsministers missachtet, der nicht glaubt, dass es der richtige Zeitpunkt ist, den Krieg auszuweiten. Zu Netanjahus Kriegsvorbereitungen könnte auch die Entlassung von Yoav Gallant und dessen Ersetzung durch Gideon Sa’ar von der rassistischen Partei New Hope gehören. Dies veranlasste Biden, Hochstein zu entsenden, um den israelischen Premierminister vor den gefährlichen Folgen zu warnen, falls er Gallant entlässt.

Die politische Haltung und der ungewöhnlich öffentliche Charakter dieser Diskussionen – mögliche Entlassungen eines Ministers und Gespräche über Militäraktionen – deuten darauf hin, dass eine Entscheidung, einen Krieg gegen den Libanon zu beginnen, unmittelbar bevorstand. Darüber hinaus scheinen die internen Machtkämpfe innerhalb der israelischen Regierung zu Verwirrung oder Desorganisation geführt zu haben, was sich in „nicht genehmigten“ Aktionen israelischer Militäreinheiten entlang der libanesischen Grenze zeigte.

So wurden beispielsweise am 16. September im Südlibanon Flugblätter in arabischer Sprache abgeworfen, in denen die Bewohner aufgefordert wurden, ihre Häuser zu verlassen, und in denen Zivilisten, die bleiben, davor gewarnt wurden, legitime israelische Ziele zu werden. Kurz darauf gab das israelische Militär jedoch bekannt, dass kein offizieller Evakuierungsbefehl erteilt worden sei und dass die Flugblätter ohne ordnungsgemäße Genehmigung verteilt worden seien.

Abgesehen von der fadenscheinigen Entschuldigung, dass keine ordnungsgemäße Genehmigung vorlag, verfügen Armeeeinheiten nicht über Druckmaschinen, um Flugblätter mit dem genauen Datum und Zeitpunkt – 16:00 Uhr (13:00 GMT) – zu erstellen, bis zu dem die Zivilisten ihre Evakuierung abgeschlossen haben sollten. Flugblätter werden in der Regel von anderen Spezialeinheiten an die Front gebracht.

Dies wirft die Frage auf: Könnten die Flugblätter Teil früherer Kriegspläne gewesen sein? Hat Hochsteins Besuch eine Verzögerung des Zeitplans erzwungen, aber die Änderung wurde nicht an die für die Verteilung der Flugblätter zuständige Einheit weitergegeben?

Am darauffolgenden Tag, dem Dienstag, dem 17. September, explodierten dann etwa 3000 Pager gleichzeitig im gesamten Libanon.

Gibt es eine Verbindung zwischen dem ursprünglichen Zeitpunkt der Flugblätter und der Detonation der Pager?

Die beiden oben genannten Vorfälle deuten auf einen schwerwiegenden Fehltritt hin und hätten möglicherweise die ursprünglichen israelischen Kriegspläne gegen den Libanon zum Scheitern bringen können. Tatsächlich könnten diese Fehlkalkulationen möglicherweise größer werden als „Israels“ Sicherheitspanne am 7. Oktober 2023.

Bevor man die Argumente für diese Hypothese vorbringt, muss man anerkennen, dass die Sprengfallen an den Pagern möglicherweise eine der raffiniertesten Spionageaktionen war, die vom israelischen Mossad inszeniert wurde; nicht weniger als die Ermordung von Ismail Hanieh in Teheran. Nach diesen Ausführungen könnte man jedoch zu dem überraschenden Schluss kommen, dass diese verdeckte Aktion für die israelischen Spione zwar weitreichend war, aber höchstwahrscheinlich gescheitert ist.

Der israelische Terroranschlag führte zur Tötung von 11 Libanesen, darunter zwei Kinder, und verletzte fast 3000 Menschen. Entgegen der Berichterstattung in den westlichen Medien handelte es sich bei vielen um unschuldige Zivilisten, einige fuhren Auto, während andere auf überfüllten Märkten einkauften.

Bei diesem Angriff ging es „Israel“ nicht nur darum, Zivilisten zu terrorisieren, das tun sie täglich. Mit dem Angriff auf die Pager sollten die Kommunikationskanäle der Widerstandskämpfer sowie die zivile Infrastruktur wie Krankenhäuser und der Zivilschutz unterbrochen werden. Um die oben genannten Ziele optimal zu erreichen, hätte eine solche Operation während des ersten israelischen Militärangriffs stattfinden müssen, nicht an einem normalen Nachmittag im Libanon. Daher besteht ein Zusammenhang zwischen den „nicht autorisierten“ Flugblättern, in denen die libanesischen Zivilisten aufgefordert wurden, bis zum 16. September um 16 Uhr zu evakuieren, und dem Fehlschlag der explodierenden Pager genau 24 Stunden später.

Im Wesentlichen scheint es, dass „Israel“ sich zunächst darauf vorbereitet hatte, die Evakuierung vor einer geplanten Militäraktion am 16. anzuordnen. Gleichzeitig wurden die Pager so programmiert, dass sie während der Anfangsphase des Krieges, 24 Stunden später, detonierten, um die Kommunikationskanäle zu stören und inmitten des Krieges Verwirrung und Unordnung zu stiften.

Die überforderte israelische Armee, die es nicht geschafft hatte, die Verteilung der Evakuierungsflugblätter am 16. Mai zu verhindern, als der Krieg wahrscheinlich noch auf sich warten ließ, konnte jedoch auch die vorzeitige Detonation der Pager am 17. September nicht verhindern. Dieses letzte Versehen, das zweite innerhalb von 24 Stunden, könnte dazu geführt haben, dass die israelische Armee eine strategische Chance verpasst hat, und wäre ein weiterer Fehler der israelischen Führung.

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al Mayadeen wider, sondern geben ausschließlich die Meinung des Verfassers wieder.

Übersetzt mit Deepl.com

