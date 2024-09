https://www.palestinechronicle.com/use-it-or-lose-it-israel-launched-attack-on-lebanon-amid-fears-of-being-exposed/



„Use It or Lose It“ – Israel startete Angriff auf den Libanon aus Angst vor Entdeckung

18. September 2024

Tausende libanesische Bürger wurden bei einem Cyberangriff verletzt. (Foto: über soziale Medien)

TeilenTwitternPinE-Mail

Von Palestine Chronicle Staff

Die israelische Führung befürchtete in den letzten Tagen, dass die Hisbollah die Pager entdecken könnte, und beschloss daher, den Angriff jetzt durchzuführen.

Israel beschloss, den Terroranschlag auf den Libanon zu starten, indem es am Dienstag die Pager-Geräte in die Luft jagte, „aus Sorge, dass seine geheime Operation von Mitgliedern der libanesischen Hisbollah-Bewegung entdeckt werden könnte“, wie die Nachrichten-Website Axios berichtet.

„Es war ein Moment, in dem man die Gelegenheit nutzen oder verpassen musste“, wird ein US-Beamter in dem Bericht vom Mittwoch zitiert.

Zwölf Menschen sind bei dem Angriff gestorben, darunter zwei Kinder, und fast 3.000 wurden verletzt, wie das libanesische Gesundheitsministerium mitteilte.

Laut Axios sagte ein ehemaliger israelischer Beamter, der „über Kenntnisse der Operation verfügt“, dass „die israelischen Geheimdienste planten, die mit Sprengfallen versehenen Pager, die sie in den Reihen der Hisbollah platzieren konnten, als überraschenden Eröffnungsschlag in einem umfassenden Krieg einzusetzen, um zu versuchen, die Hisbollah zu zerschlagen.“

In den letzten Tagen wuchs jedoch die Sorge der israelischen Führung, dass die Hisbollah die Pager entdecken könnte, und daher wurde beschlossen, den Angriff „jetzt durchzuführen, anstatt das Risiko einzugehen, dass er entdeckt wird“, so ein US-Beamter.

USA informiert

Axios sagte, dass der Top-Berater von US-Präsident Joe Biden, Amos Hochstein, bei seinem Besuch in Israel am Montag von israelischen Regierungsvertretern, darunter Premierminister Benjamin Netanjahu und Verteidigungsminister Yoav Gallant, „nicht einmal einen Hinweis darauf erhielt, was hinter den Kulissen vor sich ging“, wie ein anderer US-Beamter zitiert wird.

In dem Bericht heißt es weiter, dass „Gallant einige Minuten, bevor die Pager im Libanon zu explodieren begannen, den US-Verteidigungsminister Lloyd Austin anrief und ihm mitteilte, dass Israel in Kürze eine Operation im Libanon durchführen werde, sich aber weigerte, Einzelheiten zu nennen.“

Gallants Anruf ‚war ein Versuch, die USA nicht völlig im Dunkeln zu lassen‘, sagte ein US-Beamter, obwohl ‚Einzelheiten der Operation‘ nicht genannt wurden.

Ungeachtet dessen fügte der Bericht hinzu: „US-Beamte sagten, sie hätten Gallants Anruf nicht als ernsthafte Vorankündigung angesehen.“

Der Sprecher des US-Außenministeriums, Matthew Miller, sagte am Dienstag gegenüber Reportern: ‚Wir wussten nichts von dieser Operation und waren nicht daran beteiligt.“

Dem Bericht zufolge wurden die Bedenken Israels, ‘die zu der Entscheidung führten, den Angriff durchzuführen, erstmals von Al-Monitor berichtet, der sagte, dass zwei Hisbollah-Aktivisten in den letzten Tagen Verdacht bezüglich der Pager geschöpft hätten.“

„Versteckte Sprengstoffe“

Ebenfalls am Mittwoch enthüllte die New York Times neue Details darüber, wie Israel Kommunikationsgeräte manipulierte, die explodierten und zum Tod und zur Verletzung zahlreicher libanesischer Bürger führten.

Laut der Zeitung gaben informierte Beamte an, dass Israel Sprengstoffe in einer Lieferung taiwanesischer Pager versteckt hatte, die in den Libanon importiert wurden.

Unter Berufung auf „einen amerikanischen und andere Beamte“ berichtete die Zeitung, dass „die Pager, die die Hisbollah bei Gold Apollo in Taiwan bestellt hatte, manipuliert worden waren, bevor sie den Libanon erreichten“.

„Diese Pager wurden wahrscheinlich auf irgendeine Weise modifiziert, um diese Art von Explosionen zu verursachen – die Größe und Stärke der Explosion deutet darauf hin, dass es nicht nur die Batterie war“, wurde Mikko Hypponen, ein Forschungsspezialist des Softwareunternehmens WithSecure und Berater für Cyberkriminalität bei Europol, zitiert.

Die Beteiligung des Mossad

Der Bericht deutet auch darauf hin, dass Hassan Nasrallah, der Anführer der Hisbollah, Anfang des Jahres „die Nutzung von Mobiltelefonen streng eingeschränkt hat, da diese seiner Meinung nach zunehmend anfällig für israelische Überwachung sind“.

Auch andere Medienberichte bestätigten die Verantwortung Israels.

CNN zitierte Quellen, wonach die Pager-Explosionen im Libanon Teil einer gemeinsamen Operation des Mossad und der israelischen Armee waren.

„CNN hat erfahren, dass Israel hinter den Explosionen als Teil einer gemeinsamen Operation zwischen dem israelischen Geheimdienst Mossad und dem israelischen Militär steckt“, berichtete der amerikanische Nachrichtensender.

Das Wall Street Journal berichtete unter Berufung auf informierte Quellen, dass die kompromittierten Kommunikationsgeräte Teil einer kürzlich von der Hisbollah erhaltenen Lieferung waren.

Die Hisbollah hat als Reaktion auf die Zerstörung ihrer Kommunikationssysteme vor ‚schweren Vergeltungsmaßnahmen‘ gewarnt und versprochen, ihre Unterstützung für Gaza gegen Israel fortzusetzen.

In einer Stellungnahme drückte die Hisbollah den Opfern des Angriffs vom Dienstag ihr Beileid aus und kündigte an, dass ihr Anführer Hassan Nasrallah in einer für Donnerstag um 17 Uhr geplanten Rede auf die Situation eingehen werde.

(The Palestine Chronicle)

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …